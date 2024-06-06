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Эксперт Малич рассказал о растущем скептицизме на Западе в отношении конфликта на Украине

Пока политики готовятся к войне, смогут ли обычные люди в США и Европе отвести Запад от края военной пропасти?
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Властные интересы в западных правительствах продолжают раздувать конфликт на Украине, отмечает один из аналитиков, однако среди американской и европейской общественности преобладают скептические настроения относительно необходимости продолжения боевых действий.

Пока политики готовятся к войне, смогут ли обычные люди в США и Европе отвести Запад от края пропасти? На снимке: митингующие возле Белого дома требуют постоянного прекращения огня и прекращения финансирования Израиля со стороны Соединенных Штатов. Среда, 7 марта 2024 года, Вашингтон. (Associated Press News, AP Photo / Кевин Вулф)

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Общественное мнение на Западе по поводу того, какая страна сыграла первостепенную роль в победе над нацизмом, резко менялось на протяжении десятилетий. В 1945 году, согласно результатам социологического опроса, 57 % французов считали, что главный, определяющий вклад в разгром вооруженных сил фашистской Германии и ее союзников сделал Советский Союз, пишет американский корреспондент Джон Майлз 

Однако к 2004 году так считали только 20 % жителей Франции. А сегодня 58 % французов уверены, что наибольшая заслуга в поражении нацисткой Германии принадлежит Соединенным Штатам.

Некоторые деятели, в том числе несколько видных североамериканских промышленников, таких как Генри Форд, и другие известные личности, выражали симпатии к фашистам. Другие, в памяти которых еще не забылись ужасы Первой мировой войны, были скептически настроены по отношению к еще одному кровавому конфликту в Европе. Какими бы ни были мотивы, антивоенные настроения сыграли важную историческую роль в формировании американских настроений: такие светила, как Юджин В. Дебс, Смедли Батлер и Мартин Лютер Кинг-младший, осуждали милитаристские порывы.

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В 2024 году, пишет Майлз, антивоенные настроения, возможно, снова станут "обычной позицией" большинства американцев на фоне повсеместной критики десятилетней войны в Ираке и Афганистане. Однако по мере того, как западный политический истеблишмент постоянно демонстрирует готовность к эскалации напряженности с Россией, обладающей ядерным оружием, помогут ли протесты большинства американцев отвести Запад от края военной пропасти?

В среду в программе Sputnik «Финальный отсчет» сербско-американский журналист Небойша Малич принял участие в обсуждении этого вопроса. Ведущая Энджи Вонг спросила эксперта, являются ли просочившиеся недавно планы НАТО по развязыванию конфликта с Россией характерными для альянса запасными вариантами или свидетельствуют о реальном скатывании к мировой войне.

«Это может быть и то, и другое», - сказал публицист, пишущий в том числе для RT и Antiwar.com. «Тот факт, что информация просочилась в прессу, определенно является сигналом, и это определенно что-то из мира людей, одержимых нарративами, какими являются правительства Великобритании и США».

"Официально они должны сказать: „О, да, мы будем защищать каждый дюйм“. Но с чисто военной точки зрения они не собираются вводить войска в Прибалтику", - отметил он. Прибалтика — это просто «лежачий полицейский». Их задача - выиграть для НАТО 15 минут».

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«Я думаю, что в целом это своего рода показуха для СМИ. Но я не уверен, что это делается для того, чтобы успокоить европейских союзников США в преддверии выборов в Европарламент. Или для того, чтобы послать какой-то сигнал русским. Я сомневаюсь, что русские в этом случае получают именно тот сигнал, который Запад хотел до них донести».

Учения Североатлантического альянса BALTOPS 22 в Балтийском море. Архивное фото (Agence France-Presse, AFP 2023) 

Малич считает, что эта утечка - еще один пример агрессивной позиции Запада по отношению к России, что, по его словам, обычно игнорируется западными средствами массовой информации. Журналист отметил, что, желая обеспечить свои минимальные потребности в безопасности, Россия направила США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности в декабре 2021 года, примерно за три месяца до начала специальной военной операции в Донбассе.

Исторически сложилось так, что Запад не захотел включить Россию в архитектуру европейской безопасности, сложившуюся после окончания холодной войны, и этот факт, по мнению многих критиков, привел к текущему конфликту на Украине. Западные официальные лица подтвердили, что президент России Владимир Путин просил о вступлении в НАТО, но получил отказ. Военный альянс начал неуклонно расширяться на восток в конце 1990-х годов, нарушив гарантии США, данные бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачеву, что «НАТО не продвинется ни на дюйм на восток» после включения в него недавно воссоединившейся Германии.

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«На это не обращают внимания, потому что многие люди склонны считать, что все началось 21 февраля 2022 года», - подчеркнул Малич. «И даже президент США Байден упомянул на днях в своем бессвязном интервью журналу Time, что он, "кажется", сказал Путину во время их встречи в Швейцарии, что вместо "финляндизации" НАТО он будет стремиться к "натовизации" Финляндии».  «Если он действительно сказал это на саммите, тогда нам следует пересмотреть наши временные рамки и допустить, что, возможно, условия для начала вооруженного конфликта между США и Россией были заложены именно во время этой встречи», - предположил Малич.

Несмотря на воинственность администрации Байдена, западная общественность начинает уставать от украинского конфликта: более половины опрошенных американцев считают, что Вашингтон тратит слишком много денег на поддержку военных действий Киева. Однако многие европейские политики, похоже, разделяют приверженность Вашингтона к прокси-войне: недавно лидеры Североатлантического альянса заявили о своих планах продолжать поддерживать Украину в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

В Соединенных Штатах назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»

Но в отсутствие американской помощи вооруженные силы Европы будут испытывать трудности, утверждает Малич. «По сути, у вас есть три армии, способные действовать независимо», - считает обозреватель, ставя под сомнение возможности немецкого бундесвера и французских вооруженных сил и утверждая, что «турки... не станут принимать в этом никакого участия".

«У поляков огромные по численности вооруженные силы, но ходят упорные слухи, что они по частям отправляют их на Украину в качестве наемников и возвращают обратно в гробах», - добавил он. «Не похоже, что Европейский союз, европейское крыло НАТО, располагает значительными силами, и я думаю, что США это сделали намеренно.

Идея всегда заключалась в том, чтобы эти вооруженные силы были в большей степени вспомогательными и не позволяли им развиваться самостоятельно, потому что независимая Европа была худшим кошмаром Вашингтона с точки зрения сохранения его глобальной гегемонии".

Факты свидетельствуют о том, что население Европы в значительной степени разделяет скептицизм большинства американцев по отношению к войне с Россией: популярность правого французского политика Марин Ле Пен резко возросла, когда она пообещала исключить страну из состава Североатлантического альянса.

В Германии правая партия «Альтернатива для Германии» также поднялась в опросах, подвергая сомнению внешнюю политику Берлина, что вызвало тревогу среди законодателей истеблишмента. В стране, которая исторически претендует на «особые отношения» с Москвой и значительные культурные связи с историей Восточной Германии, по-прежнему сохраняются разногласия.

Антивоенный митинг в Вашингтоне, , приуроченный к 20-летию американского военного вторжения в Ирак, 18 марта 2023 года. (Covert Action/ BulletinTwitter).

Пока самой влиятельной силой во внешней политике Германии остается Вашингтон. Но, задается вопросом Малич, не приведет ли падение немецкой экономики в условиях санкций против российских энергоносителей к тому, что Германия снова выберет курс на сближение с Москвой? Если промышленный спад не заставит изменить внешнюю политику, то перспектива возвращения правых к власти может сделать это в стране, все еще преследуемой своей историей XX века.

В любом случае, возвращение западного мира на грань военного конфликта может зависеть от действий граждан, выступающих против развязывания Североатлантическим альянсом новой войны, резюмировал эксперт.

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