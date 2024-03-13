Кратковременное закрытие Дарьенского прохода - опасного 106-километрового перехода по джунглям, связывающего Южную и Центральную Америку, - в феврале 2024 года временно ограничило деятельность одного из самых оживленных миграционных маршрутов в Западном полушарии.

Западные эксперты считают, что резкий рост числа мигрантов из КНР по сравнению с предыдущим периодом обусловлен ослаблением экономики Китая, ужесточением политического контроля и повышением доступности туристских услуг.

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Это также подчеркивает его значение для небольшой, но стремительно растущей группы людей, которые только благодаря Дарьенского пробелу могут попасть на территорию Соединенных Штатов: китайских мигрантов. Хотя в 2023 году на юго-западной границе США было задержано рекордное количество нелегалов в 2,5 миллиона человек, только около 37 тысяч из них были гражданами Китая.

Больше всего в этих цифрах впечатляет скорость, с которой растет число китайских нелегальных мигрантов. В 2023 году южную границу пересекло практически в 10 раз больше китайцев, чем в 2022 году, пишет Мередит Ойен, доцент истории и азиатских исследований в Университете Мэриленда

Только в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы США сообщили о столкновениях с примерно 6 000 китайских переселенцев, в то время как годом ранее, в декабре 2022 года, они сообщали всего о 900.

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Столь резкое увеличение числа мигрантов является результатом сочетания целого ряда факторов, начиная с замедления темпов роста китайской экономики и ужесточения политического контроля со стороны председателя КНР Си Цзиньпина и заканчивая легким доступом к онлайн-информации в китайских социальных сетях о том, как совершить путешествие в США, считает Ойен.

Нелегалы среднего класса

Журналисты, ведущие репортажи с границы, отмечают, что китайские мигранты в основном относятся к представителям самозанятого среднего класса. Они не настолько богаты, чтобы использовать образование или работу в качестве способа въезда, но вполне могут позволить себе совершить перелет на другой конец света.

Дарьенский разрыв - географический регион в Центральной Америке, включающий большой водораздел, леса и горы в панамской провинции Дарьен и северной части колумбийского департамента Чоко. Карта: Википедия

Согласно отчету агентства Reuters, во многих случаях те, кто пытается пересечь границу, являются владельцами малого бизнеса, которые в результате китайской политики "нулевой терпимости к COVID-19" понесли серезный и порой непоправимый ущерб своим основным (или единственным) источникам дохода. Среди мигрантов есть женщины, мужчины - а в некоторых случаях и дети, сопровождающие своих родителей - со всех концов Китая.

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Китайские граждане уже давно совершают "миграционные туры" в Соединенные Штаты в поисках экономических возможностей или политической свободы. Судя по недавним интервью в СМИ с мигрантами, прибывающими из Южной Америки и с южных границ США, рост их числа, по-видимому, обусловлен двумя обстоятельствами.

Во-первых, наиболее часто граждане Китая въезжают в страну по студенческой визе или визе H1-B для квалифицированных рабочих. Однако введение ограничений на поездки в первые месяцы пандемии временно приостановило потоки мигрантов из КНР.

Иммиграционные визы недоступны для многих жителей Поднебесной, не имеющих семейных или профессиональных преференций, а туристическая виза требует личного собеседования в консульстве США для оценки вероятности возвращения путешественника обратно в Китай.

Учебные пособия в социальных сетях

Во-вторых, поскольку легальные пути иммиграции труднодоступны, в социальных сетях для китайцев, испытывающих острую потребность в эмиграции, появились альтернативные варианты. Аккаунты на Douyin - клоне TikTok, доступном в материковом Китае, - подробно описывают места, открытые для безвизовых поездок держателей китайских паспортов.

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В самом TikTok потенциальные мигранты могут найти информацию о том, как лучше пересечь границу, а также сведения о транспорте и контрабандистах, известных как "змееголовы", которые используют различные методы для доставки мигрантов на Север. С помощью виртуальных частных сетей иммигранты также могут собирать информацию из американских сервисов, в том числе X, YouTube, Facebook и других ресурсов, которые в иных случаях блокируются китайскими цензорами.

Воодушевленные сообщениями в соцсетях, которые не только предлагают практические руководства, но и воспевают все прелести путешествия, тысячи китайских переселенцев добираются до Эквадора, где гражданам Китая разрешен безвизовый въезд, а затем по суше пытаются пересечь американо-мексиканскую границу. Это странствие подразумевает переход через Дарьенский пробел (или разрыв), который, несмотря на дурную репутацию, становится все более популярным маршрутом для мигрантов из Венесуэлы, Колумбии и других стран мира.

Китайцы в Портленде, штат Орегон, ожидают депортации под пристальным взглядом иммиграционного чиновника (крайний слева) в 1922 году. Мужчины были депортированы по разным причинам, включая нелегальный въезд на территорию страны и совершение преступлений в США. Фото: Орегонское историческое общество

Помимо информации о переходе через Дарьенский разрыв, в социальных сетях размещаются сообщения о наиболее удобных местах для пересечения границы. Это привело к тому, что основная масса китайских просителей убежища движется тем же путем в мексиканский штат Баха Калифорния, чтобы затем пересечь границу в районе города Сан-Диего.

Китайская миграция в США - явление не новое

Быстрый рост численности и легкий доступ к информации посредством соцмедиа на своих смартфонах - все это из разряда последних тенденций. Однако история миграции китайцев в Соединенные Штаты через южную границу - и с помощью контрабандистов - гораздо более древняя.

С 1882 по 1943 год Соединенные Штаты ввели запрет на любую иммиграцию китайских рабочих-мужчин и большей части китайских женщин. Сочетание экономической конкуренции и расистских настроений касательно китайской культуры и ассимилируемости привело к тому, что китайцы стали первой этнической группой, незаконно проникшей на территорию Америки.

В условиях, когда легальные способы въезда были исключены, некоторые китайские переселенцы в те годы пользовались относительной легкостью перемещения между США и Мексикой. Некоторые из них взяли мексиканские имена и говорили по-испански настолько хорошо, что могли сойти за рабочих-мигрантов, другие использовали заимствованные документы или документы китайцев, имеющих право на въезд, например, уроженцев США.

Так же, как и в наши дни, китайцы из среднего и рабочего класса чаще прибегали к незаконным приемам. Те, у кого были деньги и образование, смогли обойти закон, въехав в страну в статусе студентов или представителей купеческого сословия - в обоих случаях это были исключения из Акта об исключении китайцев (Chinese Exclusion Act).

Офицеры иммиграционной службы на острове Эллис допрашивают китайских нелегалов по подозрению в связях с коммунистами. 1951 год. Bettmann/Getty Images

Хотя действие законов о запрете на въезд китайцев официально закончилось в 1943 году, ограничения для мигрантов из Азии действовали до 1965, когда Конгресс пересмотрел иммиграционное законодательство США в рамках Акта Харта-Келлера.

Новые приоритеты при получении иммиграционных виз, где особое внимание уделялось профессиональным навыкам и воссоединению семей, а также политика "реформ и открытости", проводимая тогдашним китайским лидером Дэн Сяопином, помогли многим китайским мигрантам легально попасть в США в 1980-х и 1990-х годах.

Даже после отмены ограничительных иммиграционных законов китайские переселенцы, не имеющие образования и семейных связей - того, что часто требуется для получения американской визы, - продолжают переправляться по опасным маршрутам с помощью "змееголовых".

Один из наиболее известных инцидентов произошел в 1993 году, когда судно под названием Golden Venture село на мель недалеко от Нью-Йорка, в результате чего погибли 10 китайских мигрантов, а также были арестованы и осуждены контрабандисты пытавшиеся незаконно переправить сотни китайских мигрантов на территорию Соединенных Штатов.

Сохраняющаяся напряженность

Хотя прецедентов прибытия китайских мигрантов без документов достаточно, шансы на успех у просителей убежища из Китая гораздо выше, чем у многих других мигрантов, совершающих столь опасное путешествие на север.

Согласно оценкам, примерно 55 % китайских соискателей убежища удается добиться успеха, причем в качестве мотивов они часто ссылаются на политическое преследование и отсутствие свободы вероисповедания в Китае. В отличие от этого, только 29 процентов венесуэльцев, ищущих убежища на территории США, его получают, а среди колумбийцев этот показатель еще ниже и составляет лишь 19 процентов. Число китайских нелегалов на южной границе США за последний выросло более, чем в десять раз

В результате временной блокировки "миграционного хайвея" с юга пострадали тысячи мигрантов, ищущих убежища в США. Но сочетание стимулирующих факторов на переезд из родной страны и призывы в социальных медиа говорит о том, что китайские мигранты будут продолжать искать способы попасть в США.

А поскольку и миграция, и предполагаемая угроза со стороны Китая, по-видимому, станут главными темами предстоящих выборов в США, существует риск, что рост китайской миграции может стать политизированным, что еще больше усугубит существующую напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.