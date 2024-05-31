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Япония намерена занять треть мирового рынка программно-определяемых автомобилей

Дорожная карта METI отображает планы по созданию государственно-частного партнерства «всей Японии», с тем чтобы обогнать Tesla и китайских производителей EV на новом этапе развития мировой автоиндустрии
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Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) выпустило дорожную карту цифровой трансформации (DX), согласно которой к 2030 году японские автопроизводители должны занять не менее 30 процентов мирового рынка автономных программно-определяемых автомобилей (SDV).

За программно-определяемыми автомобилями - будущее автомобильной промышленности. Image: LinkedIn Screengrab

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SDV — это автомобили, функции которых регулярно обновляются через интернет, подобно компьютерным программам и приложениям для смартфонов.

По оценкам METI, к 2030 году доля таких авто составит 30 % глобального рынка (или 11-12 миллионов единиц), а к 2035 году их число возрастет до 17-19 миллионов. Для сравнения, в 2023 году концерн Toyota произвел 10,8 миллиона автомобилей. А Toyota, Honda и Nissan вместе взятые построили 18,3 миллиона транспортных средств.

Дорожная карта METI предусматривает разработку оборудования, программного обеспечения и инфраструктуры для производства электромобилей, применение генеративного искусственного интеллекта для автономного вождения, создание глобальной службы обработки данных, меры кибербезопасности, планирование возможных сценариев и бизнес-моделей для роботакси и самоуправляемых грузовиков.

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В конце этого года планируется начать новую программу по подготовке инженеров и других профильных специалистов. К 2035 году METI планирует создать платформу «Mobility DX Platform» с привлечением представителей автомобильной и сопутствующих отраслей, стартапов, университетов, исследовательских институтов и "просто грамотных профессионалов".

Это станет своеобразным продолжением проекта JASPAR (Japan Automotive Software Platform and Architecture), который был создан в 2004 году для стандартизации автомобильных электронных систем управления и программного обеспечения.

В рамках этой инициативы планируется активизировать сотрудничество между компаниями, усилить конкуренцию за привлечение талантливых специалистов в области программного обеспечения и увеличить количество новых проектов, а также создать «сообщество» или экосистему для разработки и практического использования цифровых мобильных технологий.

В заявлении, опубликованном METI 24 мая, говорится, что цифровые технологии вносят серьезные изменения в цепочку добавленной стоимости автомобильной промышленности, переживающей "глобальную эволюцию". Ожидается, что вместе с электрификацией DX станет конкурентоспособной платформой, на которой будет развиваться государственно-частное сотрудничество "всей Японии".

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 Honda и IBM объединили усилия для совместных исследований в области полупроводниковых чипов и разработки будущих технологий SDV 

Японские автомобилестроительные компании постепенно осваивают это направление. 15 мая Honda и IBM объявили о подписании меморандума о взаимопонимании (MOU), в котором говорится о готовности сотрудничать в области разработки SDV. В совместном заявлении по этому поводу сообщалось следующее:

Ожидается, что в 2030 и последующие годы использование ИИ технологий получит широкое распространение, что создаст благоприятные перспективы для разработки SDV. Honda и IBM считают, что SDV значительно повысят сложность конструкции, производительность обработки данных и соответствующее энергопотребление полупроводников по сравнению с обычными мобильными продуктами ...

В частности, Меморандум о взаимопонимании описывает направления потенциальных совместных исследований специализированных полупроводниковых технологий, в том числе «нейроморфные вычисления», и технологии «чиплета», с целью существенного повышения производительности обработки данных при одновременном снижении энергопотребления. Совместная оптимизация аппаратного и программного обеспечения позволяет обеспечить высокую производительность и быстрый выход на рынки.

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В IBM называют нейроморфные вычисления «компьютерной архитектурой и алгоритмами, имитирующими структуру и функции мозга и оптимизированными для работы в кремнии».

Honda, которой, по мнению экспертов, трудно справиться с этой задачей самостоятельно, планирует увеличить бюджет на исследования и разработки на 23% в этом финансовом году до рекордных 1,2 триллиона иен (7,6 миллиарда долларов). Эти расходы будут направлены на электрификацию и разработку программного обеспечения.

 В рамках подготовки к выпуску SDV в конце десятилетия Honda заключила альянс с Nissan для совместной разработки фирменного ПО, аккумуляторных батарей и других компонентов электромобилей, а также систем автономного вождения.

Это должно облегчить ей конкуренцию с такими крупнейшими автопроизводителями, как Toyota, Volkswagen и Hyundai-Kia, а также возможно позволит догнать Tesla и китайских разработчиков EV, таких как BYD.

 Тем временем компания Sony Honda Mobility планирует задействовать глобальную коммуникационную платформу японского оператора мобильной связи KDDI для оказания сетевых услуг покупателям своего электромобиля AFEELA EV (он должен поступить в продажу в 2025 году) и других последующих транспортных средств. Sony Honda Mobility — это совместное автомобильное предприятие, основанное Sony Group Corporation и Honda Motor Company в 2022

Turing демонстрирует свой тестовый автомобиль на выставке Japan Mobility Show в 2023 году. ( Photo courtesy of Turing)

Со своей стороны, Toyota планирует потратить 1,7 триллиона иен (10,8 миллиарда долларов США) в этом финансовом году на разработку систем искусственного интеллекта, программного обеспечения, электромобилей с аккумуляторами и транспортных средств на водородных топливных элементах. Nissan, переживающий реструктуризацию с целью восстановления конкурентоспособности, планирует инвестировать 2 триллиона иен в электрификацию автомобилей к концу текущего десятилетия.

Японский стартап Turing под девизом «Мы обгоним Tesla» поставил перед собой задачу создать к 2030 году систему 5-го уровня автономного вождения. Автомобиль 5-го уровня - это полностью автономное транспортное средство, способное передвигаться в любых дорожных условиях без участия водителя.

Компания Turing, финансируемая японскими венчурными фондами и операторами мобильной связи NTT DOCOMO и KDDI, располагает штаб-квартирой в Токио и заводом в Касиве на северо-востоке страны. Компания Turing была основана в 2021 году генеральным директором Иссей Ямамото, в прошлом создавшим программу искусственного интеллекта под названием «Ponanza». Она играет в сёги (японские шахматы) на профессиональном уровне.

Технический директор компании Синсукэ Аоки получил докторскую степень по электротехнике и вычислительной технике в американском университете Карнеги-Меллон. Для справки: исследования в области автономного вождения начались в Карнеги-Меллон в 80-х годах прошлого века.

 Утверждая, что «для автономного вождения нужны не хорошие глаза, а хороший мозг», Тьюринг разрабатывает ИИ, который «будет напрямую выдавать инструкции по управлению автомобилем на основе изображений с камеры... без использования большого количества датчиков или высокоточных карт».

Вот, что по этому поводу говорят в компании:
Автономность End-to-End (E2E): Используя огромные массивы данных об управлении транспортным средством, мы разрабатываем ИИ E2E Autonomy. Благодаря мощным нейронным сетям он сможет преобразовывать изображения с камер непосредственно в команды для управления автомобилем.

Генеративный ИИ: вождение не ограничивается правилами, изучаемыми в автошколе. Мы в Turing считаем, что здравый смысл генеративного ИИ - это ключ к созданию полноценной системы автономного управления EV. Кластер «Gaggle»: Мы строим лучший в Японии кластер GPU на 96 процессорах Nvidia H100, чтобы использовать в наших технологических решениях».По словам технического директора компании Turing Синсукэ Аоки, генеративный ИИ ускорил процесс разработки технологии автономного вождения на основе искусственного интеллекта. ( Photo courtesy of Turing)

В конце апреле Аоки сообщил, что компания Turing значительно ускорила разработку программного обеспечения и намерена уже к концу этого года запустить автомобиль без водителя на улицы Токио. Toyota и другие японские автопроизводители следуют по пятам, планируя начать производство SDV в 2025 году.

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