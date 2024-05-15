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amv212
Банки Китая потеряли ¥4 трлн после того как ЦБ КНР приказал прекратить выплаты по повышенным ставкам
В то же время акции на рынке недвижимости демонстрируют стремительный рост благодаря тому, что жителям Поднебесной разрешили покупать столько недвижимости, сколько они хотят

Китайские банковские депозиты на триллионы юаней были выведены из банковской системы в прошлом месяце, но эти деньги пока не нашли должного применения в реальном секторе экономики.  Проект недвижимости в Тяньцзине, реализуемый китайским застройщиком Shimao Group Photo: shimaogroup.hk

Китайские банки потеряли депозиты на общую сумму 3,94 триллиона юаней (примерно 550 миллиарда долларов США) за один только апрель 2024 года после того, как регулирующие органы приказали им прекратить многолетнюю практику предоставления вкладчикам повышенных процентов.

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Новые депозиты в юанях упали на 51 процент до 7,32 трлн юаней за первые четыре месяца 2024 года с 14,93 трлн юаней за тот же период прошлого года. Об этом 11 мая сообщил Народный банк Китая (PBoC). В то же время объем новых кредитов в юанях упал на 10 процентов до 10,19 триллиона юаней с 11,32 триллиона юаней за тот же период. В некоторых исследовательских отчетах содержались комментарии касательно этих негативных показателей, однако впоследствии они были удалены из социальных сетей.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что по меньшей мере семь исследовательских отчетов китайских бюро ценных бумаг, размещенных аналитиками в WeChat, были недоступны для просмотра в понедельник. В сообщении говорится, что социальная медиаплатформа получает жалобы на неоднократные нарушения правил, регламентирующих публичные аккаунты.

В докладе говорится, что этот инцидент свидетельствует о растущих проблемах с получением достоверной экономической информации в Китае.

Где деньги, Зин?

Согласно контрольным показателям ЦБ КНР, банки материкового Китая вправе предлагать проценты по годовым депозитам не выше 1,45 процента. 

По мнению некоторых экономистов, низкие ставки по депозитам побудили людей забрать свои вклады из банков, либо для покупки продуктов для управления состоянием со средней доходностью 4 %, либо для погашения ипотечных кредитов со ставкой 4,9 %.

Минг Минг, главный экономист крупнейшего инвестиционного банка CITIC Securities, считает, что снижение объема депозитов в юанях в апреле было вызвано новой политикой китайских банков, не предлагающих вкладчикам дополнительных процентов. По его словам, многие люди использовали свои деньги для покупки продуктов для управления состоянием.Акции на рынке недвижимости демонстрируют рост благодаря тому, что жителям Поднебесной в городах второго уровня разрешили покупать столько недвижимости, сколько они хотят.

По его словам, сезонные факторы также сыграли свою роль в снижении, так как новые вклады обычно растут медленнее или падают в апреле и июле после того, как китайские банки преследуют свои цели в марте и июне.

В течение последних двух лет китайские банки боролись за депозиты, поскольку ЦБ КНР продолжал снижать ставки по депозитам, пытаясь таким образом простимулировать экономику.

Банки заманивали вкладчиков "субсидирование процентных ставок". Изначально такая практика была разработана для того, чтобы банки могли выплачивать своим клиентам повышенные проценты в качестве компенсации после того, как их обслуживание было приостановлено из-за ошибок компьютеров.

8 апреля созданная в 2013 году целевая группа при ЦБ Китая (Self-Disciplinary Mechanism for the Pricing of Market-Oriented Interest Rates) предписала китайским банкам полностью прекратить эту практику к концу апреля.  

В документе говорится, что все банки материкового Китая должны прекратить выплачивать проценты сверх базовой ставки ЦБ, даже если они уже пообещали это своим клиентам.

По словам экспертов, такая практика вызвала недобросовестную конкуренцию между банками, нарушила сложившийся на рынке порядок и не позволила создать благоприятные условия для регулирования процентных ставок, способствующих реальному экономическому развитию.

Слабый спрос на кредиты

В минувшую субботу ЦБ Китая сообщил, что совокупный объем финансирования реального сектора экономики (AFRE) или общий объем социального финансирования - один из ключевых показателей кредитного спроса в Китае - составил 12,73 трлн юаней (1,78 трлн долларов США) за первые четыре месяца этого года, что на 3,04 трлн юаней (430 млрд долларов США) меньше, чем за тот же период прошлого года.

В первом квартале AFRE составил 12,93 триллиона юаней (1,81 трлн долларов США). Таким образом, в апреле этот показатель снизился на 200 млрд юаней, что стало первым падением с 2005 года. Из-за плохих показателей по кредитам курс юаня на материке в понедельник снизился до 7,2347 за американский доллар, что на 101 базисный пункт меньше, чем в прошлую пятницу, и является самым низким показателем за последние две недели.

Используя алгоритмы переписи населения в США на эконометрической платформе Eviews, эксперты обнаружили, что данные Китая по AFRE за апрель, (которые выглядели крайне слабыми до сезонной корректировки), находятся на одну стандартную ошибку ниже линии тренда линейной регрессии. Иначе говоря, они хоть и слабые, но находятся в пределах нормы. И, скорее всего, они являются результатом недостаточного кредитования сектора недвижимости.

 В исследовательском отчете, опубликованном Minsheng Securities, говорится, что запрет на практику "ручного субсидирования процентных ставок" пока не смог достичь ожидаемых результатов по стимулированию экономики. Авторы исследования утверждают, что AFRE КНР сможет восстановить темпы роста, если недавнее смягчение правил в отношении недвижимости начнет приносить свои плоды. Из-за низких кредитных показателей курс юаня на материке в понедельник упал до 7,2347 за американский доллар, что на 101 базисный пункт ниже, чем в прошлую пятницу. Это самый низкий показатель за последние две недели. С 9 мая десяток городов второго уровня, таких как Ханчжоу, Сиань и Фосан, объявили о своем решении отменить ограничения на покупку недвижимости. Эти анонсы способствовали росту акций на рынке недвижимости.  На этом фоне ценные бумаги Shimao Group Holdings подорожали сразу на 133 процента по сравнению с 8 мая прошлого года и закрылись на отметке 1,05 гонконгского доллара (13,4 цента США) в понедельник. Акции China Aoyuan выросли вдвое до 26 гонконгских центов.

#китай #китайская экономика #народный банк китая
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