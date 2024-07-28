Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Астрофизики решили «проблему последнего парсека»

Темная материя помогла ученым раскрыть тайну слияния сверхмассивных черных дыр
[ ] для раздела Блоги
+
+

Так уж сложилось, что сверхмассивные черные дыры иногда сливаются. Но на протяжении десятилетий ученые не могли понять, как это происходит. И вот теперь, похоже, решение найдено - и все благодаря загадочной темной материи.Астрофизики не понимают, как сверхмассивные черные дыры сближаются достаточно близко, чтобы слиться в единый объект - эта загадка называется «проблема последнего парсека», - но экзотическая форма темной материи вероятно поможет ее объяснить.

После того как пара галактик сливается воедино, их сверхмассивные черные дыры обычно начинают вращаться друг вокруг друга. В течение многих миллионов лет СМЧД гравитационно взаимодействуют с находящейся поблизости материей, отбрасывая ее в сторону. В результате возникает трение, которое постепенно замедляет движение черных дыр, заставляя их вращаться по спирали все ближе и ближе друг к другу.

реклама



Но когда они сближаются на расстояние до примерно 1 парсека — это чуть больше 3 световых лет, - между ними останется очень мало вещества. То есть материи настолько мало, что она не может обеспечить достаточное динамическое трение, необходимое для слияния черных дыр за время, меньшее, чем возраст Вселенной.

И хотя ученые понимают, что такие черные дыры в конечном итоге должны слиться в один более крупный объект - отчасти потому, что были зарегистрированы пульсации в пространстве-времени, которые, как утверждается, возникают в результате подобных слияний, - они не знают, как именно это происходит. Эта загадка называется “проблемой последнего парсека”.

Астрофизику Гонсало Алонсо-Бальварес и его команде из Университета Торонто в Канаде удалось обнаружить взаимосвязь между сверхмассивными черными дырами и темной материей. Стандартная концепция темной материи гласит, что ее частицы не взаимодействуют друг с другом, а значит, их выбрасывает из области вокруг сверхмассивных черных дыр, как это происходит с барионной материей. Однако, по расчетам исследователей, если бы частицы темной материи могли "отскакивать" друг от друга, то их количества было бы достаточно, чтобы замедлить движение черных дыр и привести к их слиянию.

реклама



«Если черные дыры движутся, то темная материя оказывает на них небольшое трение за счет гравитационного взаимодействия, подобно тому, как если бы вы двигались по воде», - говорит Алонсо-Бальварес. «Мы были очень удивлены, увидев, что столь малые взаимодействия могут иметь такое огромное влияние».

В Млечном Пути обнаружен "зародыш" сверхмассивной черной дыры — он в 8200 раз тяжелее Солнца

Чтобы темная материя могла взаимодействовать сама с собой, необходима какая-то другая частица, которая является "медиатором" таких процессов. Такие частицы -названные «темными фотонами» из-за их сходства с частицами света, уже предлагались ранее. По сути, факт существования самовзаимодействующей темной материи мог бы решить некоторые другие загадки галактической динамики, которые не укладываются в рамки стандартной модели космологии, считают ученые.

Однако это не единственное решение, предлагаемое для решения проблемы последнего парсека. Учитывая турбулентность и мягко скажем «некоторый хаос» в большинстве галактик, ряд астрофизиков предположил, что обычная материя вблизи сверхмассивных черных дыр может просто восполняться по мере разбегания галактик.

«Я убежден, что эта модель будет работать, но не уверен, что это необходимо», - говорит Люк Золтан Келли из Калифорнийского университета в Беркли. «Скорее всего, проблема последнего парсека решается комбинацией различных процессов».

реклама



 Однако если эта идея подтвердится, она может предоставить уникальную возможность для изучения физики темной материи. «Подобная самовзаимодействующая темная материя может изменить аккреционные потоки газа в галактиках или динамику самих слияний, и если это действительно так, то мы сможем это обнаружить», - говорит Келли. В настоящее время исследователи работают над созданием более сложных симуляций, которые позволят выявить влияние самовзаимодействующей темной материи на галактики и сверхмассивные черные дыры, находящиеся в их центральных областях.Physical Review Letters: "Несмотря на астрофизическую неопределенность в отношении детальной природы этих процессов, нет никаких сомнений в том, что вокруг бинарных сверхмассивных черных дыр наблюдаются всплески темной материи, которые усиливают динамическое трение и ускоряют распад орбит СМЧД"

Аннотация к научной статье

Самовзаимодействующая темная материя решает проблему последнего парсека при слиянии сверхмассивных черных дыр

Доказательства существования стохастического гравитационно-волнового фона (ГВ), предположительно возникающего в результате слияния сверхмассивных черных дыр (СМЧД), становятся все более убедительными в том числе благодаря наблюдениям с помощью массива синхронизации пульсаров. Остается нерешенным вопрос о том, как инспирирующие сверхмассивные черные дыры преодолевают «последний парсек» сепарации, где они имеют тенденцию «затормозиться», прежде чем эмиссия ГВ приведет бинар к слиянию. В рамках данной работы ученые предположили, что динамическое трение от всплеска темной материи (ТМ), окружающей черные дыры, достаточно для решения этой проблемы, при условии, что темная материя имеет порядок сечения слабого взаимодействия около см 2/г. Этот же эффект приводит к смягчению спектра ГВ на низких частотах, что подтверждается существующими данными.

Для холодной темной материи в отсутствие коллизий трение отдает столько энергии, что всплеск распадается и не может преодолеть последний парсек, но в случае самовзаимодействующей темной материи изотермическое ядро гало может служить резервуаром для энергии, высвобождаемой из орбит сверхмассивных черных дыр.

Предполагается, что реалистичная зависимость от скорости, например, возникающая при обмене массивным медиатором, таким как темный фотон, хорошо согласуется со спектром гравитационных волн, обеспечивая при этом достаточно крупное ядро. Подобная зависимость от скорости была предложена для решения проблемы мелкомасштабной структуры холодной темной материи.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

галактика слияние галактик сверхмассивная чёрная дыра слияния сверхмассивных черных дыр
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
2
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
16
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
7
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Embraer представила первую в мире систему автоматического взлета пассажирских самолетов E2TS
1
Инженеры из Сингапура разработали устройство, превращающее сигнал Wi-Fi в электричество
9
Еще 5 устройств Samsung Galaxy получат июльское обновление Android от 2024 года
+
Автомобиль Subaru WRX Project Midnight сумел побить рекорд на трассе в Гудвуде
+
Скрученные углеродные нанотрубки могут отправить литий-ионные батареи в небытие
5
В России началось массовое производства ударного дрона МиС-35, названного «мини Баба-яга»
+
Репке: В районе Очеретино российская армия взяла под контроль н.п. Новоселовка Первая
+
Empress подтвердила, что взломы Denuvo начнутся в ближайшие месяцы
3
Китайская нейросеть Kling для генерации видео стала доступна по всему миру
1
В Москве завершается строительство первого цифрового небоскреба России
+
Аппараты Samsung 29 июля начнут получать крупное обновление
+
В Tesla заявили о недопустимости использования мокрых полотенец для ускорения зарядки электрокаров
3
Компания Anker разрабатывает устройство для чтения карт памяти для IPhone
+
Лазерная система борьбы с дронами Helma-P будет развернута на Олимпийских играх во Франции
3
В Кыргызстане построят новую железнодорожную ветку — первую со времен СССР
1
Новый Peugeot 5008 - кроссовер с гибридными и электрическими версиями по доступной цене
2
Свежие изображения One UI 7 показывают значительные изменения дизайна пользовательского интерфейса
+
One UI 7 принесёт значительные улучшения для камеры Samsung Galaxy S24 Ultra
+
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
8
Google называет свой предстоящий Tensor G4 для серии Pixel 9 «переломным моментом»
+

Популярные статьи

Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
16
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
38
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
27
Windows XP в 2024 году - Часть 3
4
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
32
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
21
Я здесь закон - вспоминаем фильм "Судья Дредд" 1995 года
4
Здоровье геймера - 15 советов по сохранению здоровья во время долгих игровых сессий
10
NYT: в русских ракетах используются американские чипы и сенсоры
+

Сейчас обсуждают

Свириг Тевтонов
02:23
Такая шляпа, этот link to windows, пляски с бубном в конце концов надоели и я бросил эту идею. Проще и быстрее через x-plore веб версию перекидывать, хоть и не очень удобно, но хотя бы быстро.
Windows 11 получит доступ к Android-устройствам через Проводник
Yвесёделерчuk
02:22
Им предлагали остаться с Одессой?
Постпред РФ при ООН заявил, что Киев не получит лучших условий мира, чем озвученные Путиным в июне
Учи Сипласплас
02:19
Это типо редизайн galaxy s10
iPhone 17 «Slim» станет самым дорогим телефоном Apple
Роман Кудлай
02:02
Не знаю, это автор статьи гений или маркетологи Apple, но надо это талант - выдать поражение за победу! Все пользователи просили Apple перейти на QLC ради 2ТБ? QLC намного дешевле TLC равного объема. ...
Apple перейдет на флэш-память QLC NAND, что позволит ей выпускать iPhone с объемом памяти до 2 ТБ
glavhyilo
02:01
я если в тяжолой игре вижу больше 75 на процессоре,то стараюсь долго такую не гонять,в лёгкой игре например и до 45 не доходит,а в средней 50-60 обычно.
Появился обзор ПК в стиле Tesla Cybertruck: мощный процессор и перегрев до 100°C
Gamandril
02:00
Верно говоришь, гарантий не будет. Но японские конденсаторы топовые и не из дешевых, а защиту могут встроить в любой блок. Если не ошибаюсь корейские типа чуть похуже с качеством изготовления и имеют ...
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
glavhyilo
01:33
во времяна перфокарт и перфолент,пиндосы летали.Время не то,для полётов на луну,было тогда.
Американские астронавты застряли на МКС, находясь на её борту уже восемь недель вместо восьми дней
Александр Никитин
01:22
Зачем я это читал 🤦 Запрашиваться ради цифр не вижу смысла
Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
DIDEI
00:51
Ждём новостей от счастливых обладателей 13600к.
Обновление BIOS не спасет те процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, что уже деградировали
32Влад32
00:50
А в 70-х годах прошлого века на Луну слетали и вернулись. В США регресс что ли? Или?
Американские астронавты застряли на МКС, находясь на её борту уже восемь недель вместо восьми дней
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем