Во время недавних слушаний в судебном комитете Сената член палаты представителей от штата Арканзас республиканец Том Коттон (Tom Cotton), никак не мог взять в толк, почему гражданин Сингапура внешне похож на китайца, говорит как китаец и в то же время не является членом Коммунистической партии Китая. Когда Коттон "допрашивал" Чу Шоу Зи - исполнительного директора TikTok, ему показался подозрительным даже тот факт, что жена и дети Чу являются американскими гражданами.

Китайский беспилотник "Подсолнух-200", представленный на недавней выставке вооружений в Москве. Изображение: Screengrab / Twitter

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Для Коттона и его коллег-сенаторов все это очень серьезно, поскольку они считают, что таким образом защищают национальную безопасность Америки от надвигающейся угрозы со стороны Китая. Похоже, гарвардское образование Коттона не помогло ему понять, что Сингапур находится в тысячах километров от Пекина и является суверенным государством, независимым от Китая. А может, он просто пытался угодить низкопробному менталитету своих потенциальных избирателей.

Примерно в то же время издание South China Morning Post сообщило о разработке китайскими учеными "революционного военного устройства наблюдения для ведения электронной войны". По сути, пишет газета, этот прорыв позволит Народно-освободительной армии Китая в режиме реального времени находить и точно определять координаты военной цели, полностью исключая возможность укрыться от глаз нового радара.

Это одно из самых последних технологических достижений КНР в области вооружений, которые свидетельствуют о том, что Китай либо догнал, либо уже превзошел Соединенные Штаты в разработке военных технологий. В качестве других примеров можно назвать гиперзвуковые ракеты, стелс-истребители и беспилотники, передовую систему запуска на авианосцах и способность строить гораздо больше военно-морских кораблей, чем США.

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В то время как США заняты поиском китайских шпионов чуть ли не под каждой кроватью, Китай инвестирует в аппаратные и программные решения, способные свести на нет военное преимущество США.

Каждый раз, когда Китай разрабатывает что-то в противовес передовому американскому оружию, это лишь усиливает паранойю Вашингтона по поводу китайской угрозы и заставляет гномов из Пентагона судорожно выпрашивать дополнительные бюджетные средства на разработку нового поколения машин для убийства. Получается, что типа "ты переплюнешь меня, а потом я переплюну тебя за то, что ты переплюнул меня" — и США не могут выбраться из этого порочного круга.

Стратеги и планировщики в Вашингтоне также прекрасно умеют придумывать "всевозможные" сценарии, основанные исключительно на том, а что бы сделали китайцы, "если бы мы были на их месте". Некоторые генералы из Пентагона утверждают, что НОАК будет готова захватить Тайвань к 2027 году. Неожиданно угроза вторжения со стороны материка становится свершившимся фактом, раздаются тревожные звонки и начинается подготовка к боевым действиям.

Изображать Китай как угрозу полезно для бизнеса

Безусловно, позиционирование Китая как угрозы выгодно для американского оборонного бизнеса. Любая страна, которая воспринимает Китай как угрозу, становится клиентом американской системы безопасности. У США более 1000 военных баз по всему миру, и для их существования нужны веские причины.

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С другой стороны, многие страны постепенно начинают осознавать, что Китай никому не угрожает. Пекин выступил посредником в заключении мирного соглашения между Саудовской Аравией и Ираном, а китайская инициатива "Пояс и путь" уже объединила более 150 стран. У Пекина нет никакого военного присутствия за пределами КНР, за исключением базы обеспечения в Джибути, к тому же он придерживается политики невмешательства во внутренние дела других государств.

Ходят даже слухи, что США попросили Китай выступить от имени Америки против Ирана и йеменских хуситов. Хуситы наносят ракетные удары по американским и израильским судам в Красном море, вынуждая их перенаправлять свои корабли вокруг Африки и мыса Доброй Надежды, а не через Суэцкий канал, что приводит к значительным экономическим последствиям.

Несмотря на огромное количество баз по всему миру, могущественная американская армия выглядит совершенно беспомощной против йеменских хуситов и не способна повлиять на Иран. Выступая против американцев на стороне жителей Газы, хуситы завоевали авторитет и признание во всем мире. Китай, в свою очередь, ничего не стал обещать США, разве что предложил президенту Джо Байдену убедить Израиль в необходимости немедленного прекращения огня.

Когда крошечное островное государство Науру поменяло дипломатические отношения с Китайской Республикой (она же Тайвань) на Китайскую Народную Республику, госсекретарь США Энтони Блинкен тут же "метнулся с визитом" в другие островные государства южной части Тихого океана, уговаривая их не разрывать дипотношения с Тайванем. Взамен он как обычно пообещал выделить миллиарды долларов американской помощи. Электромобиль BYD Seal на автошоу в Мюнхене в сентябре. Krisztian bocsi / Bloomberg via getty images

"Бледнолицым нельзя доверять"

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Блинкен приехал и уехал, а денег из Вашингтона так и не последовало. Главы Палау и Маршалловых островов не выдержали и направили в Вашингтон сначала конфиденциальное, а затем и открытое письмо, в котором сообщили всему миру, что честное слово американцев гроша ломаного не стоит. На данный момент весь мир видит бывшего гегемона бессильным перед отрядом разношерстных повстанцев, неспособным остановить геноцид Израиля в Газе и раздающим крошечным островным государствам чеки, которые не могут быть обналичены.

А как насчет экономического соперничества США с Китаем, начатого тогдашним президентом Дональдом Трампом, который пытался "сделать Америку снова великой", и продолженного и даже усиленного его преемником, президентом Джо Байденом?

Прежде всего, заявления Трампа о том, что пошлины, наложенные на китайский импорт, станут "халявой" для американского казначейства, покажется любому, кто изучал курс "Экономики 101", совершенно нелепыми. Тем не менее Байден продолжает тарифную политику, потому что боится разочаровать тех американских избирателей, которые достаточно глупы, чтобы поверить в "бесплатные деньги" Трампа. (Конечно, объяснить, что на самом деле тарифы на импорт наносят ущерб карману налогоплательщика, гораздо сложнее).

Байден также с удвоенной силой принялся стимулировать возвращение производства в США или, по крайней мере, его "ниаршоринг" из Китая в более дружественные для Вашингтона страны. Следует отметить, что благодаря усилиям Байдена в США вернулось довольно скромное количество обрабатывающих компаний с высокой степенью автоматизации и не зависящих от квалифицированной рабочей силы, которой в Америке больше нет.

В действительности, значительная часть производства товаров низкого ценового сегмента все же ушла из Китая, а популярным направлением стал Вьетнам. Трудовая этика вьетнамцев сопоставима с китайской, и поэтому они добились определенного успеха. Но эти производства зависят от цепочек поставок, хорошо налаженных в Китае, и многие из них фактически принадлежат китайским компаниям, переместившимся во Вьетнам.

Последние данные о товарообороте показывают, что в то время, как прямой экспорт Китая в США сократился, его экспорт во Вьетнам и Мексику значительно увеличился, что сопутствует росту экспорта в Соединенные Штаты. Другими словами, цепочка поставок удлинилась и стала менее эффективной в результате непосредственной реакции на проводимую американцами торговую политику.

Китайские электромобили завоевывают весь мир. Пекин стал экспортером автомобилей № 1, обогнав Японию, Германию и Южную Корею. Пытаясь не допустить китайские электромобили на американский рынок, Байден ввел 25-процентный тариф на их импорт. В ответ Китай тут же пообещал построить завод по сборке автомобилей в Мексике. Стратегия Байдена по возвращению производства полупроводников также не принесла желаемых результатов по целому ряду причин.

Как выяснилось, когда Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), поддавшись давлению США, решила перенести передовую производственную линию в Феникс (штат Аризона), ей не хватило квалифицированных рабочих, необходимых для строительства и запуска технологически сложного завода. Дата запуска первой очереди была перенесена как минимум на год.

Компании TSMC были обещаны миллиарды долларов субсидий на строительство новой фабрики, но она до сих пор ждет этих денег. Тем временем " рожденная и взращенная" в Америке компания Intel с куда менее технологичным предприятием, которое планируется построить в США, получила свои миллиарды в кратчайшие сроки. Поэтому перспектива того, что TSMC останется с носом, никого не должна удивлять.

Blob или "неоконы" - американские политики, остро реагирующие на внешние угрозы; делящие мир по принципу "черное и белое"; уверенные в американской исключительности, которая по их мнению наделяет их правом вмешиваться в дела "плохих" государств даже в нарушение международного права.

Китайский "коллапс недвижимости" не соответствует действительности

Ведущие западные СМИ с восторгом наблюдали за недавним банкротством крупнейших китайских холдинговых компаний, занимающихся недвижимостью. Они экстраполировали и предсказали отрицательный рост китайской экономики, а то и вовсе ее полный крах - в который раз.

Однако в докладе, опубликованном в этом году швейцарским Центром исследований экономической политики, утверждается, что "Китай сейчас является единственной в мире промышленной сверхдержавой. Объемы его промышленного производства КНР превышают аналогичные показатели девяти следующих крупнейших стран вместе взятых", что в три раза больше, чем у США, и в шесть раз больше, чем у Японии. Неудивительно, что, превратившись в мировую промышленную сверхдержаву, Китай способен с легкостью обогнать США как в производстве военных технологий, так и в выпуске индустриальной продукции.

Если бы западные обозреватели не были столь заняты уничижением усилий Китая, приписывая прогресс краже интеллектуальной собственности и подражанию, они могли бы понять, что доминирование Пекина в производстве электромобилей, строительстве судов, создании инфраструктуры и развитии высокоскоростных поездов было неизбежным, поскольку Китай своевременно реагировал на потребности огромного и растущего внутреннего рынка.

Другим ответом на конкуренцию с Китаем является наложение Белым домом Байдена санкций и ограничений на экспорт высоких технологий в Китай, в частности ограничений на доступ к полупроводниковым технологиям и чипов для задач искусственного интеллекта. Принимая во внимание предыдущий опыт США по противодействию России, когда экономические санкции и эмбарго дали обратный эффект и привели к значительному росту российского экспорта в страны, не являющиеся американскими союзниками, а также к росту стоимости рубля до новых максимумов, Байден, несомненно, должен был подумать о том, что Китай слишком велик для любых попыток экономического удушения.

В качестве примера можно привести компанию Huawei, которая в сентябре прошлого года удивила Запад, представив смартфон, конкурирующий по своей функциональности с последним iPhone от Apple, на чипе собственной разработки, изготовленном на китайской фабрике Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Huawei было отказано в доступе к услугам фабрики TSMC в течение трех лет, но тем не менее она нашла выход из положения.

На каждый хитрый болт найдется гайка с левой резьбой

Если есть желание, можно всегда найти обходной путь

Поиск путей обхода американских санкций и эмбарго неизбежен и является лишь вопросом времени. Население Китая в четыре раза больше, чем в США. Каждый год в Поднебесной выпускается в шесть раз больше специалистов в области науки, техники, инженерии и математики (STEM). При этом потребительский рынок среднего класса больше, чем все население США. Китай располагает промышленным потенциалом, в три раза превышающим американский, и рабочей силой, способной решать самые сложные технологические задачи. Так почему же Америка возмущается тем, что ее превзошли в экономическом плане?

Таким образом, за исключением споров о строительстве стены на границе с Мексикой, призванной остановить потоки нелегальных иммигрантов, Америка не делает практически ничего для восстановления своей инфраструктуры. Единственное, что было сделано за весь прошлый год, — это восстановление моста Гамильтона через Ист-Ривер в Нью-Йорке. Это по официальным документам. На самом деле его строительство было завершено в 2013 году и осуществлялось китайской строительной компанией, базировавшейся в соседнем Нью-Джерси во времена более дружественных отношений.

У США заканчиваются боеприпасы для отправки на Украину, а хуситы в Красном море раздражают, как назойливая мошка, которую невозможно прихлопнуть. Вашингтону не удастся убедить правительство Тайбэя спровоцировать дракона по ту сторону Тайваньского пролива. Престиж США в мире падает с каждым днем.

Дэвид Голдман в своей статье для Asia Times пишет о "Спасите будущее Америки от капли". (blob - капля, пузырь - уничижительное название внешнеполитического истеблишмента США). В данном контексте "пузырь" — это более наглядное обозначение неоконсерваторов, бесчинствующих в Вашингтоне и нагнетающих напряженность во всем мире во имя защиты национальной безопасности. Чем больше напряженности они вызывают, тем больше поступает заказов на оружие нового поколения для военно-промышленного комплекса.

Американцы платят за оружие, в результате чего увеличивается государственный долг и печатается все больше денег. Настанет день, когда весь мир осознает неуклонное падение стоимости доллара и решит больше не цепляться за него. Опираясь на свое сомнительное доверие и кредитование угасающей Америки, США окажутся в тяжелом положении. Голдман заключает, что "США не способны остановить рост Китая, но могут хотя бы сами попытаться расти быстрее".

Ничего не меняется в американском королевстве

500 миллионов баксов на клеветническую кампанию против Китая

В этом месяце Конгресс США выделил 500 миллионов долларов для того, чтобы создать негативный образ Китая на международной арене. Вероятно, в понимании Вашингтона один из способов остановить подъем Китая — это превратить каждое достижение Пекина в историю о его поражении. В США самая мощная в мире пропагандистская машина. США могут (и постоянно это делают) преподнести любую историю с точностью до наоборот.

Например, за 40 лет проведения реформ более 700 миллионов граждан КНР выбрались из нищеты, но Вашингтон представил это как злодеяние, нарушающее права человека. Перевоспитание уйгурской молодежи, направленное на то, чтобы уберечь ее от участия в террористической деятельности, в США расценивают как рабский труд. А вот умышленное уничтожение имущества и убийства невинных прохожих гонконгскими протестующими, по мнению Нэнси Пелоси, можно назвать "прекрасной" борьбой за демократию и свободу.

Пытаясь пустить пыль в глаза, Америка рано или поздно врежется в гору, ожидающую ее на очередном политическом вираже.