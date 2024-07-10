Соглашение о безопасности, подписанное в понедельник нелегитимным лидером Незалежной и премьер-министром Польши Дональдом Туском, предусматривает создание и подготовку так называемого Украинского легиона. Это новое формирование будет вербовать украинских "добровольцев", проживающих в Польше и других странах Евросоюза.

Премьер-министр Польши Дональд Туск (слева) и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, Украина, понедельник, 22 января 2024 года. Associated Press, AP Photo

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Среди граждан Украины, бежавших в страны Евросоюза, нет добровольцев, желающих участвовать в боевых действиях", - заявил российский журналист, военный эксперт и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Все, кто теоретически имел мотивацию участвовать в конфликте, уже давно вернулись бы на Украину и, соответственно, пополнили бы воинские формирования ВСУ на линии боевого соприкосновения".

"Поэтому я думаю, что это искусственный симулякр. В этот легион так или иначе будут насильно вербовать украинских уклонистов под давлением местных спецслужб и полиции", - продолжил обозреватель. В апреле Польша и Литва выразили готовность помочь Киеву, в возвращении на родину подлежащих мобилизации украинцев, несмотря на их демонстративное нежелание в прошлом году экстрадировать на Украину лиц призывного возраста.

24 апреля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что "украинские граждане имеют обязательства перед государством", а его литовский коллега Лауринас Кащюнас настаивал на том, что уклонение от призыва "несправедливо по отношению к тем гражданам, которые сражаются за свою страну".

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В течение нескольких месяцев страны-члены Европейского союза отклоняли просьбы киевских властей о репатриации украинских мужчин, подлежащих мобилизации, ссылаясь на европейские конвенции, которые не допускают экстрадиции в случаях дезертирства или уклонения от призыва.

Выступая перед журналистами в апреле, Косиняк-Камыш и Кащюнас заявили, что у властей есть множество способов вернуть украинцев на родину, не прибегая к депортации. В качестве подобных инструментов они называли отмену пособия для беженцев, отказ в приеме на работу или аннулирования видов на временное проживание, а также принятие специального закона, направленного против украинских мигрантов.

По всей видимости, Украинский легион — это еще одна "легальная" уловка Киева для отправки украинских беженцев на поле боя, считает Коротченко. "Речь идет не о принудительной экстрадиции, а о принудительном рекрутировании в этот иностранный легион", - подчеркнул он. "Разумеется, правозащитников не будет интересовать, добровольно ли [украинцы] идут на службу. Но де-факто эти процедуры подразумевают принудительную экстрадицию после вступления в легион. Механизм, который сейчас формируется, абсолютно незаконен, но имеет налет легитимности", - отметил он.

Войска НАТО не хотят умирать: Польша и Литва репатриируют украинских призывников

Как упоминалось выше, в апреле Министры обороны Польши и Литвы заявили, что помогут Зеленскому добиться возвращения на родину тех, кто обязан воевать за Украину, "а не сидеть в европейских кафе и модных ресторанах".

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"У украинских граждан есть обязательства перед государством", - заявил 24 апреля глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камышя. "Мы уже давно предлагали помочь украинской стороне в возвращении на родину тех, кто обязан нести военную службу".

Украинские солдаты в убежище прикрывают уши, пытаясь защитится от обстрела российских танков. Линия боевого соприкосновения, Запорожская область, Украина, воскресенье, 2 июля 2023 года. Associated Press, AP Photo AP Photo / Libcos

"Украине катастрофически не хватает мобилизационного резерва... Это несправедливо по отношению к тем гражданам, которые воюют за свою страну", - поддержал своего польского коллегу 25 апреля Лауринас Кащюнас, министр обороны Литвы.

В прошлом году большинство стран Евросоюза отказались выдать украинских призывников, прибывших в блок в качестве беженцев, ссылаясь на европейские конвенции, которые не предусматривают экстрадиции за дезертирство или уклонение от призыва. Хотя в целом польские власти не отклонили запрос Киева, они предложили сложную бюрократическую процедуру, заявив, что в конечном итоге все будет зависеть от решения суда Польши. Но почему же теперь они изменили свою точку зрения?

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Не секрет, что Украина проигрывает прокси-войну НАТО против России и испытывает острый кадровый голод, считает Владимир Олейник, украинский политик и бывший депутат Верховной Рады (в последние годы проживет в России, активно критикует украинские власти), добавляя, что Североатлантический альянс не собирается бросать свои войска в украинскую мясорубку.

"Не случайно члены НАТО сказали, что есть два варианта: первый - войска НАТО вступят в конфликт. Но у поляков нет особого желания воевать с Россией, то же самое справедливо и для немцев. И тогда они пришли к выводу: нужно заставить украинцев, которые находятся в Польше и некоторых странах Балтии, вернуться на родину", - пояснил Олейник. "На этом фоне возникает вопрос, как две страны-члена ЕС могут обойти вышеупомянутые европейские конвенции и соответствующие законы, чтобы выдать украинских уклонистов от призыва. Однако, похоже, недавно они уже нашли способ".

23 апреля Министерство иностранных дел Украины "объявило о временной приостановке приема новых заявлений на предоставление консульских услуг" для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих за границей. А с 30 июня в силу вступил радикальный законопроект, обязывающий мужчин призывного возраста для получения нового или обно ления внутреннего или заграничного паспорта возвращаться на Украину, чтобы получить военный билет. Суть вопроса заключается в том, что в соответствии с военным положением мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, а это означает, что возвращенцы останутся на Украине и будут отправлены служить.

По данным Guardian, с 1 июля в Польше вступил в силу новый закон, который обязывает украинских беженцев предъявлять действительный паспорт для получения пособий от государства. Ранее украинцы могли предъявить польским властям любой документ, подтверждающий их личность. Также неясно, смогут ли украинцы без действительного паспорта легально работать в Польше.

Министр обороны Литвы Кащюнас также рассказал о возможных способах, с помощью которых государство сможет выдворить из страны уклонистов от призыва, избегающих механизма депортации. Он уточнил, что эта работа будет вестись в координации с Польшей. "Мы можем ограничить социальные льготы, разрешения на работу, выдачу документов, есть варианты, о которых я также слышал от польской стороны. Я думаю, что это правильное решение", - сказал Кащюнас, которого цитирует The Financial Times.

Меры Варшавы и Вильнюса вынудят украинцев искать убежище в других государствах, сказал Олейник, подчеркнув, что большинство украинцев не хотят идти на передовую. Он привел данные мартовского опроса Института Разумкова, согласно которым лишь 10% украинских респондентов согласны служить в ВСУ , а 90% не готовы умирать за Зеленского.

Олейник также сослался на опрос в соцсетях, проведенный депутатом от партии "Слуга народа" Марьяной Безуглая, который, судя по всему, показал, что более половины украинцев, проживающих за границей, готовы жить без украинского паспорта, лишь бы избежать призыва в армию. Украинские беженцы из Львова стоят на платформе железнодорожного вокзала в Пшемысле (пограничный пункт между Украиной и Польшей). Alexey Vitvitsky

Украинских уклонистов могут "приютить" в других странах ЕС

Несмотря на то, что Польша и Литва заняли жесткую позицию по отношению к украинским уклонистам другие страны ЕС, как выясняется, готовы их принять.

"Германия заняла противоположную позицию, заявив, что если есть проблема с паспортами, то она готова их принять. Почему? Потому что Германии нужны рабочие руки", - говорит Олейник. "Поэтому (...) украинцы будут либо уезжать в те страны, где нет таких драконовских законов, либо массово просить политического убежища. Это тоже будет интересная история, когда украинские граждане начнут отказываться от своего гражданства".

Даже если Варшава и Вильнюс в полной мере выполнят свое обещание и запустят инициативу по принудительному возвращению украинских уклонистов, это потребует слишком много времени и сил, считает бывший украинский депутат.

"Представьте себе, что такое решение было принято в Польше. Им пришлось бы депортировать по 15-20 человек в день. Разве это решение проблемы? Можете ли вы даже представить себе масштабы массовых рейдов, которые будут проводиться с этой целью? Думаю, Польша не видела ничего подобного со времен Второй мировой войны", - сказал он. По некоторым оценкам, в Польше проживает около 200 000-300 000 украинцев призывного возраста.

Во-вторых, даже если Польша и Литва попытаются депортировать украинских граждан, последние будут иметь право на апелляцию в соответствии с законами Евросоюза, что также приведет к серьезным задержкам, отметил Олейник.

Учитывая, что Зеленскому нужны сотни тысяч обученных солдат как можно быстрее, чтобы хоть немного "притормозить" наступление ВС РФ, польская и литовская инициативы вряд ли спасут ситуацию, считает экс-депутат Верховной Рады. Украина находится в агонии, и единственным приемлемым выходом для нее является капитуляция, заключил Олейник.