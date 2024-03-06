В 2001 году США были готовы противостоять растущей мощи Китая, но Пекин спасло то, что произошло 11 сентября. Угроза мусульманского терроризма отвлекла внимание Вашингтона от Китая почти на два десятилетия. Об этом пишет Франческо Сиши - военный эксперт политический обозреватель и журналист на страницах издания Asia Times.

Asia Times: Энтропия Китая и провалы США. США упустили свой шанс подчинить Китай своей воле, но и Пекину будет трудно вытеснить американский мировой порядок Соединенные Штаты и Китай ввязались в стратегическую игру с очень высокими ставками. Изображение: Settimana News.

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План США по установлению контроля над Афганистаном (евразийским хартлендом) и Ираком (ядром Ближнего Востока) мог бы изменить ситуацию в мире и в Китае. Если бы Вашингтон установил эффективный контроль над этими двумя территориями, США смогли бы контролировать как континентальные сухопутные маршруты, так и стоимость добычи нефти, считает Сиши.

Таким образом, иракская нефть, одна из самых дешевых в мире, выступает в качестве инструмента ценообразования на этот важнейший продукт. Если бы Соединенные Штаты добились этого, Китай, возможно, был бы вынужден покориться воле Америки и пойти на масштабные политические и экономические реформы. Более того, такой разворот Китая мог бы повлиять и на Россию, пишет эксперт.

Однако провал Вашингтона в достижении этих целей из-за плохой организации, нереалистичных планов и последовавшего финансового кризиса 2008 года продемонстрировала Пекину, а возможно, и Москве, что Соединённые Штаты находятся в упадке и не способны совершать подвиги, как после Второй мировой войны. Такая оценка заставила Китай и Россию выбрать совершенно иные пути развития, игнорируя доминирование Америки и бросая вызов ее лидерству.

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Новый курс Китая переориентировал американское внимание на Пекин, который тем временем обрел уверенность в своем "великом предназначении". Ситуация изменилась после пандемии Covid и начала специальной операции России на Украине. Особенно после того, как США поддержали Украину и отправили Киеву несколько многомиллиардных пакетов военной помощи. Это отразилось на самоуверенности Пекина. Одновременно с этим в его модели роста появились глубокие трещины.

Сектор недвижимости, главная движущая сила внутреннего развития КНР, пришел в упадок. За рубежом медленный процесс снижения рисков и ослабления связей между китайской и американской экономиками привел к сокращению внешней торговли. Помимо этого, во время пандемии Covid-19 многие предприятия разорились. Однако у всех уцелевших компаний накопилось достаточно денег. После Ковида никто не тратит, а все экономят даже больше, чем раньше - многие просто боятся повторения подобных инцидентов, считает Сиши.

Битва за время

В этих условиях Китай пытается выиграть время за счет конфликтов не только на Украине, но и в Газе и Йемене. Возможно, война в секторе Газа закончится где-то в марте или апреле, и это переключит внимание США и Израиля на весь Ближний Восток. Конечно, это не будет способствовать окончанию смутного времени.

Северная Корея способна создать дополнительные угрозы, и ситуация неразберихи может продлиться как минимум до президентских выборов в США в ноябре. Если будет избран Дональд Трамп, то период хаоса может продлиться дольше, что совпадет с его планами по замене всех высших должностных лиц в США.

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В любом случае, через несколько месяцев, а скорее не раньше, чем через пару лет, США могут вновь попытаться зажать Китай в тиски. Но Пекин, судя по всему, уже подготовился к этому, сделав ряд шагов:

Китай активно осваивает рынки стран третьего мира в качестве альтернативы экспорту стран "Большой семерки" (на который приходится основной профицит) или в качестве способа обойти прямые или косвенные санкции США.

Практикует то, что итальянцы называют "политика двух печей" - сотрудничает со всеми, не требуя ни от кого абсолютной лояльности. Такой подход устраивает многие страны, не желающие связывать себя с Америкой, а также удобен для некоторых американских бизнесменов, желающих заработать деньги любым возможным способом. Требования Соединенных Штатов к экономически неоправданной (и, возможно, невознаграждаемой) лояльности вскоре могут ослабнуть.

Несмотря на санкции Запада продолжает экспортировать некоторые важные технологии и капитальные товары для получения наличных денег. Эти действия, а также сохраняющаяся глобальная напряженность должны предоставить Пекину время для проведения более фундаментальных внутренних преобразований.

Политически закрыт от иностранного влияния.

Восстанавливает внутренний рынок, укрепляя политическое доверие.

Создает систему всеобщего благосостояния, способную обеспечить достаточную уверенность на рынках, для увеличения внутреннего потребления.

Восточноевропейские страны больше не доверяют государствам Западной Европы, потому что, по их мнению, те не прислушиваются к пожеланиям Киева на фоне угрозы со стороны России, - цитирует Bloomberg анонимные источники в дипломатических кругах.Все это может помочь Китаю пережить несколько трудных лет. Но если смута за рубежом, в Америке и Европе будет продолжаться, Китай в конечном итоге окажется в лучшем положении, чем Соединённые Штаты.

По мнению Сиши в этом плане есть свои недостатки: "В целом китайцы станут беднее. Но они смиренны и не бунтуют. Более того, им есть что терять, и они не станут устраивать беспорядки, боясь потерять то немногое, что у них есть".

Как ни это не парадоксально, но более бедным и запуганным Китаем будет легче управлять, при этом его экономика может быть более стабильной. Некоторые китайские чиновники недовольны, но они тоже боятся потерять свои привилегии. Игра идет в открытую; США в курсе ситуации и быстро пытаются на нее реагировать, влезая во всевозможные политические альянсы и создавая военные блоки по всему миру.

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Проблема в том, что Соединенные Штаты уже более 30 лет как забыли о культурной и политической составляющей. А ведь это важно не только за пределами США, но и внутри страны. Америка расколота на культурном уровне, и впустую растратила свой главный капитал - "мягкую силу", с помощью которой довольно успешно действовала во время холодной войны. А Китай, наоборот, за последнее десятилетие выстроил свою структуру и в политическом плане находится в гораздо лучшей форме, чтобы принять вызов.

Кроме того, в условиях "всеобъемлющего хаоса" Китаю легче навести порядок, чем Америке пытающейся усидеть на нескольких табуретках сразу.

Теоретически соблазн США, озвученный Дональдом Трампом, оставить все за пределами страны на произвол судьбы и замкнуться, имеет определенный смысл. Но эта концепция не учитывает, что Америка — это не просто страна, а мировая держава. Если она откажется от своего глобального влияния, то перестанет существовать, пишет эксперт Asia Times.

Китай же наоборот пытается выстроить себя как глобальную структуру. Если Вашингтон сдастся, Пекин без особых хлопот заменит его, создав еще больше гемороя для США и их союзников.

С другой стороны, не имея комплексной стратегии, пытаясь найти легкие решения и чувствуя себя в осаде, Америка Трампа может пойти на жесткую конфронтацию с Китаем, перерастающую в разрушительный военный конфликт. Война могла бы решить возможную животрепещущую для Трампа задачу управления разделенной Америкой.

В чем собственно слабость?

Настоящая слабость Китая в том, что все держится на волоске. По мнению Сиши в Китае по-настоящему никто не счастлив, но всем есть что терять, и они не хотят выступать против власти. Две неожиданные возможности - внутреннее противостояние и внешний конфликт с США. В любом случае, каков бы ни был результат, это может потрясти мировой порядок и спровоцировать новые политические катаклизмы, пишет эксперт.

Пекин осознает это, и предотвращение беспорядков является для него приоритетной задачей. Но для этого ему необходимо ужесточить законы о национальной безопасности и усилить пропаганду. Все это потенциально способно увеличить энтропию. Китай хочет предотвратить войну, но для этого он должен быть более "оборонительным и агрессивным", а это снова ведет к энтропии и создает панику в США. Китаю необходимо разорвать этот порочный круг, но для этого ему нужен план, которого, очевидно, нет.

И наоборот, США как стране (а не только нескольким вашингтонским чиновникам) нужен момент, чтобы осознать, что они втянуты в широкомасштабный конфликт. Это может вызвать панику в стиле Маккарти 50-х годов прошлого века, с которой будет крайне сложно справиться. Но в этом нет ничего невозможного: в конечном итоге Вашингтону удалось найти оптимальный баланс в холодной войне, и он попытается сделать это снова. Возможно.

Сиши считает, что американской политической машиной сложнее управлять, в то время как китайская структура, построенная по принципу "сверху вниз", выглядит более эффективной. Тем не менее, опыт Ковида - любопытный опыт. Китай с его компетентной бюрократией сначала добился полного контроля, но затем ориентированная на рынок Америка изготовила вакцину и поддержала свою экономику быстрее Китая. Что произойдет в сложившейся, крайне непростой ситуации, пока непонятно.

Неудачи Вашингтона в достижении своих из-за плохой организации, нереалистичных планов и последовавший за этим финансовый кризис 2008 года продемонстрировали Пекину, а вероятно, и Москве, что Соединенные Штаты находятся в упадке и не способны на подвиги, подобные тем, что они совершили после Второй мировой войны. В результате Китай и Россия выбрали совершенно иные пути развития, игнорируя доминирование Америки и бросая вызов лидерству США.

Тем не менее, это не просто политическая игра двух команд. Если Соединенные Штаты не сдвинутся с мертвой точки, Европа и Азия попросту прогнутся под давлением Китая и не смогут ему противостоять. Пока что Европа расколота по вопросу оказания помощи Украине.

Россия скорее всего - вне зависимости от результата на Украине - продолжит оставаться в хороших отношениях с Китаем. Но если Америка решит уйти, остальные страны Азии могут попытаться создать новый, более агрессивный альянс против Китая, так же, как и Европа против России. Это означает, что силы хаоса могут выйти из-под контроля, и процесс этот будет развиваться в геометрической прогрессии, резюмировал Сиши.

С Сиши не согласен комментатор под ником "Ф. Туйн". Он пишет, что к концу Второй мировой войны США располагали половиной мирового промышленного производства, крупнейшими военно-воздушными и военно-морскими силами, лучшими учеными и огромной финансовой мощью. Вашингтон использовал свои преимущества для создания Pax Americana и вел десятки войн для его удержания, убивая миллионы мирных людей по всему миру.

В настоящее время Китай имеет промышленное производство в три раза более мощное, чем в США. Недавняя статья в журнале Nature показала, что в Америке находятся три из десяти лучших университетов мира, остальные семь - в Китае. Инфраструктура Китая продолжает развиваться, наиболее ярко это видно по системе высокоскоростных железных дорог, а инфраструктура США по-прежнему не получает должного внимания.

Китай в последний раз был в состоянии войны в 1979 году, в то время как Соединенные Штаты обладают самыми опытными и безусловно самыми дорогими в мире вооруженными силами, но проиграли почти все свои войны начиная с 1950 года - в том числе, во Вьетнаме и Афганистане. После того как Россия вмешалась в ситуацию на Украине, все военное оборудование и стратегии, которые США предоставили Киеву - все потерпело фиаско, и конфликт уже близится к своему логическому завершению. С другой стороны, йеменские повстанцы хуситы при поддержке Ирана препятствуют проходу американских торговых судов в Красном море, а военно-морской флот США не в состоянии должным образом их защитить.

Большие долларовые резервы были необходимы государствам для поддержания международной торговли, что позволило США импортировать гораздо больше, чем экспортировать. Дэвид Голдман в своей статье для Asia Times объяснил, как с помощью 5G можно будет гораздо дешевле финансировать такие торговые операции, используя юани.

Мы видим, что самым крупным держателем американского государственного долга стала ФРС, потому что у сторон за пределами США достаточно средств. Хотя официально экономика США по-прежнему растет, простые американцы становятся только беднее. И хотя темпы экономического роста Китая невелики, они по-прежнему намного выше, чем в США.

Есть старая голландская поговорка: "Не он изобрел порох". Его изобрели китайцы, а также пушки и ракеты. Сейчас они разрабатывают ядерные реакторы на расплавах солей. Проект большого контейнеровоза, работающего на таком реакторе и предназначенного для использования между Китаем и Роттердамом через Северный Ледовитый океан, был недавно согласован с Det Norske Veritas. Подобные реакторы производят достаточное количество энергии, чтобы заменить парогенераторы, работающие на угле, на современных электростанциях, которые Китай строит в огромных масштабах, как и было обещано около десяти лет назад, когда эти электростанции начали строить. КНДР способна создать дополнительные угрозы, и состояние замешательства в США может продлиться как минимум до президентских выборов в ноябре. Если Дональд Трамп будет избран, период хаоса может продлиться гораздо дольше, что совпадет с его планами по замене всех высших чиновников США Многие аналитики считают, что оборонная стратегия Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе переживает беспрецедентный кризис.

Благодаря в целом стабильной и постоянно модернизирующейся экономике у Китая есть все шансы опередить Соединенные Штаты. Не для того, чтобы заменить Америку - он видел, насколько пагубным был Pax Americana для мира и для самих США, поэтому Пекин не будет стремиться стать гегемоном. Да и зачем ему это, когда существует огромная очередь стран, желающих стать членами БРИКС++.