Аналитики рейтингового агентства Fitch в последние месяцы не перестают предостерегать о долговых "минах" двух крупнейших мировых экономик.

У мировой экономики появилась новая проблема - "задача трех тел". Пока США, Китай и Япония зализывают свои раны, инвесторам остается только надеяться, что их политики все сделают правильно. Image: Netflix

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Во-первых, в августе прошлого года рейтинговая компания приняла решение понизить рейтинг Штатов, лишив Вашингтон престижного статуса ААА. И вот теперь в прессе вновь появились сообщения о том, что Fitch понизило прогноз кредитоспособности Китая.

И в тот же день, когда Fitch предупредило о "более неопределенных экономических перспективах Пекина на фоне перехода от роста, зависимого от недвижимости, к более устойчивой, по мнению властей, модели роста", японская иена упала до отметки 152 за доллар, что стало самым низким показателем за последние 34 года. Падение курса иены меняет динамику рынка по всему миру.

Эксперты назвали это "проблемой трех тел" мировой экономики. В данном контексте имеется в виду популярный сериал Netflix "Инопланетное вторжение". И по мере того, как разворачиваются события 2024 года, трудно не беспокоиться о том, что международная финансовая система столкнулась с дилеммой трех проблемных экономик. В итоге ближайшие месяцы могут оказаться гораздо более хаотичными для глобальных рынков, чем предполагали практически все аналитики в начале года.

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Вероятно, проблемы Китая получили самые высокие рейтинги, поскольку кризис недвижимости в стране продолжает расти, а дефляционное давление пугает инвесторов. Обвал акций на 7 триллионов долларов США с пика 2021 года до января уже несколько замедлился. Однако опасения, что рост крупнейшей азиатской экономики не оправдает ожиданий, влияют на принятие решений в торговых залах по всему миру.

Заявление Fitch последовало за аналогичным сообщением Moody's Investors Service в декабре прошлого года о понижении прогноза по кредитному рейтингу Китая со стабильного до негативного. На тот момент Moody's указало на риски, связанные со "структурным и устойчивым снижением среднесрочного экономического роста" и продолжающимися волнениями в секторе недвижимости.

Теперь же Fitch заявляет, что его решение "отражает растущие риски относительно перспектив государственных финансов Китая, поскольку страна сталкивается с более неопределенными экономическими перспективами на фоне перехода от роста - зависящего от недвижимости - к более устойчивой, по мнению правительства, модели развития".

Китайская модель роста находится в состоянии колебания, поскольку команда президента Си Цзиньпина работает над "перекалибровкой" двигателей экономики. Настойчивое стремление Пекина создать "производительные силы нового качества", призванное переключить двигатели с "коптящих" предприятий на сферу услуг и инноваций, находится в процессе реализации.

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"Стремление Китая продвинуться вверх по технологической цепочке добавленной стоимости и индигенизировать производство передовых технологий не ново и продиктовано как экономическими, так и геополитическими соображениями", - говорит экономист Диана Чойлева из Enodo Economics. "Последнее, пожалуй, более актуально".

Чойлева отмечает, что "если Китай сможет установить доминирующую роль в области передовых технологий, особенно в плане установления международных стандартов, это позволит получить как экономические, так и геополитические преимущества, поскольку мир будет все больше зависеть от технологических систем Китая".

По мнению Fitch, беспокойство вызывает то, что кризис недвижимости - как и другие трещины в фундаменте финансовой системы - приведут к тому, что Китай вернется к старой доброй политике эмиссионной накачки, которая в свою очередь приведет к взрыву национального баланса Пекина.

Учитывая отсутствие прозрачности в отношении долговых проблем Китая, глобальные инвесторы не совсем понимают, где сейчас закопаны все эти финансовые останки - а уж что говорить о том, что произойдет через год. Одна только гора долговых обязательств местных органов власти в размере 9 триллионов долларов представляет собой огромный риск.

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Ультраправые законодатели, в числе которых Марджори Тейлор Грин, превратили Палату представителей США в бардак. Фото: BBC

Это указывает на дилемму, стоящую перед Китаем, между обузданием фискальных излишеств и поддержанием роста на уровне не ниже 5 %

"На наш взгляд, долгосрочные усилия по консолидации могут отойти на второй план. В результате краткосрочные проблемы стабилизации могут ухудшиться, а перспективы долга - улучшиться", - говорит Линн Сонг, главный экономист ING Bank по Большому Китаю. "Неспособность восстановить рост и уверенность в своих силах приведет к ослаблению внутреннего валового продукта в уравнении соотношения долга и ВВП и может оказать столь же пагубное влияние на долгосрочную приемлемость долга".

В текущем году США могут стать еще более серьезным спойлером глобального роста. На этой неделе стало известно, что потребительские цены в Америке в марте выросли до 3,5 процентов в годовом исчислении по сравнению с 3,2 процентами в феврале. Это стало самым сильным ростом инфляции за последние шесть месяцев.

По крайней мере, снижение ставки Федеральной резервной системы США в обозримом будущем уже не рассматривается. "Вы можете распрощаться с июньским снижением процентной ставки, - говорит Грег Макбрайд, главный финансовый аналитик консультационного агентства Bankrate.

Плохие новости про инфляцию соседствуют с национальным долгом, превышающим 34 триллиона долларов США, и политическими разборками в Вашингтоне. Республиканцы, контролирующие Палату представителей, до сих пор не приняли бюджет, с тех пор как срок действия последнего истек в сентябре прошлого года. На этом фоне может возникнуть угроза очередного закрытия правительства.

В ноябре агентство Moody's сослалось на "продолжающуюся политическую поляризацию", понизив кредитный прогноз Вашингтона. Это довольно серьезный момент, особенно если учесть, что Moody's - единственная крупная кредитная компания, присвоившая долговым обязательствам США рейтинг ААА.

"Продолжающаяся политическая поляризация в американском Конгрессе, - отмечает Moody's, - повышает риски того, что сменяющие друг друга правительства не смогут достичь консенсуса по бюджетному плану, чтобы замедлить снижение долговой нагрузки".

Такие конфронтации могут стать еще более острыми, если Дональд Трамп вернется на пост президента США после выборов 5 ноября. За время своего пребывания в Белом доме в 2017-2021 годах Трамп развязал торговую войну против Китая, заставил ФРС снизить ставки и намекнул на дефолт по американскому долгу.

Экономисты опасаются, что "Трамп 2.0" еще больше слетит с катушек. Уже сейчас он обещает ввести 60-процентные таможенные пошлины на все китайские товары в дополнение к тем, которые были установлены в эпоху правления Trump 1.0. Кроме того, он обещает отменить режим "наибольшего благоприятствования" в торговле.

"Самые часто задаваемые вопросы среди местных инвесторов [в Китае] касаются последствий для КНР, если Дональд Трамп станет следующим американским президентом, - говорит Мэгги Вэй, экономист Goldman Sachs Group.

Нельзя сказать, что нынешний президент США Джо Байден благосклонно относится к Китаю. Наряду с сохранением тарифов Трампа, Байден ограничил доступ Китая к полупроводникам и другим важнейшим технологиям. Он ограничил доступ транснациональных компаний к инвестициям в экономику Китая. Так что не важно кто победит - Пекин в любом случае будет недоволен.

"Кто бы ни победил на президентских выборах 2024 года, будь то Байден или Трамп, я не думаю, что будет разница в подходе США к Китаю - будь то американские инвестиции, передача технологий или торговля", - заявил агентству Bloomberg президент Фонда американо-китайских отношений имени Джорджа Буша-старшего Дэвид Файерстайн.

Пекин не внял мольбам Йеллен о рефляции

"Политический климат в США в отношении Китая будет очень похож на тот, что был в течение последних восьми или девяти лет, независимо от того, победит Байден или Трамп", - добавил Файерстайн. "Когда Байден пришел к власти, он, по сути, не только принял политику Трампа, но и в целом расширил ее".

Добавьте сюда риск ошибки в политике Федеральной резервной системы. Еще до появления плохих новостей об инфляции на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что не торопится снижать ставки, поскольку уровень безработицы в США держится на уровне менее 4 процентов. В прошлом месяце Пауэлл заявил: "Мы готовы поддерживать текущий целевой диапазон ставки по федеральным фондам в течение более длительного времени, если это будет целесообразно". Вероятно, теперь это будет намного дольше.

"Три месяца на удивление сильной инфляции в сфере услуг трудно объяснить, и это говорит о том, что сила спроса может поддерживать повышенную в США инфляцию, что ограничивает возможности Федрезерва по снижению процентной ставки", - говорит Рональд Темпл, главный рыночный стратег Lazard. В свою очередь, экономист Кэти Бостьянчич из Nationwide Mutual считает, что последние данные "подрывают уверенность чиновников Федрезерва в том, что инфляция устойчиво возвращается к отметке 2%, и, вероятно, откладывают снижение ставок как минимум до сентября, а возможно, и до следующего года".

Тем не менее, в Вашингтоне растет опасение, что продление эры "дольче" для американских облигаций может привести к обратному результату. Это особенно актуально, если учесть, что инфляция в США в большинстве случаев связана с ограничениями предложения после пандемии Covid 19, а не с безудержным спросом, который ФРС пытается контролировать.

Некоторые западные аналитики опасаются, что отсрочка снижения ставок ФРС увеличит риск стресса на кредитных рынках. Что в свою очередь может привести к краху средних банков по типу банка Силиконовой долины и напряжению в секторе коммерческой недвижимости. "В начале 2008 года Федеральная резервная система Бена Бернанке ценой огромных усилий преуменьшила риски для экономики, связанные с кризисом субстандартного кредитования", - говорит Десмонд Лахман, экономист Американского института предпринимательства.

Сегодня, - добавляет Лахман, - ФРС Пауэлла, как представляется, совершает аналогичную ошибку, преуменьшая негативные риски для экономики, связанные с кризисом коммерческой недвижимости и лопнувшим пузырем на китайском рынке жилья и кредитов. Нам остается только надеяться, что ФРС скоро изменит курс, чтобы избавить нас от ненужной жесткой экономической посадки".

Нежелание ФРС снижать ставку может заметно осложнить жизнь азиатским центробанкам. К примеру, неопределенность в отношении ФРС отсрочила следующий шаг управляющего Кадзуо Уэды по ужесточению политики Банка Японии. В связи с чем курс иены на этой неделе упал до 153,24 - уровня, который в последний раз наблюдался в июне 1990 года. Дополнительный драматизм для Токио заключается в том, что некоторые экономисты, включая бывшего министра финансов Лоуренса Саммерса, считают, что следующим шагом Федрезерва будет ужесточение, а не смягчение.

Падение иены ставит в затруднительное положение главу Народного банка Китая Пань Гуншэна. Скорее всего, юань будет находиться под усиливающимся понижательным давлением. Это может ограничить возможности Народного банка Китая по снижению ставок, если спрос в КНР еще больше ослабнет в ближайшие месяцы.

Ослабление китайского обменного курса может представлять угрозу на многих уровнях. Например, крупнейшим застройщикам будет сложнее осуществлять платежи по оффшорным долгам, что усилит риск дефолта, подобный ситуации с China Evergrande Group. Это может свести на нет прогресс, достигнутый правительством Си Цзиньпина по интернационализации валюты. Это может спровоцировать Вашингтон в преддверии сложных выборов в США, которые и так представляют собой для Пекина "минное поле".

Председатель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Джером Пауэлл. Изображение: Синьхуа

И все же рынки находятся в предвкушении того, что Пекин, возможно, решит вступить в гонку на понижение с иеной. Это особенно актуально в условиях, когда Китай борется за повышение внутреннего спроса на фоне дефляции.

"Мы считаем, что низкая инфляция в Китае — это симптом модели роста, основанной на высоких темпах инвестиций", - говорит экономист Цзычунь Хуан из Capital Economics. "Поскольку до снижения зависимости от инвестиций еще далеко, мы ожидаем, что в долгосрочной перспективе инфляция останется сдержанной по сравнению с до-пандемическим уровнем".

А пока все три экономики - США, Китай и Япония - зализывают свои раны, глобальным инвесторам остается лишь надеяться, что их соответствующие политики все сделают правильно. И это действительно большая проблема.

Уильям Песек - экономист, журналист из Токио, бывший обозреватель Barron's и Bloomberg