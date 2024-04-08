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South Asia Foresight Network: Мальдивы опасно сближаются с Китаем

Опасное сближение: В начале этого года Мальдивы подписали с Китаем оборонный пакт, а теперь становятся неотъемлемой частью инициативы Пекина "Цифровой шелковый путь".
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Недавний поворот Мальдивских островов в сторону Китая и отдаление от Индии усилили долгосрочное стремление Пекина к региональному контролю и нарушили амбиции Нью-Дели, пытающегося сравняться с Пекинно в плане стратегической конкурентоспособности в Индо-Тихоокеанском регионе.

12 марта по приказу президента Мохамеда Муиззу Мальдивы начали процедуру вывода индийских войск с архипелага.На снимке: председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин приветствует президента Республики Мальдивы Мохамеда Муиззу в Северном зале Дворца народных собраний перед началом переговоров в Пекине, столица Китая, 10 января 2024 года Во время визита Мохамеда Муиззу в Китай обе стороны выпустили "Совместное пресс-коммюнике Китайской Народной Республики и Мальдивской Республики". Фото: Синьхуа / Дин Хайтао

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По мере укрепления дипломатических отношений между Китаем и Мальдивами растет и влияние Китая на весь неспокойный Индо-Тихоокеанском регион. По мнению экспертов South Asia Foresight Network (SAFN), Пекин уверенно движется к тому, чтобы стать региональным куратором.

Мальдивы являются неотъемлемой частью этой цифровой схемы. Геостратегическое положение островов имеет огромное значение для китайского курса по созданию судоходных путей, связывающих прибрежные районы Китая с Юго-Восточной Азией, Индо-Тихоокеанским регионом, Африкой и другими государствами. Цифровой шелковый путь несет огромные риски в плане безопасности и шпионажа для мирового сообщества, потенциально позволяя Китаю играть роль короля замка в одном из самых стратегически важных районов планеты, пишет американский эксперт Джошуа Боуз.

Постоянная эскалация напряженности вокруг Тайваня, а также продолжающееся противостояние Китая с Филиппинами вызывают обеспокоенность на Западе. На этом конфронтационном фоне Мальдивы продолжают оставаться амбициозным партнером Пекина.

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Более десяти лет назад, когда было объявлено о создании "Пояса и пути", подразделение компании Huawei подписало с Мале соглашение "SMART Maldives", направленное на создание на Мальдивах технологической инфраструктуры в рамках проекта.

Эта грандиозная инициатива должна быть завершена на острове Хулхумале, в районе Северного Мале Атолла. Благодаря инвестициям китайского банка China Development Bank Мальдивская корпорация жилищного строительства - государственное предприятие - намерена претворить "умный город" в жизнь.

Проект SMART Maldives был бы невозможен без колоссальных инвестиций, исчисляемых миллиардами долларов, со стороны госбанков КНР. Хотя Корпорация развития жилищного строительства практически не упоминает об участии Китая, его сильное влияние на проект невозможно скрыть. Несмотря на то, что мальдивское правительство рекламирует Хулхумале как экологически чистый и полностью устойчивый город, по своей сути он является еще одним средством для Китая расширить свою сеть влияния в регионе и во всем мире.

Мост Синамале на Мальдивах, построенный Китаем в рамках инициативы "Пояс и путь", соединяет столицу Мале с островами Хулхумале и Хулхуле. Фото: People's Daily

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В феврале китайское исследовательское судно сделало остановку в порту Мале, что вызвало обеспокоенность в США касательно возможного будущего использования Китаем Мальдивских островов в качестве маршрутной точки для проведения разведывательных миссий в регионе. Судно Xiang Yang Hong 03 в течение нескольких недель курсировало вблизи Индии и Шри-Ланки, а также в районе Мальдивских островов.

В 2021 году во время аналогичного рейса, по утверждению индонезийских властей, это же судно несколько раз отключало свою систему слежения.

Независимый аналитик разведки OSINT с открытым исходным кодом, под ником "WLVN" на сайте X (бывший Twitter), 6 марта сообщил, что Китай планирует поставить Мальдивам системы наблюдения за морским пространством. Хотя это утверждение трудно доказать, оборонный пакт, согласованный Пекином и Мале от 4 марта, подтвердил отправку на Мальдивы нелетального военного оборудования.

Дальнейшее использование Мальдивских островов в качестве китайского морского хаба в рамках проекта "Цифровой шелковый путь" в итоге может привести к совместным военным учениям и обмену двусторонними морскими разведданными, считает западный эксперт.

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Цифровой Шелковый путь сулит Китаю многогранные выгоды. Это средство расширения влияния и доходов национальных технологических корпораций Пекина за счет массового захвата рынка.

Такие компании, как Alibaba и Huawei, которые уже имеют значительные позиции в Юго-Восточной и Западной Азии, заключают контракты на обслуживание и эксплуатацию с принимающими странами, что обеспечивает приток денег в Китай. За счет этих средств Пекин наращивает свой внутренний технологический потенциал.

Кроме того, развитие коммуникаций в Индо-Тихоокеанском регионе позволит Китаю стать экономическим лидером во все более стратегически важном геополитическом регионе. Под эгидой "Цифрового шелкового пути" китайские компании инвестируют и финансируют развитие информационно-коммуникационных технологий в Индо-Тихоокеанском регионе, которые включают в себя различные формы физической инфраструктуры.

Пекин экспортирует в регион технологии 5G, участвует в прокладке подводных и волоконно-оптических кабелей, а также в предоставлении технологий искусственного интеллекта и распознавания лиц.

Кабель Мальдивы - Шри-Ланка, построенный компанией HMN Technologies (ранее Huawei Marine Networks), обошелся в 22 миллиона долларов - в качестве наземной платформы используется остров Хулхумале. С 2020 года HMN реализовала 16 проектов по прокладке подводных кабелей по территории 27 стран Индо-Тихоокеанского региона. Их общая стоимость оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

Мале, столица Мальдивских островов. Фото: Государственный департамент Соединенных Штатов Америки

Таким образом, Мальдивские острова для Китая являются одним из главных мест по захвату рынка волоконно-оптических коммуникаций в регионе Индийского океана. Превосходство Китая в региональном секторе информационно-коммуникационных технологий говорит о намечающемся лидерстве Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе.

Тем временем на США и их союзники опасаются, что Китай может использовать данные, передаваемые через развиваемую им инфраструктуру, в злонамеренных целях.

Китайская концепция "умных городов", которую Пекин предложил странам-партнерам в рамках проекта "Пояс и путь", включает в себя установку тысяч камер видеонаблюдения, разработанных китайскими компаниями Dahua и Hikvision. По данным Observer Research Foundation, на Мальдивах уже установлена 961 видеокамера.

Опасения по поводу кибербезопасности и шпионажа, связанные с установкой Китаем камер видеонаблюдения, были подогреты заявлениями о том, что видеокамеры производства Dahua, установленные в европейских странах, могут быть использованы для анализа цвета кожи. Продукция компаний Dahua и Hikvision была развернута в китайском регионе Синьцзян и связана с нарушениями прав человека. Слухи об этих нарушениях спровоцировали опасения, что Китай может использовать эти устройства на Мальдивах в корыстных целях.

Наращивание Китаем технологической мощи в Индо-Тихоокеанском регионе говорит о том, с какой энергией Пекин включился в глобальную гонку за контроль над развивающейся техноиндустрией.

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Соревнуясь с Соединенными Штатами и желая вытеснить западное влияние, Китай стремится занять как можно большую часть мирового рынка информационных/коммуникационных технологий, пишет западный аналитик.  Китайская программа "Сделано в 2025 году" является олицетворением этих стремлений. Китай пытается дотянуться до каждого региона мира, добиться господства над физической ИКТ-инфраструктурой, а также разработать и продать новые технологии, которые он считает бесценными для приобретения геополитического влияния.

Для Пекина нет лучшего способа добиться этого, кроме как инвестировать во флагманские проекты "Пояса и пути", одновременно укрепляя дипломатические контакты с правительствами государств-партнеров и вырываясь вперед в глобальной конкуренции.

Таким небольшим странам, как Мальдивы, зависящим от международных экономических соглашений, нет смысла отказываться от грандиозных планов Китая. Мальдивы - лишь одна из многих стран, с которыми Китай намерен сотрудничать. Развивающийся Индо-Тихоокеанский рынок является центром интереса Китая к "Поясу и пути", интенсивность которого заметно возросла за последние годы и, несомненно, продолжит расти.Наращивание Китаем технологической мощи в Индо-Тихоокеанском регионе говорит о том, с какой энергией Пекин включился в глобальную гонку за контроль над развивающейся техноиндустрией. Кабель Мальдивы - Шри-Ланка. Карта: Подводные кабельные сети

Китайские технологии являются краеугольным камнем цифрового авторитаризма, и Мальдивы могут стать опорным пунктом для наращивания влияния Пекина как ведущей мировой техно-националистической державы. Мале готов сотрудничать с Китаем, чтобы диверсифицировать свою экономическую и политическую повестку дня, даже если результатом этого станет возвеличивание Пекина как гегемонистского лидера в Индо-Тихоокеанском регионе.

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