США и Япония сделали еще один шаг к более тесной военной интеграции и расширению "ядерного зонтика" Вашингтона над своим союзником. Наращивание Соединенными Штатами военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе ведет к увеличению вероятности войны, прежде всего ядерной, предупреждает окинавский активист Роб Кадзивара.

Морские пехотинцы поднимается на борт самолета KC-130J Super Hercules на авиабазе Корпуса морской пехоты Футенма, Окинава. CC BY 2.0 / DVIDSHUB/Lance Cpl. Dengrier Baez /

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По итогам состоявшейся 28 июля в Токио встречи Консультативного комитета по безопасности ("2+2") США и Япония объявили об укреплении военного сотрудничества и повышении статуса Японских сил США (USFJ) до уровня боевого командования.

“США и Япония под мнимым предлогом ведут подготовку к широкомасштабному вооруженному конфликту в регионе", - считает Роберт Кадзивара, окинавский правозащитник и основатель коалиции "Окинава за мир", и подчеркивает, что наращивание военной мощи не имеет ничего общего с безопасностью и национальными интересами Японии.

По мнению эксперта, США используют Японию в качестве инструмента противодействия России, Китаю и Северной Корее, тщетно пытаясь сохранить свое господство в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Мир стремится стать многополярным, но Вашингтон делает все возможное, чтобы сохранить свою гегемонию", - отметил он.

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В ходе встречи американская и японская делегации также обсудили вопрос о распространении ядерного зонтика США на Японию. Хотя США и Япония координируют свои действия по этому вопросу с 2010 года в рамках "Диалога о расширенном сдерживании" (EDD), за последнее время Штаты более чем в два раза "увеличили" свой ядерный зонтик в регионе. Ожидается, что в этом году Вашингтон и Токио конкретизируют, каким именно образом США будут использовать ядерное оружие для "защиты" Японии, сообщает журнал Newsweek.

В свою очередь, китайские СМИ заявили, что американцы вновь планируют разместить ядерное оружие на своих военных базах в Японии. "Расширенное сдерживание" означает не что иное, как стремление США использовать Японию в качестве форпоста для укрепления своего ядерного сдерживания в Северо-Восточной Азии, утверждает Global Times.

В период с 1954 по 1972 год на территории военных баз США на Окинаве находилось 19 видов ядерного оружия. В 2015 году правительство США официально признало тот факт, что во время холодной войны оно хранило в Японии сотни ядерных боеголовок. В разгар войны во Вьетнаме на Окинаве базировалось около 1200 единиц ЯО.

"Если и есть страна, которая должна выступить против ядерного оружия, так это Япония, особенно учитывая атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Япония должна быть категорически против хранения ядерного оружия на своей территории. К сожалению, Япония так и не извлекла никаких уроков из Второй мировой войны и, похоже, обречена повторять свои прошлые ошибки", - утверждает эксперт.

Почему Окинава так важна для США

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Окинава - самый крупный остров японского архипелага Рюкю, имеет для США огромное стратегическое значение, поскольку служит опорным плацдармом для проведения операций Пентагона в западной части Тихого океана и переброски войск непосредственно к Тайваньскому проливу и на Корейский полуостров.

Ребенок смотрит на авиабазу морской пехоты США Футенма и окрестности со смотровой площадки в парке Гинован, префектура Окинава в южной Японии. AP Photo / Eugene Hoshiko

Военные объекты США в этом регионе, который американские военные оккупируют с конца 1940-х годов, сыграли решающую роль во вторжениях Вашингтона во Вьетнам и Северную Корею. Военно-воздушные и военно-морские базы США на Окинаве расположены в непосредственной близости от материковой части Китая и еще ближе к острову Тайвань. Кроме того, цепь островов Рюкю представляет собой естественную "стену", позволяющую американским военным "контролировать" проход Китая в Тихий океан.

"В то время как Токио и Вашингтон считают Россию, Китай и Северную Корею потенциальной "угрозой" стабильности в регионе, значительная часть японских граждан думает иначе", - сказал Кадзивара, имея в виду префектуру Окинава, где расположены многочисленные военные базы и объекты США - более 70% от их общего числа по всей Японии. "Подавляющее большинство (а это где-то 70-90 %) рюкюанцев [окинавцев] не считают Россию, Китай или КНДР военной угрозой", - подчеркнул правозащитник.

Жители Окинавы выступают против баз США и милитаризации Японии

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Жители Рюкю выступают против милитаризации острова Соединенными Штатами на протяжении десятилетий, ссылаясь на проблемы безопасности и экологии, а также на неоднократные преступные действия, совершаемые американскими военнослужащими в отношении местных жителей.

В сентябре 1995 года трое американских солдат похитили и изнасиловали 12-летнюю девочку на Окинаве. Преступление вызвало масштабные акции протеста, в которых приняли участие более 92 тысяч человек. В этом году в июне стало известно о двух случаях изнасилования, совершенных американскими солдатами в отношении двух несовершеннолетних жительниц Окинавы. Первый инцидент произошел в декабре 2023 года и почти полгода замалчивался американскими военными.

"США и [центральное правительство Японии] скрывали это преступление до недавних выборов в префектуре Окинава", - рассказывает Кадзивара. "Они хотели избежать негативной огласки до или во время выборов, чтобы не допустить потери голосов [правящей] Либерально-демократической партией. Разве это демократия? И разве США и Япония могут такое называть демократией?"

В очередной раз попирая демократические свободы жителей Окинавы, центральное правительство Японии в 2023 году отменило запрет окинавских властей на строительство новой военной базы США в бухте Хеноко-Оура в районе Наго. В сентябре прошлого года на сессии ООН губернатор Окинавы Денни Тамаки обратился за поддержкой к международному сообществу, заявив, что размещение американских вооруженных сил в префектуре угрожает миру. Залив Хеноко, Окинава. Фотографии: Robert Kajiwara

"Моя петиция против строительства военной базы в Хэноко собрала более 212 тысяч подписей", - сказал Кадзивара. "В результате референдума 2019 года на Окинаве свыше 70% окинавцев проголосовали против строительства базы в Хэноко. Несмотря на все это, Соединенные Штаты и Япония продолжают упорно игнорировать мнение жителей Рюкю".

Кто такие окинавцы и чем они отличаются от японцев

Окинава ранее была независимым королевством Рюкю, которое было завоевано и аннексировано Японией в конце XIX века, говорит эксперт.

У рюкюанцев есть своя история, культура, языки, традиции и идентичность. По словам Кадзивары, Рюкю традиционно является "мостом наций", ориентированным на взаимовыгодную торговлю и дипломатию. "В то время как Япония имеет долгую историю ведения боевых действий и самурайской культуры бусидо, в Рюкю еще в XV веке был введен запрет на публичное ношение оружия, что способствовало укреплению мира", - отмечает эксперт.

"В 1879 году Япония аннексировала Рюкю в качестве своего первого колониального завоевания... С 1879 по 1945 год Рюкю пришлось иметь дело с имперским японским милитаризмом - отметил эксперт. "Во время Второй мировой войны Токио намеренно разместил на Рюкю крупную военную группировку с целью принести рюкюанцев в жертву, в попытке "спасти Японию". Это привело к битве за Окинаву в 1945 году, которая, по словам активиста, была не чем иным, как геноцидом рюкюанцев.

"В течение трех месяцев было убито не менее 123 000 учинаанчу (коренных жителей Окинавы), что составляло на тот момент около трети всего населения острова. Японские солдаты намеренно убивали рюкюанских мужчин, женщин, детей и стариков, утверждая, что они "китайские шпионы", использовали их в качестве живого щита и заставляли тысячи людей совершать самоубийства. Говорят, что каждая окинавская семья потеряла кого-то во время этой битвы. Во время этих трагических событий погибли и мои родственники", - продолжает Кадзивара.

Тех, кто выжил, американские оккупанты отправили в концентрационные лагеря. В период с конца 1945 по 1947 год местные жители, вернувшись на свою землю, обнаружили, что многие их дома и фермы сравняли с землей бульдозерами, а на их месте построили военные объекты США. По некоторым оценкам, не менее 40 тысяч окинавских землевладельцев потеряли свои земли и не получили за это никакой компенсации. Сан-Францисский мирный договор 1951 года, подписанный между Японией и союзниками, "узаконил" американскую оккупацию Окинавы.

"С 1945 по 1972 год Рюкю находился под административным контролем военных США. С 1972 года Рюкю можно сказать, находится под совместным правлением США и Японии. Это, конечно, создало для рюкюанцев огромные трудности, включая социально-экономические депривации, деградацию окружающей среды, отравление воды, аварии на военных объектах и рост преступности", - сказал он.

По словам эксперта, в настоящее время жители Рюкю опасаются, что наращивание американо-японского военного присутствия приведет к новой разрушительной войне на их родине.

Люди поднимают кулаки, выкрикивая лозунги в знак протеста против военного присутствия США перед американской авиабазой Кадена в Сиатане, префектура Окинава, 21 мая 2016 года / AFP 2023 / JIJI PRESS

"В данный момент Япония продолжает строительство нового аэродрома в Хеноко, засыпая коралловый риф для его обустройства. Окинавский дюгонь, находящийся под угрозой исчезновения, вымирает в том числе и по этой причине. Этот аэродром, а также ракеты, размещенные вокруг Рюкю, представляют прямую угрозу для России, Китая и Северной Кореи. Так что, как видите, США и Япония вовсе не намерены снижать военное давление на Рюкю".

Кадзивара подчеркнул, что он и его команда продолжают информировать общественность о рисках растущей милитаризации США и Японии, и добавил, что жители Окинавы до сих пор остаются заложниками токийской милитаризации. "Обо всем этом мы расскажем в нашем новом документальном фильме "Оккупированная Окинава". Начиная с сентября фильм будет участвовать в международных кинофестивалях по всему миру", - заключил эксперт.