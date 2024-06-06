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Глава Пентагона заявил, что США не пытаются создать НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе

Ранее посол США в Индии Эрик Гарсетти заявил о стоящем перед Нью-Дели выборе по вступлению в «НАТО Плюс»
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На прошедшем в минувшие выходные в Сингапуре форуме «Диалог Шангри-Ла» министр обороны США Ллойд Остин выступил в защиту американской стратегии, подчеркнув необходимость сотрудничества с союзниками по Индо-Тихоокеанскому региону, в частности с Японией и Австралией, якобы для укрепления региональной безопасности.

Морские силы самообороны Японии проводят межнациональные учения Malabar 21 совместно с военно-морскими силами Индии, ВМС США и Королевским флотом Австралии с целью совершенствования тактических навыков и дальнейшего укрепления военно-морских сил «четверки». Photo: Agence France-Presse, AFP / EyePress News

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В свою очередь генерал Народно-освободительной армии КНР раскритиковал Вашингтон, за попытки создать «азиатско-тихоокеанскую версию НАТО» для сохранения гегемонии под контролем США.
На это раз США попытался “отмазать” Коннор Фиддлер, заместитель директора Азиатской программы американского Института внешнеполитических исследований.

Эти трения свидетельствуют о растущем расколе, пишет западный эксперт: Китай критикует США за «самовольные вторжения» по предлогом обеспечения «свободы судоходства», а США утверждают, что отвечают на агрессивные действия Китая, включая преследование Филиппин в Южно-Китайском море и масштабные военные учения в районе Тайваня.

Хотя эти инициативы вызвали активные дискуссии о возможности создания Индо-Тихоокеанского аналога НАТО, сложности и исторические проблемы говорят о том, что в ближайшее время создать в Индо-Тихоокеанском регионе подобную организацию вряд ли удастся, говорит нам Фиддлер.

Провал подобных инициатив

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В начале холодной войны несколько попыток сформировать в Тихоокеанском регионе организацию коллективной безопасности, подобную НАТО, потерпели неудачу. После окончания Второй мировой войны было предпринято три серьезных попытки создать Индо-Тихоокеанский аналог Североатлантического альянса: Тихоокеанский пакт, Пакт Тихого океана и Организация договора Юго-Восточной Азии (SEATO).

Первая попытка была предпринята Южной Кореей, Тайванем и Филиппинами в 1949 году. В Сеуле, Тайбэе и Маниле возникли опасения, что помощь Тайваню замедлится, а американские войска покинут Корейский полуостров. Вашингтон отверг соглашение, якобы из-за опасений оказаться в ловушке Тайваня и Южной Кореи.

Следующая попытка была предпринята вскоре после начала Корейской войны, однако это уже было предложение американцев. Президент Гарри Трумэн поручил Джону Фостеру Даллесу разработать пакт о Тихом океане. Однако Канберра, Веллингтон, Токио и Манила выразили враждебность новым усилиям. Вашингтон быстро сменил курс и заключил ряд двусторонних договоров об обороне, создав систему «узлов и спиц».

Ближе всего к организации, подобной НАТО, Тихоокеанский регион был к СЕАТО, еще одному творению Джона Фостера Даллеса, государственного секретаря с 1953 по 1959 год. В SEATO входили только две страны Юго-Восточной Азии, Таиланд и Филиппины. Организация с самого начала столкнулась с серьезными препятствиями.

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В частности, ей не хватало убедительных гарантий коллективной безопасности, подобных статье 5 НАТО, и наличия постоянного военного командования. В итоге СЕАТО оказалась непригодным инструментом для борьбы с коммунистической угрозой, с которой они столкнулись в то время.

Каждая новая итерация тихоокеанского альянса терпела неудачу в силу уникальных причин, но основные предпосылки оставались неизменными. Тихоокеанские партнеры были разбросаны на сотни километров, имели различную историю, культуру, политические институты и источники угроз.

Несмотря на желание иметь хоть какую-то структуру коллективной обороны, сателлитам Запада в Азиатско-Тихоокеанском регионе не удалось решить глубинные проблемы, что привело к очередным провалам.

Теперь многие эксперты на Западе вновь рассуждают о создании азиатско-тихоокеанской версиий НАТО или Организации Индо-Тихоокеанского договора. Под этим соусом США могут объединить ресурсы и создать коллективный военный альянс.

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Хотя действия НОАК в Южно-Китайском море и ракетные испытания КНДР сблизили американских партнёров, созданию Индо-Тихоокеанской договорной организации по-прежнему мешают многочисленные преграды, утверждает Фиддлер.

В их числе - противоречивые внешнеполитические ориентиры. Со времен «холодной войны» Индия придерживается стратегии неприсоединения. Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар однозначно заявил, что Индия не будет присоединяться к США в рамках формальной организации Индо-Тихоокеанского договора.

Южная Корея также придерживается стратегии, не отвечающей интересам организации коллективной безопасности. Сегодня Сеул практически полностью ориентирован на сдерживание и победу в войне с Северной Кореей. Генерал Народно-освободительной армии КНР раскритиковал Вашингтон, за попытки создать «азиатско-тихоокеанскую версию НАТО» для сохранения гегемонии под контролем США . Ivan Marc / Shutterstock.com

Хотя президент Юн Сук Ёль считает приоритетным укрепление отношений с США, Южная Корея по-прежнему продолжает уделять первостепенное значение выделению ресурсов на борьбу с КНДР и, скорее всего, не рискнет перенаправить их на поддержку региональной организации коллективной обороны.

Австралия тоже стремится к расширению сотрудничества с Соединенными Штатами, но и она не сможет выделить слишком много ресурсов на организацию нового военного альянса в Индо-Тихоокеанском регионе. Хотя в национальной доктрине Австралии и говорится, что она заинтересована в сдерживании северокорейской угрозы, неизвестно, захочет ли Канберра взять на себя обязательства по защите Южной Кореи от вторжения КНДР.

Вступление Австралии в AUKUS и участие в других региональных инициативах по обеспечению безопасности говорит о том, что Канберра готова действовать в сдерживании угроз, однако AUKUS в данный момент не является полноценным военно-политическим блоком. (Правда со временем может в него превратиться прим. ред.).

Южная Корея и Австралия, безусловно, сближаются с Западом, в основном из-за действий Китая. Однако этот поворот не означает, что они будут готовы принять на себя обязательства по созданию структуры, подобной стандартам НАТО.

Вторым препятствием на пути создания Организации Индо-Тихоокеанского договора, по мнению западного эксперта, является глубокая экономическая интеграция партнеров Индо-Тихоокеанского региона с Китаем. В 80-х годах прошлого века западноевропейские страны осуществляли не более 4% своей торговли с Советским Союзом. Таким образом, экономические издержки балансирования против Советского Союза были невелики, пишет Фиддлер.

С другой стороны, Китай сегодня является крупнейшим торговым партнером для большинства членов потенциального альянса, включая Южную Корею, Японию, Австралию и Новую Зеландию. При этом Пекин постоянно демонстрирует готовность использовать экономические инструменты, чтобы повлиять на политику своих соседей.

В 2017 году Китай ввел санкции на поставки корейских товаров и услуг, когда Южная Корея согласилась разместить у себя американские противоракетные комплексы Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). В 2020 году, после того как австралийские чиновники потребовали расследования роли Китая в первоначальном распространении вируса Ковид-19, Пекин в ответ повысил тарифы на некоторые виды экспортируемой австралийской продукции.

Пекин явно встревожен перспективой объединения некоторых соседей в новый военный альянс, и любое официальное движение в эту сторону, скорее всего, приведет к экономическим ответным мерам со стороны Поднебесной.

Внутренние настроения в регионе также являются одним из препятствий для создания азиатско-тихоокеанской версии НАТО. Если подобная организация будет создана, то одним из наиболее приоритетных сценариев, к которому необходимо подготовиться ее участникам, станет конфликт вокруг Тайваня. Даже если бы Тайвань не станет членом Организации Индо-Тихоокеанского договора, государствам-партнерам под давлением США, скорее всего, придется ввязаться в борьбу с Китаем.

Однако результаты многочисленных социологических исследований неизменно показывают, что жители стран Азиатско-Тихоокеанского региона выступают против войны с Китаем из-за Тайваня. За оказание военной помощи острову в случае вторжения Китая на Тайвань высказались 34 % южнокорейцев, 11 % японцев поддерживают участие Сил самообороны в совместной с США военной операции, а 56 % австралийцев считают, что их страна в подобной ситуации должна сохранять нейтралитет.

Безусловно, отношение к происходящему внутри страны может меняться в зависимости от обстоятельств. Китайская ракетная атака на Тайбэй может изменить точку зрения граждан на участие их страны в вооруженном конфликте с Китаем, утверждает Фиддлер.

Тем не менее преобладающие внутренние настроения в большинстве стран региона не благоприятствуют созданию Индо-Тихоокеанской договорной организации. Опасения по поводу втягивания в войну за Тайвань не позволят политическому руководству создать структуру, подобную НАТО.

К тому же Пентагон в последние годы значительно сократил закупки управляемых ракет, в результате чего их производство пришло в упадок. Сегодня на вооружении США находится всего около 4 000 боеприпасов ATACMS всех типов. Военные игры показывают, что в случае войны с Китаем ракеты дальнего радиуса действия у Соединенных Штатов закончатся менее чем за неделю. Важным инструментом в американском арсенале являются крылатые ракеты большой дальности, которые имеют все более важное значение для таких партнеров, как Япония, Австралия и Великобритания.В сентябре прошлого года в создании азиатской версии НАТО США обвинил  лидер КНРДР Ким Чен Ын KCNA/Reuters

США следует активнее инвестировать в свой ВПК, считает западный деятель, чтобы увеличить производство оружия, необходимого для потенциального конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе. Хотя создание Индо-Тихоокеанского НАТО по-прежнему маловероятно из-за различных стратегических, геополитических и экономических барьеров, основное внимание следует уделить консолидации и институционализации существующих военных мини-альянсов.

Ранее в рамках конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог», министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не пытаются создать НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе и продолжают сотрудничать со странами-единомышленниками, чтобы сохранить это пространство свободным и открытым.

До этого генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что западный блок не намерен принимать в свои ряды страны Азии. По его словам, НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы и не станет глобальным.

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