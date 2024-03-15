Генерал военно-воздушных сил Соединенных Штатов Грегори М. Гильот, недавно назначенный главой Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) и Северного командования США, обратился к законодателям с мрачным заявлением, в котором выразил серьезную озабоченность состоянием национальной безопасности Америки. Российские и китайские боевые самолеты уже в этом году могут оказаться в опасной близости от воздушного пространства США.

“Могут взломать ADIZ”: российские и китайские самолеты вблизи берегов США очень нервируют американских генералов

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Во время своего выступления перед Комитетом по вооруженным силам Палаты представителей 12 марта генерал ВВС Грегори Гийо подчеркнул растущий военный потенциал Китая и выразил опасения по поводу возможного вторжения в идентификационную зону ПВО США (ADIZ).

Хотя подобных инцидентов пока не было, Гийо подчеркнул, что в будущем они с очень большой долей вероятности могут произойти. ADIZ, выходящая за пределы территориальных границ США, является жизненно важным механизмом обороны, позволяющим отслеживать приближающиеся самолеты, заявил высокопоставленный офицер.

NORAD использует сложную спутниковую группировку, наземные радиолокационные системы и авиационные платформы для отслеживания и идентификации летательных аппаратов, входящих в воздушное пространство Америки или покидающих его.

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Несмотря на то, что боевые самолеты российских ВВС частенько заходят в опознавательную зону американской противовоздушной обороны, не нарушая при этом территориальных границ США, NORAD время от времени поднимает истребители для их перехвата и сопровождения за пределы зоны ADIZ, пишет индийский геополитик и военный эксперт Ашиш Дангвал в своей статье для интернет-издания EurAsian Times.

С 2007 года, когда по указанию президента Российской Федерации Владимира Путина были возобновлены полеты стратегической авиации в отдаленные районы, NORAD ежегодно регистрирует в среднем от шести до семи перехватов российских воздушных судов в зоне ADIZ.

Теперь к этому добавилась еще одна проблема: Генерал Гийо крайне встревожен перспективой участия китайских боевых самолетов в аналогичных операциях, что подразумевало бы серьезное укрепление оперативных возможностей военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

Эти тревоги усугубляются растущим военным сотрудничеством Пекина и Москвы. Так, например, в августе прошлого года группа боевых кораблей Военно-Морского Флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая провели совместное военно-морское патрулирование в районе Алеутских островов, что стало первым случаем приближения столь крупной флотилии к берегам США.

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Хотя корабли России и КНР не заходили в территориальные воды Соединенных Штатов, эти действия были расценены Вашингтоном как "крайне провокационные". В результате Пентагон направил четыре военных корабля и разведывательный самолет для наблюдения за кораблями потенциальных противников.

Проникновение китайских самолетов в американскую зону опознавания противовоздушной обороны ведет к расширению сферы оперативного влияния Народно-освободительной армии Китая. В последние годы Народно-освободительная армия КНР неоднократно нарушала зону ПВО Тайваня, причем бывало, что за один день туда заходили десятки боевых самолетов НОАК.

Американские оборонные эксперты считают, что эти действия могут быть направлены на проверку тайваньской обороноспособности или на создание ложного чувства защищенности. Кроме того, в Азиатско-Тихоокеанском регионе заметно участились случаи столкновения американских и китайских самолетов.

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В 2023 году оборонное ведомство США сообщило, что за последние два года китайские военные самолеты совершили более 180 опаснейших перехватов американских воздушных судов, что превысило общее количество инцидентов, зафиксированных за предыдущее десять лет. Подобные тенденции вызывают все большую обеспокоенность в связи со все более непредсказуемым и провокационным поведением Пекина.

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Генерал Гийо, помимо того, что бьет тревогу по поводу потенциального вторжения китайских боевых самолетов в зону опознавания противовоздушной обороны США, рассказал о неоднократном в последние годы проникновении китайских разведывательных аэростатов в американское воздушное пространство.

Во время выступления в конгрессе он сообщил законодателям, что эти аэростаты умудрялись незаметно проникать в воздушное пространство США. Пентагону ни разу не удалось зафиксировать их проникновение, пока в январе 2023 года один из воздушных шаров не обогнул всю континентальную часть США и не был сбит через несколько дней.

Пекин выразил решительный протест Вашингтону из-за сбитого метеорологического зонда. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая заявил, что Пекин неоднократно уведомлял американскую сторону о гражданских целях летательного аппарата. По официальной версии, воздушный шар проводил метеонаблюдения и отклонился от курса в силу форс-мажорных обстоятельств.

В начале 2023 года, когда американский истребитель сбил китайский шпионский аэростат, который, как позже заявили в Пентагоне, вел наблюдение за военными базами на континентальной части США, тогдашний министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэ отказался от общения с главой военного ведомства США Ллойдом Остином. Касаясь этой проблемы, Гийо перечислил шаги, которые следует предпринять НОРАД для расширения потенциала обнаружения и устранения "пробела в осведомленности о домене", на который указывал его предшественник, генерал Глен Д. ВанХерк.

Гийо пояснил, что для лучшего обнаружения медленно движущихся и высотных объектов с малым радиолокационным сечением были внесены коррективы в чувствительность радиолокаторов, хотя эта настройка привела к увеличению помех за счет появления дополнительных данных.Кроме того, теперь операторам ПВО предписано отслеживать "эпизодические сигналы", которые ранее могли быть отнесены к погодным или каким-либо другим явлениям. Это позволит правильно идентифицировать и отслеживать такие объекты, как воздушные шары или метеозонды.

Офицер ВВС США заявил о необходимости повышения уровня осведомленности боевых командований о доменах, что обеспечивается системой Joint All-Domain Command and Control (JADC2), позволяющей беспрепятственно обмениваться информацией и укреплять разведывательный потенциал. Несмотря на эти усилия, Гийо настаивает на необходимости дальнейших инвестиционных вливаний в системы наблюдения NORAD и NORTHCOM, отдавая приоритет развитию загоризонтных радаров (OTHR) и радиолокаторов дальнего обнаружения (LRDR).

Агентство противоракетной обороны США сообщило о скором завершении строительства системы противоракетной обороны LRDR на Аляске, которая должна начать работу в конце этого года. Вооруженные силы США и Канады уже инвестировали в систему предупреждения о ракетном нападении приличные средства.

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Планируется построить как минимум четыре объекта OTHR для NORAD и NORTHCOM, один из которых будет размещен на Аляске. Американский генерал заявил о необходимости сохранения высоких темпов развития этих программ для повышения потенциала ПВО/ПРО против крылатых ракет, традиционных средств воздушного нападения и гиперзвукового оружия.