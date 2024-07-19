Одесситы оказывают "яростное сопротивление" мобилизации в ВСУ

Одесса - становится центром сопротивления все более хаотичным попыткам Киева «заткнуть дыры» на фронте любой ценой. Между тем, новые опросы и статистические данные, опубликованные на этой неделе, показывают, что поддержка уклонистов от призыва растет по всей Украине, особенно в ее западных регионах.

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Украинские сотрудники полиции и территориальных пунктов комплектования проводят выборочную проверку документов у мужчин призывного возраста и вручают им повестки на военную службу. Киев, 7 июня 2024 года. ( Agence France-Presse, AFP 2023 / Сергей Супинский)

Только в ночь на 16 июля в результате волны поджогов служебных и личных автомобилей сотрудников одесских территориальных пунктов комплектования (ТЦК) было сожжено дотла пять машин. Аналогичные инциденты в ту же ночь произошли в Виннице, Ровно, Днепропетровске и Харькове. На следующую ночь в Одессе были сожжены еще два автомобиля, а общее количество за неделю приблизилось к полутора десяткам.

В некоторых городах ситуация настолько ухудшилась, что военнослужащие, по сообщениям, стали клеить на свои автомобили надписи «Не ТЦК», опасаясь поджогов.

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За поджоги машин военных на Украине предусмотрено довольно суровое наказание. Во вторник власти Ровно задержали 22-летнего подозреваемого в поджоге двух армейских автомобилей. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Поджоги авто - лишь один из инструментов в арсенале украинского подполья. На этой неделе неизвестные пытались взорвать территориальный центр комплектования, в городе Буск Львовской области. В последние недели СМИ сообщают о целом ряде диверсий, направленных на железнодорожную, электрическую и другую инфраструктуру, о случаях физической расправы с сотрудниками ТЦК и о ежедневных попытках мужчин призывного возраста покинуть Украину через границу с Венгрией, Польшей, Румынией или Молдовой.

Киевские власти пытаются свалить вину за беспорядки, включая поджоги автомобилей сотрудников ТЦК на Россию, утверждая, что агенты ФСБ через мессенджеры обещают за это "недовольным украинцам" деньги или другие вознаграждения.

Однако статистика и свежие социологические опросы говорят об обратном. Украинцы не только устали от конфликта с Россией, но и становятся все более враждебно настроенными к властям, особенно после принятия в мае нового закона о мобилизации. Он обязывает всех мужчин в возрасте 18-60 лет постоянно носить с собой военный билет. Повестка будет считаться врученной даже если получатель отсутствовал по месту жительства. Возможность демобилизации, которой ждали военные ВСУ и их родственники, законом не предусмотрена. В «комплекте» с решением Зеленского снизить возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет, принятым весной этого года, эти меры обернулись настоящим «коктейлем Молотова» в руках мужского населения Украины призывного возраста.

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Наказания за уклонение от призыва на Украине тоже достаточно жесткие, правда не такие суровые как за поджоги авто ТЦК. В начале этого месяца Киевский районный суд Харькова приговорил мужчину с задержкой психомоторного развития к трем годам лишения свободы за отказ принять повестку после того, как он был признан медицинской комиссией годным к службе. “Многих мужчин хватают прямо на улицах, запихивают в фургоны, избивают и удерживают без суда и следствия за решеткой до тех пор, пока они не подпишут согласие идти служить”, сообщает The Wall Street Journal.

Офицер румынской пограничной полиции осматривает берег реки Тиса на фоне деревянного моста, соединяющего Румынию и Украину, недалеко от пограничного пункта Сигету Марматье 17 мая 2024 года. Photo Daniel Mihailescu

Кроме того, пишет издание, украинцам приходится сталкиваться с поистине катастрофическим уровнем коррупции в военкоматах, где взяточничество стало скорее нормой, чем исключением. Дефицит призывников, обусловленный тем, что более состоятельных граждан Украины отпускают, постоянно покрывается за счет более бедных слоев общества.

Согласно статистике, Западные регионы Украины лидируют по числу уклонистов

Нежелание идти воевать парализовало большую часть страны, включая, как это ни странно, ее самые западные, антироссийски и проевропейски настроенные регионы.

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На прошлой неделе украинские СМИ, ссылаясь на официальные данные правительства, сообщили, что с февраля 2022 года военкоматы подали сведения о более чем 417 000 уклонистов (316 100 из них - в период с 2023 по 2024 год), причем Западная Украина на "карте уклонистов" светится ярко-красным цветом, несмотря на то, что она гораздо более малонаселенная, чем центр и восток страны.

На прошлой неделе украинские СМИ, ссылаясь на официальные данные правительства, сообщили, что с февраля 2022 года военкоматы подали сведения о более чем 417 000 уклонистов (316 100 из них - в 2023-2024 годах), при этом западные регионы Украины на «Карте уклонистов» светятся ярко-красным несмотря на то, что плотность населения там гораздо ниже, чем в центральной и восточной частях страны.

Цифры свидетельствуют о том, что, если в восточных, центральных и южных областях страны число, уклоняющихся от призыва составляет - не более 200 человек в подконтрольном Украине Херсоне, 4 500 в Харькове и 14 300 в Киеве, то в западных областях, к которым относятся Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская и Хмельницкая, - речь идет уже о 334 200 человек.

В своем недавнем репортаже киевский журналист, ставший солдатом Вооруженных сил Украины, Артем Ильин рассказал, что большинство новобранцев из западных областей Украины, с которыми он служит, крайне деморализованы и спрашивают, почему они должны воевать за страну, которая «за всю жизнь им не дала ничего, кроме автомата».

«Аргументы про Путина и Москву не работают», - сетует журналист, добавляя, что в рядах новобранцев ВСУ ходят «слухи о зашкаливающем уровне коррупции в рядах киевских элит».

"Уклоняться от призыва не стыдно": показал соцопрос

И в заключение, на этой неделе Центр Разумкова, считающийся одним из самых авторитетных украинских аналитических центров, выдал результаты нового соцопроса. Как оказалось, 46% украинцев не считают «постыдным» уклонение от мобилизации, 29,1% ответили, положительно, а 24,8% респондентов затруднились ответить. При этом 50% респондентов в возрасте 18-29 лет ответили, что не считают это зазорным.

В ходе того же опроса выяснилось, что 44 процента респондентов считают, что настало время для мирных переговоров с Россией, 35 % высказались против этой идеи, а 21 % - не определились.

Уклонение от призыва среди западных украинцев демонстрирует местный менталитет «выжидания»

Западные украинцы «привыкли к тому, что на востоке после переворота [2014 года] и до начала российской специальной военной операции велась какая-то война. Отношение было таким: «Нас это не касается, пусть Донбасс разбирается сам». Они думали, что терроризирование украинской армией восточных регионов будет продолжаться вечно», - заявил в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института стран СНГ и член международного общественного движения „Другая Украина“, политолог Александр Дудчак, комментируя неожиданно высокий процент уклоняющихся от службы в армии среди западных украинцев.

New Voice: Западные регионы Украины лидируют по количеству уклонистов. Карта украинских СМИ, отражающая количество уклонистов от призыва в ВСУ по регионам с февраля 2022 года, демонстрирует несоразмерно большое количество случаев в преимущественно сельских, малонаселенных западных регионах страны по сравнению с центром, востоком и югом. (Photo: Telegram / Top Lead Media.)

Когда приходит время призыва в армию для участия в текущем конфликте, «они по-прежнему предпочитают, чтобы на передовую в первую очередь отправлялись люди из тех [восточных] регионов», - сообщил Дудчак. Сегодня, отмечает обозреватель, военкоматчики ВСУ , которых отправляют за новобранцами в крупные восточные и юго-восточные города, такие как Харьков, Николаев и Одесса, частенько приезжают из Ивано-Франковска, Львова и других западных областей.

Что касается участившихся случаев поджогов автомобилей и других актов саботажа, направленных против сотрудников ТЦК, военнослужащих ВСУ и объектов инфраструктуры, то Дудчак назвал это явление зарождающейся формой народного сопротивления и партизанской войны.

«Это протест местного населения, которое в принципе не считает это правительство своим, а этих военных - своими защитниками. Они действуют так, как считают нужным, используя те возможности, которые у них есть», - пояснил он. По словам обозревателя, украинское общество сегодня в большинстве своем пребывает в состоянии апатии и «не видит смысла в продолжении боевых действий».

«Эти тенденции усиливаются. Об этом говорят социологические службы, хотя, возможно, они также готовят население к принятию неизбежного и возможности переговоров, к уступке территорий. Но, конечно, не при нынешнем правительстве, и скорее всего, не при Зеленском», - резюмировал Дудчак.