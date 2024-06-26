Пекин выразил серьезную обеспокоенность в связи с предлагаемым Вашингтоном "набором подробных правил", ограничивающих и контролирующих американские инвестиции в китайские проекты в области искусственного интеллекта, полупроводников и квантовых вычислений.

Министерство финансов США предложило новые правила для ограничения и контроля американских инвестиций в Китай в технологии искусственного интеллекта, полупроводников и квантовых вычислений. Image: Twitter Screengrab

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В понедельник Министерство коммерции Китая заявило, что, хотя США неоднократно подчеркивали, что не намерены отделяться от Китая или препятствовать экономическому развитию страны, на деле Вашингтон добивается ограничения инвестиций американских компаний в Китай и препятствует нормальному развитию китайской промышленности.

"Это типичное обобщение концепции национальной безопасности, которое противоречит консенсусу, достигнутому главами двух государств на встрече в Сан-Франциско", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства, имея в виду встречу Председателя Китая Си Цзиньпина и Президента США Джо Байдена в США в ноябре прошлого года.

"Эти ограничения негативно скажутся на нормальном экономическом и торговом сотрудничестве между китайскими и американскими компаниями, подорвут международный экономический и торговый порядок и нарушат безопасность и стабильность глобальных промышленных и логистических цепочек", - отметил он.

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Китайский дипломат добавил, что Пекин выступает против этого шага Соединенных Штатов и оставляет за собой право принять соответствующие меры. Он призвал американское правительство прекратить политизировать и раздувать торговую войну.

В свою очередь, научный сотрудник Министерства торговли КНР Чжоу Ми считает, что введенные Вашингтоном инвестиционные ограничения ускорят сокращение сотрудничества в области высоких технологий между США и Китаем. По его словам, это также замедлит научное развитие и технологические инновации в мир.

Комментарии Пекина последовали после того, как 21 июня Министерство финансов США опубликовало уведомление о предлагаемых правилах (NPRM), направленных на выполнение указа Байдена, обнародованного в августе прошлого года. Документ получил название "Исполнительный указ о решении проблем инвестиций США в определенные технологии и продукты национальной безопасности в странах, вызывающих озабоченность".

В министерстве финансов США сообщили, что NPRM предусматривает процесс создания новой программы национальной безопасности для борьбы с угрозами, связанными с некоторыми американскими инвестициями в предприятия в материковом Китае, Гонконге и Макао.

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"Предложенные ограничения направлены на укрепление нашей национальной безопасности. Они должны воспрепятствовать тому, чтобы многочисленные привилегии, которые приносят определенные американские инвестиции - а это не только капитал - поддерживали развитие чувствительных технологий в странах, которые могут использовать их для угрозы нашей национальной безопасности", - сказал Пол Розен, помощник министра финансов по вопросам безопасности инвестиций.

Казначейство принимает замечания по этому предложению до 4 августа и ожидает, что постановление вступит в силу к концу этого года.

Согласно указу Байдена, министр финансов должен подготовить правила, запрещающие американским лицам участвовать в бизнесе по производству технологий искусственного интеллекта, чипов и квантовых вычислений в КНР.

Министерство коммерции Китайской Народной Республики

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Правила также должны обязывать американских граждан уведомлять Казначейство о некоторых других сделках с этими технологиями и продуктами, которые могут угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов. В NPRM говорится, что "обеспеченная сделка" может быть запрещенной или только подлежащей уведомлению.

К числу запрещенных сделок относятся операции по предоставлению долгового финансирования, конвертации конвертируемого долга, "инвестированию с нуля" (вид прямых иностранных инвестиций, при котором компания открывает производство в другой стране), участию в совместных предприятиях и инвестированию в качестве партнера с ограниченной ответственностью (LP) или эквивалентного участника.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая

21 июня Министерство коммерции Китая сообщило, что за первые пять месяцев этого года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сократился на 31 процент до 57,9 миллиарда долларов США по сравнению с 84,3 миллиарда долларов США за аналогичный период 2023 года.

ПИИ в высокотехнологичный производственный сектор Китая выросли на 2,7 % до 6,9 млрд долларов США. ПИИ от Германии и Сингапура в КНР выросли на 24 % и 16 % по сравнению с прошлым годом соответственно. Вместе с тем Минторг КРН не раскрыл подробные данные о ПИИ по странам.

По словам эксперта, предложенные Минфином США ограничения на инвестиции дали четкий сигнал Китаю - страна должна развивать собственные технологии искусственного интеллекта. Он отметил, что Пекин недавно запустил национальную политику поддержки китайских технологических стартапов.

15 июня Госсовет КНР опубликовал документ, призывающий местные органы власти, государственные предприятия, банки, частные инвестиционные компании и компании по управлению активами и долгосрочными фондами предоставлять кредиты, субсидии и финансировать технологические стартапы.

В документе говорится, что финансовые органы должны создать благоприятные условия для привлечения средств и роста технологических компаний. В нем отмечается, что для привлечения иностранных инвестиций Пекин будет совершенствовать свои нормативные акты.

В своей статье, опубликованной 23 июня, Гуань Цюань, профессор Школы экономики Ренминского университета Китая, пишет, что недавно США отправили своего представителя в Японию и Нидерланды и призвали их ужесточить контроль за экспортом оборудования для производства кристаллов.

Более того, Вашингтон планирует включить 11 китайских заводов по производству чипов в свой черный список. Все эти действия ясно показывают, что администрация Байдена не собирается останавливать подавление китайского сектора производства электронных компонентов.

По его словам, единственным способом для Китая положить конец всем этим ограничительным мерам является технологический прорыв, пока в один прекрасный день страна не сможет самостоятельно обеспечивать себя всеми необходимыми инструментами для производства микросхем. Однако он не сообщил ни сроков, ни "дорожной карты" того, как Китай сможет достичь поставленной цели.

Репатриация китайских студентов

По мнению некоторых обозревателей, поскольку до вступления в силу предложенных Минфином США ограничений на инвестиции может пройти еще шесть месяцев, Китай все еще может использовать это "окно" для привлечения американских капиталов в свои высокотехнологичные компании. Между тем, запрет китайским студентам изучать или разрабатывать технологию искусственного интеллекта в США скажется незамедлительно.

Крупномасштабный квантовый кластер для облачных вычислений, установленный в выставочном центре Чжунгуаньцунь в Пекине 11 мая. (Visual China)

22 июня китайская ежедневная общественно-политическая газета China Daily сообщила, что четверо китайских студентов, отправившихся в США на научную конференцию, недавно пострадали от "необоснованных преследований, допросов и репатриации" со стороны сотрудников таможенно-пограничной службы США.

В статье говорится, что четыре студента, в том числе двое из них, занимающиеся исследованиями в области искусственного интеллекта, подверглись допросам со стороны сотрудников пограничной службы о личных и семейных данных, а также о том, являются ли они членами Коммунистической партии КНР.

В докладе говорится, что за последние годы США репатриировали более 30 китайских студентов, в основном кандидатов на получение степени магистра или докторанта в компьютерных областях.