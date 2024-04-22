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Nvidia, Microsoft и Oracle анонсировали многомиллиардные инвестиции в экономику Японии

Nvidia, Microsoft и Oracle намерены инвестировать крупные суммы в развитие технологий искусственного интеллекта и квантовых вычислений в Японии.
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Не имея возможности вести деятельность и развиваться в Китае, ведущие американские технологические компании и разработчики программного обеспечения переключили свое внимание на Японию. По мнению экспертов, "обновленное сотрудничество" позволит ускорить процесс восстановления технологической конкурентоспособности "Страны восходящего солнца".

 Nvidia, Microsoft и Oracle намерены инвестировать крупные суммы в развитие технологий искусственного интеллекта и квантовых вычислений в Японии.

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Американские технологические гиганты Nvidia, Microsoft и Oracle недавно объявили о новых инвестициях в центры обработки данных и связанные с ними сервисы в Японии. Они также пригласили японские компании к участию в проектах по развитию искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

В марте стало известно, что новый суперкомпьютер ABCI-Q, создаваемый компанией Fujitsu для японского Национального института передовой промышленной науки и технологии (AIST), будет использовать гибридную квантово-классическую вычислительную платформу Nvidia CUDA-Q, оснащенную более чем 2 000 графических процессоров H100.

(ABCI - аббревиатура от AI Bridging Cloud Infrastructure; CUDA - Compute Unified Device Architecture).  ABCI-Q разрабатывается для интеграции с квантовыми технологиями будущего. Новый суперкомпьютер позволит проводить квантовые симуляции для научных исследований и будет способствовать развитию машинного обучения в таких областях, как искусственный интеллект, энергетика, биология, фармацевтика, логистика и промышленность.

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Заместитель директора AIST Масахиро Хорибе заявил, что новый суперкомпьютер "..позволит японским исследователям изучить технологию квантовых вычислений, чтобы протестировать и ускорить освоение ее практического применения". Если все пойдет в соответствии с намеченным графиком, ABCI-Q будет доступен для коммерческого использования уже в 2025 году.

В начале апреля американская корпорация Microsoft сообщила о своем намерении инвестировать 2,9 миллиарда долларов США в течение следующих двух лет в расширение инфраструктуры облачных вычислений и ИИ в Японии. А также построить в Токио лабораторию Microsoft Research Asia, обучить более трех миллионов японских работников и студентов навыкам работы с Ai- технологиями, оказать содействие разработчикам и стартапам в области ИИ и расширить сотрудничество с японским правительством в сфере кибербезопасности.

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Инвестиции направлены на поддержку программы Generative AI Accelerator Challenge (GENIAC), возглавляемой Министерством экономики, торговли и промышленности Японии (METI). Программа GENIAC была учреждена для оказания поддержки компаниям в приобретении вычислительных мощностей, необходимых для разработки фундаментальных моделей генеративного ИИ. 

В METI считают, что это необходимо для экономического и социального прогресса страны. В ведомстве заявили, что:
"Генеративный ИИ - можно назвать технологической инновацией, сравнимой с появлением Интернета и других передовых технологий. Учитывая, что эта инновационная технология, как ожидается, будет не только способствовать решению социальных проблем, включая дефицит рабочей силы, но и использоваться во всех отраслях промышленности, она может оказать важное влияние на экономику страны и на жизнь людей в целом".

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"Наличие или отсутствие у японских компаний потенциала для разработки генеративного ИИ является ключевым фактором, который может определить доступность этой технологии в Японии, а также масштабность создаваемых инноваций". 

Microsoft - ведущая свою деятельность в Японии уже более 46 лет - также планирует в течение ближайших пяти лет предоставить Токийскому университету, Университету Кейо и Университету Карнеги-Меллон по 10 миллионов долларов в виде грантов на проведение научных исследований.

Некоторые японские политики считают, что правительство Японии наделяет Microsoft слишком большой властью в области информационной инфраструктуры страны, впрочем премьер-министр Фумио Кисида не относится к их числу.

"По мере роста экономической активности в цифровом пространстве для японской промышленности в целом крайне важно наладить эффективное сотрудничество с такими всемирно известными компаниями, как Microsoft, располагающими всем необходимым для развития цифровой инфраструктуры", - сказал Кисида.

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Nvidia is helping Japan boost its artificial intelligence technology. Image: Twitter Screengrab

"Мы высоко ценим заявление Microsoft о новых инвестициях в японскую экономику. Microsoft внесла весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Японии, благодаря различным инициативам в области генеративного ИИ. Мы. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество. Мы также надеемся на расширение нашего партнерства в области кибербезопасности".

"У Японии нет ни времени, ни ресурсов, чтобы создавать такую компанию, как Microsoft и, в отличие от Китая, ей это не нужно с геополитической точки зрения. То же самое относится к Oracle, Nvidia и другим ведущим американским технологическим компаниям", считает западный аналитик Скотт Фостер. “Безусловно, технологическая зависимость работает в обе стороны. Intel зависит от японского оборудования для производства процессоров, американские автомобильные компании используют японских промышленных роботов. Toyota производит основную долю гибридных автомобилей, которые сегодня предпочитают американцы”.

Такуя Хираи, член японского парламента, ранее занимавший пост министра цифровой трансформации, а в настоящее время возглавляющий штаб по продвижению цифрового общества при Совете по исследованию политики правящей Либерально-демократической партии, входит в число основных лоббистов Microsoft. "Внедрение цифровых инструментов крайне важно для решения социальных проблем Японии, связанных со старением населения и стремлением к экономическому росту и оживлению регионов", - сказал Хираи.

"Инвестиции Microsoft вносят огромный вклад в развитие потенциала Японии в области искусственного интеллекта, особенно в инфраструктуру и развитие талантов. Мы от всей души приветствуем эту программу и надеемся, что Microsoft сыграет ведущую роль в развитии сотрудничества между Японией и Соединенными Штатами, а также между государственным и частным секторами", - добавил политик.  

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В этом месяце компания Oracle сообщила о планах в течение следующего десятилетия инвестировать в Японию более 8 миллиардов долларов США. Инвестиции будут направлены на строительство новых центров обработки данных в Японии, а также на расширение поддержки клиентов в связи с ожидаемым ростом спроса на услуги облачных вычислений и искусственного интеллекта.

 Существующие центры обработки данных Oracle в Японии, большинство из которых расположены в окрестностях Токио и Осаки в ближайшее время будут модернизированы с помощью новых графических процессоров Nvidia, говорится в сообщении компании. Компании Oracle и Nvidia активно сотрудничают в области разработки решений на основе ИИ для государственных и частных компаний по всему миру, ориентированных на безопасность.

В Японии "распределенное облако" Oracle, AI инфраструктура и услуги генеративного искусственного интеллекта в сочетании с ускоренными вычислениями Nvidia и ИИ ПО будут использоваться для хранения и обработки важных данных и личной информации на территории страны в соответствии с требованиями цифрового суверенитета, изложенными в Законе о защите личной информации.

В последние годы государственные и частные предприятия Японии подверглись многочисленным хакерским атакам, в том числе со стороны китайских и северокорейских хакеров. 

Подвергшись в последние годы многочисленным хакерским атакам, в том числе со стороны китайских и северокорейских хакеров, государственные и частные компании Японии сейчас находятся в состоянии повышенной готовности в плане кибербезопасности во избежание “очередной” утечки данных.

У Microsoft есть лоббисты в правящей Либерально-демократической партии Японии. Изображение: X Screengrab

Наряду с расширением местной инженерной поддержки, это будет способствовать распространению распределенной облачной инфраструктуры и услуг Oracle по всей Японии. Целевыми рынками станут государственные учреждения, телекоммуникационные, финансовые и медицинские организации, а также другие компании и предприятия, использующие большие объемы данных.

Oracle и Microsoft инвестируют в японскую экономику с оглядкой на Amazon. В январе Amazon Web Services объявила о намерении потратить до 2027 года около 15 миллиардов долларов на строительство новых центров обработки данных для поддержки своих облачных вычислительных сервисов в Японии.

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