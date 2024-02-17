Американский научный сотрудник Далибор Рохац из института American Enterprise Institute, в своей статье для издания London Spectator, утверждает, что пришла пора предоставить Польше ядерное оружие. Рохац заявил: "Когда речь идет о защите безопасности Восточной Европы, немногие меры будут столь же эффективны, как вооружение крупнейшей страны региона - Польши - ядерным оружием".

Американские реактивные стелс-истребители F35 способны нести ядерное оружие, и в России считают, что Соединенные Штаты могут предоставить их Польше. Изображение предствалено пресс-службой военно-воздушных сил США: US Air Force

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Аналогичный аргумент можно выдвинуть в отношении Южной Кореи и Тайваня. Ядерное оружие Южной Кореи будет соответствовать ядерным ракетам, находящимся на вооружении КНДР. Тайвань, обладая ядерным оружием, мог бы компенсировать ядерную угрозу Китая для острова, считает западный Стивен Брайен.

Но имеет ли все это смысл?

В последние годы Соединенные Штаты решительно выступали против распространения ядерного оружия другими странами, исключения делались только для Великобритании и Франции. Великобритания "делится" своим ядерным арсеналом с Соединенными Штатами. Франция обладает собственным ядерным оружием сдерживания -""Force de Frappe" (иногда называемым "Force de Dissuasion").

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Израиль, американский союзник, но не член Североатлантического альянса, не признает, что у него есть ядерное оружие, но, как утверждается, у него есть ракеты "Иерихон" с ядерными боеголовками, ядерные гравитационные бомбы и - совсем недавно - крылатые ракеты для подводных лодок с ядерными боезарядами.

Время от времени Штаты пытаются лишить Израиль доступа к ядерным технологиям и заставить его открыть информацию о своем объекте по разработке ядерного оружия близ города Димона (пустыня Негев). Официально Тель-Авив не подтверждает и не опровергает наличие у себя ядерного оружия, хотя в прошлом заявлял, что не будет первым, кто разместит ядерное оружие на Ближнем Востоке. Недавно Ядерный исследовательский центр в Димоне был расширен

Как известно, Штаты приостановили ядерные программы в Южной Корее и на Тайване. Когда в июле 1970 года Вашингтон объявил о сокращении своего присутствия в Корее и выводе американских войск из страны, Южная Корея попыталась приобрести у Франции плутоний для создания своего ядерного оружия. В 1975 году Соединенные Штаты убедили Францию не передавать плутоний Сеулу. Кроме того, США предприняли и другие шаги, включая доступ к ракетным технологиям большой дальности, чтобы заставить Южную Корею свернуть свою ядерную программу.

В Вашингтоне сегодня возрождаются разговоры о возможном появлении в Южной Корее ядерного оружия. И это обусловлено несколькими факторами:

Ядерное оружие Северной Кореи,

Заявление Пхеньяна об отказе воссоединения с Южной Кореей,

пуски КНДР ракет малой, средней и большой дальности - все это рассматривается в США как преднамеренная провокация - и

комментарии президента Южной Кореи.

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Юг заинтересован в получении ядерного оружия, хотя президент Южной Кореи Юн Сук Ёль отказался от комментариев в поддержку возобновления усилий Южной Кореи по получению такого оружия.

72-я испытательная и аттестационная эскадрилья проводит испытания невооруженной бомбы B61-12, которая может быть оснащена ядерной боевой частью, на бомбардировщике B-2 Spirit 13 июня 2022 года. (Airman 1st Class Devan Halstead/U.S. Air Force)

С Тайванем дела обстоят намного сложнее. В 1972 году Ричард Никсон приказал вывезти ядерное оружие США с тайваньской авиабазы Тайнань, где оно хранилось. Это стало результатом сближения Соединенных Штатов с Китаем, которое началось в июле 1971 года, когда Генри Киссинджер совершил секретную поездку в Пекин. Через год, в 1972 году, в Китай отправился сам Никсон.

Фактически Вашингтон вывел свои силы ядерного сдерживания с Тайваня и отказался признавать остров. Администрация Никсона, если бы не вмешался Конгресс, оставила бы Тайвань на произвол судьбы. В результате Тайбэй начал опасаться, что Штаты могут и не прийти к нему на помощь в случае китайского вторжения на остров.

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Тайвань давно стремился к созданию ядерного потеницала и даже работал над секретной программой, по данным разведки, с 1967 года, которая в основном осуществлялась Тайваньским институтом ядерной энергии и исследований. В 1973 и 1974 годах Тайвань закупил значительное количество урана у ЮАР, у которой был собственный ядерный проект.

Под давлением Соединенных Штатов Тайвань согласился прекратить свою ядерную программу, но втайне она продолжалась. В 1980 году Тайвань заказал 4 000 тонн металлического урана из Южной Африки. Тайвань прекратил свои попытки создать ядерное оружие только в 1987 году, потому что не смог изготовить достаточно маленькую бомбу, которую можно было бы использовать против Китая.

Естественно, Соединенные Штаты хотели контролировать ядерное оружие и не допустить, чтобы их союзники, за исключением Франции и Великобритании, имели независимые программы. Однако Италия довольно далеко продвинулась в реализации своей собственной, независимой ядерной программы (итальянские ученые, включая Энрико Ферми, внесли значительный вклад в Манхэттенский проект в США).

Должна ли Польша получить ядерное оружие? Если Соединенные Штаты не собираются терять свои позиции в Европе, вопрос о размещении в ЕС ядерного оружия должен быть немедленно включен в повестку дня, считают западные эксперты. На спутниковом снимке показано недавнее наращивание территории ядерного комплекса в Димоне.

Западная Германия также вела работу над своей собственной программой, хотя утверждения о координации усилий Франции и Германии в области ядерного оружия были опровергнуты. В результате Вашингтону удалось убедить эти страны "отказаться от самостоятельных попыток". США не только разместили в обеих странах собственное ЯО, включая гравитационные бомбы и ракеты, но и заключили соглашения о совместном использовании ядерного оружия с Италией, Германией и другими странами.

Несмотря на внутреннюю оппозицию в Германии и других странах Европы, Штатам удалось разместить 108 ракет "Першинг-2" в немецких городах Ной-Ульм, Мутланген и Неккарсульм. Они предназначались для противодействия советским ядерным ракетам РСД-10 "Пионер", (по натовской классификации SS-20 Saber "Гроза Европы") но были демонтированы после вступления в силу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с СССР в 1988 году.

В октябре 2018 года президент Дональд Трамп известил Россию о том, что США выходят из Договора о ДРСМД, поскольку Россия якобы не соблюдает "ракетные обязательства" по договору. После выхода США Россия также прекратила свое участие в ДРСМД в 2019 году.

США не стали предлагать сотрудничество в ядерной сфере ни странам Восточной Европы, ни другим новым членам Североатлантического альянса. Одна из них, Швеция, построила ядерную бомбу в 1965 году. Она планировала изготовить еще четыре. Однако переговорный процесс по разоружению между СССР и США, а также международные инициативы по предотвращению распространения ЯО повлияли на общественное мнение в Швеции и укрепили аргументы против создания Швецией ядерного оружия. В 1967 году Швеция свернула ядерную программу.

Украина не является членом НАТО, хотя и пытается туда попасть. В 1992 году, после обретения Украиной независимости, Киев согласился на то, чтобы Россия убрала свое ядерное оружие с украинской территории. В конце 2023 года Россия разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси. В Минске заявили, что это оружие было развернуто для "сдерживания Польши".

Запуск баллистической ракеты "Першинг-2". Pershing II - американская твердотопливная двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности мобильного базирования

На Западе считают, что таким образом Россия хочет компенсировать возможное размещение американского ядерного оружия в Польше. В России считают, что США ведут с Польше переговоры о размещении ядерного оружия, в том числе и такого, которое может быть быстро развернуто в рамках системы ПВО AEGIS Ashore.

На Западе считают, что таким образом Россия хочет компенсировать возможное размещение американского ядерного оружия в Польше. В России считают, что США ведут с Польше переговоры о размещении ЯО, в том числе и такого, которое может быть быстро развернуто в рамках системы противоракетной обороны Иджис (Aegis Ashore)

Система вертикального пуска AEGIS поддерживает ракеты-перехватчики ПВО, но также может запускать крылатые ракеты "Томагавк". США сняли с вооружения свои ядерные боеголовки "Томагавк" после подписания договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но платформу "Томагавк" можно легко превратить в систему доставки ядерного оружия.

Таким образом, развертывание Россией ядерного оружия в Беларуси в качестве ответной меры выглядит вполне оправданным, особенно на фоне усиливающихся в США призывов вернуть ядерный "Томагавк".

США также могут перебросить в Польшу другие средства доставки ядерного оружия, в том числе истребители F-35, способные сбрасывать ядерные гравитационные бомбы типа В61-12. Из западных докладов известно, что ядерный обмен НАТО будет включать поставки истребителей F-35. Французский оперативно-тактический ракетный комплекс "Плутон" способен нести ядерную боеголовку и представляет собой мобильную платформу.

Совместное использование ядерного оружия или ядерный обмен - двустороннее соглашение о ядерном сотрудничестве с США, основанное на политике расширенного ядерного сдерживания США/НАТО и защиты американского "ядерного зонтика".

Ранее Варшава уже обращалась к Вашингтону с просьбой разместить в Польше ядерное оружие, но получила отказ. Польские военные эксперты и бывшие экс-генералы считают, что Польша должна обзавестись собственным ядерным оружием, поскольку в противном случае "риски слишком высоки".

В настоящее время Евросоюз тратит миллиарды на вооружение и поддержку Украины и усиливает давление на свои страны-члены, призывая их поставлять оружие, включая истребители, артиллерийские системы и другие военные материалы. Польша энергично поддержала инициативу ЕС и выступает в качестве основного перевалочного пункта для вооружений, поставляемых на Украину.

И ЕС, и НАТО опасаются, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией и что боевые действия могут перекинуться на Польшу. В условиях, когда арсеналы обычных вооружений в Европе и США становятся "все более опустошенными", ядерный вариант выглядит для некоторых экспертов на Западе весьма привлекательным. Наличие сил ядерного сдерживания, по мнению некоторых польских аналитиков, должно заставить лидеров России задуматься о нападении на Польшу и, следовательно, на блок НАТО.

На этом фоне европейские элиты испытывают тревогу по поводу возможного избрания Дональда Трампа, усиленную его резкой критикой в адрес НАТО, который он назвал "развалившимся блоком". Бросит ли США Европу на произвол судьбы? Исчезнет ли над Европой американский ядерный зонтик? Сможет ли Европа защитить себя без Соединенных Штатов? На эти вопросы у Запада пока нет ответов.

Пуск из подводного положения крылатой ракеты "Томагавк"

Если США в период президенства Байдена или в будущем Трампа, решат не сворачивать с европейского курса, вопрос о развертывании в странах ЕС ядерных вооружений будет включен в повестку дня. В противном случае, нынешние европейские лидеры попытаются сами встать на ядерный путь.