Находясь под санкциями с 2019 года, Huawei вернула лидерство в сегменте смартфонов за счет использования чипов и ОС собственной разработки

Компания Huawei Technologies оказалась в центре очередной баталии в американо-китайской технологической войне.

Министерство торговли США отозвало несколько экспортных лицензий, разрешавших поставку американских высокотехнологичных чипов компании Huawei. Пекин решительно выступает против этого, утверждая, что Вашингтон нарушил свое обязательство "не пытаться разъединить" экономики двух стран.

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Компания Huawei приняла участие в выставке Mobile World Congress, проходившей в Барселоне в 2023 году. Image: Facebook

Во вторник издание Financial Times со ссылкой на источнк в американском Минторге сообщило об отзыве некоторых экспортных лицензий, связанных с поставками американских полупроводников компании Huawei. В материале FT говорится, что последнее ограничение, затрагивает поставки полупроводников для ноутбуков и мобильных телефонов Huawei.

О новом запрете на поставки американских кристаллов стало известно после того, как 11 апреля Huawei представила свой первый ноутбук MateBook X Pro, с аппаратной поддержкой искусственного интеллекта, на базе нового процессора Intel Core Ultra 9. Законодатели-республиканцы резко раскритиковали администрацию Байдена за то, что она допустила такое развитие событий, и призвали отозвать все экспортные лицензии на поставку чипов компании Huawei.

В среду Intel опубликовала заявление, в котором заявила, что данная мера негативно скажется на продажах компании. В сообщении говорится, что согласно ожиданиям, выручка во втором квартале 2024 года сохранится в первоначальном диапазоне от 12,5 до 13,5 миллиардов долларов США, но будет ниже медианного значения. По словам представителей компании, ожидается рост выручки и прибыли на акцию в годовом исчислении в течение всего 2024 года.

В среду Qualcomm сообщила, что "одна из экспортных лицензий Huawei была отозвана".

«Действия Вашингтона серьезно нарушили обязательства не стремиться к обособлению от Китая и не препятствовать его развитию», - заявил в среду представитель Министерства коммерции Китая, добавив, что эти действия также «резко противоречат заявлениям Соединенных Штатов о точном определении национальной безопасности».

«Ограничения Соединенных Штатов на экспорт сугубо гражданских потребительских чипов в КНР и прекращение поставок для конкретной китайской компании представляют собой наглядный пример экономического принуждения», - подчеркнул представитель министерства. «Такой подход не только противоречит правилам Всемирной торговой организации, но и наносит серьезный ущерб интересам американских компаний».

С тех пор как председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Сан-Франциско в ноябре прошлого года, Пекин неоднократно напоминал Вашингтону о необходимости выполнить свое обещание «не стремиться отделиться от Китая и не препятствовать его развитию».

Однако в конце марта Министерство торговли США пересмотрело свои правила экспорта электронных компонентов, с целью ограничить доступ Китая к американским чипам искусственного интеллекта (ИИ) и оборудованию для их производства.

2 апреля Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Байденом отметил, что отношения между Китаем и США начинают стабилизироваться, но вместе с тем усиливаются некоторые негативные факторы. По его словам, это требует особого внимания с обеих сторон.

Доля Huawei на рынке

Напомним, что торговую войну с Китаем развязал Трамп. В 2019 году его администрация внесла Huawei в черный список за нарушение экономических санкций против Ирана. Компании из Шэньчжэня было запрещено использовать операционную систему Android от Google и чипы 5G от Qualcomm, при этом она по-прежнему могла закупать процессоры 4G от Qualcomm.

В ноябре 2020 года Huawei выделила производство смартфонов в отдельную компанию - Honor, что позволило подразделению продолжать получать американские high-end кристаллы.

Но после того как в августе прошлого года Huawei выпустила смартфон Mate 60 на базе процессора Kirin 9000s собственной разработки, группа из 10 законодателей-республиканцев потребовала от Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США запретить экспорт всех товаров для Huawei, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) и их подразделений, включая Honor.

В октябре прошлого года американский министр торговли Джина Раймондо заявила, что сообщения о прорыве Huawei в производстве чипов «невероятно тревожны». Она подчеркнула, что ее ведомство намерено использовать новые инструменты и увеличить ресурсы для обеспечения соблюдения режима экспортного контроля в отношении Huawei.

Huawei снова № 1

Между тем, сингапурская компания Canalys, специализирующаяся на исследованиях рынка технологий, в своем отчете от 26 апреля сообщила, что Huawei вернула себе статус производителя смартфонов №1 в материковом Китае в первом квартале этого года после 13 кварталов слабых показателей.

По данным компании, за первые три месяца 2024 года объем поставок смартфонов Huawei в Поднебесной вырос на 70 процентов по сравнению с прошлым годом и составил 11,7 миллиона единиц. Доля компании на рынке в первом квартале достигла 17 процентов, за ней следуют OPPO (16 %), Honor (16 %), Vivo (15 %) и Apple (15 %).

«В первом квартале ситуация с производством и дефицитом поставок смартфонов серии Mate 60 заметно улучшилась, что позволило им стать ключевым фактором общего роста Huawei», - сообщил старший аналитик Canalys Тоби Чжу. «В дополнение к линейке аппаратов high-end класса Huawei выпустила в декабре серию Nova 12 с операционной системой HarmonyOS 4.0, что позволило распространить чипсет Kirin на другие продуктовые линейки и успешно повысить производительность в среднем ценовом диапазоне».

По словам Чжу, благодаря постоянному расширению экосистемы Harmony от Huawei стала третьей операционной системой для смартфонов и планшетов, составив серьезную конкуренцию Android и iOS в материковом Китае.

18 апреля компания Huawei HiSilicon выпустила 12-ядерный чипсет Kirin 9010, производимый шанхайской компанией SMIC по 7-нанометровому техпроцессу. Отраслевые аналитики считают, что Kirin 9010 изготовлен по техпроцессу N+2, который применялся при производстве процессора Kirin 9000s.