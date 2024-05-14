Известный китайский экономист Лу Циюань недавно заявил, что у США осталось всего четыре года, чтобы предотвратить крупный политический, социальный и финансовый кризис. Для этого необходимо сделать хотя бы одну из трех вещей: провести структурную политическую реформу, не допустить потери долларом роли мировой резервной валюты или обеспечить новый подъем экономики за счет искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Ян Крикке, журналист, автор газеты Asian Times . Технологии на основе искусственного интеллекта помогут в управлении, но кибернетика необходима, чтобы сформулировать цели, распределить ресурсы и задать вектор развития. Image: DeviantArt

Если Лу Циюань прав, то перед США стоит непосильная задача. Структурная реформа американской политической системы столкнется с сильным противодействием со стороны корпоративных и финансовых воротил США - главных бенефициаров и спонсоров нынешней политической системы. Они жестко контролируют национальные СМИ и прочно "укоренились" во властных кругах.

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Сохранение роли доллара как мировой резервной валюты также будет крайне сложной задачей, особенно после того, как Запад лишил Россию доступа к мировой финансовой системе. Превращение доллара в оружие возмутило весь остальной мир и привело к обратному эффекту. Все большую популярность приобретает новый термин — «дедолларизация».

Третий вариант - экспоненциальный рост эффективности производства за счет развития искусственного интеллекта - также сталкивается с серьезными проблемами. Мир находится на этапе перехода от третьей к четвертой промышленной революции. Третью промышленную революцию - революцию ИКТ и Интернета - начали США, а четвертую промышленную революцию возглавит Китай.

Индустрия 4.0 — это слияние цифровых, биологических и физических технологий, а также повсеместное внедрение искусственного интеллекта, робототехники, нанотехнологий, биотехнологий и Интернета вещей (IoT). В Китае - который считается мировой фабрикой - производится почти все оборудование, необходимое для "Индустрии 4.0", и имеется соответствующая инфраструктура.

Мистический ореол ИИ

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ИИ по-прежнему окружен ореолом мистицизма. Многие эксперты, прежде всего на Западе, неоднозначно относятся к ИИ. Одни опасаются, что развитие ИИ приведет к потере приватности. Другие считают, что ИИ будет монополизирован горсткой технологических компаний, а третьи убеждены, что ИИ вскоре превзойдет человеческий интеллект и создаст экзистенциальную угрозу для человечества.

Впрочем, наиболее серьезные опасения касательно ИИ относятся к области научной фантастики. В некоторых научно-фантастических произведениях ИИ изображен как некий "глобальный мозг", у которого есть свой разум и дурные намерения: захватить мир, поработить человечество или, что еще хуже, уничтожить Землю. Как правило, при этом не уточняется, какая компания, страна или иная организация может создать ИИ-систему, способную захватить мир.

Помимо того, противники ИИ стараются не замечать того факта, что системы ИИ работают в четко определенных рамках. Они предназначены для выполнения конкретных задач в определенной области. Система ИИ, разработанная для автономного автомобиля, не может анализировать медицинские рентгеновские снимки или играть в шахматы. Ни один автопроизводитель не станет создавать самодвижущийся автомобиль с собственным разумом.

Искусственный интеллект зависит не только от конкретной области, но и от культуры. Если обратиться к большим языковым моделям (БЯМ), таким как ChatGPT и ее китайский аналог ERNIE, с просьбой перечислить наиболее выдающихся философов в истории или назвать лучшую экономическую систему для XXI века, мы получим два совершенно разных ответа. Любая LLM будет отражать мировоззрение ее создателей.

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ИИ выглядит менее сложной системой, если рассматривать ее в контексте кибернетики - первой всеобъемлющей теории бинарных вычислений, разработанной в 1940-х годах. ИИ построен на той же булевой логике, что и кибернетика. С технической точки зрения это форма кибернетики с самообучающимся алгоритмом, поэтому ее можно было бы назвать "Кибернетика 2.0".

Кибернетика - междисциплинарная наука. Искусственный интеллект поможет покончить с эпохой специализации.

Первое поколение компьютеров представляло собой аналоговые машины. Они выполняли вычисления, используя колебания постоянного электрического тока, а не дискретные двоичные значения. В 1940-х годах усовершенствование схемотехники сделало возможным двоичные вычисления, после чего большинство ученых-компьютерщиков согласились с тем, что двоичные системы более надежны и их легче программировать.

В 1940-х годах американский математик Норберт Винер разработал теоретическую базу для двоичных вычислений, которую он назвал кибернетикой. Винер продемонстрировал, что бинарные ЭВМ идеально подходят для контроля или регулирования сложных систем, использующих двоичные варианты выбора (да или нет) и булеву логику (IF/THEN/AND/OR и т. д.).

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Хрестоматийным примером кибернетической системы является автопилот, на современном самолете. Используя булевы операторы, автопилот направляет самолет из пункта А в пункт Б в рамках заданных штурманом параметров. Если самолет попадает в зону сильного бокового ветра, автопилот начинает корректировать курс. При сильном встречном ветре он может увеличить обороты двигателей, чтобы не отстать от графика.

Теория кибернетических систем сыграла решающую роль в развитии автоматизации производства и прочих промышленных технологий после Второй мировой войны. Она позволила инженерам моделировать сложные системы, предсказывать их поведение и разрабатывать стратегии управления для повышения эффективности и надежности. Кибернетика также послужила теоретической платформой для современной робототехники.

В 1950-х годах кибернетику взяли на вооружение преподаватели гуманитарных наук. В частности, она использовалась для изучения социальных систем, организаций и процессов управления. Кибернетика предлагает инструменты для процессов принятия решений, организационного поведения, науки управления и системного мышления.

В основе концепции кибернетического метода лежат три этапа: планирование, количественная оценка и управление. На этапе планирования определяется цель или пункт назначения; на этапе количественной оценки - необходимые ресурсы; а на этапе управления система, используя принцип обратной связи, направляется к пункту предназначения. Этот метод можно применить к любой системе, независимо от того, идет ли речь об автопилоте, заводе или отдельно взятом государстве.

Норберт Винер назвал новую науку "кибернетикой", чтобы отразить ее основную функцию: управление. Слово "кибернетика" происходит от греческого kybernētēs, что означает "я управляю, веду, направляю, действую как пилот".

Платон использовал это слово для описание капитана корабля. (Штурвал корабля был первым примером использования человеком механизма обратной связи). От латинского gubernātor происходит современное слово губернатор - высшее должностное лицо административно-территориальной или федеративной единицы.

Кибернетика также получила распространение в социальной, политической и экономической сферах. Ведение пяти- и десятилетних планов развития, использовавшихся в странах соцлагеря после Второй мировой войны, опиралось на кибернетические принципы. Они не всегда были успешными, однако Китай сохранил практику долгосрочного планирования даже после либерализации рынка в 70-х годах прошлого века.

Первый пятилетний план Дэн Сяопина предусматривал создание фундамента для индустриализации, развития инфраструктуры и модернизации сельского хозяйства. Его задачей было превратить Китай из страдающей от голода аграрной страны в развитое индустриальное государство.

Новая "пятилетка" Си Цзиньпина также ставит четкие цели. Среди прочего, он призывает к построению "общества, в котором не будет ни бедных, где каждый получит образование, будет иметь достойную работу, более чем достаточное количество еды и одежды, доступ к медицинским услугам, солидную пенсию, дом и комфортную жизнь".

Для Китая такое планирование является императивом. Стране грозит серьезный демографический спад. Сокращающемуся молодому населению придется обеспечивать физический и финансовый уход за растущим числом пожилых граждан. На помощь должны прийти технологии Индустрии 4.0.

Кибернетика — это междисциплинарная наука. Она представляет собой основу для всех аспектов развития человечества - социальных, экологических, политических, технологических, даже психологических и философских. Более того, кибернетика нейтральна, аполитична, универсальна и основана на бинарной логике.

Единственное, что требуется для кибернетики, — это план. Без плана, как заметил Платон, общество подобно кораблю, плывущему по морю без цели, без капитана и руля. Кибернетика обязывает нас сформулировать свои намерения, выделить необходимые ресурсы и выбрать надежных "кормчих".

Приоритетное планирование — вот что отличает кибернетику от искусственного интеллекта. В контексте кибернетики ИИ — это "всего лишь" инструмент: задачи ему прописывают люди. Он может помочь нам более эффективно добраться до места назначения, но он не может составить план. Разработать план и прийти к единому решению относительно пункта назначения может только человек.

Китайский экономист Лу Циюань в своей статье, адресованной американскому руководству, пишет о том, что США срочно нужен план. За последние 40 лет страна поменялась местами с Китаем. “Китай индустриализировался, а США деиндустриализировались. Миллионы китайцев пополнили ряды среднего класса, в то время как миллионы американцев его покинули. У Китая есть план, а у США его нет”.

США - это всеобщая головная боль. Без решения проблемы госдолга США грозит финансовый крах. Процентные выплаты по долговым обязательствам стали самой большой статьей американского бюджета. Если Вашингтон не начнет резкую и болезненную коррекцию курса, расходы на обслуживание долга могут превысить все остальные государственные расходы, пишет эксперт.

Некоторые западные экономисты считают, что страна, способная печатать собственные деньги, никогда не обанкротится. Возможно, с технической точки зрения это и так, но это не отвечает на вопрос, почему страна, которая может печатать собственную валюту, вынуждена одалживать $34 трлн для финансирования своего правительства. БРИКС и растущая "коалиция дедолларизации" подвергнут испытанию эту порочную систему.

Совокупный мировой долг уже превысил отметку в 300 триллионов долларов, или 235 % мирового ВВП, что является самым высоким показателем со времен войны 1812 года. В случае обвала доллара пострадают почти все страны мира, а значит, рухнет и глобальная фиатная система. Чтобы помочь миру преодолеть долговой кризис, потребуются опытные штурманы, пишет Лу Циюань.

Новое мышление

Слово "кибернетика" в современном политическом контексте впервые употребил Андре-Мари Ампер, французский ученый и философ, открывший электромагнетизм. Ампер, который также изучал социальные и политические системы, утверждал, что "будущая наука об управлении должна называться кибернетикой".

Физик Брюс Линдсей, автор работы 1970 года "Большая кибернетика", выдвинул предположение о причинах использования Ампером термина "кибернетика". В частности, он пишет следующее: "Именно в этом документе Ампер впервые ввел термин "кибернетика" для обозначения науки об управлении. Он, очевидно, считал, что это подходящий термин, поскольку κγβερντεσ по-гречески означает рулевой или кормчий - тот, кто контролирует направление и скорость корабля.

"Это можно считать началом официального зарождения науки об управлении, хотя не похоже, что данное Ампером определение получило широкое признание в XIX веке, да и в нашем веке тоже, пока Норберт Винер не воскресил этот термин в своей книге "Кибернетика", опубликованной в 1948 году, и не попытался перевести предмет на более серьезную основу".

Возможно, работа Ампер повлияла на немецкого философа Мартина Хайдеггера, который изучал взаимодействие человека и технологий в современном обществе (он говорил о "техничности"). В интервью журналу Der Spiegel в 1966 году Хайдеггер заявил, что современная философия не способна справиться с технологическими изменениями и достигла своего предела благодаря нигилизму Фридриха Ницше. На вопрос, что придет после философии, Хайдеггер ответил: "Кибернетика".

Хайдеггер назвал кибернетику "другим видом мышления", добавив: "Стили мышления традиционной метафизики, достигшей своего апогея с Ницше, не позволяют больше мысленно почувствовать фундаментальную направленность эпохи техницизма, которая только начинается ".