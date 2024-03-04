По словам генерала Стивена Уайтинга, главы Космического командования Соединенных Штатов, у Китая сейчас насчитывается 369 спутников и это в три раза больше, чем в 2018 году.

Ничто в арсенале США не способно защитить американские военные объекты от шквального огня китайских ракет в войне за Тайвань. Художественный концепт ракеты-убийцы авианосцев. Изображение: X Screengrab / Naval News

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"Китай и Россия", - заявил Уайтинг 29 февраля в сенатском комитете по вооруженным силам, - "двигаются с умопомрачительной скоростью". В частности, он предупредил о "противокосмическом" оружии способном уничтожить американские космические аппараты. Имея на вооружении около 3000 современных противокорабельных ракет и возможность поражать движущиеся цели на огромных расстояниях, НОАК обладает подавляющим преимуществом в огневой мощи на домашнем театре военных действий.

Ничто в американском арсенале не может защитить военные объекты США от шквальных ударов китайских ракет. Таким образом, "приоритет Азии" - отправка большего количества оружия на Тайвань, а не на Украину - становится просто перестановкой шезлонгов на другой борт "Титаника". Китай недофинансирует свою многочисленную сухопутную армию и концентрирует военные расходы на укреплении береговой обороны.

Истеблишмент американской национальной безопасности изо всех сил пытается сохранить свой авторитет после катастрофического разгрома ВСУ, случившегося в прошлом месяце в Авдеевке, когда подразделения нацбата "Азов"* отказались выполнять приказы о защите осажденного города, а украинские солдаты попросту сбежали, бросая оружие и раненых сослуживцев.

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Теперь же правительство Владимира Зеленского предупреждает, что оборона страны может рухнуть к следующему лету. На самом деле это может произойти гораздо раньше, поскольку у ВСУ не хватает артиллерийских боеприпасов, зенитных ракет и живой силы на передовой.

Вряд ли на Западе найдется хотя бы один оборонный аналитический центр, который в течение последнего года не призывал бы Вашингтон "отдать приоритет Азии". И это при том, что Китай располагает столь подавляющим преимуществом в огневой мощи, включая баллистические и крылатые ракеты. Так что любое "дополнительное" оружие, которое Америка сможет перебросить в Азию, не будет иметь ровным счетом никакого значения.

Член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета, научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт, в своей статье для The National Interest от 29 февраля пишет: "Китайская баллистическая ракета средней дальности Dong Feng-26B - "убийца авианосцев" - способна уничтожить авианосные ударные группы США". По оценкам Вайхерта, у Китая имеется свыше 1000 таких современных систем.

Пентагон не располагает точной информацией о запасах крылатых ракет НОАК. Однако недавно государственные СМИ КНР опубликовали видеозапись производства компонентов крылатых и противокорабельных ракет на автоматизированных заводах, один из которых, как сообщается, выпускает 1000 ракетных движков в день. 3 января издание Wall Street Journal сообщило, что США развернут производство крылатых ракет только через два года.

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В своей оценке вооруженных сил Китая, проведенной в ноябре 2022 года, Пентагон заявил, что расширенное спутниковое покрытие позволит НОАК поражать американские надводные корабли на расстоянии 1500 километров от побережья. Это сделает большую часть ВМС США уязвимой в любой возможной конфронтации. На момент публикации этого доклада в 2018 году количество китайских спутников выросло более чем в два раза.

Аналитики из военного ведомства США пишут, что ракетные силы наземного базирования Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая дополняют потенциал высокоточных ударов воздушного и морского базирования ВВС НОАК и ВМС НОАК.

DF-21D имеет дальность стрельбы более 1500 километров. Ракета оснащена маневренной головной частью (MaRV) и, как сообщается, способна быстро разворачиваться в полевых условиях.

США "переставляют шезлонги" с украинского на тайваньский борт "Титаника", считает американский стратег и экономист Дэвид Пол Голдман. На снимке Китайская ракета средней дальности Dong Feng-26. Фото: Missile Defense Advocacy Alliance

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НОАК продолжает наращивать свой арсенал МБР DF-26, впервые показанных в 2015 и принятых на вооружение в 2016 году. Многоцелевая ракета DF-26 предназначена для "оперативной ротации" конвенциональных и ядерных боезарядов и способна наносить высокоточные удары с территории материкового Кита по объектам наземного и морского базирования в Индийском океане, западной части Тихого океана и Южно-Китайском море.

В 2020 году Китай запустил противокорабельные баллистические ракеты по движущейся цели в Южно-Китайском море. Большее количество спутников позволяет более точно нацеливать китайские ракеты на надводные цели.

А вот результаты недавних операций американского флота против йеменских повстанцев хуситов в Красном море не предвещают ничего хорошего в плане его выживаемости против китайских ракетных систем, которые на порядок мощнее. В одном конкретном случае эсминцу USS Gravely пришлось задействовать свои орудия Phalanx Gatling, чтобы уничтожить крылатую ракету, находившуюся всего в миле - в четырех секундах полета - от корабля. Китай способен одновременно запускать десятки крылатых ракет по американским целям, не говоря уже о более мощных баллистических ракетах серии DF, которые обрушиваются вертикально из стратосферы.

"Конвенциональная армия PLARF - это крупнейшие в мире ракетные силы наземного базирования с более чем 2200 баллистических и крылатых ракет с обычными боеголовками и достаточным количеством противокорабельных ракет, чтобы ударить сразу по всем надводным боевым кораблям США в Южно-Китайском море и преодолеть противоракетную оборону каждого из них", - написал в 2021 году майор Кристофер Михаль в официальном журнале армии США The Military Review.

Некоторые известные американские оборонные аналитики утверждают, что, несмотря на огромное ракетное превосходство Пекина, сила оружия США все равно способна одолеть китайское вторжение на Тайвань. Одним из таких экспертов является бывший заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби, видный специалист по Азии.

С таким же успехом он мог бы сказать, что Штаты могут сдержать вторжение лунных человечков, посыпав монумент Вашингтона сахарной пудрой. Китай не настолько глуп, чтобы организовать вторжение на Тайвань в стиле "дня Д" преодолевая 70 мильный Тайваньский пролив.

Пекнин без особых проблем может просто заблокировать остров, как это было в течение двух дней в августе 2022 года, когда тогдашний спикер палаты представителей Нэнси Пелоси совершала своеобразный государственный визит. Тайвань располагает менее чем двухнедельным запасом природного газа. Всего один удар китайской ракетой по судну с СПГ, направляющемуся на Тайвань, потенциально способен отключить остров от электричества.

Китайская блокада Тайваня, безусловно, грозит конфронтацией с Америкой и может вызвать контрблокаду нефтяных танкеров, направляющихся в Китай, а вслед за ней - контрблокаду нефти, направляющейся в Южную Корею и Японию. Китай производит 80 % БТЕ из собственных источников энергии. Южная Корея и Япония фактически не располагают внутренними источниками энергии. То же самое и даже гораздо хуже может произойти в случае вторжения Китая.

Для того чтобы Пентагон смог вернуть себе преимущество у побережья Китая, потребуется вложить огромные средства в противоракетную оборону, включая оружие направленной энергии. Гиперзвуковые ракеты невозможно остановить обычными средствами ПРО, поскольку атакующая ракета летит так же быстро, как и преследующий ее боеприпас.

Лазерное оружие эффективно лишь против медленно движущихся целей, например беспилотников, но не против ракет, развивающих скорость в 5, 6 и более Махов. Вашингтону придется взять на себя обязательства по реализации многолетней программы исследований и разработок стоимостью в сотни миллиардов долларов с сомнительным результатом.

Программа лазерного оружия военно-морских сил США столкнулась с многочисленными трудностями. Изображение Popular Mechanics Facebook Screengrab

Но американский конгресс не намерен увеличивать государственные расходы, учитывая взрывной рост федерально долга во время эпидемии Covid. И тем не менее многие американские политики - ну и конечно же оборонщики, куда же без них - хотели бы выглядеть так, будто они делают что-то полезное. Перестановка шезлонгов с украинского на тайваньский борт "Титаника" — это наиболее эффективная в их понимании стратегия.