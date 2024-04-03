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Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше

Самоуправляемый остров готовится к новым подземным толчкам, которые могут привести к новому мировому экономическому кризису.
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Ранним утром (3 апреля) на Тайване произошло самое сильное за последние двадцать пять лет землетрясение магнитудой до 7,5 балла. Эпицентр располагался вблизи восточного побережья острова примерно в 20 километрах южнее города Хуалянь.

Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше. Самоуправляемый остров готовится к новым подземным толчкам, которые могут привести к новому мировому экономическому кризису. На видеокадрах тайваньской коммерческой телевещательной компании TVBS запечатлено частично обрушившееся здание после землетрясения в городе Хуалиен на востоке Тайваня. Скриншот TVBS / Dee Ninis is Earthquake Scientist, Monash University

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 Местные жители, проживающие вблизи эпицентра, рассказали о сильных подземных толчках - настолько мощных, что было трудно стоять на ногах и управлять автомобилем. По сообщениям, землетрясение ощущалось по всей стране, а также в некоторых провинциях материкового Китая. Итак, что известно о землетрясении на данный момент и к чему это может привести?  Об этом пишет Ди Нинис, сейсмолог из австралийского университета Монаша.

Гибель людей и разрушения

По сообщениям информационных агентств, в результате землетрясения погибли по меньшей мере десять человек, около тысячи пострадали. Большая часть населения сосредоточена на западном побережье Тайваня, однако город Хуалянь является одним из крупнейших населенных пунктов на востоке острова. Его население составляет около 110 000 жителей.

В районе эпицентра землетрясения, в том числе в городе Хуалиен, были зафиксированы множественные разрушения зданий. В гористой части восточного побережья также наблюдались оползни.

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В Тайване и близлежащих странах, включая Японию и Филиппины, было объявлено предупреждение о цунами. Через несколько минут после первых толчков у южного побережья Японии было зафиксировано цунами высотой 30 см. Это могло проявиться в виде малозаметной прибойной волны, но вряд ли нанесло бы существенный ущерб. Далеко не всегда первая волна цунами является самой большой. Поэтому не исключено, что она еще может появиться, хотя с течением времени это становится все более маловероятным.

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Местные власти сообщают, что повреждено более 400 зданий учебных заведений. Общий ущерб от землетрясения может составить несколько сотен миллионов долларов. Информации о повреждениях на фабриках TSMC пока нет. Пока известно лишь, что компания приостановила работу заводов. Эксперты оценили вероятный ущерб от приостановки производства в 60 миллионов долларов.

Было ли какое-нибудь предупреждение?

Хотя предсказать землетрясения невозможно, на Тайване существует раннего предупреждения о землетрясениях и мониторинга конструкционной безопасности

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Эта система регистрирует подземные толчки, отмечает их силу, направление и продолжительность. Если интенсивность колебания грунта достаточна велика система немедленно посылает сигнал тревоги, который передается гораздо быстрее, чем сейсмическая энергия и связанные с ней подземные толчки.

Возможно, именно благодаря этой системе многие люди, живущие вдали от эпицентра, получили дополнительное время, чтобы покинуть дом или сменить укрытие.

Что это было за землетрясение?

По первоначальным оценкам, эпицентр землетрясения находился в пределах 10-40 километров под земной поверхностью. Обычно поверхностные землетрясения вызывают более сильные подземные толчки, чем глубинные, и, следовательно, с большей вероятностью приведут к повреждению близлежащих зданий.

Местные власти сообщают, что повреждено более 400 зданий учебных заведений. Общий ущерб от землетрясения может составить несколько сотен миллионов долларов. Информации о повреждениях на фабриках TSMC пока нет. Пока известно лишь, что компания приостановила работу заводов. Эксперты оценили вероятный ущерб от приостановки производства в 60 миллионов долларов.

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Последний анализ данных об этом землетрясении указывает на то, что его эпицентр находился на небольшой глубине - первый толчок, привел к разрыву и смещению верхних слоев горных пород. В ближайшие дни спутниковые снимки поверхности Земли позволят получить более подробную информацию о деформации грунта в этом районе.

Разрыв землетрясения произошел на обратном разломе (надвиге). Ревирсивынй разлом — это разновидность разрывного смещения слоев горных пород. В результате этого процесса одна горная масса надвигается на другую по наклоненному разлому. Это может спровоцировать вертикальное смещение дна океана и привести к возникновению цунами.

Примерно через три часа после первого толчка было зафиксировано уже 13 афтершоков магнитудой более 5,0 - все настолько сильные, что вызвали сотрясение почвы почти на всей территории страны. Сильные афтершоки могут привести к обрушению зданий, поврежденных во время первого толчка.

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История землетрясений в этом регионе

Уезд Хуалянь и раньше переживал землетрясения. В феврале 2018 года в этом регионе произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, унесшее жизни 17 человек.

Это землетрясение стало главным в череде сейсмических явлений начала 2018 года, включая форшок магнитудой 6,1. Форшок — это землетрясение меньшей магнитуды, которое предшествует более крупному землетрясению в том же регионе в течение нескольких дней или недель. Говорить о том, что то или иное землетрясение является форшоком, можно только после всех последующих толчков.

Согласно анализу, проведенному Ди Нинисом, в районе Хуалянь землетрясения силой более 7 баллов происходят примерно раз в 30 лет.  Самым сильным из зарегистрированных землетрясений на территории Тайваня было землетрясение Чи-Чи магнитудой 7,6 (иногда пишется по-английски как "Jiji earthquake"). Оно случилось в 1999 году. Тогда в результате подземных толчков погибло более 2 400 человек. 

Эксперт считает, что сегодняшние толчки магнитудой 7,5 могут стать причиной возникновения афтершоков в ближайшие дни и недели. Возможно, пишет австралийский сейсмолог, что сегодняшнее землетрясение не является самым масштабным сейсмическим явлением в этой последовательности, хотя с течением времени вероятность более крупного сопутствующего события постепенно снижается. Информации о повреждениях на фабриках TSMC пока нет. Пока известно лишь, что компания приостановила работу заводов. Эксперты оценили вероятный ущерб от приостановки производства в 60 миллионов долларов.

Как можно получить более полную информацию?

С осторожностью относитесь к тому, что вы видите или читаете в социальных сетях: в первое время после стихийного бедствия люди более склонны делиться кадрами, на которых в действительности запечатлены другие катастрофы. Ди Нинис рекомендует следить за сводками Центрального метеорологического управления Тайваня (https://www.cwa.gov.tw/eng/), которое по мере поступления информации незамедлительно сообщает об афтершоках и предупреждает о цунами.

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