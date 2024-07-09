Европейский союз планирует провести два исследования, чтобы выяснить, как влияет растущее производство китайских полупроводников на экономику региона.

Зрелые чипы из Поднебесной оказались "под прицелом" ЕС: Евросоюз вслед за США пристально следит за китайскими субсидиями для разработчик зрелых чипов, но ни у тех, ни у других нет потенциала для производства жизнеспособных альтернатив В сентябре Европейская комиссия намерена провести два опроса, в которых примут участие производители микросхем и крупные промышленные компании - основные потребители чипов в ЕС. Об этом в субботу (6 июля) сообщило агентство Reuters. В сообщении со ссылкой на два анонимных источника говорится, что ЕК уже запросила обратную связь по двум проектам исследований.

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Еврокомиссия намерена выяснить у компаний-потребителей чипов, откуда они берут так называемые "устаревшие" чипы, (к таковым относят кристаллы, выполненные по 28-нм техпроцессу и выше).Отдельно ЕК запросит у производителей чипов в странах ЕС данные об их изделиях и ценах, а также их мнение об аналогичной продукции у конкурентов, в частности, из КНР.

В начале апреля ЕК уже сообщала, о готовности провести исследования для оценки "надежности" устаревших чипов, используемых во всех областях, от аэрокосмической промышленности до автомобилей и бытовой техники, с целью "выявления фактов рыночных искажений".

Сообщение Reuters появилось после того, как 5 июля Евросоюз ввел временные пошлины в размере до 37,6% на электромобили (EV) из Китая. Предполагается, что уже в ноябре после корректировки будут приняты постоянные тарифы сроком на пять лет.

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Власти Китая и автопроизводители Поднебесной заявили о намерении провести переговоры с ЕС по этому вопросу. На данный момент Пекин инициировал антидемпинговые проверки в отношении импорта свинины и бренди из Европы. Испания и Франция являются двумя основными экспортерами свинины и бренди на материковый Китай.

В декабре прошлого года Министерство торговли Соединенных Штатов заявило, что Бюро промышленности и безопасности (BIS) в январе 2024 года начнет исследование, цель которого - выяснить, как американские компании закупают чипы текущего поколения, а какие - устаревшие.

В своем исследовании BIS сообщило, что за последнее десятилетие китайское правительство субсидировало своих чипмейкеров на сумму около 150 миллиардов долларов США, что, по оценкам ведомства, может создать неравные условия для американских и других зарубежных конкурентов.

Архивное фото: На печатной плате видны полупроводниковые кристаллы. 17 февраля 2023 года. Reuters /Florence Lo/Illustration//File Photo Thomson

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После встречи с министром торговли США Джиной Раймондо на шестой конференции Совета ЕС-США по торговле и технологиям в Бельгии 4-5 апреля еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что ЕС будет координировать свои действия с Вашингтоном на предмет проведения "добровольного опроса по вопросам использования устаревших чипов из КНР".

"Китай создал высокоразвитую отрасль по производству зрелых чипов за счет огромного спроса на продукцию перерабатывающей промышленности", - говорится в статье, опубликованной в воскресенье китайским IT-обозревателем под псевдонимом Uncle Biao. "Даже если Соединенные Штаты и Европейский Союз объединят усилия, чтобы подавить Китай нерыночными инструментами, они не смогут повлиять на тот факт, что Китай вскоре станет лидером на рынке зрелых технологий".

"Пока Китай будет держать свои рынки открытыми, он не только завоюет доминирующее положение на мировом рынке устаревших микросхем, но и совершит технологический прорыв в секторе новейших кристаллов", - отметил он. Согласно анализу TrendForce, доля Китая на мировом рынке зрелых микросхем увеличится с 31 % на конец прошлого года до 39 % к 2027 году.

По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, за первые пять месяцев этого года объем производства интегральных микросхем в Китае вырос на 32,7% по сравнению с предыдущим годом и достиг 170,3 миллиарда изделий. По данным китайской таможни, экспорт интегральных схем за этот же период вырос на 10,5 процента до 113,9 миллиарда единиц.

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Мировые продажи полупроводниковой промышленности в мае 2024 года выросли на 19,3% до 49,1 млрд долларов США относительно прошлого года, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) 5 июля. По сравнению с прошлым годом продажи полупроводников выросли в Северной и Южной Америке (на 43,6%), Китае (24,2%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (13,8%), но снизились в Японии (-5,8%) и Европе (-9,6%).

Некоторые комментаторы из КНР считают, что несмотря на то, что США и ЕС “все еще расследуют это дело”, в ближайшем будущем они могут ввести соответствующие ограничения или тарифы на чипы китайского производства.

"Если Евросоюз действительно введет новые ограничения или пошлины на зрелые китайские технологии, Пекин обязательно примет соответствующие контрмеры против европейской продукции", - пишет Тань Хаоцзюнь, журналист из Цзянсу, в своей статье, опубликованной в воскресенье. "И от этого серьезно пострадают как китайцы, так и европейцы".

По мнению Тана, китайским компаниям будет все труднее вести бизнес за рубежом, поскольку стремление Евросоюза подавить Китай становится все более очевидным. Он считает, что Китаю следует расширять рынки потребления, чтобы добиться внутренней циркуляции. Отраслевые эксперты считают, что, даже объединив усилия, Евросоюз и США не смогут помешать Китаю стать лидером по производству зрелых микросхем. (Site: eet-china.com)Многие покупатели чипов, в том числе немецкие автопроизводители, нуждаются в устаревших кристаллах китайского производства, заявил Кристоф Фуке, генеральный директор компании ASML, производителя оборудования для производства микросхем, в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном в понедельник, 8 июля.

Мировой спрос на зрелые микросхемы резко растет, но западные производители чипов не вкладывают достаточно средств в этот сектор, который считают не очень прибыльным, утверждает Фуке. По его словам, Европа не способна покрыть даже половину своих потребностей, так что Западу следует поискать альтернативы, если он хочет замедлить рост производства зрелых кристаллов в Китае.