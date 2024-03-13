Девять из 10 крупнейших импортеров оружия в 2019-23 годах были странами Азии (включая Ближний Восток) и Океании, говорится в отчете о международных поставках оружия, опубликованном в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира. Индия и Пакистан занимают первое и пятое места соответственно; закупки Японии возросли на 155% по сравнению с прошлым десятилетием (Кадр из фильма "Оружейный барон": TV Tropes)

Киев стал четвертым крупнейшим импортером оружия в мире после того, как в 2022-23 годах он получил крупнейшие партии вооружений от более чем 30 государств, сообщает исследовательская организация.

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Что касается стран-экспортеров оружия, то первое место в списке занимают Соединенные Штаты, чей экспорт в периоды с 2014 по 2023 годы вырос на 17 %, в то время как экспорт России сократился более чем на половину (до 53 %). Экспорт оружия из Франции увеличился на 47 %, и она потеснила РФ на второе место в глобальном списке.

Выдержки из отчета SIPRI:

Импортеры Азиатско-Тихоокеанского региона

Импорт оружия государствами Восточной Азии (снижение на 6,1%), Океании (снижение на 10%) и Юго-Восточной Азии (снижение на 43%) сократился в период с 2014-18 по 2019-23 год

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Импорт оружия в КНР сократился на 44 процента и составил 2,9 процента от общемирового объема в 2019-23 годах. Подавляющее большинство китайских вооружений (77 %) было закуплено в России. Сокращение китайского импорта объясняется растущей способностью Пекина самостоятельно конструировать и производить основные виды вооружений. Вероятно, по мере развития этого потенциала импорт вооружений будет снижаться и дальше.

Япония и Южная Корея наращивают свой оборонный потенциал, в основном на фоне напряженности в отношениях с Пекином и Пхеньяном. Япония (повышение на 155 %) и Южная Корея (рост на 6,5 %) увеличили импорт вооружений в период с 2014-18 по 2019-23 годы. Главным источником вооружений для обеих стран является Вашингтон. На долю США приходится около 97 % импорта вооружений для Японии и 72 % - для Южной Кореи.

Оба этих государства активно инвестируют в создание средств нанесения дальних ударов. С 2019 по 2023 год Америка поставила в Японию 29 боевых самолетов, а в Южную Корею - 34 крылатые машины.

В категории ракет наземного базирования с дальностью поражения 1000 км и выше Япония в 2023 году приобрела 400 единиц и планирует заказать еще 50. Западные эксперты считают, что это оружие впервые позволит Японии поражать цели в глубине Китая или Северной Кореи.

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Несмотря на усиление напряженности в отношениях с Китаем, в период с 2014-18 по 2019-23 годы импорт вооружений Тайванем сократился на 69 процентов. Тем не менее, в ближайшие пять лет Тайбэй планирует приобрести крупные партии военного оборудования, в том числе 66 боевых самолетов, 108 танков и 460 противокорабельных ракет. При этом все запланированные поставки осуществляются из США, которые обеспечили более 99 процентов тайваньского импорта вооружений в период с 2019 по 2023 годы.

Австралия в этот же период занимала восьмое место в списке крупнейших импортеров оружия. Несмотря на то, что в целом Канберра сократила импорт вооружений за этот период на 21 %, в 2023 году она достигла соглашения с Лондоном и Вашингтоном о закупке как минимум шести атомных подводных лодок. Кроме того, Австралия заказала у американцев более 300 ракет дальнего радиуса действия. (За пределами Азиатско-Тихоокеанского региона Финляндия заказала 200 или около того, а Германия - 75. Решение об их приобретении также приняли Канада и Нидерланды).

Импорт вооружений государствами Юго-Восточной Азии в периоды с 2014 по 2018 гг и с 2019 по 2013 гг сократился на 43 процента. Однако высокая напряженность, главным образом в отношениях с Китаем, продолжает стимулировать закупки оружия многими государствами в этом субрегионе.

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В частности, за два указанных периода увеличился импорт оружия Филиппинами (на 105 процентов) и Сингапуром (на 17 %). Кроме того, Индонезия, Малайзия и Сингапур с 2019 по 2013 годы заключили крупные контракты на поставку боевых самолетов и кораблей.

Мьянма, на долю которой в 2019-23 годах приходилось почти 10 процентов всего импорта из Юго-Восточной Азии, активно использует зарубежные вооружения во внутренних столкновениях. Импорт вооружений в этот период осуществлялся в основном из России (38 %), КНР (26 %) и Индии (18 %).

Непростые отношения Нью-Дели с Исламабадом и Пекином в значительной степени определили объемы импорта оружия. В период с 2014-18 по 2019-23 гг. импорт военного оборудования в Индию увеличился на 4,7 процента, в результате чего в 2019-23 гг. она превратилась в крупнейшего в мире импортера оружия с долей в 9,8 процента от общего объема поставок.

Основным поставщиком Индии остается Российская Федерация, однако ее доля в общем объеме индийского импорта вооружений сократилась с 76 % в 2009-13 годах до 58 % в 2014-18 годах и затем до 36 % в 2019-23 годах.

Чтобы удовлетворить свой спрос на основные типы вооружений, Нью-Дели рассчитывает на западных поставщиков, в первую очередь Францию и Америку, а также на собственную оружейную промышленность. Это изменение также прослеживается в новых индийских контрактах, многие, из которых размещены у западных производителей, а также в планах закупок вооружений, которые, судя по всему, не предусматривают каких-либо российских опционов.

Импорт вооружений в Пакистан в период с 2014-18 по 2019-23 годы вырос сразу на 43 % и составил 4,3 % от общемирового объема, что вывело Исламабад на пятое место среди крупнейших глобальных стран-импортеров оружия. Исламабад продолжил укреплять отношения с Пекином: в 2019-23 годах 82 % импортируемого им оружия поступило из КНР, тогда как в 2014-18 годах этот показатель составлял 69 %, а в 2009-13 годах - 51 %.

Импорт оружия в страны Ближнего Востока в 2019-23 годах был на 12 % ниже, чем в 2014-18 годах. Три из 10 крупнейших потребителей оружия в 2019-23 годах находились на Ближнем Востоке: Саудовская Аравия, Катар и Египет. На долю Соединенных Штатов пришлось 52 % ближневосточного импорта оружия. Следующими крупнейшими поставщиками были Франция (с долей 12 %), Италия (10 %) и Германия (7,1 %).

Импорт оружия и украинский конфликт

После начала специальной военной операции России в феврале 2022 года по меньшей мере 30 государств поставили Киеву крупные партии оружия, в основном в качестве пакетов военной помощи, так что в 2023 году Украина была в некотором роде крупнейшим в мире импортером оружия.

На долю Соединенных Штатов приходится 39% украинского импорта вооружений в период с 2019 по 2023 годы, за ними следует ФРГ (14%) и Варшава (с 13%). Пытаясь нарастить военный потенциал Украины, в 2023 году Запад начал поставлять Киеву системы дальнего радиуса действия. В частности, Польша и Словакия передали Киеву 27 истребителей советской эпохи, а Франция и Великобритания поставили ракеты с дальностью 300 километров. В течении года Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия планируют поставить ВСУ еще около 50 боевых самолетов.

В производстве основных видов оружия Россия ориентируется главным образом на свой собственный военно-промышленный комплекс. Тем не менее, согласно отчету SIPRI, в 2022-23 годах она импортировала барражирующие боеприпасы из Ирана и баллистические ракеты из Северной Кореи, причем последние - в обход оружейных санкций ООН в отношении КНДР.

Евромайдан в 2014 году и последующая за ним антитеррористическая операция Киева на Донбассе привели к росту спроса на вооружение в странах Западной и Центральной Европы. В итоге, к концу 2023 года эти страны в общей сложности заказали 791 боевых самолетов и вертолетов.

В прошлом году Варшава заказала 12 комплексов противовоздушной обороны у американцев, а Германия - одну, но чрезвычайно дорогостоящую систему у Израиля. В 2022-23 годах Австрия, Эстония, Латвия и Словения заказали у немцев системы ПВО, Финляндия и Словакия - у Израиля, а Литва и Нидерланды - у Норвегии.

Кроме того, ряд государств заказали ракеты для комплексов, производимых внутри страны, или для вооружения вновь приобретаемых импортных или уже существующих систем. Например, в 2023 году Польша и Норвегия заказали ракеты у Соединенного Королевства и Штатов соответственно для своих новых систем, в то время как Германия заказала 500, а Румыния 200 ракет - причём тоже у США - для своих существующих комплексов.