Госдеп: Никакого сотрудничества между Китаем и Россией. 32 страны НАТО пытаются выступить единым фронтом против КНР. Китайские банки под угрозой американских санкций, Блинкен пытается заставить Китай сделать "решительный выбор".

Большинство станков и микросхем, импортируемых Россией в военное время, поступает из Китая, но Пекин называет это обычной торговлей - переживают в США.

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США вновь пригрозили Китаю санкциями за то, что он продолжает отправлять в РФ “много микроэлектроники и станков”

Китай пообещал принять необходимые меры для защиты своих законных прав после того, как американские чиновники заявили, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против китайских банков за содействие транзакциям, связанным с поставками продукции для оборонного сектора России.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан 19 июля на Аспенском форуме по безопасности в Колорадо заявил, что Вашингтон готовит очередной раунд санкций против китайских организаций, поставлявших товары двойного назначения для военно-промышленного комплекса России.

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По словам Салливана, американская сторона увидела, что Пекин отреагировал на ее обеспокоенность тем, что некоторые китайские банки оказывают содействие в проведении сомнительных операций. Вместе с тем он добавил, что «в целом картина складывается не очень красивая», поскольку Пекин продолжает оставаться крупнейшим поставщиком товаров двойного назначения для военно-промышленного комплекса РФ.

«Есть целевые способы реагирования, но общая картина продолжает развиваться в неправильном направлении», - подчеркнул он, добавив, что в ближайшие недели можно ожидать введения дополнительных санкций. По его словам, президент США Джо Байден передал министру финансов Джанет Йеллен часть полномочий в том числе по наложению санкций на иностранные банки, чтобы в случае необходимости Вашингтон смог принять соответствующие меры.

В рамках того же мероприятия государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай продолжает оставаться основным поставщиком продукции для оборонной промышленности РФ. «Семьдесят процентов станков, которые импортирует Россия, поступают из Китая. Девяносто процентов микроэлектроники поставляется из КНР», - подчеркнул Блинкен. «И все это идет на развитие оборонно-промышленного комплекса и превращается в ракеты, танки и другие виды вооружений».

«Китай не должен делать и то, и другое», - сказал он. «Он не может одновременно говорить, что выступает за мир на Украине, в то время как сам способствует развитию ВПК России. Он не должен говорить, что хочет улучшения отношений с Европой, когда на самом деле помогает подпитывать самую большую угрозу безопасности Европы со времен окончания холодной войны».

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11 июля лидеры стран НАТО в совместной декларации заявили, что Китай оказывает существенную поддержку России в ее специальной военной операции на Украине.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен вскоре встретится с Министр иностранных дел Китайской Республики Ван И в Лаосе. Photo: Xinhua

«Зловещие намерения»

«И Китай, и Россия являются независимыми крупными державами», - заявила в понедельник на брифинге для СМИ официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. «Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон, оно не подлежит внешнему вмешательству и не терпит угроз».

По ее словам, Китай решительно отвергает все виды незаконных односторонних санкций и «длиннорукой юрисдикции США» и примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.

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«Китай неоднократно заявлял, что китайско-российское сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны, и что Китай и Россия не намерены создавать военный альянс. Но прислушалось ли к этому в НАТО? Очевидно нет», - утверждает в своей статье в понедельник военный журналист из Хэбэя под псевдонимом „Синьчэн“. "Возьмем, к примеру, США: даже после того, как разразился конфликт между Россией и Украиной, сотрудничество между Соединенными Штатами и РФ не было полностью прекращено". По словам эксперта, цифры свидетельствуют о том, что около 60 % компонентов для российского оружия импортируется из стран Запада, причем 72 % - из Соединенных Штатов.

«Если следовать логике НАТО, лидеры западных стран, включая США, поддерживают Россию?» - спрашивает он. «Североатлантический альянс неоднократно обвинял Китай в сотрудничестве с Россией. Его зловещие намерения очевидны. С другой стороны, кто стоит за российско-украинским конфликтом? И кто стал причиной того, что кризис на Украине продолжается до сих пор? Ответ, однозначный, - НАТО. НАТО до сих пор ежегодно оказывает Украине военную помощь на сумму около 43 миллиардов долларов, а это немалые деньги, и если бы не постоянные поставки натовских вооружений Киеву, конфликт мог бы давно завершиться. Китай не является создателем украинского кризиса, и он не является стороной конфликта между Россией и Украиной. В подобных обстоятельствах НАТО не имеет права диктовать Китаю с какими странами ему сотрудничать».

В июне 2023 года KSE Institute, аналитический центр при Киевской школе экономики, в своем отчете сообщил, что 66% иностранных критических компонентов, обнаруженных в системах вооружений, которые российские военные использовали на Украине, были произведены американскими компаниями в период с марта по декабрь 2022 года. При этом издание Newsweek указало, что большая часть этих компонентов была доставлена в Россию через Китай.

Другой китайский комментатор считает, что администрации Байдена необходимо занять жесткую позицию в отношении Китая, поскольку кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп получил преимущество после того, как 13 июля на него было совершено покушение.

По его мнению, очерняя китайско-российское сотрудничество, Блинкен пытается усилить свою позицию перед предстоящей встречей с китайским дипломатом Ван И на министерском совещании АСЕАН в Лаосе на этой неделе.

8 июля Гонсало Саис, научный сотрудник Центра финансов и безопасности Королевского института объединенных служб, аналитического центра, расположенного в Великобритании, в интервью журналу The Banker сообщил, что некоторые небольшие финансовые учреждения Китая работают как «банки-однодневки», поскольку могут быть закрыты в случае введения санкций со стороны США из-за транзакций с Россией.

В свою очередь, Гера Смит, директор и руководитель практики по соблюдению законодательства в сфере борьбы с финансовыми преступлениями Moody's Analytics, считает, что крупные китайские банки могут столкнуться с проблемами, если они непреднамеренно будут обрабатывать проблемные транзакции для более мелких финансовых учреждений.

Фото: Мао Нин, пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства

Давление со стороны США

По данным Таможенной службы Китая, в 2023 году экспорт китайских товаров в Россию вырастет на 46,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигнет 111 млрд долларов США. В первом квартале этого года этот показатель вырос только на 1,5% в годовом исчислении до 24,4 млрд долларов США, а во втором квартале упал на 3,4% в годовом исчислении до 27,2 млрд американских денег.

Такая тенденция объясняется тем, что Соединенные Штаты все активнее пытаются запретить Китаю поставлять в Россию товары двойного назначения.

Во время визита в Пекин 8 апреля министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против китайских финансовых институтов, если они будут вовлечены в операции, связанные с поставками, которые укрепляют военный потенциал Российской Федерации.

12 апреля российская газета «Известия» сообщила, что еще четыре китайских банка недавно прекратили принимать платежи из РФ, после того как три крупнейших финансовых учреждения Поднебесной сделали то же самое двумя месяцами ранее. 22 апреля американский чиновник в интервью агентству Reuters заявил, что США не планируют вводить санкции против китайских банков.

12 июня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов (англ. Office of Foreign Assets Control, OFAC) пересмотрело понятие «военно-промышленная база России», содержащееся в указе, ранее опубликованном администрацией президента США.

После внесения поправок иностранные финансовые институты, осуществляющие или способствующие осуществлению значительных транзакций или предоставляющие любые услуги, связанные с развитием военно-промышленного комплекса России, будут подвергаться риску санкций со стороны OFAC.