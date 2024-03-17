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У Китая есть стратегический план, и он работает сообщает АTG

По мнению американских аналитиков, экономика Китая демонстрирует многочисленные признаки слабости Однако Пекин мало интересует одержимость западных макроэкономистов, и основное внимание он уделяет промышленной политике
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Пекин делает ставку на высокотехнологичное производство

Прошедшие в начале марта "две сессии" - Всекитайского собрания народных представителей и Народной политической консультативной конференции КНР - к большому разочарованию западных аналитиков не предприняли никаких значимых действий в макроэкономике. Запад ожидал от Пекина драматических мер типа смягчения денежно-кредитной политики, стимулирования потребления или в крайнем случае спасения рынка недвижимости. 

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Эксперты отмечают, что Коммунистическая партия Китая “серьезно” заинтересована в ликвидации колоссального неравенства в распределении богатства и доходов, вызванного масштабной волной урбанизации, начатой Дэн Сяопином в ходе реформ 1979 года. Си Цзиньпин назвал этот приоритет "всеобщим процветанием". Изображение: Asia Times files / Facebook / Getty

Руководство Китая сосредоточилось на преобразовании китайской промышленности при помощи инновационных технологий. Пекин не желает и не собирается уступать технологической блокаде США, полагаясь на "усилия всей страны" по достижению самодостаточности в производстве полупроводников и других ключевых технологий.

В числе прочих шагов власти КНР выделили дополнительные 27 миллиардов долларов США в фонд полупроводниковой промышленности и объявили о 10-процентном увеличении государственного бюджета на научные исследования. Таким образом, расхождение во взглядах на экономику КНР внутри страны и за рубежом не может быть более очевидным.

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Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований, 29 февраля написал, что "экономика Китая демонстрирует многочисленные признаки слабости. Фактический рост не соответствует официальным данным, наблюдается значительная дефляция, рынок жилья еще не стабилизировался, а внутренние фондовые рынки существенно упали". Однако Пекин мало интересует одержимость западных макроэкономистов управлением спросом, и основное внимание он уделяет промышленной политике.

 С момента завершения "двух сессий" было опубликовано несколько важных сообщений, которые подтверждают благожелательный взгляд Пекина на экономическую ситуацию в стране. Вопреки мифу о дефляции, базовый индекс потребительских цен в Китайской Народной Республике в феврале вырос на 1,2 процента в годовом исчислении после роста на 0,4 процента в январе. Базовый индекс потребительских цен исключает волатильные цены на продукты питания, которые привели к отрицательному значению основного индекса потребительских цен. Основной индекс потребительских цен также вырос в январе.

Цены производителей продолжают падать, но это не так уж и плохо: снижение цен на продукцию и рост потребительских цен предполагают увеличение корпоративных прибылей. Так уж сложилось исторически. Самое главное, что экспорт в юанях вырос на 10,35 пункта в годовом исчислении в январе и феврале. Это оказывает важнейшую поддержку высокотехнологичным отраслям Китая, особенно производству солнечных батарей, электромобилей, телекоммуникационного оборудования и электроники.

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В Китае уже установлено больше промышленных роботов, чем во всем остальном мире вместе взятом - если быть точным, 52 % от общего числа. Сочетание автоматизации и экономии от масштабов позволяет КНР производить солнечные батареи, электрические автомобили и другие важнейшие продукты намного дешевле, чем у любого из конкурентов. Впрочем, автоматизация производства, включая применение передовых технологий 5G (то, что Huawei называет 5.5G) и искусственного интеллекта, — это лишь начало. Китай стремится к прорыву во всех передовых технологиях, включая ядерный синтез.

Расширение финансирования науки на 10% является самым большим повышением среди всех основных бюджетных категорий. Остановимся лишь на двух основных инициативах: Ускоренное развитие термоядерного синтеза как основного источника энергии будущего и создание крупнейшего в мире адронного коллайдера, благодаря которому в Китай приедут тысячи ведущих международных ученых.

Напомним, что в конце декабря прошлого года был создан консорциум во главе с China National Nuclear Corp, который объединил потенциал ученых и промышленных гигантов для развития исследований в области технологии ядерного синтеза с целью создания энергопроизводящих реакторов к 2030 году. Строительство кругового электронно-позитронного коллайдера, известного как фабрика Хиггса, продлится около десяти лет и станет следующим мировым центром физики элементарных частиц. На это Пекин планирует потратить 36 миллиардов юаней (5 миллиардов долларов США).

В центре внимания - города второго и третьего уровней

Коммунистическая партия Китая глубоко заинтересована в устранении всех форм неравенства в доходах и уровне благосостояния, возникших в результате большой волны урбанизации, инициированной Дэн Сяопином в ходе реформ 1979 года. Си Цзиньпин назвал эту приоритетную задачу "всеобщим процветанием". Лишь небольшая часть китайцев, проживающих в Шанхае, Шэньчжэне, Гуанчжоу, Пекине и других городах первого уровня, достигла уровня благосостояния, близкого к уровню жизни индустриальных стран, в то время как большинство трудового населения КНР сравнительно бедствует.

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Журналист китайского издания Observer Чэнь Фэн 6 марта написал, что цель Пекина - "сделать этот пирог больше, сократив разрыв между городскими и сельскими районами и уменьшив региональные различия". Расходы Китая на инфраструктуру, пояснил Чэнь, будут направлены на повышение уровня благоустройства небольших городов за счет расширения сети высокоскоростных железных дорог и других объектов инфраструктуры.

"Чрезмерная плотность населения также приводит к нарушениям в распределении ресурсов и возможностей между регионами", - пишет Чэнь. "Города-спутники, новые городские районы и субцентры — вот лишь некоторые из возможных вариантов решения проблемы, но в конечном итоге все это зависит от децентрализации крупных, средних и малых городов, которые не зависят от столичных агломераций". В период с 2003 по 2022 год количество городов с населением более 2 миллионов человек в Китае увеличилось с 32 до 72, что является отличным началом.

Средняя цена китайской недвижимости возросла вдвое - с 6 200 юаней (80 794 российских рубля) за квадратный метр в 2015 году до 11 000 юаней (143 344 руб) в 2021 году, а затем упала до чуть более 10 000 в 2023 году. В Шанхае же цена выросла с 15 000 юаней (195 500 руб) за квадратный метр до почти 50 000 (651 565 руб) за квадратный метр в 2021 году.

Поддержка богатых домовладельцев в городах первого уровня также не входит в планы Пекина. Вместо этого, согласно анализу, опубликованному 11 марта в журнале Observer, бремя корректировки будет распределено между всеми заинтересованными сторонами: акционерами компаний недвижимости, держателями облигаций, банками и домовладельцами.Разница между индексом цен производителей (PPI) и индексом потребительских цен (CPI) по сравнению с прибылью. Промышленная прибыль в годовом исчислении. Источник: Bloomberg

Народный банк Китая призывает государственные коммерческие банки оказать большую поддержку компаниям, занимающимся недвижимостью, и несколько снизил ставку долгосрочного банковского кредитования в целях поддержки приобретателей жилья. Впрочем, это скорее переговоры в китайском стиле, в результате которых все должны смириться с некоторыми потерями, и тогда - за исключением некоторых руководителей компаний по продаже недвижимости - ни одна миска с рисом не будет разбита.

 Дэвид П. Гольдман и Уве Парпарт, Asia Times Global (АTG) 

Интересны комментарии  пользователей к этой статье..

Godzilla Mothra: "США и большая часть "англосаксонских" стран настолько одержимы идеей роста любой ценой, что не замечают, как нижние 50% их населения остаются в глубокой нищете. Неудивительно, что сегодня на Западе существует такое недоверие к правительству. Самое поразительное, что их правительство до сих пор не очнулось и по-прежнему сосредоточено на обслуживании 1% самых состоятельных граждан планеты, оплативших их предвыборные кампании" .

А вот Китай, в свою очередь, учится на ошибках Запада. Увеличивающийся разрыв в благосостоянии можно терпеть только до тех пор, пока не начнутся революции.

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