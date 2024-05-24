На фоне растущего давления со стороны "ястребов" в Вашингтоне, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен на днях обратился к президенту США Байдену с просьбой официально разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине России при помощи оружия дальнего радиуса действия американского производства. Конгрессмен-республиканец из Техаса Майкл Маккол на карте показывает российские города и объекты инфраструктуры, до которых могут долететь американские ракеты дальнего радиуса действия. Они уже поставлены на Украину, но администрация Байдена официально не разрешила Киеву использовать их против целей в глубине России. Снимок сделан во время выступления государственного секретаря Соединенных Штатов Антони Блинкена перед Комитетом Палаты представителей по ассигнованиям, 22 мая 2024 года. Photo : Screenshot / CSPAN

Требования американских конгрессменов поддержать атаки Украины по территории Российской Федерации чреваты развязыванием ядерного конфликта

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В среду председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол подлил масла в огонь эскалационной риторики, разгоревшейся в Вашингтоне по поводу ограничений на использование Украиной американского оружия дальнего действия, продемонстрировав во время показаний министра Блинкена карту, на которой показаны районы России в сотнях километров от линии боевого соприкосновения, которые могут быть поражены таким оружием, как ATACMS и HIMARS.

«Измените ли вы эту политику, чтобы Украина могла воевать без связанной за спиной руки?» спросил Маккол.

«Когда речь идет о поддержке или одобрении атак за пределами Украины, мы этого не делали, но Украине придется принимать собственные решения, и я хочу быть уверен, что она получит необходимое для этого вооружение», - сказал Блинкен, уклонившись от прямого ответа.

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Однако, пишет издание New York Times, в частном порядке источники сообщили, что госсекретарь поддерживает отмену ограничений и что он уже обратился к президенту США Байдену с просьбой сделать это после «отрезвляющей», по мнению авторов публикации, поездки в Киев на прошлой неделе, где его проинформировали о провалах ВСУ на поле боя.

«Коллеги» Маккола в Госдуме и Сенате РФ осудили «безумие» и явную потерю инстинкта самосохранения конгрессмена, предупредив, что в ответ на столь вопиющую агрессию Россия будет вынуждена «принять быстрые и жесткие меры». Тем временем официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова порекомендовала США первым делом «отработать» по своему посольству в Москве

“Публикую для Майкла Маккола адрес «русской глубинки», по которому надо отработать в первую очередь: Москва, площадь Донецкой Народной Республики, 1, стр. 1-9 (Посольство Соединенных Штатов). Если нужна детализация по автопарку американских дипломатов”.

Американский военный эксперт, экс-разведчик Корпуса морской пехоты США, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998 гг.) Скотт Риттер считает, что дебаты в Вашингтоне по поводу прямого одобрения США ракетных ударов ВСУ в глубине России являются не более чем "игрой слов".

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«Украина уже атакует критически важные энергетические объекты на территории России, резервуары с топливом, нефтехранилища. Это уже происходит. Другое дело, что это происходит не при содействии Госдепартамента или Министерства обороны США. Это происходит при помощи и содействии Центрального разведывательного управления — это тайная война.

У России есть инструменты, способные решительным образом пресечь все действия, которые происходят на территории НАТО

Все, чего сейчас добивается Тони Блинкен, — это перевести эту тайную войну в открытую. Зачем он это делает? Это внутренняя политика США. Это не окажет ровным счетом никакого влияния на поле боя. Но это позволит администрации Байдена создать видимость того, что она делает что-то ощутимое для борьбы с успехами России - стремительным наступлением в харьковской области, продолжающимися успешными наступательными действиями на востоке Украины и в Новороссии", - отметил Риттер в интервью РИА Новости.

Катастрофическая ситуация на Украине рассматривается администрацией Байдена как «серьезная политическая проблема» в год выборов, и Блинкен «пытается найти политическое решение», пояснил военный обозреватель и специалист по международным отношениям.

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"Но это весьма недальновидно. Это не решит военных проблем, с которыми сталкиваются украинцы. Это создаст опасный риск эскалации, которую администрация Байдена старательно пыталась избежать, - эскалации, которая приведет к прямой конфронтации между Россией, Соединенными Штатами и силами Североатлантического альянса. Эскалации, которая может привести к тому, что этот кризис выйдет за рамки обычной войны и перерастет в ядерный конфликт ", - сказал Риттер.

Риттер охарактеризовал враждебную риторику, звучащую из Вашингтона в отношении открытого одобрения ударов по России, как "беспрецедентную" эскалацию, "акт войны, акт агрессии, который Россия не должна оставить без ответа".

По словам отставного военного, с юридической точки зрения Россия имеет право наносить удары не только по центрам принятия решений и пусковым площадкам на территории Украины, но и по всем тем, кто способствует атакам, включая "американские центры принятия решений в Европе".

Что касается позиции конгрессмена Маккола, то Риттер считает, что неоконсерваторы, подобные Макколу, "не понимают", "что они искаженно излагают суть этого конфликта". На подробной карте, предложенной Тони Блинкеном, Викторией Нуланд или техасским конгрессменом, были бы отмечены, в частности, Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Румыния, Германия, Франция, Англия, Италия, Нидерланды, Прибалтика... Во всех этих странах для Украины созданы "безопасные убежища" - места, где украинские войска могут тренироваться. Места, где можно хранить и ремонтировать украинскую военную технику. Из таких мест осуществляется командование и управление, собираются, оцениваются и распространяются разведывательные данные. Все эти виды деятельности являются неотъемлемой частью военных усилий Киева против России и в обычных условиях подлежали бы военному преследованию. Но Россия не нападает на них, она не может напасть на них, потому что они являются частью Североатлантического альянса. Если бы Россия напала на них, даже несмотря на то, что эта деятельность напрямую связана с ходом военных действий, это привело бы к расширению конфликта, к его эскалации. Поэтому Россия избегает этого, хотя имеет на это полное право". Последствия ракетного удара ВСУ по Белгороду в начале этого месяца. Agence France-Presse. Getty Images.

"У России есть все необходимое, чтобы решительным образом пресечь все действия, которые происходят на территории стран Североатлантического альянса. Украина - если бы она начала наносить удары по... России - все, что она сделает, это пнет медведя. Это не окажет существенного влияния. Это не изменит исход. Русские не будут повержены. Это не изменит того факта, что Киеву не хватает людей, военной техники и финансирования для поддержания этого конфликта - что Украина находится на пути к сокрушительному поражению, которое может произойти уже в этом году. И ни что не сможет изменить эту реальность", - заключил Риттер.