В то время пока страны Запада опасаются антиутопий, связанных с развитием нейросетей, японская компания NEC тихо и довольно успешно занимается разработкой практических приложений на основе генеративного искусственного интеллекта.

Кропотливая работа по созданию безопасных и надежных систем для многочисленных практических приложений — вот в чем будущее и перспективы генеративного искусственного интеллекта (ИИ). В Японии это прекрасно понимают, а вот в странах Запада - нет, считает американский журналист Скотт Фостер.

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NEC прогрессирует в развитии технологий искусственного интеллекта, нацеливаясь на создание в 2024 году генеративных AI-приложений и LLM для внедрения инноваций в промышленность. В 2023 году NEC в том числе сосредоточится на разработке уникального центра LLM и ИИ для повышения эффективности здравоохранения, финансов и производства. Изображение: NEC

Японская компания NEC потратила почти три года на создание собственного AI-суперкомпьютера, конструируя самую совершенную в мире большую языковую модель японского языка (LLM) и попутно тестируя другие продукты на базе искусственного интеллекта на своих предприятиях и фабриках. Как только AI-технологии доведут до совершенства, их выведут на рынки для частных заказчиков.

NEC - ведущий японский производитель электронно-вычислительного и коммуникационного оборудования и одна из крупнейших мировых компаний, предоставляющих программные продукты для бизнеса, промышленности и социальной инфраструктуры.

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LLM — это алгоритм искусственного интеллекта, который используя глубокое обучение (машинное обучение на основе нейронных сетей) и обширную базу данных, с огромной скоростью собирает информацию и генерирует тексты на человеческом языке.

Исполнительный вице-президент и главный технический директор NEC Мотоо Нишихара в интервью газете Nikkei недавно заявил, что его компания разработала искусственный интеллект, способный сократить время подготовки документов в два раза и ускорить расшифровку записей совещаний с 30 до пяти минут. Испытания стартовали в мае прошлого года.

NEC также сообщает о сокращении более, чем на 80 % количества рабочих часов, необходимых для создания исходного кода для внутренней разработки систем. Согласно отчетам, систему генеративного искусственного интеллекта используют примерно 10 000 раз в день более 20 000 сотрудников компании.

Суперкомпьютер NEC с искусственным интеллектом был введен в эксплуатацию в марте 2023 года. Оснащенный 928 графическими процессорами (GPU) от Nvidia и центральными процессорами (CPU) от Intel, он поддерживает фирменные LLM и другие операции ИИ, обладая, как утверждается, самой большой вычислительной мощностью среди всех японских суперкомпьютеров.

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В июле 2023 года NEC запустила генеративный нейросетевой сервис, включающий в себя лицензии на использование LLM, аппаратное и программное обеспечение, а также консультационную поддержку. В рамках этой программы планируется бороться с утечками и недостоверностью информации, а также создавать модели знаний, накопленных в компаниях, для разработки систем, способных их эффективно использовать.

По результатам исследования Rakuda, проведенного токийской организацией YuzuAI - содействующей совместному совершенствованию технологий - японские LLM от NEC превосходят конкурентов на 59-95 процентов.

LLM от NEC также отличаются высокой масштабируемостью и могут быть связаны со специализированными AI-приложениями, включая математику, физику и отраслевые задачи. Низкое энергопотребление позволяет развертывать небольшие LLM на периферии, которые затем могут быть объединены с облачными вычислительными сервисами.

Таким образом, новая технология позволяет автоматизировать различные операции, разбивая бизнес-процессы на дискретные задачи, автономно развертывая и связывая модели искусственного интеллекта, эффективно при этом управляя безопасностью и сетями. LLM от NEC также могут комбинироваться с технологиями визуализации и аудиосенсинга компании, что позволяет обрабатывать события реального мира.

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По результатам оценки, проведенной Национальным институтом стандартов и технологий Соединенных Штатов (англ. National Institute of Standards and Technology, NIST), компания NEC признана мировым лидером в области разработки технологий биометрической аутентификации, включая распознавание лиц, радужной оболочки глаза и отпечатков пальцев. Система распознавания лиц, используемая в головном офисе NEC в Токио, смогла во время пандемии Covid-19 идентифицировать всех сотрудников в защитных масках.

По данным исследовательской компании Frost & Sullivan, NEC является лидером на рынке технологий распознавания лиц, применяющихся в иммиграционных процедурах и при регистрации на посадку в аэропортах, а также для установления факта национальной принадлежности и обеспечения правопорядка. Зарубежные рынки представлены Вьетнамом, Индией, Европой и Америкой.

Компания также претендует на конкурентное преимущество в сфере технологий искусственного интеллекта с функцией распознавания распознавание объектов на фото и видео на основе алгоритмов машинного обучения и Big Data. NEC разрабатывает и предоставляет технологии генеративного искусственного интеллекта для коммерческого применения

NEC также использует свои технологии в таких сферах, как страхование, здравоохранение, производство, строительство и авиация. NEC занимает первое в США место по числу зарегистрированных и ожидающих рассмотрения патентов на технологии распознавания изображений.

В качестве другого примера можно привести технологию оценки сходства и прогнозирования локаций, способную обнаруживать чрезвычайные ситуации и их точное местоположение. В данном контексте компания использует постоянный поток изображений, сопоставляя их со спутниковыми и аэрофотоснимками. В сочетании с LLM можно быстро описать стихийное бедствие, что повышает скорость реагирования на чрезвычайные ситуации.

Что касается корпоративной безопасности, то специализированный LLM, использующий технологию оценки риска кибератак от компании NEC, способен оперативно реагировать на события и запросы, выдавая диагностические результаты и отчеты, понятные человеку, даже не являющемуся экспертом

В рамках проекта, реализованного в больнице университета Тохоку, создание электронных медицинских карт и документов с помощью LLM, обученного медицинской терминологии, позволяет вдвое сократить время, необходимое для их оформления, и снизить нагрузку на врачей. Местные органы власти - еще одна область, где с помощью больших языковых моделей можно значительно сократить трудоемкую бумажную работу.

В ближайшие три года руководство NEC планирует достичь объема продаж генеративного ИИ в размере 50 миллиардов иен (335 миллионов долларов США). Это менее 2 % от общего объема продаж компании, но эта цифра не показывает общей картины возможного положительного эффекта на бизнес-компании.

Внедрение генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей в бизнес и отраслевые решения потенциально способно привести к значительной модернизации телекоммуникационных сервисов, социальной инфраструктуры и операций NEC, связанных с национальной безопасностью. Это также должно оказать ощутимое влияние на то, как люди будут воспринимать ИИ.

Марк Андерсон, генеральный директор Pattern Computer, американской компании по разработке систем искусственного интеллекта и машинного обучения со штаб-квартирой в Пятница-Харбор, штат Вашингтон, задается таким вопросом о ChatGPT:

"В то время, когда мир сходит с ума от программного обеспечения, которое не делает ничего, кроме как воспроизводит наш язык, стоит задаться вопросом, как будут выглядеть следующие 10 лет развития ИИ, когда эти любовные игры - и маятниковые метания - уже завершатся".

В свою очередь, Управление директора национальной разведки и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в своем документе IC OSINT Strategy 2024-2026 пишет следующее:

"GAI [генеративный искусственный интеллект] может стать мощным инструментом для своевременной и глубокой подготовки OSINT [разведданных из открытых источников], в том числе за счет помощи в выявлении общих тем или закономерностей в исходных данных и быстрого обобщения больших объемов текстовой информации". В то же время необходимо обновлять и совершенствовать методы работы с OSINT и проводить обучение, чтобы снизить потенциальные риски, связанные с GAI, включая неточности и галлюцинации". Сотрудник NEC демонстрирует новый сервис компании, использующий генеративную модель искусственного интеллекта с высоким уровнем владения японским языком. Июль 2023 г., Токио. Изображение Киодо Цусин | KYODO.

Ограничить неточность и искажения генеративного ИИ можно с помощью тщательно управляемого исходного интеллекта и тщательно протестированных приложений - то есть с помощью контроля качества, который необходим для любого высокоточного производственного процесса и которыми известна японская промышленность. Вот именно этим сегодня и занимается компания NEC.