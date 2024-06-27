Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
Военный аналитик Михайлов объяснил, зачем Зеленский создает новый род войск
Зеленский создает Силы беспилотных систем, рассчитывая выбить из Запада новые средства, считает военный аналитик и журналист Александр Михайлов

Владимир Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск Вооруженных сил Украины. Но для чего Киеву понадобилось создавать новый род войск?

Зеленский распорядился сформировать новый род войск вооруженных сил Украины, ориентированный исключительно на использование беспилотных систем. В тот же день, 26 июня, командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский.

реклама

Владимир Зеленский на полях "мирного саммита" по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток. 15 июня 2024 года, Швейцария. Agence France-Presse, AFP 2023 / Alessandro Dellavalle

Британское военное издательство Jane's назвало новый род войск "первыми в мире беспилотными силами". Силы беспилотных систем Украины созданы для координации развертывания беспилотников и роботизированных систем на суше, в воздухе и на море.

Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов, считает, что создание нового рода войск предоставляет Зеленскому еще одну возможность потребовать от Запада еще больше денег.

"Отдельный вид вооруженных сил требует выделения отдельного финансирования из бюджета Министерства обороны Украины", - пояснил Михайлов в интервью РИА Новости. "Поскольку украинское оборонное ведомство полностью финансируется коллективным Западом, [Украина] будет выставлять новые, повышенные, счета своим западным кураторам на создание этих новых сил". Эксперт не видит смысла в выделении командования беспилотных систем из других родов войск.

"Не стоит рассматривать Украину как некую военную модель", - продолжил он. "Насколько мне известно, ни в Соединенных Штатах, ни в Израиле, ни в европейских странах нет отдельного рода войск по беспилотным аппаратам".

Если говорить о России, то, по словам обозревателя, ее вооруженные силы все активнее внедряют беспилотные роботизированные системы практически во всех родах войск.

Он отметил, что в российских мотострелковых полках "используются собственные малые дроны, которые ведут разведку местности и передают данные об артиллерии. Есть беспилотники, которые, по сути, обеспечивают дополнительную безопасность боевых машин, сопровождают экипажи", а другие доставляют боеприпасы в войска.

До начала специальной военной операции Россию вряд ли можно было назвать лидером в области разработки, выпуска и использования военных дронов, отметил Михайлов.

А сегодня один только концерн "Калашников" вносит огромный вклад в решение задач СВО, выпуская самые современные дроны-камикадзе "Ланцет" и "Куб".

Он отметил, что ряд других военно-промышленных корпораций и компаний, включая "Алмаз-Антей", Объединенную авиастроительную корпорацию и "Вертолеты России", также начали производство новых беспилотных систем.Российская система радиоэлектронной борьбы "Красуха-4". РИА Новости/ Павел Лисицын

“Параллельно с этим в условиях продолжающейся "войны дронов" в зоне проведения специальной военной операции особое значение приобретают российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)”, - подчеркнул Михайлов.

Несмотря на то, что впервые Россия применила технологии радиоэлектронной борьбы более 100 лет назад, современные вызовы, связанные с появлением беспилотных систем, стали катализатором развития ее потенциала в области РЭБ, считает обозреватель. В результате радиоэлектронная борьба превратилась в один из важнейших видов боевого обеспечения.

"Россия обладает богатым научно-техническим потенциалом для создания систем и комплексов радиоэлектронной борьбы", - сказал Михайлов. " Сегодня очень востребованы мобильные станции радиоэлектронной борьбы, переносные комплексы, способные обнаруживать беспилотные аппараты и обеспечивать безопасность как воинских частей, так и отдельных боевых машин и бойцов".

По мнению эксперта, успех боевых действий с использованием дронов определяется не количеством новых родов войск, а реальным положением дел на земле, где беспилотные системы и средства радиоэлектронной борьбы работают согласованно, обеспечивая высокую боеготовность, маневренность и живучесть вооруженных сил.

#дрон #ланцет #куб #вадим сухаревский #силы беспилотных систем
+
Написать комментарий (0)
Российские инженеры создали самый грузоподъемный и дальнобойный дрон в России
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
Расчеты FPV-дронов группировки Восток поразили Leopard на Донбассе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
15
Экипаж тягача ВСУ ошибся поворотом и привез на прицепе исправный танк Т-64БМ прямо на позиции РФ
1
Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
1
Исследователи советуют отказаться от цифровых платежей и ходить в магазин только с наличными
10
Смартфон Vivo X200 может оказаться компактной моделью и получить чип Dimensity 9400
+
Первая атомная электростанция Польши будет построена недалеко от Балтийского моря
+
В Кремле заявили, что ничего не знают о якобы сбитом дроне над Черным морем, принадлежащим США
6
Первый человек с мозговым имплантом Neuralink признался, что он почти дал ему читы в играх
4
В России строят новый завод по производству электроники
80
Первая партия боеприпасов, закупленных Чехией специально для нужд ВСУ, прибыла на Украину
+
В Санкт-Петербурге построят два крупнейших небоскреба и задуманный еще Петром I триумфальный столп
2
Издание The National Interest сравнило возможности истребителей пятого поколения Китая и США
+
YouTube тестирует новую функцию «Хайп» для поддержки видео от любимых авторов
+
У нового американского беспилотника-невидимки XRQ-73 бесшумный привод
+
Южная Корея объявила о комплексной программе поддержки для лидерства на рынке полупроводников
+
Американский разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk пропал с радаров около Крымского полуострова
+
ВС РФ передана партия современных колёсных гаубиц «Мальва»
+
Китайская отрасль по производству электромобилей буквально в шаге от убыточности
3
Инженерник Intel Core Ultra 7 268V оказался на 20% быстрее Ultra 9 185H в однопотоке Geekbench
+
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
47

Популярные статьи

Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
1
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
80
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
30
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
14
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
16
Эксперты считают, что "Железный купол" Израиля не устоит под натиском "Хезболлы"
3
Мое мнение о Final Fantasy 7 Rebirth
4
Пекин: Новые правила Минфина США ведут к "разрыву экономических связей"
+

Сейчас обсуждают

Akuma
14:30
Смотреть на дефолтное (базовое) TDP так себе идея, оно справедливо лишь для базовой частоты, без буста. Пример: у i7-12700 оно заявлено 65Вт, а у i7-12700k заявлено 125Вт, но фактически у обоих потре...
AMD вдвое повысила TDP Ryzen 7 9700X, чтобы обогнать Ryzen 7 7800X3D и оправдать высокую стоимость
glavhyilo
14:21
украину колят щас,потом уже снизят.У СССР 26 стран было врагов во второй мировой,а щас 50 стран-врагов у России,нагрузка в 2 раза больше щас.
Центробанк РФ: Россияне берут больше кредитов, потому что богатеют и могут себе это позволить
Slavik Didenko
14:17
Опять этот упоротый )))
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июнь)
Дмитрий Илюхин
14:16
Да что уж, давайте перейдём на металлические монеты, они ещё тяжелее бумажных денег и их передавать жальче, они прикольно звенят
Исследователи советуют отказаться от цифровых платежей и ходить в магазин только с наличными
Aleksei Didenko
14:13
Брехло
Киев рассчитывает провести второй саммит мира до конца года, чтобы зафиксировать конец конфликта
Чatо -- Боt
14:12
Киев рассчитывает провести второй саммит мира до конца года, чтобы зафиксировать конец конфликта
Aleksei Didenko
14:11
Балбес, цены на рязань 9ХХХ ниже на 50-100$ по сравнению с 7ХХХ
AMD вдвое повысила TDP Ryzen 7 9700X, чтобы обогнать Ryzen 7 7800X3D и оправдать высокую стоимость
Шава на Коммунистической
14:10
А эта песня посвящается нашей дорогой дырке от бублика
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июнь)
glavhyilo
14:07
пусть потянут,им на жопу натянут это время.Чистка украины щас идёт и щас начались прорывы резкие.
Киев рассчитывает провести второй саммит мира до конца года, чтобы зафиксировать конец конфликта
glavhyilo
14:03
кстати ты сам уже наговорил тут на заполярный централ.
Киев рассчитывает провести второй саммит мира до конца года, чтобы зафиксировать конец конфликта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем