В феврале 2024 года зоопарк Сан-Диего и Китайская ассоциация охраны дикой природы подписали соглашение, согласно которому китайские гигантские панды вернутся в Америку к концу лета.

Пекин дарит или одалживает своих панд в знак дружбы и укрепления национальных связей, а также для налаживания добрососедских отношений с другими странами. На снимке медвежонок гигантской панды Бао Бао висит на дереве в зоне своего обитания в Национальном зоопарке в Вашингтоне, 23 августа 2014 года. Пабло Мартинес/ Ассошиэйтед Пресс (Associated Press Photo).

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Однако это гораздо больше, чем просто сделка между двумя зоопарками. Эксперты утверждают, что это говорит о потеплении отношений между Вашингтоном и Пекином, а также о стремлении Китая оздоровить свою испытывающую трудности экономику.

Китай с давних пор практикует так называемую "дипломатию панд". Пекин либо передает своих медведей в долгосрочную и дорогостоящую аренду, либо в знак особого уважения - дарит безвозмездно. Однако в 2023 году, когда Китай забрал своих гигантских панд из Смитсоновского зоопарка в Вашингтоне, это стало своеобразным маркером того, насколько напряженными стали отношения между Китаем и Соединенными Штатами.

Две панды были подарены США после визита президента Ричарда Никсона в Китай в 1972 году, и это было сочтено огромным прорывом в отношениях между Вашингтоном и Пекином. С 90-х годов прошлого века дипломатия панд переросла в долгосрочную программу, включающую заботу о сохранении популяции и научные исследования.

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Дипломатия панд — это часть так называемой "мягкой силы" - способности наций использовать свою культуру или наследие для влияния на внешнюю политику другого государства. Панды мягкие и милые, и у них есть все, что нужно, чтобы завоевать сердца и умы. Таким образом, панды стали частью привлекательного международного имиджа Китая.

Определение "мягкой силы" или "мягкой власти" было дано в 80-х годах прошлого века американским политологом Джозефом Наем. "Мягкая сила" — это способность получать желаемые результаты в отношениях с другими странами путем убеждения, а не путем принуждения или подавления, что характерно для "жесткой силы". "Мягкая сила" действует, убеждая других следовать правилам игры в международных отношениях, достигая желаемых результатов без принуждения".

Эксперты считают, что, отправляя панд в США, Пекин намерен привлечь внимание американской общественности, а точнее, Калифорнии - родины американской технологической промышленности. Одна из причин этого заключается в том, что Пекину необходимо оздоровить свою испытывающую трудности экономику. До 2022 года иностранные инвестиции в Китай были невелики. Но с июля по сентябрь 2023 года ситуация резко ухудшилась, поскольку поток исходящих прямых иностранных инвестиций заметно превысил объемы входящих ПИИ. Такого не наблюдалось с 1998 года. Гадания на кофейной гуще китайской панда- дипломатии: Почему Китай решил вернуть изъятых медведей в зоопарк США, и как это повлияет на состояние двусторонних отношений. На снимке президент США Ричард Никсон в Китае, 1972 год Фото Getty Images Corbis

Основная причина столь резкого спада прямых иностранных инвестиций заключается в том, что Соединенные Штаты ввели ограничения на экспорт полупроводниковых технологий в Китай. Вашингтон опасается, что передовые кристаллы могут быть использованы Пекином в военных целях. Чтобы переломить экономическую ситуацию, Китаю необходимо восстановить торговые отношения с Америкой и, вероятно, убедить американское правительство изменить свою политику.

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Две гигантские панды отправятся в Калифорнию, где расположены Кремниевая долина и Сан-Франциско, являющиеся в настоящее время мировыми исследовательскими центрами в области искусственного интеллекта. Потенциал технологии ИИ и машинного обучения очень важен для Китая. Помимо того, что к 2030 году ИИ может принести китайской экономике дополнительные 600 миллиардов долларов США, эта технология потенциально способна обеспечить превосходство для и без того мощных вооруженных сил КНР.

Чтобы стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году, Китаю необходимы квалифицированные специалисты и технологические инновации. Однако сегодня возможности КНР по наращиванию потенциала искусственного интеллекта за счет отечественных ученых сдерживаются системой образования, построенной на заучивании.

"Передислокация" китайских панд способна поднять уровень дипломатической доброжелательности сразу на несколько ступеней, сигнализируя о серьезности намерений Пекина улучшить отношения с Вашингтоном. В конце концов, панды представляют собой символ одобрения Китая по отношению к иностранному государству, и этот шаг, как правило, сигнализирует о планах построить здоровые и процветающие рабочие отношения. Смитсоновский зоопарк, ставший, вероятно, местом зарождения панда-дипломатии на Западе, был домом для гигантских бамбуковых медведей с 1972 года.

Что за история?

8 ноября 2023 года зоопарк впервые за более чем 50 лет осталась без гигантских панд. Несколько часов спустя медведи Мэй Сян, Тянь Тянь с их детенышем, Сяо Ци Цзи, прибыли в международный аэропорт города Чэнду, расположеный на юго-западе китайской провинции Сычуань.

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На этом фоне высказывались предположения, что дипломатии панд пришел конец, поскольку напряженность в отношениях между США и Китаем достигла критического уровня. Казалось, что ситуация в отношениях между американским и китайским деловыми кругами также ухудшается. Опрос, проведенный Американо-китайским деловым советом среди своих членов в 2023 году, показал, что за последние 12 месяцев 34 процента американских компаний прекратили или заметно сократили запланированные инвестиции в экономику Китая.

Однако позже, в конце ноября, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел четырехчасовой саммит с президентом Джо Байденом на конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско и дал понять, что потенциал для налаживания отношений есть. Си сказал, что в мире, полном вызовов, США и Китай "должны правильно строить свои отношения". Си упомянул о популярности панд среди американцев.

Он добавил, что Китай "готов продолжать сотрудничество с Америкой по сохранению панд", и добавил, что Китай "сделает все возможное, чтобы удовлетворить пожелания калифорнийцев, чтобы углубить дружеские связи между нашими двумя народами".

Председатель КНР также принял участие в особом ужине с "сотнями руководителей" американских технологических компаний, включая генерального директора Apple Тима Кука, и бизнес-лидерами в кулуарах встречи АТЭС. Поэтому кажется вполне закономерным, что Пекин решил отправить свое национальное сокровище в Калифорнию, демонстрируя тем самым важность этого штата для азиатской сверхдержавы.

На снимке: новорожденные медвежата панды на детской кроватке во время пресс-конференции на исследовательской базе по разведению бамбуковых медведей близ городаЧэнду китайской провинции Сычуань, 25 сентября 2013 года. (STR/ Agence France-Presse, AFP /Getty Images)

Создается впечатление, что готовность Пекина отправить своих медведей обратно в Штаты - это часть стратегии, направленной не только на улучшение политических отношений с Вашингтоном, но - что, пожалуй, гораздо важнее - на возвращение американских инвестиций и превращение КНР в более дружественную к Соединенным Штатам торговую державу.