Как сказал пророк, предсказания — это игра, в которой предсказатель не может выиграть. Это в полной мере относится и к прогнозированию финансового кризиса. Если будет доказано, что предсказатель ошибается, он себя дискредитирует. Если окажется, что он прав, его могут обвинить в том, что он содействовал наступлению кризиса, подорвав доверие общества. Делаем ставки на следующий финансовый кризис в США. Если в 2024 году произойдет финансовый крах, - что кажется все более вероятным, — это на самом деле может быть "замаскированным благословением", считает бывший американский дипломат под ником "Икабод".

Поэтому говорить о том, что в ближайшие месяцы в США со 100 % вероятностью наступит финансовый кризис никто не будет тем не менее, есть все признаки того, что финансовая система США может рухнуть уже во время этой сессии Конгресса. В связи с этим Вашингтону необходимо обратить внимание на два аспекта:

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Во-первых, если финансовый кризис все же разразится в этом году, окажутся ли все еще "малоиспытанными" финансируемые финансовым сектором залоговые выплаты, разрешенные разделом II закона Додда-Франка, принятого в 2010 году, достаточными для того, чтобы администрация Байдена, как и в октябре 2008 года, вновь обратилась к Конгрессу с просьбой выделить средства для спасения финансовой системы?

Во-вторых, если администрация Байдена в этом году обратится к Конгрессу с просьбой о выделении средств на спасение финансовой системы, то как на это лучше отреагирует республиканская фракция Палаты представителей? Если республиканцы поддержат очередное спасение Уолл-стрит или хотя бы не смогут его остановить, это вызовет возмущение десятков миллионов популистов, которые доминируют на первичных выборах республиканцев.

Однако если республиканцы в Палате представителей откажутся от принятия спасательных мер, необходимых для смягчения зарождающегося экономического кризиса, это позволит демократам возложить на Республиканскую партию большую часть вины за эту катастрофу.

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Республиканцы могли бы наилучшим образом отреагировать на просьбу о спасении в 2024 году, обусловив ее поддержку предварительным принятием закона, устраняющего препятствия для прибыльного частного перепрофилирования банков. Такие финансовые структуры с ограниченной ответственностью менее подвержены дефолту и не нуждаются в государственном страховании своих вкладчиков.

Преобразование всех банков в подобные финансовые фирмы - без необходимости изменения численности сотрудников, фонда заработной платы, материально-технической базы, депозитов, вкладчиков или финансовых активов, включая непогашенные кредиты, - позволило бы сделать финансовые кризисы менее частыми и менее острыми и надолго избавило бы финансовую систему от поддержки правительства, если бы такое все же произошло.

Препятствия, мешающие прибыльному частному преобразованию банков в финансовые структуры с пропорциональной ответственностью, всецело зависят от правительства. Самым серьезным из них является государственное страхование банковских вкладов, которое снижает прибыльность таких конвертаций.

Если нижняя палата Конгресса одобрит последний пакет мер по спасению финансового сектора при условии предварительного принятия закона, обязывающего в ближайшее время устранить все препятствия, стоящие на пути прибыльного частного преобразования банков в финансовые фирмы, менее подверженные риску дефолта, то республиканской фракции удастся избежать обвинений в отказе смягчить зарождающийся экономический спад. И это не вызовет отторжения у популистов из рабочего класса, которые больше всего на свете ненавидят необходимость спасать богатых и систематически коррумпированных финансистов.

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Если бы так произошло, пишет Икабод, то республиканцы воспользовались бы редкой возможностью, предоставленной финансовым кризисом, чтобы устранить правительственные препоны на пути простой, надежной и выгодной частной реформы финансовой системы, которая сделала бы ее более эффективной и стабильной. Такой шанс сделать для США много хорошего при минимальных затратах выпадает крайне редко, так что если в 2024 году случится финансовый кризис, то все американцы, возможно, будут вспоминать о нем как о " замаскированном благословении" - (английская идиома, примерно тоже самое, как "Не было бы счастья, да несчастье помогло").

В Ежеквартальном банковском отчете (QBP) за третий квартал 2023 года, опубликованном Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC) 29 ноября, сообщается, что "нереализованные убытки американских банков по [неакционерным] ценным бумагам составили 683,9 млрд долларов США в третьем квартале. Это на 125. 5 миллиардов долларов (или 22,5 процента) больше, чем в предыдущем квартале. Главным образом это было вызвано ростом ставок по ипотечным кредитам, что привело к снижению стоимости ипотечных ценных бумаг" - переоценке тех же самых финансовых инструментов, которые оказались нежизнеспособными в 2007-2008 годах, спровоцировав в итоге мировой экономический кризис.

В США заговорили о новом финансовом кризисе. Для финансовых институтов США которые, как правило, теряют меньше при возврате заложенных домов, чем при продаже ипотечных кредитов, отсутствие дефолта не станет благом.

В докладе QBP говорится, что только $76,5 млрд из этих $683,9 млрд нереализованных убытков принадлежали муниципальным банкам. В нем также показано, что нереализованные убытки американских банков по неэмиссионным ценным бумагам - никогда ранее не превышавшие 75 миллиардов долларов ни в одном из кварталов с начала 2008 года до конца 2021 года - выросли почти до 300 миллиардов долларов в первом квартале 2022 года.В каждом последующем квартале их объем превысил 450 миллиардов долларов, а в третьих кварталах 2022 и 2023 годов составил более 650 миллиардов долларов.

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29 февраля Федеральная корпорация по страхованию вкладов США объявила, что QBP на четвертый квартал 2023 года будет опубликован 7 марта. По неустановленным причинам это произойдет на неделю позже после окончания квартала, чем в трех предыдущих QBP, которые были опубликованы 29 ноября, 29 августа и 29 мая 2023 года соответственно.

Нереализованная прибыль, указанная в QBP FDIC, относится только к американским банкам, депозиты в которых FDIC может обязать застраховать от дефолта финансового учреждения. Данные о нереализованных убытках всей американской финансовой системы, включая небанковские финансовые компании, судя по всему, не собираются и не публикуются ни одним правительственным агентством.

Бывший профессор экономики, за плечами которого ни одно десятилетие работы по оценке банковских рисков в Банке международных расчетов, ФРС США, МВФ, FDIC и Базельском комитете по банковскому надзору, недавно предположил, что приведенные выше данные FDIC могут сильно преуменьшать нереализованные убытки "банковской системы Соединенных Штатов в целом". По его оценке, на конец сентября 2023 года они составят около 1,5 триллиона долларов.

Вызывает сомнение, что столь высокие процентные ставки по государственному долгу США, от которых страдает американская финансовая система, можно объяснить исключительно сокращением денежной массы. Данные по объему денежной массы США, опубликованные Федеральной резервной системой 27 февраля, показывают, что показатель М2 увеличился с 20,565 трлн долларов на 30 октября 2023 года до 20,949 трлн долларов на 8 января 2024 года, а затем снизился до 20,751 трлн долларов на 29 января и вырос до 20,877 трлн долларов по состоянию на 5 февраля 2024 года. Это самые последние данные по М2, опубликованные в открытом доступе.

За 99 дней с 30 октября по 5 февраля М2 вырос на 1,52 процента, что эквивалентно более чем 7,9 процента в год. Различные индексы, свидетельствующие о том, что совокупная инфляция цен в США возросла в последние месяцы, выглядят вполне логично в свете последних показателей M2.

За 99 дней с 30 октября по 5 февраля М2 вырос на 1,52 процента, что эквивалентно более чем 7,9 процента в год. Различные индексы, свидетельствующие о том, что совокупная инфляция цен в США возросла в последние месяцы, выглядят вполне логично в свете последних показателей M2.

Более того, Федеральная резервная система контролирует только процентные ставки овернайт (процентная ставка по депозиту на один рабочий день). Даже если она прекратит борьбу с инфляцией в период до выборов этой осенью, среднесрочные и долгосрочные процентные ставки "без риска дефолта" будут оставаться высокими, учитывая, что в будущем инфляция будет расти. Рост бюджетного дефицита центрального правительства может сделать такие ожидания все более трудноосуществимыми.

Американский банковский сектор страдает не только от того, что безрисковые процентные ставки по умолчанию выше, чем ставки по долгосрочным долговым активам банков, но и от растущего риска обесценивания залога или дефолта по долговым обязательствам США.

Наиболее вероятным фактором обесценивания залога или риска дефолта для американских банков являются ипотечные кредиты на коммерческую недвижимость (CRE), в первую очередь ипотечные кредиты на офисные центры. 12 февраля Ассоциация ипотечных банкиров сообщила, что в этом году истекает срок погашения ипотечных кредитов на сумму 929 млрд долларов США, включая 441 млрд долларов, принадлежащих банкам, что на 28 процентов больше, чем 728 млрд долларов, срок погашения которых наступил в 2023 году.

Значительная часть ипотечных кредитов CRE со сроком погашения в 2024 году - это кредиты на офисные здания, рыночная ценность которых может быть значительно ниже их балансовой стоимости из-за беспрецедентно высокого уровня свободных офисных помещений, вызванного увеличением числа рабочих мест на дому среди "белых воротничков" во время и после локдауна Covid-19 в 2020-2021 годах.

Рост ставок по ипотечному кредитованию в США привел к снижению стоимости ипотечных ценных бумаг (англ. Mortgage-Backed Securities - MBS) и переоценке финансовых инструментов, которые оказались нежизнеспособными в 2007-2008 годах, что в итоге спровоцировало мировой экономический кризис.

В 2023 году уровень вакантных офисных площадей на территории США достиг исторического максимума и в январе 2024 года составил 18 процентов, согласно одному отраслевому отчету, и 19,7 процента, согласно другому. Данные различных источников свидетельствуют о том, что значительная часть непогашенных ипотечных кредитов американских офисов была объединена в передаваемые коммерческие ипотечные ценные бумаги (CMBS), сопоставимые с ипотечными ценными бумагами жилых домов. Такая систематическая и, скорее всего, мошенническая переоценка Уолл-стрит способствовала поддержанию десятилетнего пузыря на рынке жилья США, который лопнул в 2006 году.

По оценкам той же аналитической компании, специализирующейся на коммерческом ипотечном кредитовании, уровень свободных офисных помещений в Америке в январе 2024 года составит 19,7 процента, а уровень просрочки (по остатку кредита) по офисным ипотечным кредитам, секьюритизированным в CMBS, за последний год увеличился в три раза - с 1,9 процента в январе 2023 года до 6,3 процента в январе 2024 года.

Несмотря на то, что цены на офисные помещения в США, как сообщается, упали в 2023 году в среднем всего на 1,8 процента, компания Capital Economics в декабре прошлого года сообщила, что средняя плата за аренду офисов в США в 2023 году упала на 11 процентов, а в 2024 году упадет еще на 10 процентов. Morgan Stanley прогнозирует, что цены на офисные помещения в США могут упасть более чем на 30 % по сравнению с доковидным периодом.

Некоторые частично пустующие офисные центры, которые в течение десятков лет выплачивали ипотеку по ставке около 3 % в год, могут оказаться не в состоянии этого делать по более высоким ставкам. Как сообщается, многие непогашенные ипотечные кредиты на офисные объекты представляют собой "нулевой" или "только процентный" долг. В результате по истечении срока ипотеки кредитор становится владельцем 100 % капитала офисного здания. По истечении срока погашения и невозможности продления ипотеки кредиторы несут убытки, которые может отсрочить лишь "творческая" бухгалтерия - в размере 100 % от снижения рыночной стоимости офисного здания.

20 февраля издание Financial Times сообщило, что просроченные кредиты американских банков на коммерческую недвижимость выросли до 24,3 млрд долларов, что составляет около 70 процентов их резервов, по сравнению с 11,2 млрд долларов, что составляет около 45 % их резервов, годом ранее. В той же статье сообщается, что стоимость просроченных кредитов на коммерческую недвижимость, которыми владеют шесть крупнейших американских банков, за последний год выросла почти в три раза и достигла 9,3 миллиарда долларов.

Из этих шести банков только один - JPMorgan Chase - имеет резервы, превышающие стоимость просроченных кредитов на коммерческую недвижимость; у двух из шести - Citigroup и Goldman Sachs - резервы составляют менее половины стоимости их просроченных кредитов на коммерческую недвижимость, говорится в отчете FT. Угрозу для американской финансовой системы представляют также растущие просрочки по относительно краткосрочным потребительским кредитам, в частности по кредитным картам и автомобильным займам.

Коэффициент "списания" по потребительским ссудам коммерческих банков США - доля номинальной стоимости, потерянной в результате дефолта, за вычетом возврата залога - растет каждый квартал в течение 2022 и 2023 годов. В четвертом квартале 2023 года он достиг отметки 2,65 % - уровня, превышающего показатели с 2008-2011 годов. Доля задолженности американцев по кредитным картам и автокредитам, просроченная не менее чем на 90 дней, в 2022 и 2023 годах выросла до более чем 6% и почти 3% - подобного не наблюдалось с 2007-2011 годов.

В стоимостном выражении просрочка по кредитным картам в США выросла еще больше. Это связано с тем, что задолженность по обслуживанию таких карт в США неуклонно растет - от минимума в 770 000 миллиардов в первом квартале 2021 года до исторического максимума в 1,13 триллиона долларов в четвертом квартале 2023 года. Аналогичным образом, растет доля просрочек по автокредитам в США, что отчасти обусловлено ростом цен на автомобили.

На то, что просрочки по кредитным картам и автокредитам будут и дальше расти, указывает "недооцененный факт" из последних выпусков отчета о ситуации с трудоустройством, ежемесячно публикуемого Бюро трудовой статистики США (BLS): в 2023 году в США основное увеличение занятости пришлось на "неполный рабочий день", в то время как количество "работников с полной занятостью" заметно сократилось.

Эта тенденция сохранилась и даже ускорилась в январе 2024 года, когда, по данным BLS, "средняя рабочая неделя для всех работников частных несельскохозяйственных предприятий в январе сократилась на 0,2 часа до 34,1 часа, а за год - на 0,5 часа". Это соответствует недавним массовым увольнениям работников, занятых на полную ставку, и широко распространенному в США переходу к "гигантской экономике", в которой работа все чаще становится "временной, неполной" и с меньшими льготами, чем работодатели обязаны предоставлять сотрудникам, занятым на полную ставку.

Объем просроченных кредитов на коммерческую недвижимость, "хранящихся" в шести крупнейших банках США, за последний год увеличился почти в три раза и достиг 9,3 миллиарда долларов. Из этих шести банков только один - JPMorgan Chase - имеет резервы, превышающие стоимость этих ссуд; два банка из этой шестерки - Citigroup и Goldman Sachs - имеют резервы, составляющие менее половины стоимости их просроченных займов на коммерческую недвижимость.

Просрочки и дефолты по ипотечным кредитам пока остаются на низком уровне, но это не очень утешает финансовые учреждения. Как правило, ипотечные кредиты были выданы несколько лет или десятилетий назад, в то время, когда процентные ставки были намного ниже, чем сейчас, и выплаты по ним были ниже, чем банки вынуждены выплачивать вкладчикам сегодня. Для финансовых учреждений, которые, как правило, теряют меньше при возврате заложенных домов, чем при продаже ипотечных кредитов, отсутствие дефолта не станет благом.

Американские потребители все чаще объявляют дефолт по краткосрочным высокопроцентным кредитным картам или автокредитам, которые выгодны банкам. При этом они покорно продолжают оплачивать долгосрочные низкопроцентные ипотечные кредиты, которые невыгодны финансовым структурам. Кроме того, все большее число американских корпораций подвергается риску дефолта по выпущенным ими долговым ценным бумагам, часть из которых может находиться в собственности банков США.

Более того, 24 января 2024 года Федеральная резервная система США объявила о том, что 11 марта она завершит программу срочного финансирования банков (BTFP), которая была инициирована годом ранее, на следующий день после краха Silicon Valley Bank.

Программа BTFP была учреждена для временного снижения риска неплатежеспособности американских банков путем предоставления им права заимствования средств у Федеральной резервной системы на срок до одного года под залог долговых ценных бумаг, "оцененных по номиналу" - стоимость которых может быть существенно выше рыночной вследствие недавнего повышения процентных ставок. Американские банки уже привлекли более 160 миллиардов долларов непогашенных кредитов, субсидированных BTFP.

До 12 июня 2024 года они обязаны вернуть 102 миллиарда долларов, взятых ими в рамках BTFP в период с 11 марта по 12 июня 2023 года, и это огромная проблема.