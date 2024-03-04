Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Стратег Девид Голдман: США переносят внимание с Украины на Тайвань

Ничто в арсенале США не способно защитить американские военные объекты от шквального огня китайских ракет в войне за Тайвань, считает американский стратег и экономист Дэвид Пол Голдман
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

По словам генерала Стивена Уайтинга, главы Космического командования Соединенных Штатов, у Китая сейчас насчитывается 369 спутников и это в три раза больше, чем в 2018 году.

Ничто в арсенале США не способно защитить американские военные объекты от шквального огня китайских ракет в войне за Тайвань. Художественный концепт ракеты-убийцы авианосцев. Изображение: X Screengrab / Naval News

реклама



"Китай и Россия", - заявил Уайтинг 29 февраля в сенатском комитете по вооруженным силам, - "двигаются с умопомрачительной скоростью". В частности, он предупредил о "противокосмическом" оружии способном уничтожить американские космические аппараты.  Имея на вооружении около 3000 современных противокорабельных ракет и возможность поражать движущиеся цели на огромных расстояниях, НОАК обладает подавляющим преимуществом в огневой мощи на домашнем театре военных действий.

Ничто в американском арсенале не может защитить военные объекты США от шквальных ударов китайских ракет. Таким образом, "приоритет Азии" - отправка большего количества оружия на Тайвань, а не на Украину - становится просто перестановкой шезлонгов на другой борт "Титаника". Китай недофинансирует свою многочисленную сухопутную армию и концентрирует военные расходы на укреплении береговой обороны.

Истеблишмент американской национальной безопасности изо всех сил пытается сохранить свой авторитет после катастрофического разгрома ВСУ, случившегося в прошлом месяце в Авдеевке, когда подразделения нацбата "Азов"* отказались выполнять приказы о защите осажденного города, а украинские солдаты попросту сбежали, бросая оружие и раненых сослуживцев.

реклама



Теперь же правительство Владимира Зеленского предупреждает, что оборона страны может рухнуть к следующему лету. На самом деле это может произойти гораздо раньше, поскольку у ВСУ не хватает артиллерийских боеприпасов, зенитных ракет и живой силы на передовой.

Вряд ли на Западе найдется хотя бы один оборонный аналитический центр, который в течение последнего года не призывал бы Вашингтон "отдать приоритет Азии". И это при том, что Китай располагает столь подавляющим преимуществом в огневой мощи, включая баллистические и крылатые ракеты. Так что любое "дополнительное" оружие, которое Америка сможет перебросить в Азию, не будет иметь ровным счетом никакого значения.

В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга

Член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета, научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт, в своей статье для The National Interest от 29 февраля пишет: "Китайская баллистическая ракета средней дальности Dong Feng-26B - "убийца авианосцев" - способна уничтожить авианосные ударные группы США". По оценкам Вайхерта, у Китая имеется свыше 1000 таких современных систем.

Пентагон не располагает точной информацией о запасах крылатых ракет НОАК. Однако недавно государственные СМИ КНР опубликовали видеозапись производства компонентов крылатых и противокорабельных ракет на автоматизированных заводах, один из которых, как сообщается, выпускает 1000 ракетных движков в день. 3 января издание Wall Street Journal сообщило, что США развернут производство крылатых ракет только через два года.

реклама



В своей оценке вооруженных сил Китая, проведенной в ноябре 2022 года, Пентагон заявил, что расширенное спутниковое покрытие позволит НОАК поражать американские надводные корабли на расстоянии 1500 километров от побережья. Это сделает большую часть ВМС США уязвимой в любой возможной конфронтации. На момент публикации этого доклада в 2018 году количество китайских спутников выросло более чем в два раза.

Аналитики из военного ведомства США пишут, что ракетные силы наземного базирования Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая дополняют потенциал высокоточных ударов воздушного и морского базирования ВВС НОАК и ВМС НОАК.

DF-21D имеет дальность стрельбы более 1500 километров. Ракета оснащена маневренной головной частью (MaRV) и, как сообщается, способна быстро разворачиваться в полевых условиях.

США "переставляют шезлонги" с украинского на тайваньский борт "Титаника", считает американский стратег и экономист Дэвид Пол Голдман. На снимке Китайская ракета средней дальности Dong Feng-26. Фото: Missile Defense Advocacy Alliance

реклама



НОАК продолжает наращивать свой арсенал МБР DF-26, впервые показанных в 2015 и принятых на вооружение в 2016 году. Многоцелевая ракета DF-26 предназначена для "оперативной ротации" конвенциональных и ядерных боезарядов и способна наносить высокоточные удары с территории материкового Кита по объектам наземного и морского базирования в Индийском океане, западной части Тихого океана и Южно-Китайском море.

В 2020 году Китай запустил противокорабельные баллистические ракеты по движущейся цели в Южно-Китайском море. Большее количество спутников позволяет более точно нацеливать китайские ракеты на надводные цели.

А вот результаты недавних операций американского флота против йеменских повстанцев хуситов в Красном море не предвещают ничего хорошего в плане его выживаемости против китайских ракетных систем, которые на порядок мощнее. В одном конкретном случае эсминцу USS Gravely пришлось задействовать свои орудия Phalanx Gatling, чтобы уничтожить крылатую ракету, находившуюся всего в миле - в четырех секундах полета - от корабля.  Китай способен одновременно запускать десятки крылатых ракет по американским целям, не говоря уже о более мощных баллистических ракетах серии DF, которые обрушиваются вертикально из стратосферы.

"Конвенциональная армия PLARF - это крупнейшие в мире ракетные силы наземного базирования с более чем 2200 баллистических и крылатых ракет с обычными боеголовками и достаточным количеством противокорабельных ракет, чтобы ударить сразу по всем надводным боевым кораблям США в Южно-Китайском море и преодолеть противоракетную оборону каждого из них", - написал в 2021 году майор Кристофер Михаль в официальном журнале армии США The Military Review.

Некоторые известные американские оборонные аналитики утверждают, что, несмотря на огромное ракетное превосходство Пекина, сила оружия США все равно способна одолеть китайское вторжение на Тайвань. Одним из таких экспертов является бывший заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби, видный специалист по Азии.

Пентагон запустил на орбиту систему HBTSS, чтобы противостоять попыткам России "взорвать" космос — EAT

С таким же успехом он мог бы сказать, что Штаты могут сдержать вторжение лунных человечков, посыпав монумент Вашингтона сахарной пудрой. Китай не настолько глуп, чтобы организовать вторжение на Тайвань в стиле "дня Д" преодолевая 70 мильный Тайваньский пролив.

Пекнин без особых проблем может просто заблокировать остров, как это было в течение двух дней в августе 2022 года, когда тогдашний спикер палаты представителей Нэнси Пелоси совершала своеобразный государственный визит. Тайвань располагает менее чем двухнедельным запасом природного газа. Всего один удар китайской ракетой по судну с СПГ, направляющемуся на Тайвань, потенциально способен отключить остров от электричества.

Китайская блокада Тайваня, безусловно, грозит конфронтацией с Америкой и может вызвать контрблокаду нефтяных танкеров, направляющихся в Китай, а вслед за ней - контрблокаду нефти, направляющейся в Южную Корею и Японию. Китай производит 80 % БТЕ из собственных источников энергии. Южная Корея и Япония фактически не располагают внутренними источниками энергии. То же самое и даже гораздо хуже может произойти в случае вторжения Китая.

Для того чтобы Пентагон смог вернуть себе преимущество у побережья Китая, потребуется вложить огромные средства в противоракетную оборону, включая оружие направленной энергии. Гиперзвуковые ракеты невозможно остановить обычными средствами ПРО, поскольку атакующая ракета летит так же быстро, как и преследующий ее боеприпас.

Лазерное оружие эффективно лишь против медленно движущихся целей, например беспилотников, но не против ракет, развивающих скорость в 5, 6 и более Махов. Вашингтону придется взять на себя обязательства по реализации многолетней программы исследований и разработок стоимостью в сотни миллиардов долларов с сомнительным результатом.

Программа лазерного оружия военно-морских сил США столкнулась с многочисленными трудностями. Изображение Popular Mechanics  Facebook Screengrab

Но американский конгресс не намерен увеличивать государственные расходы, учитывая взрывной рост федерально долга во время эпидемии Covid. И тем не менее многие американские политики - ну и конечно же оборонщики, куда же без них - хотели бы выглядеть так, будто они делают что-то полезное. Перестановка шезлонгов с украинского на тайваньский борт "Титаника" — это наиболее эффективная в их понимании стратегия.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша китай тайвань
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
10
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
7
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС России смогли выследить и впервые поразить "старшую " разновидность HIMARS – M270 MLRS
4
Pucará Defensa: Авиационное ударное звено ВКС РФ просто сминает украинскую оборону на земле
7
HP предлагает принтер с подпиской HP All-In
3
Nvidia может взяться за рынок портативных игровых консолей
3
MWM: ВС РФ обязаны последним победам массовым применением планирующих авиабомб
1
Pixel 10 и Pixel 10 Pro с процессором Tensor G5 могут стать "магнум опус" Google в 2025 году
8
Пермские ученые создали топливо для цементных печей на основе отходов переработки нефти
1
Новое обновление Cyberpunk 2077 позволяет установить приоритеты для p-ядер в гибридных процессорах
2
Биткоин поднялся выше $60 000 впервые с ноября 2021 года
+
NVIDIA Reflex снижает системную задержку на видеокартах GeForce
16
Moore’s Law is Dead: Работа над Nintendo Switch 2 была завершена ещё в конце 2022 года
+
Apple собирается представить новые iPad Pro и MacBook Air уже в четверг
+
Украинские формирования предпринимают попытки контратаковать под Авдеевкой, но успеха не имеют
+
ВКС РФ оснастили УМПК кассетные боеприпасы РБК-500 и поразили лесопосадку с большими силами ВСУ
+
Индонезия запустила серийное производство новейшего танка Tiger
1
Российские военные сумели продвинуться до километра под Купянском
+
Инсайдеры опубликовали предварительные характеристики нового процессора Intel Core Ultra-15900K
1
Индия готовится запустить пилотируемую космическую миссию «Гаганьян»
2
Boeing и Alaska Airlines получили иск от пассажиров на миллиард долларов
+
ВКС России получили на вооружение новый самолёт ДРЛОИУ А-50У
3

Популярные статьи

Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
60
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
+
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
29
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
27
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
4
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
24
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
14
Итоги гоночного уик-энда 2-3 марта
+
Британский эксперт заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией
2

Сейчас обсуждают

Сергей Форзер
12:06
Про аудиторию, кстати, он тоже обосрался, ибо он не может банально войти в Википедию и добавить 9 млн. к комьюнити)
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
Шакро Старый
12:04
не плачь, ты теперь подо мной ходить будешь
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
Сергей Форзер
12:03
Опять Данте что-то высрал, и более-менее подходит только один аргумент, но он фирменно обделался и там: игры, которые от Sony выходят на компухтеры - НЕ ЭКСКЛЮЗИВЫ, а Microsoft называют игры ЭКСКЛЮЗИВ...
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
ExtenZ
11:59
так там сзади корпуса надо на вдув, тепло заберет кулер у бп
История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
Артем Соколов
11:56
Ты где статистику берешь? Статья была, что 7800x3d за равный отрезок времени продался лучше всего интела 14 поколения
На бюджетной плате ASRock установили мировой рекорд разгона AMD Ryzen 9 7950X
Артем Соколов
11:55
Рекорд разгона после фуфиков ставит только интел
На бюджетной плате ASRock установили мировой рекорд разгона AMD Ryzen 9 7950X
Алексей Бурлуцкий
11:47
Ну и что нам от этого разгона, частоту работы элемента памяти IBM догоняла до 10ggz eще лет 10 назад
Intel Core i5-14600K помог разогнать память до режима DDR5-11088
daem0ns
11:47
эта ципсота поломалась, несите новую хе-хе LOL моё государство не строит военные базы по всем земному шару и не ставит свои ядрёные ракеты у соседского забора. Не строит биолаборатори со всякой чумо...
В Госдуме допустили блокирование «Википедии» из-за нового закона о VPN
Alexander Bekker
11:40
Первопричина — твоё государство, которое патологически ненавидит всех соседей вокруг и грозится их захватить. А потом такие как ты искренне удивляются, почему же это злобные пиндосы вам ответочку шлют...
В Госдуме допустили блокирование «Википедии» из-за нового закона о VPN
Сергей Давыдов
11:36
Какой-то тупой высер🤦, а не статья( очень жаль потраченного времени(
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем