Зеленский создает Силы беспилотных систем, рассчитывая выбить из Запада новые средства, считает военный аналитик и журналист Александр Михайлов

Владимир Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск Вооруженных сил Украины. Но для чего Киеву понадобилось создавать новый род войск?

Зеленский распорядился сформировать новый род войск вооруженных сил Украины, ориентированный исключительно на использование беспилотных систем. В тот же день, 26 июня, командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский.

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Владимир Зеленский на полях "мирного саммита" по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток. 15 июня 2024 года, Швейцария. Agence France-Presse, AFP 2023 / Alessandro Dellavalle

Британское военное издательство Jane's назвало новый род войск "первыми в мире беспилотными силами". Силы беспилотных систем Украины созданы для координации развертывания беспилотников и роботизированных систем на суше, в воздухе и на море.

Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов, считает, что создание нового рода войск предоставляет Зеленскому еще одну возможность потребовать от Запада еще больше денег.

"Отдельный вид вооруженных сил требует выделения отдельного финансирования из бюджета Министерства обороны Украины", - пояснил Михайлов в интервью РИА Новости. "Поскольку украинское оборонное ведомство полностью финансируется коллективным Западом, [Украина] будет выставлять новые, повышенные, счета своим западным кураторам на создание этих новых сил". Эксперт не видит смысла в выделении командования беспилотных систем из других родов войск.

"Не стоит рассматривать Украину как некую военную модель", - продолжил он. "Насколько мне известно, ни в Соединенных Штатах, ни в Израиле, ни в европейских странах нет отдельного рода войск по беспилотным аппаратам".

Если говорить о России, то, по словам обозревателя, ее вооруженные силы все активнее внедряют беспилотные роботизированные системы практически во всех родах войск.

Он отметил, что в российских мотострелковых полках "используются собственные малые дроны, которые ведут разведку местности и передают данные об артиллерии. Есть беспилотники, которые, по сути, обеспечивают дополнительную безопасность боевых машин, сопровождают экипажи", а другие доставляют боеприпасы в войска.

До начала специальной военной операции Россию вряд ли можно было назвать лидером в области разработки, выпуска и использования военных дронов, отметил Михайлов.

А сегодня один только концерн "Калашников" вносит огромный вклад в решение задач СВО, выпуская самые современные дроны-камикадзе "Ланцет" и "Куб".

Он отметил, что ряд других военно-промышленных корпораций и компаний, включая "Алмаз-Антей", Объединенную авиастроительную корпорацию и "Вертолеты России", также начали производство новых беспилотных систем. Российская система радиоэлектронной борьбы "Красуха-4". РИА Новости/ Павел Лисицын

“Параллельно с этим в условиях продолжающейся "войны дронов" в зоне проведения специальной военной операции особое значение приобретают российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)”, - подчеркнул Михайлов.

Несмотря на то, что впервые Россия применила технологии радиоэлектронной борьбы более 100 лет назад, современные вызовы, связанные с появлением беспилотных систем, стали катализатором развития ее потенциала в области РЭБ, считает обозреватель. В результате радиоэлектронная борьба превратилась в один из важнейших видов боевого обеспечения.

"Россия обладает богатым научно-техническим потенциалом для создания систем и комплексов радиоэлектронной борьбы", - сказал Михайлов. " Сегодня очень востребованы мобильные станции радиоэлектронной борьбы, переносные комплексы, способные обнаруживать беспилотные аппараты и обеспечивать безопасность как воинских частей, так и отдельных боевых машин и бойцов".

По мнению эксперта, успех боевых действий с использованием дронов определяется не количеством новых родов войск, а реальным положением дел на земле, где беспилотные системы и средства радиоэлектронной борьбы работают согласованно, обеспечивая высокую боеготовность, маневренность и живучесть вооруженных сил.