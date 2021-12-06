Если вы еще не слышали о компании Clearview AI, то непременно обратите на нее внимание, поскольку технология распознавания лиц, разработанная этой организацией, скорее всего, уже заметила вас. Интеллектуальные алгоритмы Clearview помогают сотрудникам правоохранительных органов идентифицировать подозреваемых, анализируя и сопоставляя публичные изображения из социальных сетей с данными из государственных баз данных или записями камер наблюдения. По данным издания Politico, компания только что добилась разрешения на получение федерального патента США.
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Деятельность компании Clearview вызывает немало споров. Уже давно она сталкивается с неприятием со стороны защитников неприкосновенности частной жизни и организаций по защите гражданских прав. Первые заявляют, что компания использует изображения граждан без их согласия. Вторые утверждают, что технология распознавания лиц, допускает значительные “расовые погрешности”, ошибочно идентифицируя женщин и представителей меньшинств гораздо чаще, чем белых мужчин, что иногда приводит к ложным арестам.
Однако, компания утверждает, что у нее не было ни одного случая неправомерного ареста и кроме того, недавний аудит Национального института стандартов и технологий при Министерстве торговли США подтвердил высокую точность распознавания. Но даже если это и правда, существует проблема, связанная с тем, что технология развивается гораздо быстрее, чем регулирующие ее нормативные акты.
Законодатели и регулирующие органы просто не успевают принимать законы, которые могли бы сделать технологию более безопасной для людей. "Технология распознавания лиц дает метастазы по всему федеральному правительству, и я глубоко обеспокоен этой тенденцией к усилению слежки", - заявил в электронном письме Politico "ястреб" в области защиты частной жизни сенатор США от Массачусетса Эд Марки.
Тем не менее, несмотря на общественный резонанс, Бюро патентов и торговых марок США уже подготовило положительную экспертизу и выслало в компанию уведомление о выдаче патента. Clearview AI осталось только оплатить пошлину и официально получить все соответствующие права. Данная технология уже используется некоторыми правоохранительными органами Соединенных Штатов, такими как Федеральное бюро расследований, Министерство внутренней безопасности, Агентство национальной безопасности и в ближайшее время их число будет только расти.