Полномасштабная копия президентской канцелярии Тайваня обнаружена на территории Китая, эксперты утверждают, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) активно готовится к отработке задач по нанесению ракетно-бомбовых ударов по наземным целям самоуправляемого острова

Народно-освободительная армия Китая построила в пустыне макет центра Тайбэя для отработки ракетно-бомбовых ударов — Цзыю шибао. Стоп-кадр штурма макета здания президентской канцелярии, обнаруженного в 2015 году. Средства массовой информации Китая

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В сети появились спутниковые изображения, на которых запечатлена точная копия президентской канцелярии Тайваня. Объект построен на территории военного тренировочного центра в китайском автономном районе Внутренняя Монголия. Тайваньский оборонный эксперт поделился в социальной сети X спутниковыми снимками, на которых изображен подробный макет важнейшего административного района Тайбэя, построенный специально для тренировок, Народно-освободительная армия Китая

На спутниковых снимках, опубликованных 26 марта, изображена копия "Особой зоны Бо'ай" - закрытой территории в тайбэйском районе Чжунчжэн, где расположены важные правительственные учреждения, в том числе здание администрации президента.По мнению специалиста, макет, судя по всему, предназначен для отработки задач по нанесению ракетно-бомбовых ударов, что говорит о "всестороннем подходе" НОАК к разработке сценариев моделирования боевых действий.

По имеющейся информации, строительство макета началось в марте 2021 года и было полностью завершено к октябрю того же года. Это событие в очередной раз подтверждает стремление НОАК обеспечить максимально реалистичную обстановку для подготовки своих подразделений к потенциальным боевым действиям.

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Тайбэйское издание Ziyu Shibao пишет, что это не первый случай подобных военных приготовлений со стороны Пекина. В 2015 году Центральное телевидение КНР показало военные учения на тренировочной базе Чжурихэ во Внутренней Монголии, в ходе которых бойцы НОАК имитировали штурм здания, похожего на резиденцию президента Тайваня эпохи японского колониализма.

На спутниковых снимках, сделанных в 2020 году, также запечатлен масштабный макет центра Тайбэя на той же тренировочной базе, дополненный копиями главных правительственных и административных зданий.

Все эти события, пишет издание, происходят на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, и не исключает применения силы для установления контроля над островным государством, в то время как Тайбэй отвергает модель “Одна страна — две системы”, предложенную Китаем.

Последнее сообщение появилось на фоне растущей озабоченности Вашингтона по поводу активной модернизации китайской армии. На прошлой неделе глава Индо-Тихоокеанского командования американских ВС адмирал Джон Акилино во время своего выступления в комитете палаты представителей США по вооружённым силам предупредил, что Пекин готовится к вторжению на Тайвань к 2027 году.

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Создание макета президентского квартала столицы Тайваня города Тайбэя для военных учений Народно-освободительной армии КНР служит ярким напоминанием о сохраняющейся геополитической напряженности в регионе и угрозе приближающегося конфликта вокруг Тайваня, пишет Ziyu Shibao.

Здание в Чжунчжэн - это президентский дворец, а тот, что построен в аймаке Алашань, Внутренняя Монголия, правильнее называть специальным административным районом Бо'ай , хотя, похоже, он имеет другую специфику, поскольку тот, что находится в китайской пустыне, больше похож на ракетно-бомбовый полигон. https://t.co/eswxmwthkg

Тайваньские военные специалисты высказали свое мнение об использовании макета центра Тайбэя для военной подготовки НОАК

Появление в социальных сетях информации о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) построила макет центра Тайбэя для проведения военных учений, привлекло повышенное внимание к одному из главных символов Тайваня - президентскому дворцу.

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Здание администрации президента Тайваня, пишет "Цзыю шибао", — это не только место откуда ведется управление государством, но и символ истории острова и его борьбы за независимость. Построенное во время японской колонизации с 1912 по 1919 год, оно было разрушено во время Второй мировой войны и восстановлено в 1947-1948 годах, в эпоху тайваньского национализма. Тогда оно называлось Chieh Shou Hall, в честь Чан Кай-ши - военного и политического деятель Китая, возглавивший партию Гоминьдан.

Автор статьи пишет: “Это здание олицетворяет курс, выбранный Тайванем, несмотря на давление со стороны материкового Китая. Оно отражает решимость Тайваня следовать своей собственной дорогой. Но появление копии этого здания на военном полигоне во Внутренней Монголии отражает стремление Китая воссоединиться с Тайванем и является своеобразным напоминанием о сохраняющейся напряженности в отношениях между Пекином и Тайбэем”.

В ответ на недавнюю информацию о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) построила макет центра Тайбэя для военных учений, тайваньские чиновники и военные эксперты высказали свои соображения относительно последствий этого события.

Как сообщил тайваньскому изданию Ляньхэбао (United Daily News) эксперт по спутниковой фотосъемке и бывший инспектор Министерства национальной обороны Тайваня Лу Те-юнь, макет поражает своей реалистичностью. Он заявил, что, хотя для более точной оценки пропорций необходимо провести тщательные измерения, визуально макет очень похож на реальный район Тайбея. Его комментарии подчеркивают тщательность, с которой НОАК строит свои тренировочные площадки, что свидетельствует об готовности Пекина к потенциальному конфликту вокруг Тайваня.

В свою очередь, министр обороны Тайваня Чиу Куо-ченг, на просьбу прокомментировать появление в пустыне КНР макета центрального района Тайбея, заявил, что подобное "тиражирование" объектов любой страной не является чем-то необычным. Он признался, что тайваньские военные также проводят симуляции и военные учения и подчеркнул, что такая подготовка является стандартной практикой ведения современных боевых действий.

Бывший депутат законодательного собрания от партии Гоминьдан (КМТ) Линь Ю-фан высказал свою точку зрения на потенциальную возможность НОАК нанести обезглавливающий удар по Тайбэю. Он заявил, что, принимая во внимание наличие у Тайваня мощных средств противовоздушной и противоракетной обороны, быстрое нанесение НОАК обезглавливающего удара по Тайбэю представляется маловероятным.

Лин охарактеризовал происходящее как психологическую и когнитивную войну, в которой Китай использует двойную стратегию - переговоров и конфронтации.

Здание в Чжунчжэн - это президентский дворец, а тот, что построен в аймаке Алашань, Внутренняя Монголия, правильнее называть специальным административным районом Бо'ай , хотя, похоже, он имеет другую специфику, поскольку тот, что находится в китайской пустыне, больше похож на ракетно-бомбовый полигон. https://t.co/eswxmwthkg

Су Цзы-Юнь, аналитик по вопросам безопасности из Института исследований национальной обороны и безопасности, тайваньского аналитического центра, в интервью Taiwan Plus News заметил, что в последние годы Пекин неуклонно наращивает усилия по обучению своих вооруженных сил методам ведения боевых действий в условиях максимально приближенных к реальным. Кроме того, Китай ввел в действие и другие более систематические контрмеры. Впрочем, эти макеты также позволят Тайваню лучше понять, как Китай может спланировать свое вторжение, резюмирует Taiwan Plus News.

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