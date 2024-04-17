ВМС США обнародовали планы по переоборудованию старых нефтяных вышек в мобильные объекты противоракетной обороны и пункты пополнения запасов. Эксперты уже назвали эту затею рискованной и затратной попыткой преодолеть "растущую уязвимость" США перед ракетными угрозами соперников в Тихом океане.

Концепция MODEP компании Gibbs & Cox по трансформации нефтяных буровых платформ в базы противоракетной обороны. Фото: Screengrab from Naval News / Leidos/ YouTube

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Концепция MODEP нацелена на устранение пробелов в американской противоракетной обороне. Однако с точки зрения военной и экономической целесообразности эта "схема" выглядит не совсем логичной.

В этом месяце издание Naval News сообщило, что компания Gibbs & Cox - подразделение Leidos - в рамках концепции Mobile Defense/Depot Platform (MODEP) работает над трансформацией нефтяных вышек в хорошо вооруженные мобильные базы противоракетной обороны и пополнения запасов. Концепция была представлена в прошлом месяце на выставке Sea Air Space 2024 в Вашингтоне.

Программу планируется реализовать на нефтяных платформах в западной части Тихого океана. По мнению экспертов издания, именно там американские войска подвергаются растущей ракетной угрозе, в том числе и со стороны китайских "убийц авианосцев" - DF-26.

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По словам представителя компании, MODEP — это большая плавучая островная база, которая может быть развернута на идеальном расстоянии от берега и работать автономно более 12 месяцев. Концепция призвана устранить пробелы в потенциале противоракетной обороны (ПРО) и удовлетворить потребность ВМС США в решении проблемы пополнения запасов в море.

Обе модификации - и платформа ПРО, и база пополнения запасов - смогут перемещаться со скоростью 5-8 узлов (до 15 км/ч) и преодолевать около 200 морских миль в сутки (370 км). Согласно прогнозам, общая выносливость MODEP составит 150 дней, а дальность плавания без дозаправки - 4 000 морских миль (7400 км).

Предполагается, что переоборудованная платформа позволит повысить эффективность противовоздушной обороны и ударных миссий США.

Учитывая, что вместимость MODEP в пять раз превышает этот показатель для эскадренных миноносцев класса Arleigh Burke, на платформе можно будет развернуть до 512 пусковых ячеек УВП Mark 41 или около сотни установок для пуска более крупных ракет. Разработчик заявил, что новая концепция позволит существенно снизить риски и затраты, связанные с наземными системами обороны. Разработчик заявил, новая платформа позволит существенно снизить риски и затраты, связанные с системами обороны наземного базирования.

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Концепция MODEP также нацелена на поддержку надводных боевых кораблей и атомных субмарин ВМС США в конфигурации плавучей перевалочной базы.

Идея создания мобильной военно-морской базы не является чем-то принципиально новым. В статье, опубликованной в журнале Small Wars Journal в июне 2018 года, Хосе Дельгадо и Эвия Витола отмечают, что на фоне политических проблем и проблем безопасности, с которыми столкнулись ВС США в ходе операции "Щит пустыни", Пентагон решил построить мобильные военные базы в международных водах. По мнению экспертов, это позволило бы сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации в "горячих точках" нашей планеты.

Впрочем, пишут авторы, в то время эта идея была неосуществима из-за высокой стоимости, уязвимости к ракетным атакам и неэффективности по сравнению с конвенциональными боевыми судами.

О концепции создания полустационарных морских баз рассуждает отставной капитан ВМС США Сэм Тангреди в статье, опубликованной для Института внешнеполитических исследований (FPRI) в октябре 2015 года. По мнению автора, идея заключается в том, чтобы использовать "морские варианты" точно так же, как и сухопутные базы, - для проведения различных миссий, в том числе сдерживания, проецирования силы, обеспечения безопасности на базе сотрудничества, поддержки альянсов и других передовых операций.

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Тангреди отмечает, что использование морских баз может обеспечить ряд преимуществ, в части совместного командования, управления, средств коммуникации, вычислительных систем, разведки, наблюдения и рекогносцировки (C4ISR).

На фото: плавучий радиолокационный комплекс системы ПРО - радиолокатор Х-диапазона SBX-1

Кроме того, пишет Тангреди, они могут обеспечить возможность нанесения быстрых ударов с использованием обычного или малозаметного оружия, помочь в переброске сил специального назначения, обеспечить контроль регионального воздушного пространства силами ПРО, предоставить помещения для оказания неотложной медицинской помощи и места для командных пунктов объединенных оперативных групп, а также оказать содействие в переброске пехоты, легкой бронетехники и артиллерии.

Однако Тангреди сомневается, что новые технологии морского базирования смогут успешно противостоять стремительно эволюционирующим угрозам противника (A2/AD). Он отмечает, что, хотя модернизация средств противовоздушной и противоракетной обороны может смягчить угрозы A2/AD, проблемы живучести военно-морских баз ставят под сомнение целесообразность инвестиций в них.

Тем не менее, он считает, что ПРО — это та область, где морские базы могут оказаться полезными, поскольку использование многочисленных датчиков наземного и морского базирования позволяет значительно повысить точность наведения на цель.

Тангреди допускает, что морские базы, способные нести системы ПРО, помогут преодолеть разрыв между морским и наземным потенциалом противоракетной обороны. Он отмечает, что логистические операции, осуществляемые через такие базы, позволят держать корабли ПРО ВМС США в постоянной боевой готовности.

Вероятно, именно по этой причине Япония некоторое время рассматривала возможность строительства плавучей платформы, способной нести средства противоракетной обороны, после того как в 2020 году отказалась от комплексов Aegis Ashore из США

В то время газета Asahi Shimbun писала, что Силы самообороны Японии рассматривали возможность развертывания плавучей морской ПРО с использованием элементов аннулированного проекта Aegis Ashore.

Однако позже японские военные взвесили все "за" и "против" и усомнились в целесообразности использования плавучей базы ПРО в качестве надежного средства защиты от баллистических ракет Северной Кореи.

В сообщении Asahi Shimbun (AS) сообщается, что при развертывании на море поддержание системы в рабочем состоянии может быть затруднено из-за погодных условий и проблем с техническим обслуживанием. В той же статье говорится, что установка системы противоракетной обороны на плавучей платформе будет беспрецедентной и может привести к огромным расходам.

Учитывая недостатки платформы ПРО морского базирования, Япония, судя по всему, остановилась на строительстве массивных надводных кораблей, оснащенных системой "Иджис" (ASEV), что по мнению AS, особенно важно для борьбы с гиперзвуковыми угрозами, исходящими от Северной Кореи и Китая.

Вместе с тем, журналист издания Asia Times Габриэль Онрада считает, что американский плавучий радиолокатор X-диапазона (SBX) может быть использован в качестве альтернативы операциям MODEP, учитывая его схожее назначение с платформами ПРО.

Он отмечает, что SBX — это радар высокого разрешения, размещенный на списанной нефтяной вышке в Северном море. Радиолокатор способен создавать изображения высокого разрешения приближающихся угроз, противоракетам ПРО различать смертоносные объекты и осколки.

Портал Missile Threat отмечает, что SBX использовался в 12 испытаниях системы наземной обороны среднего радиуса действия (GMD) и был развернут для отслеживания ракетных пусков Северной Кореи и испытаний межконтинентальных баллистических ракет (МБР) США.

В отчете также говорится, что несмотря на высокое разрешение система SBX имеет узкий 25-градусный угол обзора, что ограничивает ее способность отслеживать приближающиеся ракеты и делает ее зависимой от других датчиков в части определения местоположения и траектории.

Missile Threat пишет, что для оптимального развертывания системы SBX ее необходимо доставить с Гавайских островов в западную часть Тихого океана, что создает проблемы с мобильностью и потребует гораздо больше времени на предпусковую подготовку ракет. С другой стороны, развертывание этой системы в море делает ее дорогостоящей и сложной, сообщает издание.

Уязвимость нефтегазовых платформ, как показали события на Украине, поднимает новые вопросы о военной и экономической целесообразности превращения таких сооружений в средства ПРО. В статье, опубликованной в сентябре 2023 года в Forbes, Дэвид Экс вспоминает о российско-украинском сражении за "башни Бойко" в Черном море, отмечая, что большие, неподвижные нефтяные платформы являются легкой мишенью для ракет, самолетов и беспилотников.

Экс подчеркивает, что если одна из таких платформ будет захвачена противником, то мало что помешает другой стороне нанести ответный удар. Он также обращает внимание на сложность полноценного снабжения таких платформ в боевых условиях. Экс считает, что персонал, находящийся на борту, скорее всего, будет "брошен на произвол судьбы", а не обеспечен необходимыми ресурсами и защитой.

"MODEP - это большая плавучая островная база, разработанная для укрепления многоуровневой обороны США. Она может находиться на оптимальном расстоянии от берега и способна автономно эксплуатироваться более 12 месяцев", - заявила компания разработчик.