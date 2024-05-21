Американская автоиндустрия необоснованно поднимает цены на автозапчасти, в то время как цены на сами авто не по карману большинству американских домохозяйств. Это позволяет поддерживать высокую норму прибыли на новые транспортные средства. Продажи новых легковых и грузовых транспортных средств находятся в состоянии стагнации, но отрасль компенсирует это за счет продажи дорогих запчастей потребителям, которые дольше эксплуатируют свои машины.

Приглашение китайских автопроизводителей строить заводы в США вероятно является самым быстрым способом повысить уровень жизни рядовых американцев, считает американский стратег и экономист Дэвид Голдман. (Image: YouTube)

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С 1991 года стоимость новых автомобилей выросла в среднем на 40 процентов, а расходы на ремонт практически удвоились, как свидетельствует диаграмма ниже. При этом затраты на ремонт автомобилей выросли примерно в три раза. Приглашение китайских автопроизводителей строить заводы в США вероятно является самым быстрым способом повысить уровень жизни рядовых американцев

Цены на ремонт автомобилей, автозапчасти и новые транспортные средства. Слева: индекс потребительских цен, пересчитанный на 1991 год.) Синий цвет - запчасти для автомобилей; коричневый цвет - новые транспортные средства; зеленый цвет - ремонт автотранспорта

По данным Statista.com, 75 процентов американцев добираются на работу на своих автомобилях. Для большинства из них общественный транспорт - не вариант. В американских городах практически полностью отсутствует инфраструктура для доставки людей на работу.

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По данным международной аудит-консалтинговой корпорации KPMG, общая выручка американских автопроизводителей в 2023 году составила чуть более 1,5 триллиона долларов, включая продажи комплектующих на 230 миллиардов долларов. Однако, по подсчетам компании, маржа прибыли на запчасти составляла лишь 32 %, в то время как на новые авто - 24 %. Ежегодно "модифицируя" новые детали, автопроизводители сохраняют их "запатентованными, дефицитными и дорогими", вынуждая потребителей платить больше за оригинальные запчасти.

В свою очередь, увеличение количества новых фирменных деталей приводит к росту стоимости ремонта, поскольку для их установки требуются специальные навыки. Качество обучения автомехаников отстает от агрессивного продвижения американским автопромом на рынок запатентованных запчастей.

В отличие от них, свыше 150 китайских автомобилестроителей используют стандартизированные детали, которые стоят недорого и широко доступны, что обеспечивает низкую стоимость ремонта.

Средний возраст легковых автомобилей в США

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Стремительно развивающаяся китайская автоиндустрия, предлагающая качественные транспортные средства по гораздо более низким ставкам, чем у западных производителей, ставит Америку перед дилеммой. По мнению американского стратега и экономиста Дэвид Голдмана, американская автомобильная промышленность — это афера с целью обмана населения. "Недорогой импорт облегчил бы сокрушительное воздействие транспортных расходов на семейные бюджеты. Но китайский импорт уничтожит американскую промышленность так же, как японский и немецкий импорт уничтожил британскую автомобильную промышленность поколение назад" считает эксперт.

Средний возраст легковых автомобилей в США вырос с 9 лет в 2000 году до 12,5 лет в 2023 году. Быстрее всего он рос во время экономического спада после 2008 года и после рецессии в связи с пандемией COVID-19 в 2021 году.

Для сравнения, средний возраст автомобилей в Китае составляет 5,3 года. Безусловно, пишет Голдман, Америка - зрелый рынок, а Китай обладает огромным потенциалом "начинающих покупателей транспортных средств". И тем не менее цены на китайские автомобили продолжают падать. Это обусловлено автоматизацией производства и экономией на масштабе. А стоимость ремонта в КНР практически не подвержена инфляции, как утверждают источники на материке. Китайский индекс потребительских цен на "использование и обслуживание транспортных средств", практически не изменился с 2007 года.

Автоматизация и массовое производство — вот почему цены на китайские автомобили падают, а на американские - растут: EV - это изначально более простой по конструкции механизм, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания: всего 20 движущихся частей против более чем 200 в авто с ДВС.

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Однако огромная разница в стоимости ремонта — это результат того, что американский автомобильный эксперт Алан Смит называет "оттоком запчастей" - преднамеренной дестандартизации деталей автопроизводителями, принуждающей потребителей покупать, дорогие комплектующие непосредственно у поставщика. Автоинфляция: Цены на новые автомобили, запчасти и ремонт. Слева изменение Consumer Price Index в годовом исчислении. Синий цвет - запчасти для автомобилей; коричневый цвет - новые транспортные средства; зеленый цвет - ремонт автотранспорта

Большинство американцев не могут позволить себе приобрести новые автомобили, средняя цена которых достигает 47 000 долларов, и поэтому они ремонтируют старые. В 2012 году ставка по четырехлетнему кредиту на покупку нового легкового автомобиля колебалась между 4 и 5 процентами. В январе 2024 года она достигла 8,5 %. Это примено одна тысяча долларов в месяц при первоначальном взносе в 5 000 долларов. В 2019 году средняя стоимость легкового авто составляла 37 000 долларов, процентная ставка - 4 %, а ежемесячный платеж - 723 доллара.

При этом средняя стоимость страховки увеличилась с 1 470 долларов в 2019 году до 2 543 долларов в 2024 году. Это дополнительные 90 долларов в месяц. То есть стоимость владения новым транспортным средством растет в среднем на 7,5 % ежегодно, начиная с 2019 года.

Неудивительно, что автомобильный парк легковых автомобилей в США продолжает стареть, пишет Голдман. "Потребители продолжают эксплуатировать свои "кланкеры", вместо того чтобы платить еще 300 долларов в месяц за машину сверх стоимости 2019 года. Однако от автомобильной инфляции никуда не деться: Цены на новые автомобили просто заоблачные, но стоимость обслуживания " кланкеров" еще выше.

Инфляция цен на новые автомобили достигла пика в 2022 году, составив 13 % в год, и с тех пор несколько снизилась. А вот инфляция на ремонт автомобилей, которая в 2022 году достигла 15%, остается на уровне примерно 8% в год.

Алан Смит объясняет: Отток запчастей — это относительно новая потребительская проблема. Хотя не все корпорации опускаются до подмены запчастей, есть те, кто это этим сильно злоупотребляет. В настоящее время почти все потребительские товары, которые можно отремонтировать, в случае их выхода из строя, производятся с использованием запчастей, которые подвергаются подмене.

Отток деталей — это периодическая, но случайная по времени замена функционально идентичных, но физически невзаимозаменяемых деталей на предыдущий комплект деталей автомобиля. При этом новые детали не дают потребителю никаких преимуществ по сравнению с предыдущим комплектом запчастей, но имеют более высокую цену из-за ограниченной экономии на масштабе и более высокого уровня брака, возникающего из-за риска случайной конструкторской или производственной ошибки при проектировании и производстве нового компонента. Отток деталей не имеет никакой цели, кроме увеличения прибыли за счет клиента.

Очень редко необходимость замены деталей вызвана усовершенствованием конструкции или инновациями. Крайне редко возникают ситуации, когда новая технология не позволяет внедрить ее в деталь, которая будет взаимозаменяема со старой.

Смит прилагает таблицу, отражающую масштабы оттока одной детали, а именно инфляторов подушек безопасности... Например, в период с 2008 по 2022 год компания Ford Motor произвела 675 различных инфляторов подушки безопасности, со "сроком годности" от 1 до 4 лет. За этот период цена на запчасть выросла с 32,40 до 2 339,23 доллара, то есть более чем в 70 раз. Это наглядно показывает, насколько велика прибыль автокомпаний на вторичном рынке.

Разумеется, самым простым способом искоренить хищнические методы работы автопрома было бы открыть двери для импорта. Но крах крупнейшей американской обрабатывающей промышленности будет губителен для производственной базы страны, считает Голдман. "Вероятно, решение, предлагаемое Дональдом Трампом, будет наиболее оптимальным: установить высокие тарифы на импорт китайских автомобилей, независимо от того, поступают ли они напрямую из Китая или через третьи страны, такие как Мексика. При этом необходимо предложить китайским автопроизводителям построить заводы на территории Соединенных Штатов и обеспечить работой американских рабочих.

Китай отлично справляется с производством компактных автомобилей, таких как Seagull от BYD, по цене менее 10 000 долларов, что примерно соответствует стоимости первоначального взноса за новую американскую машину. Приглашение автомобилестроителей из Поднебесной строить заводы в США может оказаться самым эффективным способом повысить уровень жизни семей рядовых американцев.