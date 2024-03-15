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Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину

Если верить утечке записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, на Крымский мост будут нацелены 20 ракет Taurus
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На правительство ФРГ оказывается серьезное давление, требуя передать ракеты "Таурус" Киеву. Вернее, на канцлера Германии Олафа Шольца давят его собственные министр обороны и иностранных дел. Более того, руководитель внешнеполитического ведомства Анналена Бербок выступает с речами, буквально требуя отправить дальнобойные ракеты на Украину. Об этом пишет Стивен Брайен, бывший директор по персоналу подкомитета по Ближнему Востоку комитета по международным отношениям американского Сената и помощник заместителя военного ведомства США.Если верить утечке записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, на Крымский мост будут нацелены 20 дальнобойных ракет Taurus

Taurus — это германо-шведская авиационная управляемая крылатая ракета класса "воздух-земля", дальнего радиуса действия, которую ВСУ планируют установить на свои боевые самолеты. Скорее всего, это будут тактические фронтовые бомбардировщики и Су-24, которые в настоящее время используют англо-французские малозаметные ракеты Storm Shadow/SCALP-EG. Вероятно, на украинские самолеты также потребуется установить соответствующие интерфейсы.

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Но скажите, пишет Брайен, как может существовать правительство, если оно совершенно раздроблено? Почему канцлер ФРГ позволяет в своих рядах такие оппозиционные настроения?

Возможно, причина в том, что Германию возглавляет коалиционное правительство. И оно сильно шатается. Высокопоставленные немецкие чиновники знают, что Шольц - слабый, податливый человек. Все, что необходимо сделать, - это обеспечить ему политическое прикрытие. К примеру, он сопротивлялся отправке танков "Леопард" на Украину, пока Вашингтон не "уговорил" его, предложив отправить вместе с "Леопардами" свои ОБТ "Абрамс" М-1.

Дэвид Кэмерон, экс-премьер-министр Соединенного Королевства, а ныне глава внешнеполитического ведомства, предложил выход из сложившейся ситуации. Лондон передаст Киеву новую партию крылатых ракет Storm Shadow, а Берлин по обмену поставит Британии ракеты Taurus. Эта идея выглядела довольно привлекательно, но Шольцу она не понравилась. А вот глава МИД ФРГ, напротив, поддержала инициативу Кэмерона.

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Однако еще одна проблема заключается в том, что неизвестно, сколько ракет Taurus находится в исправном состоянии. Достоверные данные получить сложно, но некоторые эксперты считают, что на вооружении ФРГ находится порядка 600 крылатых ракет Taurus (различных модификаций). При этом только 150 или типа того находятся в боевом состоянии, хотя и эта цифра может быть сильно завышена.  Берлин могут "попросить" передать Киеву от 30 до 50 ракет "Таурус", что существенно сократит существующий арсенал.

Вполне логично, что ракеты Taurus нужны Германии для обеспечения собственной нацбезопасности, хотя не совсем понятно - сколько именно. Приверженцы отправки ракет на Украину, а это в том числе некоторые представители партии "зеленых", всецело разделяют идею передачи этого оружия Киеву, но в гораздо меньшей степени заинтересованы в увеличении расходов на германскую оборонку. Анналена Бербок - один из лидеров партии "Союз 90 / Зелёные". Она ратует за создание европейской оборонной системы под надзором Европарламента.На снимке: Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Image: Koha Community

Федеральный канцлер Германии заявил, что главная причина, по которой он выступает против передачи Киеву ракет "Таурус" - даже невзирая на то, что он доверяет украинцам, - заключается в том, что это оружие должны будут обслуживать немецкие военные специалисты. А это, по мнению Шольца, превращает Германию в участника боевых действий против России, что он не приветствует.

Если не принимать во внимание столь явную цель, пишет Брайен, как транспортный переход через Керченский пролив, на который, если верить утечке записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, будут нацелены 20 ракет "Таурус", никто не сомневается, что передача этого оружия Киеву будет способствовать нападениям ВСУ на территорию Российской Федерации.

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За последние несколько недель число таких атак возросло. Только 12 марта ВСУ Украина отправили 58 дронов-камикадзе, нацеленных на шесть объектов. Киев нацелился на российские нефтеперерабатывающие заводы. Два из них были атакованы 12 марта. Сообщается, что ВСУ попытались нанести удар по атомной электростанции в Ростове. Ростовская АЭС включает в себя четыре энергоблока и вырабатывает 3,1 ГВт (гигаватт) электроэнергии.

Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА

Американский эксперт пишет, что атаки на атомные электростанции чрезвычайно опасны и чреваты последствиями, которые могут привести к эскалации военного конфликта с применением более мощных видов оружия, в том числе ядерного. Так что заявления Шольца о том, что он “доверяет Киеву” на этом фоне, выглядят крайне неуместными.

Киев огрызается от отчаяния, поскольку украинская армия стремительно сокращается, а Вооруженные силы России, находят на пороге крупного наступления. ВСУ в спешном порядке возводят новые оборонительные укрепления, состоящие из траншей, дотов и заграждений, но, если Россия действительно двинет в бой крупные силы, эти защитные объекты будут либо обойдены, либо попросту уничтожены.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин решительно предупредил Запад насчет ядерного оружия. Российский президент провел параллель между ядерным оружием и возможным вводом американских войск на Украину, заявив, что Запад должен понять, что Россия "технически готова к ядерному конфликту" и что, если Штаты введут войска на Украину, это будет считаться "значительной эскалацией конфликта". Неизвестно, чем ответит на это Москва.

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Строительство фортификационных сооружений где-то на на запорожском направлении. Photo: Screengrab

В ближайшее время в германском бундестаге состоится голосование по "вопросу Taurus", организованное оппозицией. Ранее федеральное собрание ФРГ проголосовало против поставок ракет TAURUS Киеву. Как пройдет голосование на этот раз, учитывая идеологический раскол в немецком правительстве, пока неясно.

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