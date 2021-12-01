Первые летные испытания пройдут уже в этом году, а к 2027 году компания Pantuo Aviation планирует запустить услуги летающего такси.

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В прошлом месяце китайская компания Pantuo Aviation представила PANTALA Concept H, элегантный концепт летающего такси, который имеет большое сходство с самолетом Lilium eVTOL с канальными вентиляторами, но в то же время имеет некоторые ключевые отличия в конструкции.

PANTALA Concept H - электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, созданный по принципу: "Формировать будущее устойчивой мобильности людей через симбиоз дизайна, опыта и технологий". Pantuo Aviation реклама

Уровень безопасности больших пассажирских авиалайнеров

По словам представителя компании Pantuo Aviation, полностью электрический PANTALA Concept H имеет запас хода 155 миль (250 км) и способен развивать скорость более 186 миль в час (300 км/час). Самолет использует литий-ионные батареи и вместо открытых пропеллеров оснащен 22 электрическими канальными вентиляторами большого диаметра. По аналогии с семиместным самолетом Lilium, который немецкая компания планирует ввести в эксплуатацию к 2024 году, вентиляторы PANTALA обеспечивают дополнительное резервирование, что обеспечивает повышенный уровень безопасности для пассажиров. Одним из отличий PANTALA Concept H от летающего такси Lilium является то, что его крыло полностью изменяет угол наклона для перехода из вертикального в горизонтальный режим полета.

Благодаря многократному резервированию основных интегрированных бортовых систем и силовых установок нового поколения, PANTALA Concept H обеспечивает уровень безопасности больших пассажирских авиалайнеров. Pantuo Aviation

Представитель стартапа Pantuo сообщил, что "самолеты компании нового поколения, использующие многократное резервирование, интегрированные авионику и энергетические системы позволят PANTALA Concept H достичь уровня безопасности больших пассажирских авиалайнеров". В то же время "передовые вычислительные мощности и сетевые возможности" летающего такси "делают его полностью готовым к революции в области автономного управления".

Усовершенствованный интерфейс "человек-машина" в конструкции кабины экипажа позволяет максимально упростить управление летальным аппаратом, снизить эксплуатационные расходы и повысить безопасность эксплуатации. Pantuo Aviation

Что касается названия Pantuo Aviation, представитель компании сказал, что слово Pantuo - это транслитерация слова PANTALA - названия ее самолета eVTOL. Само название PANTALA происходит от комбинации древнегреческой приставки "Pan", означающей "все", и "Talaria" - крылатых сандалий, которые носил Гермес, сын Зевса. Название также имеет двойной смысл, поскольку в китайском языке "Pan" означает большой горный камень, символизирующий упорство. В то же время " Tuo" означает "расширять" и "исследовать". Компания заявила, что выбрала свое название, чтобы продемонстрировать, что ее целью является расширение возможностей для мобильности человека.

Pantuo Aviation намерена запустить услуги летающего такси к 2027 году

Представители Pantuo также рассказали, что в настоящее время стартап разрабатывает уменьшенную версию летательного аппарата. На ней будут тестироваться фирменные технологии компании, которые в итоге будут реализованы в серийном аппарате.

Pantala Concept H - видение вне времени

Pantuo Aviation заявила, что планирует провести первое летное испытание прототипа в конце этого года. Разработка полнофункциональной модели стартует в 2022 году. Компания намерена получить необходимые сертификаты и начать эксплуатацию не позднее 2027 года.

Модели летающих такси eVTOL потенциально могут значительно сократить время на дорогу и поездки, одновременно преображая воздушное пространство городов. Некоторые другие компании имеют преимущество перед Pantuo, например, вышеупомянутая Lilium и немецкая Volocopter, которая также планирует начать полеты к 2024 году. Однако если Pantuo Aviation удастся создать самолет, который будет выглядеть так же ярко и эффектно, как на рендерных изображениях и видео, то он может стать серьезным соперником на рынке летающих такси, рыночная стоимость которого, по прогнозам, к 2030 году достигнет 6,63 миллиарда долларов.

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Источник: Pantuo Aviation