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Санкции США не работают — Huawei в 2023 году увеличила чистую прибыль почти в 2,5 раза

Huawei "отмахнулась" от санкций США, продемонстрировав рекордные финансовые результаты за 2023 год
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Пресс-служба китайского телекоммуникационного гиганта заявила, что чистая прибыль компании в 2023 году выросла более чем в два раза. Эксперты считают, что это связано с улучшением качества продукции, и не в последнюю очередь с выпуском смартфона Mate 60 Pro.

Санкции США не работают — Huawei в 2023 году увеличила чистую прибыль почти в 2,5 раза. Huawei "отмахнулась" от санкций США, продемонстрировав рекордные финансовые результаты за 2023 год. В 2023 году компания Huawei приняла участие в выставке Mobile World Congress в Барселоне. Image: Facebook

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Китайская технологическая компания Huawei активно преодолевает последствия санкций, введенных ранее Соединенными Штатами. В 2023 году продажи компании выросли на 9,6 процента, а чистая прибыль - на 144 процента. Об этом свидетельствуют данные компании, опубликованные 29 марта.

В четвертом квартале прошлого года продажи выросли на 26 процента, чему способствовал высокий спрос на смартфоны серии Mate 60, в том числе на модель Mate 60 Pro. Представленный в конце августа Mate 60 Pro бросил вызов американским технологическим ограничениям благодаря поддержке 5G и процессору Kirin 9000S, разработанному дочерним предприятием Huawei компанией HiSilicon.

Процессор Kirin 9000 разработан китайским производителем микроэлектроники, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), по 7-нм техпроцесс. Поскольку SMIC также находится под санкциями США и не может приобрести передовые машины для литографии в жестком ультрафиолетовом диапазоне (EUV) у голландской компании ASML, то Министерство торговли США, видимо, посчитало, что подобное станет невозможным.

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 Huawei Technologies, крупнейшая в мире телекоммуникационная компания, по итогам 2023 года увеличила чистую прибыль почти в два с половиной раза - до 87 миллиардов юаней (около 12 миллиардов долларов) с 35,6 миллиарда юаней (порядка 4,97 миллиарда долларов) годом ранее. Об этом сообщается на официальном сайте организации.  Годовая выручка Huawei возросла на 9,6 процента до 704,2 миллиарда юаней (98,59 млрд долларов). В 2022 году этот показатель находился на уровне 642,3 млрд юаней (89,92 млрд долларов).

Маржа операционной прибыли Huawei выросла с 6,6 до 14,8 процента, в основном за счет роста продаж. Нетипично высокая операционная маржа в 19,1 процента, о которой сообщалось в 2021 году, была достигнута за счет продажи бизнеса по производству бюджетных телефонов Honor и ряда других позиций. Если не принимать во внимание продажу активов, то маржа составляет около 10 процентов.

 Рост продаж за весь 2023 год был обеспечен в основном за счет потребительских товаров - мобильных телефонов, планшетных компьютеров, умных часов, носимых мониторов физической активности - и составил 17,3 процента. Продажи инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий, ИКТ, в основном для сетей 5G, выросли на 2,3 процента. ИКТ — это совокупность производственных процессов, методов, программных и аппаратных средств, собранных воедино с целью сбора, обработки, хранения, передачи и использования информации.

Huawei: годовой объем продаж ( в млрд юаней) и  маржа операционной прибыли. синий цвет - продажи, золотистый - маржа операционной прибыли  Источник: График подготовлен изданием Asia Times по данным Huawei (US analyst Scott Foster)

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Huawei диверсифицирует свою деятельность, при этом на долю ИКТ-инфраструктуры по-прежнему приходится более половины общего объема продаж, а на потребительские товары - свыше 35 процентов.

 Доходы от облачных вычислений увеличились на 21,9 %. Эксперты ведущей аналитической компании Canalys утверждают, что в четвертом квартале прошлого года Huawei Cloud занимала 19 % китайского рынка облачных вычислений, уступая Alibaba Clouds с 39 %, но опережая Tencent Cloud с 16 %. У Huawei Cloud есть клиенты по всему миру, однако львиная доля продаж приходится на Китай.

Продажи цифровой энергии выросли на 3,5 процента благодаря растущему спросу на солнечную фотоэлектрическую инфраструктуру и инфраструктуру хранения энергии для коммунальных предприятий и местных поставщиков электроэнергии, а также для коммерческих, промышленных и частных пользователей, беспроводных сетей и электрификации транспортных средств. Согласно статистике, одним из крупнейших клиентов компании является Саудовская Аравия.

Продажи так называемых "интеллектуальных автомобильных систем" выросли в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом с весьма скромных позиций. Технологии Huawei используют ряд местных автопроизводителей, в том числе Chang'an и Seres. Впрочем, по данным Gaogong Industry Research Institute, доля Huawei на китайском рынке вычислительных решений для автоматизированного и автономного вождения пока держится на уровне всего 4 процентов.

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 Продажи в Китае возросли на 16,7 % и на 2023 год составили почти 67 % от общего объема выручки Huawei. Продажи в регионе EMEA (рынок сбыта, включающий в себя Европу, Ближний Восток и Африку) снизились на 2,6 процента и составили 20,6 % от общего объема продаж. Снижение на 14,6 % в Азиатско-Тихоокеанском регионе было в целом компенсировано ростом на 10,9 и 21,1 % в Северной и Южной Америке, а также других регионах.

По словам руководства Huawei, снижение продаж в регионе было вызвано замедлением инвестиций в инфраструктуру ИКТ - проблема, с которой сталкиваются Ericsson и другие производители телекоммуникационного оборудования.

В прошлом году расходы Huawei на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составили 23,4 процента от общего объема продаж, что более чем в два раза превышает показатель южнокорейской компании Samsung Electronics. Уже третий год подряд этот показатель превышает отметку в 20 %. Высокий уровень расходов на НИОКР способствует стремлению Huawei развивать свои технологии, диверсифицировать линейку продуктов и успешно преодолевать санкции, наложенные Соединенными Штатами.

Продажи Huawei в 2023 году по сегментам продукции (млрд китайских юаней). ИКТ-инфраструктура, бытовая техника, облачные вычисления, цифровая энергетика, автомобильная промышленность. Источник: График подготовлен изданием Asia Times по данным Huawei (US analyst Scott Foster).

Отраслевые эксперты считают, что благодаря высоким продажам смартфонов Mate 60 и запуску Mate 70 в конце года, выручка и прибыль Huawei продолжат расти в 2024 году.

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