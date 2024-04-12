Европейский союз начал антисубсидиарное расследование в отношении китайских компаний - производителей ветряных турбин в пяти странах-членах. В ответ Пекин обвинил Евросоюз в протекционизме.

Китай обвиняют в разрушении свободных рынков, но Пекин утверждает, что его "зеленые" компании вносят неоценимый вклад в развитие мировой экономики.

Во вторник 9 апреля ЕС объявил, что проведет расследование в отношении китайских компаний, занимающихся производством ветряных турбин. Европейские чиновники считают, что некоторые из них получали "несправедливые" субсидии или другие способы поддержки со стороны китайского правительства, что в результате обеспечило им преимущество в конкурентной борьбе за проекты в Испании, Греции, Франции, Румынии и Болгарии.

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Это уже четвертое за последние два месяца заявление ЕС в отношении китайских производителей энергетического оборудования. Предыдущие расследования касались участия китайских государственных компаний в тендере на проект солнечной энергетики в Румынии и закупки электропоездов в Болгарии.

Кроме того, в октябре прошлого года Европейская комиссия инициировала антисубсидиарное расследование в отношении производителей китайских электромобилей.

"Подход Европейского союза самым грубым образом нарушает принципы свободной торговли и серьезно препятствует нормальному сотрудничеству между китайской и европейской промышленностью", - заявил в четверг официальный представитель Министерства торговли Китая Хэ Ядун. "Это типичная форма протекционизма".

Доля Китая на мировом рынке

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Согласно докладу, опубликованному Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA), в 2023 году на долю Китая пришлось более половины общей мощности возобновляемых источников энергии (510 миллионов киловатт), что делает его основным фактором роста мирового производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Согласно отчету, опубликованному Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA), в 2023 году на долю Китая пришлось более половины всего объёма установленных мощностей возобновляемых источников энергии (510 миллионов киловатт). Таким образом, Китай является лидером роста мировой генерации электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

В докладе говорится, что за последнее десятилетие стоимость производства ветряной и солнечной энергии снизилась на 60 и 80 процентов соответственно благодаря инновациям, производству и инженерным проектам Китая.

Пань Хуэйминь, сотрудник Китайской национальной энергетической администрации (NEA), на пресс-брифинге 25 января заявила, что за последнее десятилетие продукция китайской ветро- и фотоэлектрической энергетики была экспортирована в более чем 200 стран и регионов.

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По ее словам, общая стоимость экспортируемой Китаем ветро- и фотоэлектрической продукции на сегодняшний день составила 33,4 и 245,3 миллиарда долларов США соответственно. По ее словам, Китай намерен и дальше предлагать миру свои "зеленые" технологии, продукты и проекты.

Однако в ЕС смотрят на это иначе.

В среду Европейская комиссия опубликовала новый доклад о государственных злоупотреблениях в экономике Китая. Последний подобный документ был опубликован в 2017 году.

В новом отчете рассматриваются последние законодательные акты Китая, развивающаяся промышленная политика и другие тенденции развития. Чиновники ЕС пытались обнаружить то, что они называют "значительными искажениями, стимулируемыми государством", включая:

"межотраслевые искажения", в частности, помощь государства в распределении ресурсов и определении экономических целей, а также помощь в планировании и оценка деятельности госпредприятий;

“диспропорции в факторах производства”, например, дискриминационное распределение и доступ к ресурсам - земле, рабочей силе, сырью и энергии;

"искажения в отдельных секторах", включая поддержку государства, в том числе льготный доступ к финансированию, в определенных промышленных отраслях.

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В отчете освещаются нарушения в отдельных секторах экономики Китая, включая металлургию, химическую промышленность, производство телекоммуникационного оборудования, полупроводников, железных дорог, товаров для охраны окружающей среды и новых энергетических транспортных средств. В докладе говорится, что Китай создал эти отрасли в рамках своей социалистической экономической системы.

Один из китайских обозревателей, по этому поводу заявил: "Нам трудно смириться с антисубсидиарными расследованиями Евросоюза, но они, по крайней мере, стали для нас предупреждением - Запад из кожи вон лезет, чтобы подавить ведущие отрасли Китая", - отмечает в своей статье обозреватель из Чунцина с ником "Минсу".

"Сегодня Китай является ведущей производственной державой и занимает 35 процентов мирового рынка обрабатывающей промышленности", - говорит он. "Но, когда китайские компании выходят на западные рынки, они по-прежнему продолжают использовать свою стратегию низких цен, чтобы выиграть проекты. Естественно, что люди думают, что мы получаем субсидии и стремимся лишь завоевать долю рынка".

По его словам, преимущества Китайской Народной Республики заключаются в низкой стоимости рабочей силы, развитых технологиях, полноценных цепочках поставок и экономии на масштабе. По его словам, отныне китайским компаниям следует повышать цены при участии в зарубежных тендерах и использовать дополнительную прибыль для улучшения качества своей продукции и повышения благосостояния своих работников.

Дисконт в 50%

3 апреля Европейская комиссия инициировала два всесторонних расследования в соответствии с Положением об иностранных субсидиях. Цель - "попытаться обнаружить" потенциально искажающую рынок роль иностранных дотаций, предоставленных китайским участникам тендера в рамках проекта по строительству солнечной электростанции мощностью 455 МВт в Румынии.

Одно из расследований будет направлено против китайской государственной компании Shanghai Electric Group и ее дочерних подразделений, включая Shanghai Electric UK и Shanghai Electric Hong Kong International Engineering.

Другое нацелено на румынскую ENEVO Group, в которую входит LONGi Solar Technologie GmbH, дочерняя компания LONGi Green Energy Technology, зарегистрированная в Гонконге, и полностью контролируемая Германией.

В феврале в ЕС заявили о начале расследования в отношении подразделения китайского государственного производителя поездов CRRC по факту его участия в тендере на 610 млн евро (654 млн долларов США) на поставку электропоездов в Болгарию, а также на техническое обслуживание и обучение персонала.

В конце марта расследование было прекращено после того, как подразделение CRRC отказалось от участия в тендере. Европейскую комиссию взволновало предложение CRRC на 50% более низкое, чем у конкурентов. Комиссия ЕС объявила о том, что инициирует расследование в отношении китайских производителей ветряных турбин в соответствии с новым Положением об иностранных субсидиях. Это заявление было сделано в тот момент, когда китайские поставщики ветряных турбин активно продвигают свою продукцию и выигрывают множество заказов в Европе. Китай предлагает своим клиентам дешевые турбины и льготное кредитование, что нарушает гармонию европейского рынка и препятствует честной конкуренции, заявили чиновники ЕС.

Ответ Китая

" Евросоюз не должен одной поднимать знамя борьбы с изменением климата, а другой рукой орудовать палкой протекционизма", - заявил во вторник представитель Министерства торговли Хэ.

По его словам, Европейскому союзу следует отказаться от протекционистской практики и возвратиться на верную дорогу взаимовыгодного сотрудничества с Китаем. По его словам, Пекин оставляет за собой право принимать все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Мао Нин заявила, что Китай крайне обеспокоен дискриминационными действиями Европейского Союза в отношении китайских компаний. Она добавила, что многие в мире глубоко озабочены усилением протекционистских тенденций в ЕС.