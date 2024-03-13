Число китайских нелегалов, миновавших опасный Дарьенский пробел по пути в США, выросло в десять раз
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Кратковременное закрытие Дарьенского прохода - опасного 106-километрового перехода по джунглям, связывающего Южную и Центральную Америку, - в феврале 2024 года временно ограничило деятельность одного из самых оживленных миграционных маршрутов в Западном полушарии.
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Это также подчеркивает его значение для небольшой, но стремительно растущей группы людей, которые только благодаря Дарьенского пробелу могут попасть на территорию Соединенных Штатов: китайских мигрантов. Хотя в 2023 году на юго-западной границе США было задержано рекордное количество нелегалов в 2,5 миллиона человек, только около 37 тысяч из них были гражданами Китая.
Больше всего в этих цифрах впечатляет скорость, с которой растет число китайских нелегальных мигрантов. В 2023 году южную границу пересекло практически в 10 раз больше китайцев, чем в 2022 году, пишет Мередит Ойен, доцент истории и азиатских исследований в Университете Мэриленда
Только в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы США сообщили о столкновениях с примерно 6 000 китайских переселенцев, в то время как годом ранее, в декабре 2022 года, они сообщали всего о 900.
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Столь резкое увеличение числа мигрантов является результатом сочетания целого ряда факторов, начиная с замедления темпов роста китайской экономики и ужесточения политического контроля со стороны председателя КНР Си Цзиньпина и заканчивая легким доступом к онлайн-информации в китайских социальных сетях о том, как совершить путешествие в США, считает Ойен.
Нелегалы среднего класса
Журналисты, ведущие репортажи с границы, отмечают, что китайские мигранты в основном относятся к представителям самозанятого среднего класса. Они не настолько богаты, чтобы использовать образование или работу в качестве способа въезда, но вполне могут позволить себе совершить перелет на другой конец света.
Согласно отчету агентства Reuters, во многих случаях те, кто пытается пересечь границу, являются владельцами малого бизнеса, которые в результате китайской политики "нулевой терпимости к COVID-19" понесли серезный и порой непоправимый ущерб своим основным (или единственным) источникам дохода. Среди мигрантов есть женщины, мужчины - а в некоторых случаях и дети, сопровождающие своих родителей - со всех концов Китая.
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Китайские граждане уже давно совершают "миграционные туры" в Соединенные Штаты в поисках экономических возможностей или политической свободы. Судя по недавним интервью в СМИ с мигрантами, прибывающими из Южной Америки и с южных границ США, рост их числа, по-видимому, обусловлен двумя обстоятельствами.
Во-первых, наиболее часто граждане Китая въезжают в страну по студенческой визе или визе H1-B для квалифицированных рабочих. Однако введение ограничений на поездки в первые месяцы пандемии временно приостановило потоки мигрантов из КНР.
Иммиграционные визы недоступны для многих жителей Поднебесной, не имеющих семейных или профессиональных преференций, а туристическая виза требует личного собеседования в консульстве США для оценки вероятности возвращения путешественника обратно в Китай.
Учебные пособия в социальных сетях
Во-вторых, поскольку легальные пути иммиграции труднодоступны, в социальных сетях для китайцев, испытывающих острую потребность в эмиграции, появились альтернативные варианты. Аккаунты на Douyin - клоне TikTok, доступном в материковом Китае, - подробно описывают места, открытые для безвизовых поездок держателей китайских паспортов.
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В самом TikTok потенциальные мигранты могут найти информацию о том, как лучше пересечь границу, а также сведения о транспорте и контрабандистах, известных как "змееголовы", которые используют различные методы для доставки мигрантов на Север. С помощью виртуальных частных сетей иммигранты также могут собирать информацию из американских сервисов, в том числе X, YouTube, Facebook и других ресурсов, которые в иных случаях блокируются китайскими цензорами.
Воодушевленные сообщениями в соцсетях, которые не только предлагают практические руководства, но и воспевают все прелести путешествия, тысячи китайских переселенцев добираются до Эквадора, где гражданам Китая разрешен безвизовый въезд, а затем по суше пытаются пересечь американо-мексиканскую границу. Это странствие подразумевает переход через Дарьенский пробел (или разрыв), который, несмотря на дурную репутацию, становится все более популярным маршрутом для мигрантов из Венесуэлы, Колумбии и других стран мира.
Помимо информации о переходе через Дарьенский разрыв, в социальных сетях размещаются сообщения о наиболее удобных местах для пересечения границы. Это привело к тому, что основная масса китайских просителей убежища движется тем же путем в мексиканский штат Баха Калифорния, чтобы затем пересечь границу в районе города Сан-Диего.
Китайская миграция в США - явление не новое
Быстрый рост численности и легкий доступ к информации посредством соцмедиа на своих смартфонах - все это из разряда последних тенденций. Однако история миграции китайцев в Соединенные Штаты через южную границу - и с помощью контрабандистов - гораздо более древняя.
С 1882 по 1943 год Соединенные Штаты ввели запрет на любую иммиграцию китайских рабочих-мужчин и большей части китайских женщин. Сочетание экономической конкуренции и расистских настроений касательно китайской культуры и ассимилируемости привело к тому, что китайцы стали первой этнической группой, незаконно проникшей на территорию Америки.
В условиях, когда легальные способы въезда были исключены, некоторые китайские переселенцы в те годы пользовались относительной легкостью перемещения между США и Мексикой. Некоторые из них взяли мексиканские имена и говорили по-испански настолько хорошо, что могли сойти за рабочих-мигрантов, другие использовали заимствованные документы или документы китайцев, имеющих право на въезд, например, уроженцев США.
Так же, как и в наши дни, китайцы из среднего и рабочего класса чаще прибегали к незаконным приемам. Те, у кого были деньги и образование, смогли обойти закон, въехав в страну в статусе студентов или представителей купеческого сословия - в обоих случаях это были исключения из Акта об исключении китайцев (Chinese Exclusion Act).
Хотя действие законов о запрете на въезд китайцев официально закончилось в 1943 году, ограничения для мигрантов из Азии действовали до 1965, когда Конгресс пересмотрел иммиграционное законодательство США в рамках Акта Харта-Келлера.
Новые приоритеты при получении иммиграционных виз, где особое внимание уделялось профессиональным навыкам и воссоединению семей, а также политика "реформ и открытости", проводимая тогдашним китайским лидером Дэн Сяопином, помогли многим китайским мигрантам легально попасть в США в 1980-х и 1990-х годах.
Даже после отмены ограничительных иммиграционных законов китайские переселенцы, не имеющие образования и семейных связей - того, что часто требуется для получения американской визы, - продолжают переправляться по опасным маршрутам с помощью "змееголовых".
Один из наиболее известных инцидентов произошел в 1993 году, когда судно под названием Golden Venture село на мель недалеко от Нью-Йорка, в результате чего погибли 10 китайских мигрантов, а также были арестованы и осуждены контрабандисты пытавшиеся незаконно переправить сотни китайских мигрантов на территорию Соединенных Штатов.
Сохраняющаяся напряженность
Хотя прецедентов прибытия китайских мигрантов без документов достаточно, шансы на успех у просителей убежища из Китая гораздо выше, чем у многих других мигрантов, совершающих столь опасное путешествие на север.
Согласно оценкам, примерно 55 % китайских соискателей убежища удается добиться успеха, причем в качестве мотивов они часто ссылаются на политическое преследование и отсутствие свободы вероисповедания в Китае. В отличие от этого, только 29 процентов венесуэльцев, ищущих убежища на территории США, его получают, а среди колумбийцев этот показатель еще ниже и составляет лишь 19 процентов.
В результате временной блокировки "миграционного хайвея" с юга пострадали тысячи мигрантов, ищущих убежища в США. Но сочетание стимулирующих факторов на переезд из родной страны и призывы в социальных медиа говорит о том, что китайские мигранты будут продолжать искать способы попасть в США.
А поскольку и миграция, и предполагаемая угроза со стороны Китая, по-видимому, станут главными темами предстоящих выборов в США, существует риск, что рост китайской миграции может стать политизированным, что еще больше усугубит существующую напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.
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