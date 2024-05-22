Главной экономической новостью этой недели стали чрезвычайно высокие тарифы, введенные Байденом на ряд товаров китайского производства. Эти пошлины, по всей видимости, послужили катализатором для некоторых других стран - Индии, Бразилии, Вьетнама, Таиланда, Мексики, ЕС и т. д., - которые задумались о введении подобных тарифов в отношении Поднебесной. Об этом пишет американский журналист и экономический обозреватель Ной Смит.

Author photo: Diego Fernandez on Unsplash

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“Другими словами, большая часть мира теперь воспринимает "второй китайский шок" как опасность для собственной обрабатывающей промышленности и действует соответствующим образом”.

Глобальная экономическая система стремительно разрушается. Что означает для мира эпоха разделения, конкуренции и фрагментации и как эффективно управлять ею, в ближайшие годы станет предметом огромного количества дискуссий и анализов. Но сегодня главный вопрос, который волнует многих в США - Почему Китай экспортирует так много товаров?

На Западе существует масса гипотез о том, почему китайские автомобили, микросхемы, сталь, солнечные батареи, техника и другие товары заполонили мировые рынки. Смит обозначил лишь основные из них.

Теория 1: Экономическое стимулирование

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В 2000-е годы на фоне бурного роста китайской экономики резко возросли объемы экспорта. Оба показателя были связаны друг с другом. В 2020-х годах ситуация изменилась: китайский экспорт процветает даже на фоне замедления темпов роста экономики. Официальная статистика утверждает, что темпы роста КНР по-прежнему составляют около 5 %, однако западные эксперты называют цифру ближе к 1,5 %

Причина такого замедления - гигантский обвал рынка недвижимости. Недвижимость и связанные с ней отрасли, в том числе строительство и финансы, стали доминировать в экономике КНР, выступая в качестве комбинированного источника финансирования местных органов власти, программы создания рабочих мест и средства личных сбережений. В 2021 году в отрасли начался резкий спад, который до сих пор не закончился.

Замедление темпов роста привело к разрушению значительной части бумажных активов населения и к накоплению огромного количества скрытых безнадежных долгов в банковской системе. Это может привести к росту безработицы. В прошлом власти Китая пытались компенсировать экономические кризисы ростом цен на недвижимость, но сейчас это не работает.

Поэтому вместо этого имеет смысл стимулировать какую-то другую часть экономики. А поскольку -если следовать этой гипотезе - Си Цзиньпин не верит в то, что потребление и сфера услуг укрепляют страну, естественной альтернативой для поддержания занятости китайской молодежи является производство огромного количества товаров.

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С тех пор как спрос на жилье и ипотеку начал снижаться, в Китае произошел огромный всплеск кредитования промышленности. Некоторая часть этих средств была использована в качестве "скрытого спасательного круга" для проблемных секторов, однако большая их часть была направлена на обрабатывающую промышленность:

Даже если это стимулирование не совсем эффективно с точки зрения предложения или производительности, оно может оказаться полезным с точки зрения спроса - то есть, чтобы китайцы продолжали усердно трудиться и не злились на правительство, пишет американский эксперт. “Таким образом, первая теория — это промышленная экспансия как альтернатива буму на рынке недвижимости”.

Рост ВВП Китая. (синий цвет - версия МВФ, красный цыет официальная версия правительства КНР) Источник: МВФ, Китайское бюро статистики

Теория 2: Избыточные мощности/недостаточное потребление

Вторая гипотеза тесно связана с первой - ее обычно называют "избыточными мощностями". В двух словах, идея заключается в том, что потребление в Китае замедлилось в результате обвала рынка недвижимости, но из-за государственных субсидий и других факторов производство не замедлилось.

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Таким образом, китайские производители, которым платят за производство товаров, но которые больше не могут продавать их на материке, будут просто выбрасывать свою продукцию на мировые рынки в надежде, что ее кто-нибудь купит. Именно избыточные производственные мощности глава Национального экономического совета Белого дома Лаэл Брейнард назвала главной причиной введения новых тарифов в своем недавнем выступлении:

“Отчасти избыточные мощности Китая достигаются за счет того, что компании продают продукцию по ценам ниже себестоимости, чему способствуют политические решения, «несправедливо снижающие» стоимость капитала, труда и энергии... Занижая мировые цены на эти товары, избыточные мощности КНР под влиянием политики нарушают необходимый сигнал спроса, который позволил бы рыночным инвестициям стать жизнеспособными”.

Однако, что происходит на самом деле, сказать довольно сложно. У Rhodium Group (американский аналитический цент) есть доклад под названием «Избыточные мощности у ворот», в котором они показывают, что загрузка мощностей на китайских заводах в субсидируемых отраслях сильно упала. Это говорит о том, что китайские компании построили много заводов, которые не используются, что характерно для страны, переживающей рецессию.

Но если они не будут использовать фабрики, то не смогут и выполнять экспортные заказы - по крайней мере, пока. Поэтому остается вопрос, пишет Смит, почему они начали использовать свободные заводские мощности, а попросту их не свернули.

Один из возможных ответов - "субсидии". Недавно в WSJ была опубликована статья о китайской автомобильной компании, которая должна была разориться, но была спасена благодаря финансовой поддержке государства:

В 2019 году малоизвестный китайский автопроизводитель Zhido обанкротился после того, как Пекин сократил субсидирование мини- электромобилей, которые он производил, что обрушило его продажи... Теперь он неожиданно вернулся... Возрождение Zhido произошло после того, как государственные фонды и десятки других инвесторов в конце прошлого года влили в компанию новый капитал - несмотря на многочисленные признаки того, что в Китае слишком много автопроизводителей, способных удовлетворить потребности Поднебесной... Пекин постоянно поддерживает компании подобные Zhido, поощряя нерентабельных автопроизводителей продолжать производство, поскольку чиновники пытаются стимулировать экономический рост, сохранить рабочие места и расширить роль Китая в мировом бизнесе EV.

В этом нет ничего удивительного для Китая, считает Смит. В 2022 году эксперты CSIS попытались оценить общий объем поддержки, оказываемой в Китае промышленным компаниям, и цифры, к которым они пришли, оказались поистине огромными:

Расходы на индустриальную политику в ключевых экономиках, 2019 г. в млрд долларов США, по паритету покупательной способности

Таким образом, разговоры об избыточных мощностях Китая во многом вызваны этими субсидиями.

Но на самом деле существует и другая возможная причина избытка мощностей, которая гораздо более безобидна с политической точки зрения. В стране с очень большим внутренним рынком могут наблюдаться настолько резкие колебания потребления, что производителям трудно скорректировать свои производственные планы в соответствии с изменениями спроса.

Это может привести к колебаниям как в импорте, так и в экспорте, которые с точки зрения международного рынка выглядят просто гигантскими, но на самом деле являются незначительными по сравнению с внутренним спросом.

Например, продажи транспортных средств на внутреннем рынке КНР в последнее время снизились, вероятно, в результате замедления экономики. Такая стагнация в сочетании с практически неизменным объемом производства привела к гигантскому процентному росту экспорта автомобилей, хотя он по-прежнему составляет лишь одну шестую часть внутреннего потребления. Аналогичная картина наблюдается в сталелитейной и некоторых других отраслях.

На самом деле Китай экспортирует гораздо меньше автомобилей в процентах от общего объема производства, чем такие страны, как Япония или Германия. Но поскольку Китай просто огромен, то, что выглядит для него как незначительные колебания, оборачивается для некоторых стран масштабными и разрушительными потрясениями.

В краткосрочной перспективе крайне сложно определить, чем обусловлен избыток мощностей - субсидиями или тем, что компании просто не могут быстро приспособиться к падению внутреннего спроса. В Rhodium Group называют это "структурным" и "временным" избытком мощностей. При этом оба варианта выражаются в огромном потоке дешевых китайских товаров на мировые рынки и угрожают обрабатывающей промышленности Запада.

№ 3: Теория сравнительных преимуществ

Лидеры Китая, решительно отвергают тезис о том, что их страна страдает от избытка производственных мощностей. Выступая 30 апреля, представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил: Все страны производят и экспортируют продукцию, обладающую сравнительными преимуществами, и такова природа международной торговли.

Обвинение Китая в избытке производственных мощностей может выглядеть как экономическая дискуссия, но на самом деле это обвинение построено на ложной логике и игнорирует более чем 200-летнюю базовую концепцию сравнительных преимуществ западной экономики. Если обвинить страну в избытке производственных мощностей и потребовать от нее сокращать мощности всякий раз, когда она производит больше, чем требуется для удовлетворения внутреннего спроса, то с чем тогда она будет торговать?

По мнению Смита, в данном контексте Лин несколько некорректно использует теорию сравнительных преимуществ. Сравнительное преимущество объясняет сбалансированную торговлю пишет Смит - я даю вам сою, потому что я хорошо выращиваю сою, вы даете мне автомобили в обмен на сою, потому что вы хорошо производите автомобили, и так далее. Это не объясняет несбалансированную торговлю - вы даете мне автомобили в обмен на долговые расписки. Профицит и дефицит торгового баланса требуют концепций, выходящих за рамки сравнительных преимуществ.

Но главная мысль Лина заключается в том, что производство — это то, что Китай делает лучше всего, и что фундаментальные экономические факторы диктуют, что Китай должен делать это больше, а другие страны, соответственно, меньше. Возможно, в конце концов торговля уравновесится, и другие страны деиндустриализируются и станут фермерскими хозяйствами, поставщиками финансовых услуг и так далее, в то время как Китай будет изготавливать для них все товары, считает американский экономический обозреватель.

И это не такая уж надуманная идея. В XX веке Европа, США и несколько стран Восточной Азии производили большую часть мировых промышленных товаров, поэтому производство вполне может быть сконцентрировано в одном регионе. Кроме того, Китай обладает фундаментальным потенциалом, которого нет ни у одной другой страны (за исключением, возможно, будущей Индии), - огромным внутренним рынком.

Китай: производство и продажи автомобилей млн. автомобилей, Синий цвет - всего произведено автомобилей, коричневый цвет - отправлено на экспорт, зеленый цвет - внутренние продажи

В Китае огромное количество потребителей, которые, как правило, предпочитают пользоваться китайской продукцией. Этот огромный внутренний рынок позволяет китайским производителям достигать огромных масштабов, снижая свои издержки по сравнению с компаниями в других странах еще до того, как они начнут что-либо экспортировать.

Это также позволяет Китаю иметь обширную сеть поставщиков для любого вида производства, не заказывая за границей различные детали и материалы. В свою очередь, это создает эффект кластеризации, когда все производители электромобилей или чипов стремятся в Китай, потому что именно там находится наибольшее количество их конкурентов - компании любят переманивать сотрудников и перенимать идеи у своих оппонентов.

Так что вполне возможно, что огромный поток китайского экспорта — это всего лишь переходный этап в долгосрочной перспективе, когда мировое производство переместится в свое "естественное место обитания". Китайские экономисты, возможно, считают, что ускорение этого неизбежного сдвига - лучший способ ускорить подъем экономики КНР:

Китай хочет стать Amazon среди стран. Amazon — это магазин, где можно купить все, а Китай хочет стать страной "которая все производит", - говорит Дэмиен Ма из американского аналитического центра Macropolo, встречавшийся с высокопоставленными политиками в Пекине в прошлом году. "Видение состоит в том, чтобы перенести всю цепочку поставок в Китай”.

Да, признает Смит, в этой теории тоже есть некоторые неувязки. Зачем для неизбежного перехода нужны столь масштабные субсидии? Почему сравнительные преимущества проявились в виде десятилетий несбалансированной торговли? Но в целом вероятно некоторые китайские политики верят в эту теорию или притворяются, что верят, чтобы защитить Китай от обвинений в "избыточных мощностях".

Теория 4: Принудительная деиндустриализация

Существует и другая, более мрачная версия теории "сравнительных преимуществ". Она заключается в том, что Китай намеренно пытается разрушить обрабатывающую промышленность своих геополитических соперников, чтобы получить военное преимущество над ними.

В любой крупной затяжной войне огромное значение приобретает промышленный потенциал. Гражданские производства перепрофилируются на военные нужды. Чем большую долю мирового производства имеет Китай и чем меньшую - его соперники, тем выше его шансы одержать верх над соперниками в войне.

Завоевание "контрольного пакета" глобального производства может позволить Китаю практически без борьбы вытеснить США с позиции доминирующей мировой державы, о чем западные лидеры неоднократно заявляли. В настоящее время эти силы находятся примерно в равных условиях: Крупнейшие обрабатывающие экономики мира. Слева: Валовая продукция (% в мире), справа добавленная стоимость (% в мире) Источник: Author's elaboration of OECD TIVA database 2023. PROD & VALU manufacturing sectors

Второй китайский шок может решительно изменить баланс в пользу Китая.

Сравнительного преимущества как такового, вероятно, будет недостаточно, чтобы это произошло. Обычно, когда новые страны пополняют список высокопроизводительных и высокотехнологичных производителей, они не вызывают массовой деиндустриализации в других государствах. Первый "китайский шок" совпал со значительным сокращением занятости в обрабатывающей американской промышленности, но фактический объем производства остался примерно на том же уровне.

Вот тут-то и могут помочь субсидии. Если китайские государственные субсидии сделают невозможной конкуренцию для любой некитайской компании, это может искусственно нарушить баланс сравнительных преимуществ и привести к тому, что США, Европа, Япония и Южная Корея останутся без эффективной обрабатывающей промышленности - по крайней мере, до тех пор, пока Пекин будет продолжать субсидирование. Этого времени Китаю может хватить для достижения своих военных целей (например, завоевания Тайваня) и утверждения себя в роли мирового гегемона, пишет Смит.

Теория 5. Си Цзиньпин и его команда: техно- исторические концепции Пекина

Одна из возможностей, которую по мнению Смита нельзя исключать, заключается в том, что Китай делает что-то просто потому, что у него есть сильный лидер, который принимает соответствующие решения. Таннер Грир, директор Центра стратегического перевода, считает, что Си Цзиньпин и его команда сосредоточены на том, чтобы привести Китай к величию, монополизировав несколько высокотехнологичных отраслей будущего:

Одобренный председателем Си Цзиньпином и популярный среди политического истеблишмента Китая, этот свод концепций подразумевает, что в истории человечества существуют поворотные точки. В такие редкие моменты, зарождающиеся технологии могут разрушить старый экономический порядок, ... Соединенные Штаты поднялись до мировой гегемонии, потому что стали пионером глобальной технико-экономической революции, считает западный аналитик.

“Сегодня история повторяется. Человечество вновь оказалось на пороге технологической революции. Основы глобального экономического роста должны измениться, и Пекин намерен возглавить эту трансформацию...”

В 2016 году на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей Си Цзиньпин заявил: "Исторический опыт показывает, что научно-технические революции оказывают чрезвычайно большое влияние на развитие мирового сообщества".

Некоторые государства "воспользуются " этой "редкой возможностью". Другие - нет. Те, кто осознает, что стоят на пороге революции, использует ее в своих интересах, "быстро наращивают свою экономическую, научно-техническую и оборонную мощь, тем самым стремительно укрепляя свою совокупную национальную мощь".

В докладе Белого дома о "критических и развивающихся технологиях" за 2022 год говорится примерно то же самое: “если вы хотите, чтобы ваша страна была могущественной, необходимо монополизировать стратегические передовые высокотехнологичные отрасли, настолько, насколько это возможно”.

Грир пишет: “Когда высшее руководство Китая говорит о грядущем витке научно-технической революции, оно упоминает ИИ, но только в контексте длинного перечня перспективных технологий. К ним относятся материаловедение, генетика и селекция растений, нейронауки, квантовые вычисления, "зеленая" энергетика и аэрокосмическая техника. В заявлениях Пекина ни одна из этих технологий не ставится в привилегированное положение по отношению к другим”.

“Вероятно, в Пекине считают, что Китаю необходимо массово субсидировать все эти направления, чтобы максимально увеличить свои шансы на роль сверхдержавы в мире будущего. И экспортный бум может быть следствием этого решения”.

Теория 6: Китай готовится к войне

Последняя гипотеза - самая страшная для Запада из всех, звучит в основном в кругах ястребов, занимающихся вопросами национальной безопасности. Это идея о том, что бум импорта дешевых китайских товаров, обусловленный субсидиями, является “началом масштабного военного производства”.

В этой истории, пишет Смит, есть две составляющие. Первое, страны, находящиеся в состоянии (или на грани) войны, переводят гражданскую промышленность на военные рельсы. Поэтому развитие гражданских отраслей, таких как производство стали и компьютерных чипов, которые легко переоборудовать для военных нужд, может быть способом подготовки к подобной модернизации.

В своей статье для журнала The National Interest американский обозреватель Натаниэль Шер выдвигает следующую гипотезу: Замедление темпов роста в Китае скрывает тревожную тенденцию, лежащую на поверхности: Пекин ускоренными темпами, вливает инвестиции в высокотехнологичное производство... Новая промышленная политика Китая позволит ему сократить разрыв в возможностях с США... Слабость сектора недвижимости высвобождает ресурсы - землю, труд, капитал и промежуточные факторы производства - для инвестиций в сектора двойного назначения.

Особенно сильный рост наблюдался в таких отраслях, как авиация, электроника и коммуникационное оборудование. К началу 2025 года правительство Поднебесной планирует увеличить долю продукции "стратегических развивающихся отраслей" в ВВП с 13 до 17 %... Когда-то давно доминирующая промышленная база США позволяла им играть ключевую роль в "конфликтах великих держав"... Сегодня экономика Соединенных Штатов, ориентированная на потребителя и сферу услуг, совершенно не приспособлена для ведения полномасштабной войны.

На долю же Китая сегодня приходится 31% мировой обрабатывающей промышленности, даже несмотря на то, что загрузка его промышленных мощностей ниже потенциальной. Продолжение инвестиций в передовое производство только укрепит стратегический потенциал КНР.

Во-вторых, любое государство, находящееся на грани войны, подвержено риску прекращения поставок, так что развитие отечественного производства критически важных компонентов, в том числе микросхем, — это способ защитить страну от санкций и блокад. При Си Цзиньпине в промышленной политике Китая большое внимание уделялось переносу всех цепочек поставок на материк, и нынешнее расширение производства сохраняет эту тенденцию:

Абсолютный приоритет, который Пекин отдает безопасности перед экономикой, является, пожалуй, самым показательным из всех индикаторов подготовки к военному конфликту. За последние 18 месяцев Пекин приложил колоссальные усилия, чтобы защитить китайскую экономику от потенциальной уязвимости извне, уделяя особое внимание самодостаточности в ущерб росту, пишет Смит.

Подобный стратегический сдвиг связан не только с торговыми войнами, ощущением уязвимости цепочки поставок или динамикой снижения рисков. Пекин похоже изучил санкционный схематоз Запада против России за начало СВО на Украине и инициировал долгосрочные меры защиты, с тем чтобы задраить люки китайской экономики и противостоять аналогичному давлению.

Для Вашингтона это самая зловещая теория. Из нее следует, что экспортный бум может оказаться «случайностью» - вернее побочным эффектом от создания Китаем величайшего военно-промышленного комплекса, который когда-либо знал мир.

Так какая теория наиболее достоверна?

Дело в том, пишет американский эксперт, что ни одна из этих теорий не является взаимоисключающей. Возможно, наращивание военного производства, проведение промышленной политики, принудительная деиндустриализация конкурентов и борьба с рецессией преследуют единую цель. Не исключено также, что такие естественные процессы, как рецессия в Китае и долгосрочный перенос производства на материк, помогают правительству в его усилиях. Все эти теории могут быть верны одновременно. А может быть, только некоторые из них.

Такое количество вариантов, по мнению автора, является важной предпосылкой для более глубокого анализа того, к чему на самом деле может привести многократное повышение таможенных пошлин и другие не менее протекционистские меры Вашингтона.