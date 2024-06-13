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Washington Post: США грозят Китаю устроить "беспилотный ад" в Тайваньском проливе

В рамках новой стратегии США планируют задействовать беспилотные самолеты, подлодки, корабли и другие "секретные средства", для того чтобы "обрушить ад" на вторгшиеся на Тайвань силы Китая
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Пентагон планирует устроить в Тайваньском проливе "беспилотный ад" в случае вероятного китайского вторжения на Тайвань, с тем чтобы выиграть время для прибытия основных вооруженных сил США и их союзников.В рамках новой стратегии США планируют задействовать беспилотные самолеты, подлодки, корабли и другие "секретные средства", для того чтобы "обрушить ад" на вторгшиеся на Тайвань силы Китая. На снимке учения в Тихом океане, 21 апреля 2021 года. (US Navy/AP)

 В этом месяце газета The Washington Post сообщила, что Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США, возглавляемое адмиралом Сэмюэлем Папаро, объявило о новой стратегии "Hellscape", предусматривающей использование роев беспилотных летательных аппаратов для предотвращения любого потенциального вторжения Китая на Тайвань.

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 Согласно докладу, план "Hellscape" является ответом на распоряжение председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Народно-освободительная армия (НОАК) должна к 2027 году быть полностью готова к захвату Тайваня силой, если это будет необходимо.

План американцев подразумевает использование многочисленных беспилотных летательных аппаратов, подводных лодок, надводных кораблей и других "секретных средств", которые будут курсировать в районе Тайваньского пролива. Цель - замедлить продвижение китайских войск как минимум на месяц. Ну, а за это время Пентагон соберётся с силами, все согласует и подготовит "мощный ответ" вместе со своими союзниками. Западные эксперты отмечают, что Тайвань наиболее уязвим для поражения в первые 90 дней китайского вторжения и, скорее всего, быстро падет без военного вмешательства США и союзников.

Правда есть нюанс. Washington Post пишет, что стремительная экспансия НОАК и ограничения американского военного бюджета представляют собой серьезные проблемы для реализации стратегии Hellscape. В частности, бюджет ВМС США на производство дронов в 2025 году сократится до 101,8 млн долларов, по сравнению со 172 млн долларов в этом году. Кроме того, американские ВМС по-прежнему ориентированы на строительство крупных боевых кораблей, типа эсминцев и подводных лодок, вместо того чтобы всецело осваивать беспилотные технологии.

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Для сравнения, Китай в 232 раза превосходит США по судостроительному потенциалу, поэтому последним необходимо инвестировать в беспилотные технологии в качестве мультипликатора силы, чтобы нивелировать численное преимущество первого. В связи с этим Пентагон пытается ускорить разработку и развертывание роев беспилотников в Тихом океане в рамках своей программы Replicator.

В сентябре прошлого года мы сообщали, что Министерство обороны США запустило программу Replicator, призванную ускорить развертывание автономных "расходных платформ" для воздушных, наземных и морских операций. Проект Replicator нацелен на крупномасштабное производство недорогих автономных беспилотников и внедрение быстрого, масштабируемого процесса технологического развития. Кроме того, в партнерстве с ВМС США может быть реализована программа по созданию больших беспилотных подводных аппаратов.

В мае 2024 года СМИ сообщили, что США, учитывая опыт боевых действий на Украине, включили в программу тактический барражирующий боеприпас Switchblade, а также изучают возможности создания недорогих безэкипажных катеров-камикадзе. Рои беспилотников могут сыграть ключевую роль в отражении потенциального вторжения НОАК на Тайвань, подавляя китайскую оборону и усиливая возможности пилотируемых средств.

В мае 2022 года издание Asia Times сообщило, что ВВС США в сотрудничестве с аналитическим центром RAND Corporation и офисом Air Force's Warfighting Integration Capability (AFWIC) провели моделирование, которое показало возможности автономных роев дронов в защите Тайваня против вторжения китайской армии.

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Представитель корпорации RAND Дэвид Охманек рассказал о моделировании во время онлайн-дискуссии, в ходе которой было высказано мнение, что рои беспилотников, использующие "ячеистую" лазерную сеть обмена данными, помогут американцам одержать победу.

США в случае войны с Китаем намерены устроить в Тайваньском проливе "беспилотный ад". Image: (Lockheed Martin concept).

Эта сеть позволяет дронам мгновенно обмениваться данными о полете и целеуказании, делая рой автономным и потенциально способным подавить китайские средства защиты от проникновения в зону поражения (A2/AD), к которым относятся баллистические и крылатые ракеты, а также противоспутниковое оружие и передовые средства противовоздушной / противоракетной обороны.

В связке с малозаметными пилотируемыми самолетами, такими как F-35 и F-22, рои беспилотников могут служить в качестве ложных целей и расширять сенсорные возможности пилотируемых платформ, повышая уровень ситуационной осведомленности и захвата целей.

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При этом Охманек выразил опасения по поводу зрелости технологии, указав на уязвимость перед средствами радиоэлектронной борьбы, кибератаками и ограниченной пропускной способностью. Он также отметил, что в результате симуляции 2020 года США одержали "пиррову победу", в отличие от предыдущих симуляций, в которых у США были "чрезвычайно плохие" результаты.

Несмотря на то, что беспилотники способны "обезлюдить поле боя", военный конфликт на Украине показал, что они сделали арену боевых действий более смертоносной, и потенциальный конфликт в Тайваньском проливе, вероятно, будет таким же.

В январе 2023 вашингтонский аналитический центр Center for Strategic and International Studies (CSIS) провел симуляцию потенциального китайского вторжения на Тайвань в 2026 году, которая показала, что США и их союзники смогут отразить нападение, но это приведет к огромным потерям со всех сторон.

По оценкам CSIS, в результате моделирования США и Япония потеряют 449 боевых самолетов, 43 корабля (включая два авианосца) и около 7000 человек личного состава, причем 3200 из них погибнут. Тайвань же, по прогнозам, потеряет половину своих ВВС, 22 корабля и 3 500 военнослужащих сухопутных войск, из которых треть погибнет в бою. Китай потеряет 138 кораблей, 155 боевых самолетов и 52 000 военнослужащих сухопутных войск, при этом около 7 000 человек погибнут в бою, 15 000 - на море и 30 000 будут захвачены в плен.

В отчете CSIS приводится четыре критических предпосылки для достижения победы США. В них говорится о важности сопротивления Тайваня, отсутствии у Тайваня возможностей для пополнения запасов, способности США использовать базы в Японии и необходимости наносить удары из-за пределов китайской зоны A2/AD. Впрочем, авторы доклада предупреждают, что "пиррова победа" США подорвет долгосрочное сдерживание. В отчете говорится, что Китай может предпринять попытку вторжения, если почувствует неготовность США нести тяжелые потери. 

В то время как американские военные деятели, такие как Папаро, зациклены на потенциальном китайском вторжении на Тайвань, тяжелые потери, связанные с межпроливным проникновением в стиле Нормандии, означают, что Китай вряд ли предпочтет этот способ присоединения Тайваня к материку.

Эксперты считают, что Китай может применить стратегию " сожми и расслабься", чтобы заставить Тайвань капитулировать посредством бессрочной морской блокады. По имеющимся данным, Тайвань располагает лишь 11-дневным запасом природного газа и 146-дневным запасом нефти. Такой подход основан на предположении, что у Китая есть время и он сможет избежать чрезмерных затрат в операции по захвату Тайваня.

 Данная стратегия предполагает проведение серии продолжительных военных учений вокруг Тайваня, что фактически выполняет задачи блокады. За этими маневрами последуют периоды "ослабления напряженности" в которые будут вестись переговоры. Ключевой момент заключается в том, что любые крупные военные учения, к которым все чаще склоняется Пекин, могут превратиться в блокаду.

В мае 2024 года Институт изучения войны (ISW) опубликовал доклад с описанием невоенных методов, которые Китай может применить против Тайваня, сосредоточившись на атаке четырех "центров тяжести".

В докладе ISW говорится о возможном использовании Китаем экономического давления, пропаганды и военных угроз, чтобы убедить американских и тайваньских лидеров в преимуществах расширения сотрудничества. Кроме того, в докладе упоминаются такие тактики, как подрыв легитимности тайваньского правительства, психологическая атака с целью подорвать моральный дух населения и осуществление дезинформационных усилий, направленных на снижение общественной и политической поддержки Тайваня со стороны Вашингтона.Пентагон планирует приобрести безэкипажные полупогружные катера-камикадзе. Image: X Screengrab

В документе говорится, что, если Китай успешно проведет операции против этих "центров тяжести" некинетическими методами, тайваньский народ испытает непреодолимое чувство отверженности, а новое тайваньское правительство будет вынуждено рассмотреть "новую модель" межпроливных отношений. ISW утверждает, что Штаты и Тайвань не готовы к многолетней кампании принуждения, направленной на капитуляцию Тайваня и его последующую аннексию Китаем.

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