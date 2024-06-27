Энергосистема Украины разрушена коррупцией кабинета Зеленского и хирургическими ударами России, считает член международного общественного движения "Другая Украина", политолог Александр Дудчак

Вооруженные силы России активизировали ракетные удары по Украине, в частности, по объектам энергетической и военной инфраструктуры. С помощью авиационных ракетных комплексов "Кинжал" и другого высокоточного оружия были успешно уничтожены склады боеприпасов и топлива, аэродромы, военные штабы, а также военные производственные объекты и ключевой центр принятия решений.

Экипаж МиГ-31 Воздушно-космических сил России готовится выполнить стрельбы гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал", отличающейся малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью. Министерство обороны РФ

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Украина постоянно требует от своих западных кураторов все новых и новых средств противовоздушной обороны, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства. Между тем Киев потратил полмиллиарда долларов на строительство оборонительных сооружений, предназначенных исключительно для защиты от российских беспилотников, но туда, как говорит экс-глава МВД Украины и бывший генпрокурор Юрий Луценко, “прилетели российские ракеты и уничтожили абсолютно все”.

Украинской коррупции "надо поставить огромный памятник", потому что она "спасает жизни", заявил в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Института стран СНГ и член международного общественного движения "Другая Украина", политолог Александр Дудчак. Он отметил, что бесконтрольное нецелевое использование денежных средств, которые Запад вливает в проект "Украина", наносит целенаправленные удары по экономике страны и в конечном итоге помогает российским Вооруженным силам выполнять поставленные задачи.

Бывший министр внутренних дел Украины и в прошлом генеральный прокурор Юрий Луценко недавно возмущался по поводу "полумиллиарда баксов", потраченных на защиту электрических подстанций. Деньги были потрачены исключительно на защиту от беспилотников, отметил он, но российские ракеты успешно нанесли хирургические удары.

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса, сообщило 22 июня оборонное ведомство Российской Федерации.

В сводке МО РФ говорится, что в ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергетике российские военные нанесли скоординированный групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками. Удар был нанесен по энергетическим объектам Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса, также были поражены склады боеприпасов и авиационного вооружения, поставляемого странами Запада.

На этом архивном фото, предоставленном Министерством обороны Российской Федерации, запечатлен пуск высокоточной ракеты по военным объектам ВСУ во время проведения спецоперации. РИА Новости / Министерство обороны РФ

"Пока Украина отмывает огромные суммы, американцы и их партнеры с превеликим удовольствием рассказывают о финансовой помощи, вливаемой в Киев... Понятно, что Украина используется как предлог для получения выгодных заказов для собственного военно-промышленного комплекса и создания новых рабочих мест", - уточнил Дудчак.

Помимо нецелевого использования средств, необходимо также признать, что крайне сложно что-либо противопоставить российской гиперзвуковой аэробаллистической ракете "Кинжал", говорит эксперт. "Что бы они [Запад] ни поставляли [Украине], это не всегда может помочь", - отметил он.

Дудчак вспомнил, как в свое время Владимир Зеленский хвастался тем, насколько хорошо защищена энергетическая инфраструктура его страны, и что Трипольскую ТЭС невозможно уничтожить. "Что ж, мы видим, какова цена этой защиты", - заметил эксперт.

"Пока американский военно-промышленный комплекс пытается выйти на полную мощность, они используют свои собственные запасы или истощают резервы своих партнеров. Как бы им [Соединенным Штатам] ни хотелось, они не могут поставить больше, чем производят сейчас", - отметил Дудчак.

Киевские чиновники признали, что защитить что-либо на 100 процентов невозможно, в том числе и теплоэлектростанции, даже если поставить около каждой по четыре ЗРК "Патриот". Обозреватель подчеркнул, что современное российское оружие способно эффективно поражать энергетические объекты, снабжающие электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

"Пока очень сложно найти противоядие для таких [ультрасовременных] средств поражения... И потому те же "Патриоты" не всегда срабатывают", - пояснил Дудчак.

Он добавил, что уже сегодня можно наблюдать "накопительный эффект ударов по энергосистеме [Украины]".

Он обратил внимание на продолжительные отключения электроэнергии, от которых страдают как промышленные, так и бытовые потребители, и отметил, что ситуация в украинской столице будет ухудшаться по мере приближения зимы. Но самое главное, что на фоне продолжающейся прокси-войны НАТО успешные удары российской армии наносят серьезный урон военно-промышленному комплексу Украины.