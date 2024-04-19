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Блинкен намерен потребовать от Китая прекратить военное сотрудничество с РФ и покупать нефть у Ирана

Госсекретарь США "выразит беспокойство" российско-китайским оборонным сотрудничеством во время визита в Китай
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшее время посетит Пекин, чтобы выразить обеспокоенность по поводу поддержки Китаем оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и закупок Пекином иранских нефтепродуктов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен требует от Китая прекратить поставки товаров двойного назначения в Россию и закупки иранской нефти. Image: Xinhua

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На фоне некоторой стабилизации отношений с Поднебесной госсекретарь США намерен потребовать от Китая прекратить отправку товаров двойного назначения России и покупать Иранскую нефть 

О поездке Блинкена в КНР было объявлено после того, как помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Крайтенбринк и старший директор Совета национальной безопасности по делам Китая и Тайваня Сара Беран во вторник завершили трехдневный визит в Пекин.

На прошлой неделе американские официальные лица рассказали журналистам о продукции, которые Китай экспортирует в Россию, включая беспилотные летательные аппараты и ракетные технологии, спутниковую съемку и станки. Об этом сообщило агентство Reuters.  "Американский посланник" также намерен обсудить с властями Китая ситуацию на Ближнем Востоке.

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11 апреля Блинкен попросил о телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И, чтобы обсудить ирано-израильский конфликт. Ван заявил, что Китай решительно осуждает нападение Израиля на иранское посольство в Сирии, которое произошло 1 апреля.

12 апреля американский президент Джо Байден заявил, что ожидает нападения Ирана на Израиль "скорее раньше, чем позже". Он подчеркнул готовность Вашингтона защищать Израиль. 13-14 апреля Иран обрушил на Израиль сотни беспилотников и ракет. Большинство из них были перехвачены.

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Удастся ли избежать войны на Ближнем Востоке

И Вашингтон, и Пекин призвали к деэскалации конфликта, и полномасштабная война еще не началась, пишет обозреватель China Asia Times Джефф Пао. (Действительно, если доклад, в котором ветеран американских журналистских расследований Сеймур Херш ссылается на анонимные источники, верен, атака была чем-то вроде "имиджевой" войны по договоренности, которая позволила всем сохранить лицо.)

Сразу после атаки Ирана в ночь на 14 апреля палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов (383-за, 11-против) приняла двухпартийный законопроект название которого дословно звучит как "Закон об энергетических санкциях против Ирана и Китая".

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Законопроект, предложенный демократом Джошем Готтхаймером и республиканцем Майком Лоулером, направлен на то, чтобы усложнить Китаю закупку иранской нефти и сопутствующих товаров. Прежде чем попасть на подпись к Байдену, его должен одобрить Сенат. 

"После беспрецедентного нападения Ирана на Израиль и по мере того, как его Тегеран углубляет связи с Китаем, мы лишний раз убеждаемся в том, что им нельзя доверять", - сказал Готхаймер. "Мы должны призвать к ответу Иран и его сторонников, особенно Китай, который является главным приобретателем иранской нефти", - подчеркнул Лоулер.

Оба конгрессмена заявили, что закон об энергетических санкциях против Ирана и Китая, а также Акт SHIP, принятый в ноябре прошлого года, подорвут способность Ирана экспортировать оружие и нестабильность по всему ближневосточному региону. В понедельник 15 апреля Ван провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдоллахианом.

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Ван отметил, что Китай верит в то, что Иран разберётся в сложившейся ситуации и не допустит дальнейшей эскалации напряжённости, сохранив при этом свой суверенитет и достоинство. Он добавил, что Китай будет неуклонно развивать практическое сотрудничество в различных областях с Ираном, чтобы добиться большего прогресса в китайско-иранских отношениях.

Мнение эксперта

"Принятие Палатой представителей Конгресса США закона о санкциях против Ирана и Китая в области энергетики — это разменная монета, цель которой - склонить Китай к компромиссу по иранским вопросам", - пишет в своей статье, опубликованной в среду, проректор Пекинского университета и военный обозреватель Ю Фэн. "Похоже, что если мы не выполним требование Вашингтона оказать влияние на Иран, то этот акт вскоре вступит в силу".

"Но все прекрасно понимают, добавляет эксперт, что даже если Блинкен поднимет этот вопрос во время своего предстоящего визита в Пекин, Китай вряд ли откажется от сотрудничества с Россией и Ираном. Причина проста. Наше сотрудничество с Россией и Ираном — это нормальные торговые отношения. Необоснованное требование Соединенных Штатов напрямую задевает наши интересы, и это неприемлемо".

По словам Ю Фэн, если США введут санкции, Китай непременно даст отпор. "Блинкен должен учитывать мнение и позицию Пекина, а не выдвигать кучу необоснованных требований", - считает автор.

Избыточные производственные мощности Китая

В июне прошлого года Блинкен посетил Китай и встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином после того, как на отношения между США и Китаем негативно повлияли инцидент с китайским шпионским шаром, запрет на экспорт чипов из США и проблемы вокруг Тайваня.

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Впоследствии состоялось еще несколько встреч между официальными лицами США и Китая. Личная встреча лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско в ноябре прошлого года также способствовала стабилизации китайско-американских отношений. Однако позже США ввели санкции против ряда китайских компаний, поставляющих продукцию в Россию. В октябре этого года Вашингтон ввел новые правила экспорта кристаллов в Китай.

И вот теперь Вашингтон призывает Европейский союз принять меры, чтобы не пострадать от избыточных промышленных мощностей Китая, особенно в области производства электромобилей (EV).

Во вторник на встрече с Си Цзиньпином в Пекине канцлер Германии Олаф Шольц поднял вопрос об избыточных мощностях Китая и высказался за открытый и справедливый европейский рынок для китайских автомобилей. Си призвал немецкую сторону объективно взглянуть на этот вопрос. По его словам, рост экспорта "чистых" технологий из КНР может помочь миру справиться с инфляцией и достичь своих "зеленых" целей.

"Идея о том, что избыточные мощности Китая вредят мировому рынку, является "абсолютно ошибочной", - заявил на регулярном брифинге для СМИ в среду официальный представитель внешеполитического ведомства Китая Ли Цзянь. "Те, кто распространяет эту информацию для оправдания своего протекционизма, ничего не выиграют. Такие действия приведут лишь к дестабилизации и нарушению промышленных цепочек и цепочек поставок, затруднят "зеленый" переход в мире и сдержат рост развивающихся секторов".

В заметке под названием "Голос Китая", опубликованной на портале China National Radio, говорится, что обвинения в "избыточных производственных мощностях" — это еще одна попытка Запада "отделиться" от Китая. По мнению экспертов, американские политики хотят с помощью этой кампании получить преимущества на президентских выборах в этом году.

Директор Китайского центра мировой экономики (CCWE) при Школе экономики и менеджмента Университета Цинхуа Ли Даокуй в своей статье пишет, что все страны субсидируют свои новые отрасли на этапе развития. По его словам, Штаты не имеют права обвинять Китай в субсидировании нового энергетического сектора, хотя бы потому, что сами открыто субсидируют свою чиповую индустрию.

В понедельник 15 апреля, выступая перед китайскими студентами в Шанхае, канцлер ФРГ высказался за открытый и справедливый европейский рынок для китайских автомобилей, но предостерег от демпинга, избыточного производства и нарушения интеллектуальных прав.

 "В электромобилях и оборудовании для производства возобновляемых источников энергии существует "суперцикл", поскольку избыток предложения в некоторых частях цепочки поставок сочетается с еще не материализовавшимся спросом", - написал в своей аналитической записке в понедельник эксперт Economist Intelligence Unit Чим Ли. "Эти отрасли сильно политизированы в мире. Более низкие цены могут восприниматься как результат государственной поддержки, но они также являются ключом к ускорению "зеленого" перехода".

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