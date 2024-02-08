Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Исследование показало, что Земля уже преодолела критический порог глобального потепления в 1,5 °C

Более того с конца XX века температура воздуха на суше росла почти в два раза быстрее, чем на поверхности океана, и сейчас она более чем на 2°C выше показателей доиндустриальной эпохи.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Земля уже преодолела критический рубеж потепления в 1,5°C, говорится в исследовании

Согласно результатам первого в мире исследования, проведенного под руководством профессора Университета Западной Австралии Малкольм Маккаллоха, среднегодовая глобальная температура уже превысила 1,5 градуса Цельсия, а к концу этого десятилетия может превысить отметку в 2 °C. Тревожные выводы, основанные на "температурных записях", содержащихся в скелетах морских губок, свидетельствуют о том, что глобальное изменение климата прогрессирует гораздо быстрее, чем считалось ранее.

реклама



Первое в мире исследование скелетов морских губок показало, что сегодня среднегодовая глобальная температура примерно на 1,7 °C выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Причиной глобального потепления являются в том числе и антропогенные выбросы парниковых газов. Получение достоверной информации о масштабах потепления жизненно важно, поскольку это позволяет понять, насколько велика вероятность экстремальных погодных явлений в ближайшем будущем и насколько мир продвигается в сокращении выбросов.

До сих пор оценки потепления верхнего слоя океана основывались в основном на данных о температурных показателях морской поверхности. Однако их история насчитывает всего около 180 лет. В рамках эксперимента ученые проанализировали 300-летние данные, обнаруженные в скелетах долгоживущих морских губок из восточной части Карибского бассейна. В частности, эксперты изучили изменения количества химического вещества, известного как "стронций", в скелетах морских животных, что отражает колебания температуры морской воды на протяжении всей жизни организма.

реклама



Цель Парижского соглашения по климату 2015 года - удержать средний рост глобальной температуры ниже 1,5°C относительно доиндустриальной эпохи. Однако результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Climate Change, свидетельствуют о том, что эта возможность уже упущена. Фактически, температура Земли уже выросла по меньшей мере на 1,7 градуса Цельсия с доиндустриальных времен, что вызывает глубокую озабоченность в научных кругах.

На расстоянии 13,2 миллиарда световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной

Измерение температуры океана

Глобальное потепление способно вызвать серьезные изменен в климате Земли. Это стало очевидным недавно во время беспрецедентных тепловых волн на юге Европы, в Китае и на большей части Северной Америки. Океаны занимают более 70 процентов поверхности Земли и поглощают огромное количество тепла и углекислого газа. Глобальная температура поверхности Земли традиционно рассчитывается путем вычисления среднего значения температуры воды на поверхности моря и воздуха над поверхностью суши.

Океаны занимают более 70 процентов поверхности Земли и поглощают огромное количество тепла и углекислого газа. Глобальная температура поверхности Земли традиционно рассчитывается путем вычисления среднего значения температуры воды на поверхности моря и воздуха над поверхностью суши. Однако исторические данные о температуре океанов весьма противоречивы. Самые ранние данные о температуре моря были получены путем введения термометра в пробы воды, взятые на судах.

Систематический сбор данных начал проводиться только с 1850-х годов, и то весьма ограниченно. Из-за отсутствия более ранних данных Межправительственная группа экспертов по изменению климата определила доиндустриальную эпоху как период с 1850 по 1900 год. Но человек начал выбрасывать в атмосферу большие объемы углекислого газа, как минимум, с начала 1800-х годов. Таким образом, идеале наблюдения должны были вестись с середины 1700-х годов или раньше.

реклама



Более того, в начале 1800-х годов произошла серия исключительно крупных вулканических извержений, вызвавших мощное глобальное похолодание. Это затрудняет точную реконструкцию стабильных базовых океанических температур. Но что, если бы существовал способ с высокой точностью измерять температуру океана на протяжении столетий в прошлом? И такой способ есть - он называется "термометрия склерогубки".

Профессора Университета Западной Австралии Малкольм Маккаллох и его коллеги изучали губку вида Ceratoporella nicholsoni. Фото: Wikimedia, CC BY

Изучение необычных морских губок

Склерогубки (Sclerosponges) — это группа морских животных, которые похожи на твердые кораллы тем, что имеют карбонатный скелет. Однако они растут гораздо медленнее и могут жить многие сотни лет. В состав скелета входит ряд химических элементов, в том числе стронций и кальций. Соотношение этих двух элементов меняется в более теплые и более холодные периоды. Таким образом, пишут ученые, склерогубки, в буквальном смысле ведут подробный дневник температуры моря с точностью до 0,1 градуса Цельсия.

Авторы исследования изучали вид губок Ceratoporella nicholsoni. Они обитают в восточной части Карибского бассейна, где естественная изменчивость температуры верхних слоев океана невелика, что облегчает выявление последствий изменения климата.

реклама



"Мы планировали изучить температурные колебания в части океана, известной как "океанический смешанный слой". Это верхняя часть океана, где происходит теплообмен между атмосферой и его внутренними слоями", - пишет Маккаллох. "Мы изучили показатели температуры за 300 лет, чтобы понять, насколько точен нынешний временной период, определяющий температуру в доиндустриальной эпохе. И что же мы обнаружили? ".

Записи губок показали практически постоянство температуры с 1700 по 1790 годы и с 1840 по 1860 годы (с промежутком в середине, вызванным вулканическим похолоданием). Эксперты обнаружили, что рост температуры океана начался примерно с середины 1860-х годов и стал однозначно очевиден к середине 1870-х. Это говорит о том, что доиндустриальный период следует считать с 1700 по 1860 годы. Результаты этих исследований имеют огромное значение.

Моделирование показало, что Вселенная может обладать сознанием

Но, как это связано с глобальным потеплением? Используя новые исходные данные, вырисовывается совершенно иная картина глобального потепления. Она показывает, что антропогенное потепление океана началось по крайней мере на несколько десятилетий раньше, чем предполагалось МГЭИК. Долгосрочные изменения климата принято измерять по среднему потеплению за 30 лет с 1961 по 1990 год, а также по темпам роста температуры в более поздние десятилетия.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что в период между окончанием доиндустриальной эпохи и 30-летним средним значением, о котором было сказано выше, температура океана и поверхности суши повысилась на примерно на 0,9 градуса Цельсия. Это намного больше, чем потепление на 0,4 градуса Цельсия, о котором говорит МГЭИК, придерживаясь традиционных временных рамок доиндустриального периода.

Добавьте к этому среднее глобальное потепление на 0,8 градуса Цельсия с 1990 года по настоящее время, - и получится, что с доиндустриальных времен Земля потеплела в среднем не менее чем на 1,7 градуса. Это говорит о том, что "цель" Парижского соглашения в 1,5 градуса Цельсия уже достигнута.

Это также указывает на то, что главная цель соглашения - удержать среднее глобальное потепление ниже 2°C - с большой вероятностью будет "перевыполнена" к концу 2020-х годов - почти на два десятилетия раньше, чем ожидалось.  Новое исследование также привело к еще одному тревожному выводу. С конца XX века температура воздуха на суше росла почти в два раза быстрее, чем на поверхности океана, и сейчас она более чем на 2°C выше показателей доиндустриальной эпохи.

Это соответствует документально подтвержденным данным об уменьшении площади вечной мерзлоты в Арктике и участившимся случаям тепловых волн, кустарниковых пожаров и засух по всему миру. Полученные данные свидетельствуют о том, что изменение климата вступило в более активную фазу, чем предполагалось ранее. Это повод для серьезного беспокойства, считают ученые.

Температура воздуха на суше растет пугающими темпами, что приводит к увеличению частоты кустарниковых пожаров. Джонатан Хейворд/ Ассошиэйтед Пресс (Associated Press, AP)

Судя по всему, человечество упустило свой шанс ограничить глобальное потепление 1,5°C, и перед ним стоит очень сложная задача удержать потепление ниже 2°C. Это подчеркивает настоятельную необходимость вдвое сократить глобальные выбросы к 2030 году, подводит итог Маккаллох.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

земля глобальное потепление климат климатический кризис климатические потрясения
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
3
Ретроклокинг: разгоняем SSD
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
2
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
36
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выращенная в космосе еда оказалась непригодной для питания
41
Три польских истребителя F-16 вылетели для перехвата российской ракеты
9
Samsung Galaxy A55 5G: ожидается с традиционной зарядкой
+
Правительство США отреагировало на безрассудное поведение в вирусном видео водителя Tesla
3
Politico: На Западе опасаются изымать российские активы
6
Проект газопровода для Европы по маршруту Нигерия-Алжир закрыт
4
В РФ проходят испытания противоракеты 19Я6 с возможностью перехвата 155-мм снарядов и дронов ВСУ
3
LG предлагает бесплатный доступ к Apple TV+ на своих умных ТВ и мониторах
1
В зоне Специальной Военной Операции замечена новейшая БМПТ Терминатор
+
Ученые разработали аккумулятор, который позволит электромобилям проезжать до 1000 километров
3
MSI начинает выпускать новые BIOS, по умолчанию отключая технологию STAMP для AMD Ryzen 8000G
1
В Android 15 появится новый полноэкранный режим
5
Создан PDF-файл, площадь которого больше, чем наша Вселенная и его можно скачать
21
В России разработан перспективный дрон-конвертоплан с полностью отечественной электроникой
2
Politico: страны ЕС боятся ответных мер в случае конфискации российских активов
+
В РФ будут выпускать до 10 000 реактивных Гераней в год по цене 48 800 долларов за единицу
2
HISENSE занимает второе место в мире по объему поставок телевизоров в 2023 году
2
Suzuki выпускает новейшую электронную автоарфу Omnichord OM-108 после 25 лет ожидания
+
В AMD подтвердили отсутствие поддержки у APU Ryzen 8000G возможностей коррекции ошибок памяти ECC
+
Новый китайский самолет превзошел истребитель четвёртого поколения «Тайфун»
+

Популярные статьи

Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
48
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
27
Великобритания переходит на новый источник добычи электроэнергии
4
Дальнейшая модернизация корпуса Lian Li Lancool 205 с целью уменьшения шума
12
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
28
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
34
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
153
США успешно испытали микроволновую пушку CHIMERA способную уничтожать рои дронов со скоростью света
3
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
11
Астероид Бенну, исследованный НАСА, когда-то мог быть частью древнего океанического мира
6

Сейчас обсуждают

Евжений Батькович
20:05
а прошивки можно будет ставить кастомные?))
Xiaomi представляет игровой монитор Redmi G Pro с технологией Mini-LED за $310
KiskiFox
20:03
Опа, опять разговоры про супер нацию пошли, теперь понятно почему США оказывают помощь 404. Одни нацики помогают другим нацикам, все просто
Президент США назвал критическим текущее положение Украины
Влад Иванов
19:58
AmogusDR SuS
Производительность гибридного AMD Ryzen 7 8700G сильно зависит от ОЗУ
Натали Минайлова
19:51
Украинцы вы чего там губу раскатали наверное и правда наркотики делают своё дело вы себя чувствуете звёздными воинами Европы а Зеленский 😜 Гитлер в отставке скоро будет!😂
Украина просит у США лучшие вертолеты и новейшее вооружение
Владимир Агапов
19:43
У у этих торгашей есть лётчики?! Видать думали что русская ракета тушенкой запрещена!?
Три польских истребителя F-16 вылетели для перехвата российской ракеты
_KVV
19:41
Политота, ты уже и тут. От тебя группах района Бирюлево уже блевать хочется, ты и на оверы полез. Ты компьютер включать то не умеешь, а пришел сюда...
Три польских истребителя F-16 вылетели для перехвата российской ракеты
FelsheR-BANZzZzZz
19:34
Спасибо я только в танчики умею, тетрис не моё. Вполне хватает даже дачного е5450@3.8+1030ОС на почти ультра настройки.
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
Юрий Синицын
19:28
Так легко обнаружить нашу ракету на дальних рубежах? Однако печально ...
Три польских истребителя F-16 вылетели для перехвата российской ракеты
Паша Леонтьев
19:26
1? Что такое "эффект земли" В статье, может эффект экрана. 2? Эффект экрана работает не более десяти метров от поверхности, вы извините сами американцы писали про проблему экранопланов что это аппара...
США разработают морской плавучий экраноплан, подобный советско-российскому монстру "Лунь"
Бахтиёр Кудратуллаев
19:20
ахахах земли раздаешь.
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем