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Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая

Индия может купить у России новейшие истребители Су-57 для противодействия китайским J-20 и FC-31
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Индия отказалась от Су-57 в 2018 году, но теперь ВВС страны, вероятно, рассмотрят возможность использования российских стелс-истребителей для борьбы с J-20 ВВС НОАК, считает маршал индийских ВВС в отставке Анил Чопра.

Индия может купить у России новейшие истребители Су-57 для противодействия китайским J-20 и FC-31. (Су-57)

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Сегодня истребители пятого поколения имеются на вооружении ВВС 11 стран мира. В то время как Китай эксплуатирует свой собственный Chengdu J-20 "Mighty Dragon", а Россия - Су-57 "Felon", 9 стран эксплуатируют Lockheed Martin F-35 Lightning II. А вот Lockheed Martin F-22 Raptor стоит на вооружении только у США. Только три страны были первоначальными разработчиками самолетов пятого поколения: это США, Россия и Китай. При этом в международной программе Joint Strike Fighter (JSF) по производству F-35 участвует 17 стран.

ВВС Индии (IAF) считаются четвертыми по величине и потенциалу военно-воздушными силами в мире, пишет Чопра. У IAF до сих пор нет истребителей пятого поколения, несмотря на участие Дели в проекте Sukhoi/HAL Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA) на базе российского Су-57.

 Проект FGFA должен был включать 43 усовершенствования, предложенные Индией по сравнению с Су-57, в том числе передовые датчики, сетевое оборудование и боевую авионику. Индийский варинат должена был быть двухместным, с пилотом и оператором систем вооружения (WSO). Индия вышла из программы FGFA в 2018 году, но как пишет бывший маршал индийских ВВС, “оставила небольшое окно для возврата к проекту”.

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Российские Су-57 "Преступник" в небольшом количестве уже поступили на вооружение ВКС РФ и даже успели принять участие в боевых действиях в Сирии и на Украине. Число китайских J-20 быстро растет, на данный момент построено уже порядка 250 самолетов. J-20 были замечены на аэродромах вдоль линии фактического контроля (LAC) в Синьцзяне (Хотан) и Тибете (Шигацзе).

В то время как Индия пытается создать свой собственный истребитель пятого поколения - Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), Су-57 тоже может быть принят к рассмотрению. F-35 на данный момент не может быть поставлен Индии, поскольку она приобрела российские ЗРК С-400. Если предположить, пишет Чопра, что Индия может закупить несколько Су-57 в качестве альтернативного варианта, то неплохо было бы сравнить российского "Преступника" с китайским "Могучим драконом".

Су-57 "Преступник"

Су-57 - двухдвигательный многоцелевой истребитель, первоначальная разработка которого началась в 1999 году под индексом Т-50. Эта крылатая машина стала первым стелс-самолетом, поступившим на вооружение российской армии.

К 2009 году были изготовлены два прототипа для наземных испытаний. Первый полет состоялся 29 января 2010 года. В июле 2017 года Т-50 получил обозначение Су-57. Первый Су-57 был официально принят на вооружение Воздушно-космических сил РФ в декабре 2020 году. На сегодняшний день построено 32 самолета (10 испытательных и 22 серийных).

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Многоцелевой истребитель предназначен для выполнения задач по борьбе за превосходство в воздухе и способен поражать все виды воздушных, наземных и надводных целей. В нем воплощены такие качества, как скрытность, сверхманевренность по всем трем осям, способность летать на сверхзвуковой крейсерской скорости, интегрированная авионика и большая грузоподъемность. В перспективе Су-50 должен заменить в ВКС РФ фронтовой истребитель МиГ-29 и сверхзвуковой тяжёлый Су-27.

Основные характеристики Су-57

Самолет получил интегральный планер, выполненный по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным трапециевидным крылом, плавно сопряженным с фюзеляжем. Силовые установки имеют регулируемые подфюзеляжные воздухозаборники. Мотогондолы широко расставлены и разделены плоским днищем фюзеляжа. В производстве Су-57 широко использованы композиционные материалы, которые по массе составляют 22-26 процентов веса конструкции и около 70 процентов по площади поверхности.

Была проведена серьезная работа по уменьшению эффективная площадь рассеяния (ЭПР) и ИК-сигнатур, что позволило значительно повысить скрытность самолета. Даже фонарь самолета покрыт слоями оксида металла для улучшения поглощения радиоволн.

Интегрированная модульная бортовая радиоэлектронная система использует волоконно-оптические кабели. Она состоит из основной носовой РЛС H036-1-01 Белка X-диапазона с активной фазированной антенной решётка (1514 приёмо-передающих модуля) и двух радиолокационных станций бокового обзора Н036B-1-01 X-диапазона с АФАР (404 модуля T/R). В предкрылках также установлены антенные системы L-диапазона Н036L-1-01. Бортовые компьютеры постоянно обрабатывают сигналы X- и L-диапазонов, значительно повышая информативность системы.

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Оптико-электронный комплекс Су 57 состоит она из шести подсистем. Каждая работает в своём диапазоне. Одна ОЛС видит картинку в ультрафиолетовом диапазоне и предназначена для обнаружения пусков ракет. Другой прибор видит тепловую картину объектов и помогает лётчику пилотировать истребитель на малых высотах, отрабатывать посадки ночью и в условиях плохой видимости. Следующая подсистема показывает пилоту обстановку в ИК и оптическом диапазонах, её задача — захват и сопровождение воздушных и наземных целей. За спиной пилота установлен комплекс, защищающий крылатую машину от боеприпасов с тепловыми головками самонаведения.

Су-57 способен развертывать такие средства противодействия, как осветительные ракеты и радиолокационные ложные цели. Кроме того, пишет ветеран индйских ВВС, Су-57 выступает в качестве испытательной платформы для отработки передовых технологий искусственного интеллекта и беспилотного управления.

Су-57 оснащен парой двухвальных турбореактинвых двигателей НПО "Люлька-Сатурн" АЛ-41Ф1 с увеличенной тягой: 88,3 кН в режиме сухой тяги, и до 147,1 килоньютонов в режиме форсажа. Двигательная установка оснащена системой плазменного зажигания и всеракурсным управлением вектором тяги. Такие же двигатели установлены на истребителях Су-35С.

Су-57 имеет два тандемных основных внутренних отсека вооружения длиной около 4,4 м и шириной 0,9 м каждый, а также два боковых отсека вооружения с обтекателями треугольного сечения под "брюхом" в районе стыковки крыла с фюзеляжем. Самолет может нести шесть ракет дальнего радиуса действия (Р-37М) в двух основных отсеках вооружения и две ракеты малой дальности (модернизированные Р-74) в боковых отсеках. Кроме того, самолет может нести корректируемые бомбы класса КАБ-50 и авиационные управляемые ракеты РВВ-МД.

Су-57

Для выполнения задач, не требующих скрытности, Су-57 может нести боезапас на пилонах под крыльями, который может включать облегченный вариант гиперзвукового авиационного ракетного комплекса Х-47М2 "Кинжал".

Практическая дальность на дозвуковой скорости составляет 5500 километров, что несколько больше максимальной дальности полета Су-27 (3680 км). Для дальнейшего увеличения дальности полета предусмотрен выдвижной зонд дозаправки в воздухе.

С открытием новой производственной линии в 2022 году к концу 2023 года ВКС России смогли получить 12 машин. До конца 2024 года планируется построить еще 22 самолета, что сделает Су-57 самым производимым истребителем в РФ.

Развертывание Су-57

Согласно имеющейся информации, в 2018 году два Су-57 были переброшены на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Кроме Су-57, на авиабазе дислоцировались четыре истребителя Су-35, четыре Су-25 и авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), А-50. СМИ сообщают, что один из Су-57 испытал перспективные крылатые ракеты, вероятно, Х-59МК2. По имеющимся данным, в Сирии Су-57 совершили около 10 боевых вылетов.

Первым боевым подразделением, получившим истребители нового поколения Су-57, стал 23-й российский истребительный авиационный полк базирующийся в Дзёмгах в Восточном военном округе.  Поставки начались в 2023 году, а все 24 самолета будут переданы к началу 2025 года.

По имеющимся данным, пишет Чопра, Россия использовала Су-57 для нанесения ударов по целям на Украине с помощью ракет дальнего действия, но при этом они оставались вне зоны действия украинских средств противовоздушной обороны. По мнению западных экспертов, Су-57 также использовались для подавление противовоздушной обороны противника.

Су-57 также использовались для подавление противовоздушной обороны противника. По сообщению агентства Sputnik, в рамках спецоперации на Украине самолеты Су-57 были объединены в единую информационную сеть за счет автоматических систем связи, передачи данных, навигации и идентификации в режиме реального времени. Таким образом, удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность российских истребителей пятого поколения.

В мае 2024 года украинские источники сообщили, что Россия активизировала использование истребителей Су-57 для нанесения ударов по целям на территории Украины. 9 июня 2024 года Главное управление разведки Украины опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы виден поврежденный Су-57 на аэродроме Ахтубинска после удара украинского дрона по авиабазе в 600 километрах от границы.

В военном ведомстве РФ заявили, что эта информация не соответствует действительности. В Минобороны России считают, что украинские спецслужбы могут целенаправленно распространять подобную дезинформацию с целью сбора информации совершенно иного рода.

Дальнейшее развитие проекта Су-57

Санкции, связанные с украинским конфликтом, поначалу замедлили импорт полупроводников и высокотехнологичного обрабатывающего оборудования из стран западных стран. На этом фоне Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что модернизированный Су-57 совершил свой первый полет 21 октября 2022 года.

Модернизированный Су-57М будет оснащен новейшим двигателем АЛ-51Ф-1. Передовая силовая установка развивает в режиме сухой тяги 178 килоньютонов, а с форсажной камерой 245 кН. Сужающиеся расходящиеся сопла с зубчатыми закрылками новой силовой установки позволят еще больше снизить инфракрасную и радиолокационную заметность самолета.

Ведутся работы по интеграции БПЛА "Охотник" в качестве "верного ведомого" для Су-57. Также разрабатывается вариант самолета авианосного базирования. Сообщалось, что летом 2020 года был проведен эксперимент по объединению группы Су-35 под управлением Су-57 в качестве командно-штабного самолета.

На снимке - совместные действия ударного стелс-беспилотника С-70 и малозаметного истребителя пятого поколения Су-57. 

Истребитель пятого поколения (FGFA)

18 октября 2007 года Россия и Индия подписали контракт между компаниями "Сухой" и Hindustan Aeronautics Limited (HAL) на совместную разработку производной от перспективного Су-57. Программа получила название "Истребитель пятого поколения" (Fifth Generation Fighter Aircraft, FGFA).

В сентябре 2010 года Индия и Россия согласовали контракт на предварительное проектирование, в рамках которого каждая страна инвестирует 6 миллиардов долларов; меморандум о взаимопонимании по предварительному проектированию был подписан в декабре 2010 года. Ожидалось, что разработка FGFA займет 8-10 лет.

Однако к 2014 году IAF начали высказывать озабоченность по поводу характеристик, стоимости и совместного участия в работах. Индия пришла к выводу, что самолет не отвечает ее требованиям, и в итоге в 2018 году приостановило партнерство. В феврале прошлого года Москва заявила о готовности сотрудничать с Дели по проекту FGFA и согласилась производить новые машины после подписания контракта на мощностях индийской авиастроительной компании «Хиндустан Аэронотикс».  Сообщается, что базовая цена самолета не превышает 35 миллионов долларов.

Chengdu J-20 "Могучий дракон"

Chengdu J-20 "Mighty Dragon" - китайский двухдвигательный реактивный стелс-истребитель пятого поколения. Он разработан как самолет превосходства в воздухе с возможностью нанесения высокоточных ударов. Самолет имеет три модификации: первоначальная серийная модель J-20A, J-20B с двигателем с изменяемым вектором тяги и двухместный вариант J-20S.

Первый полет самолет совершил в январе 2011 года, а первое боевое соединение J-20 было сформировано в феврале 2018 года. Таким образом, Китай стал второй страной в мире и первой в Азии, имеющей на вооружении серийный стелс-самолет. На сегодняшний день построено почти 250 J-20 различных модификаций.

J-20 получил плоский длинный фюзеляж со смещенным носовым отсеком и бескаркасный фонарь кабины. На самолете установлены малозаметные бездиверторные сверхзвуковые воздухозаборники (DSI). Самолет имеет цельноповоротные крылья с выраженной двугранной стреловидностью.

По имеющимся данным, самолет оснащен радиолокационной станцией Type 1475 (KLJ-5) с активной электронно-сканирующей решеткой (AESA) с 1856 приемо-передающими модулями. Впрочем, некоторые специалисты склоняются к тому, что в радаре может быть установлено от 2000 до 2200 модулей приема/передачи.

Шесть электрооптических датчиков под названием Distributed Aperture System обеспечивают пилоту всенаправленное покрытие, а система слияния датчиков объединяет радиолокационный сигнал с ИК-изображением для обеспечения лучшей ситуационной осведомленности.

Chengdu J-20

Для первоначальных летных испытаний использовались российские двигатели АЛ-31ФМ2. В настоящее время на самолетах установлены двигатели китайской разработки Shenyang WS-10 с тягой 142-147 кН и зубчатыми форсажными соплами для повышения малозаметности. Последний вариант силовой установки - Shenyang WS-15 с тягой 180 кН.  WS-15 предназначен для обеспечения сверхкруизного полета самолета, повышения его маневренности и дальности полета. Его применение также позволит повысить потенциал будущих систем вооружения.

В марте прошлого года руководитель китайской корпорации Aero Engine Corporation of China (AECC) объявил о начале серийного производства WS-15 и о том, что Китай "устранил все технически узкие места" новой силовой установки.

В главном отсеке вооружения могут размещаться как ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности (AAM; PL-12, PL-15 - PL-21), так и высокоточные боеприпасы. Два небольших боковых оружейных отсека, расположенных за воздухозаборниками, предназначены для ракет малой дальности (PL-10). По данным американских военных экспертов, Китай планирует модернизировать эти отсеки для увеличения запаса ракет до 6 единиц. Потенциально J-20 способен нести легкие управляемые авиабомбы СМ-506KG, FT-7 и CS/ВВМ2

Предполагаемый темп производства - 40-50 самолетов в год в 2022 году и 100-120 самолетов в год в 2023 году. В настоящее время на вооружении военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) находится около 240 крылатых машин. Цель состоит в том, чтобы сравняться с растущим числом истребителей F-35, развернутых Соединенными Штатами в западной части Тихоокеанского региона. К началу 2030-х годов, пишет маршал индийских ВВС в отставке, парк J-20 может достичь 1000 самолетов.

Недавно китайские средства массовой информации сообщили, что разрабатываемый в настоящее время двухместный вариант J-20S может использоваться для тактического бомбометания, радиоэлектронной борьбы, а также для выполнения задач в составе авианосной ударной группировки, в качестве палубного самолета. Таким образом, пишет Чопра, J-20S может стать первым в истории двухместным малозаметным истребителем.

Двухместная компоновка позволяет второму пилоту координировать атаки и разведывательные миссии, а также управлять беспилотными боевыми летательными аппаратами (UCAV), объединенными в единую систему. Известно, что ВВС НОАК ведет разработку малозаметных БПЛА серии 601-S "AVIC Dark Sword" и БЛА Hongdu GJ-11, которые будут выполнять роль "верного ведомого" для J-20.

Около десяти бригад ВВС НОАК уже завершили переход на новую истребительную платформу. С 2022 года J-20 постоянно участвуют в военных маневрах в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. J-20 еще ни разу не покидал китайскую землю, даже для участия в международных авиасалонах. Они ни разу не участвовал в военных учениях с ВВС других стран. Вместе с тем, эти самолеты были замечены на авиабазах по всей линии фактического контроля между Индией и Китаем.

Сравнение Су-57 и J-20

Су-57

J-20

Страна

Россия

Китай

Длина

19,7 м

20,3 м

Размах крыла

14,0 м

12,9 м

Масса пустого самолета

18 500 кг

19 400 кг

Масса максимальная взлетная 

38 000 кг

36 300 кг

Максимальная скорость

2,0 Маха

2,0 Маха

Внутренние отсеки и полезная нагрузка

4 - 4хР-37М и 2х Р-74

3 – 4xPL-15 и 2xPL-10

Практическая дальность

5500 км

5500 км

Двигатель и тяга

2 × Сатурн АЛ-41Ф1 (147,1 кН)

2 × Shenyang WS-10C
(147 кН)

Радар и диапазон

Белка РЛС, АФАР, (400 км)

Type 1475 (KLJ-5) АФАР, 300 км

ААМ (Диапазон)

Р-37 (ракета), 200-400 км

ПЛ-15, 200-300 км


27 декабря 2019 года Алжир подписал контракт на 14 самолетов в рамках более крупной военной сделки, которая также включает покупку истребителей Су-34 и Су-35. Алжир может получить первый Су-57Э в 2028 году. Сообщалось, что заказчиком Су-57 может стать Вьетнам. Россия предложила истребители Су-57Э Объединенным Арабским Эмиратам, интерес к Су-57 также проявлял Ирак. Но пока ни один истребитель Су-57 не был поставлен на экспорт.

“Учитывая, что Китай активно наращивает парк стелс-истребителей J-20, а Пакистан проявляет интерес к китайскому многоцелевому FC-31, Индии надо действовать быстро. До появления AMCA Индии потребуется временное решение. Американский F-35 даже не рассматривается. Неплохим вариантом для индийских ВВС могут стать Су-57Э и даже Су-75 "Шах и мат", которые предлагает Россия. Помните - Индия всегда оставляет двери открытыми“.

Индия остается важным клиентом России. При этом Дели ведет сложную политику, стараясь получить необходимое оружие, не испортив при этом отношения с Западом. На этом фоне Индия ведет разработку своего собственного самолета AMCA. Но если проект AMCA затянется, пишет Чопра, а Пакистан приобретет истребитель пятого поколения у КНР, у Индии не останется другого выхода, как вновь вернутся к российским разработкам.

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Теги

россия китай индия су-57 j-20 fc-31 ал-41ф1
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