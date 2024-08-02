Западные аналитики считают, что новые ограничения заблокируют доступ Китая к чипам для ускорителей искусственного интеллекта и помешают его планам по созданию литейных заводов в Юго-Восточной Азии.

Чипы HBM2, используемые в качестве ускорителей искусственного интеллекта, будут заблокированы к поставке в Китай в рамках нового пакета санкций. Image: X ScreengrabСоединенные Штаты планируют расширить действие давнего "правила времен холодной войны", чтобы помешать Китаю получать запрещенные инструменты для производства чипов и высокотехнологичные микросхемы из Израиля, Сингапура, Малайзии и Тайваня.

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Администрация Байдена намерена до конца этого месяца, расширить сферу действия так называемого "правила прямого иностранного продукта" (FDPR), которое было впервые введено в 1959 году для контроля над торговлей американскими технологиями. Об этом в среду (31 июля) сообщило агентство Reuters. Однако союзников Соединенных Штатов, включая Японию, Нидерланды и Южную Корею, которые являются ключевыми производителями и поставщиками оборудования для производства кристаллов, это изменение не коснется, говорится в том же сообщении.

Администрация Байдена также может использовать FDPR, чтобы помешать Китаю получить микросхемы памяти с высокой пропускной способностью (HBM) производства SK Hynix и Samsung Electronics а также оборудование для их производства, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В сообщении говорится, что в случае вступления в силу новый закон FDPR заблокирует поставки HBM2 и более продвинутых чипов, включая HBM3 и HBM3E, которые могут использоваться в качестве ускорителей искусственного интеллекта (ИИ).

Американская Micron Technology также занимается производством чипов HBM, сообщает Bloomberg - но новое правило ее не коснется, поскольку компания воздержалась от продажи своих продуктов HBM в Китай после того, как в 2023 году ее чипы памяти были запрещены к использованию в критической инфраструктуре страны.

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"Сдерживание и давление на Китай не остановят его развитие, а лишь сделают Китай еще более решительным и способным наращивать собственную мощь в области технологий и инноваций", - заявил в среду на брифинге для СМИ официальный представитель внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Линь Цзянь.

"Мы надеемся, что заинтересованные страны будут решительно противостоять попыткам принуждения и совместно поддерживать справедливый и открытый порядок международной торговли, чтобы защитить свои собственные долгосрочные интересы", - отметил китайский дипломат.

Агентство Reuters также сообщило, что Вашингтон планирует добавить в свой черный список около 120 новых организаций. В их число войдут шесть литейных заводов по производству микросхем, а также поставщики аппаратного и программного обеспечения. В марте этого года агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон планирует внести в черный список компанию ChangXin Memory Technologies Inc (CXMT), расположенную в Хэфэе (производителя DRAM для серверов и интеллектуальных транспортных систем), а также пять других китайских разработчиков интегральных схем.

Из-за дефицита местных производственных мощностей Китай ежегодно импортирует чипы на сумму более 300 млрд долларов. В условиях растущего спроса Пекин выбирает "двойной подход": наращивает собственное производство и продолжает увеличивать импорт.

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В июне глава Бюро промышленности и безопасности (BIS) американского министерства торговли Алан Эстевес посетил Нидерланды и Японию, в попытке заставить правительства этих стран ввести дополнительные ограничения на поставки в Китай продукции ASML и Tokyo Electron Ltd, соответственно.

Самодостаточность китайской экономики

Китайские комментаторы по-разному восприняли разгорающуюся "чиповую войну" между Китаем и США. "Ужесточение американских санкций в отношении Китая свидетельствует о том, что Америка боится отстать от Китая в технологическом развитии", - пишет Чэнь Фэй, доцент Школы политики и международных исследований Центрального китайского нормального университета, в статье, опубликованной в четверг.

Чэнь утверждает, что многие китайские компании довольно оперативно разрабатывают собственные модели ИИ и соответствующие цепочки поставок и в определенных областях уже превзошли США. "Вашингтон хочет использовать санкции и экспортный контроль, чтобы замедлить рост развития ИИ в Китае, но этому плану не суждено сбыться", - пишет эксперт.

Вэнь Ичжай, колумнист из Хэнани, в своей статье утверждает, что Китай должен активизировать усилия по достижению самообеспечения высокотехнологичными чипами, поскольку каналы импорта в один прекрасный момент могут быть перекрыты, если международная военно-политическая ситуация вдруг изменится.

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"Почему Китай до сих пор вынужден тратить более 300 миллиардов долларов США на импорт полупроводников каждый год? Это происходит потому, что китайские производители чипов не способны конкурировать с мировыми лидерами в плане качества продукции и масштабов производства", - говорит он.

"Хотя китайские компании продолжают совершенствоваться, маловероятно, что они смогут добиться значительного прорыва в краткосрочной перспективе". Он отмечает, что китайские разработчики чипов памяти, включая Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) и CXMT, занимают лишь 5% рынка внутри страны на фоне доминирования в этом секторе южнокорейских Samsung и SK Hynix.

За первые пять месяцев этого года китайский импорт интегральных микросхем вырос на 13,2 процента в годовом исчислении до 148,4 миллиарда долларов. В свою очередь, импорт оборудования для выпуска чипов увеличился на 64,4 процента до 18,2 миллиарда долларов - свидетельствуют данные Таможенной службы Китая.

За указанный период японский экспорт оборудования для производства кристаллов в Поднебесную подрос на 21,5 % до 10,55 млрд долларов, что составляет 58 % от общего объема импортируемых Китаем инструментов. Экспорт микросхем из Южной Кореи в КНР вырос на 46,5 % до 44,8 млрд долларов, составив 30 % от общего объема китайского импорта чипов.

Попытки США закрыть лазейки

Источники Reuters сообщили о планах BIS закрыть лазейку в FDPR, уменьшив количество "американского контента", определяющего, когда иностранные товары подлежат контролю со стороны США. Начиная с 2019 года Нидерланды прекратили выдачу лицензий ASML на экспорт инструментов для экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV) в Китай.

В начале этого года Амстердам также запретил экспорт в КНР двух иммерсионных машин для глубокой ультрафиолетовой (DUV) литографии, известных как NXT:2050i и NXT:2100i. В июле 2023 года Япония добавила в список экспортного контроля 23 наименования средств и материалов для производства чип.

Вашингтон ужесточает контроль над китайскими чипами, руководствуясь “старым правилом “ эпохи холодной войны. Из-за западных санкций китайские литейные заводы могут производить чипы по техпроцессу не выше 7 нанометров. Image: X Screengrab

США также запретили экспорт в Китай некоторых высокотехнологичных чипов искусственного интеллекта, включая процессоры A100 от Nvidia, в рамках двух санкционных пакетов, анонсированных на октябрь 2022 и 2023 годов.

По сообщениям средств массовой информации, китайские производители микросхем намерены построить заводы в Сингапуре и Малайзии, чтобы иметь возможность использовать там погружные DUV или даже EUV-литографические машины. Также сообщается, что отдельные американские чипмейкеры планируют наладить производство кристаллов в странах Юго-Восточной Азии и продавать их в Китай.

В попытке разрушить эти планы Вашингтон разрабатывает очередной пакет мер по контролю за экспортом микросхем. В рамках FDPR BIS получит возможность регулировать реэкспорт и передачу товаров иностранного происхождения, если при их производстве использовались "некие" американские технологии, программное обеспечение или оборудование.

Бюро промышленности и безопасности США планирует расширить действие FDPR, включив в Правила администрирования экспорта (EAR) определенные технологии, программное обеспечение и оборудование. Напомним, что BIS в течение нескольких лет использовал FDPR, чтобы ограничить доступ китайского технологического гиганта Huawei к высококачественным чипам зарубежного производства.