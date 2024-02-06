Во время своего "неприметного" визита в США 59-летний китайский политик пообещал радикально изменить имидж дипломатии "волков-воинов" и способствовать расширению сотрудничества между Пекином и Вашингтоном.

Китай не пытается изменить существующий международный порядок, а тем более изобретать колесо, формируя новое мироустройство. На снимке Лю Цзяньчао - высокопоставленный китайский дипломат - главный кандидат на пост министра иностранных дел Китая. (Фотография предоставлена онлайн-ресурсом Asia Times Files / Liu Jie / XinHua / Global Look Press : YouTube, Council on Foreign Relations)

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Главу международного отдела связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), Лю Цзяньчао, многие эксперты считают главным кандидатом на пост следующего руководителя внешнеполитического ведомства КНР, а также восходящей политической звездой Китая.

Заняв пост бывшего министра иностранных дел Цинь Гана, отправленного в отставку в июле прошлого года, Лю одновременно стал бы одним из пяти членов Государственного совета Китая. В Китае члены Госсовета и вице-премьеры называются субнациональными лидерами. Рангом выше стоят национальные лидеры, к которым относятся председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Ли Цян и пять членов постоянного комитета политбюро ЦК КПК.

Politico, часто публикующая утечки информации из американских спецслужб, 6 декабря сообщила, что Цинь скончался еще в конце июля - либо в результате суицида, либо от пыток - в военном госпитале в Пекине. Politico, со ссылкой на анонимные источники, знакомых с высшим руководством Китая, утверждает, что Цинь и его родственники из числа высокопоставленных офицеров ракетных войск НОАК передавали секреты китайской ядерной программы западным спецслужбам. Власти Китая пока никак не прокомментировали это сообщение.

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После ухода Цинь пост главы внешнеполитического ведомства вновь занял Ван И, заведующий канцелярией Комиссии по иностранным делам КПК. С конца 2023 года Лю разделяет некоторые дипломатические обязанности Вана.

В октябре прошлого года Лю во главе делегации китайской делегации посетил Францию и встретился с тогдашним министром Европы и иностранных дел Катрин Колонна, а также рядом других ключевых французских чиновников и бизнесменов. В декабре он совершил визит в Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с главой внешнеполитического ведомства ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

С 8 по 13 января Лю Цзяньчао находился с рабочим визитом в Вашингтоне, а 12 января встретился с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Обе стороны отметили важность последовательной реализации договоренностей достигнутых во время саммита между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Сан-Франциско в ноябре прошлого года.

Политики обсудили ситуацию вокруг задержания американских граждан в КНР и другие вопросы, связанные Тайванем, Южно-Китайским морем и соблюдением прав человека в Китае. Они также обменялись мнениями по ситуациям вокруг Украины, Северной Кореи, Ближнего Востока и Красного моря.

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В своей статье, опубликованной 1 февраля, старший редактор Nikkei Кацудзи Накадзава утверждает, что недавний визит Лю в Соединенные Штаты косвенно связан с укреплением связей между Россией и Северной Кореей.

26-27 января министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в Бангкоке провел ряд встреч, длившихся более 12 часов, с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. На фото Джейк Салливан и Ван И (Фотография предоставлена онлайн-ресурсом Asia Times Files / Liu Jie / XinHua / Global Look Press)

Ссылаясь на анонимные источники, автор пишет, что важная миссия Лю в США во многом связана со стремительно сокращающимся расстоянием между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Он считает, что Россия якобы передала Северной Корее новые технологии, связанные с производством ракет, а в ответ Пхеньян предоставил Москве артиллерийские снаряды и баллистические ракеты для применения на Украине. По его словам, Китаю не нравится, когда у него на заднем дворе происходят подобные действия, и поэтому он пытается наладить отношения с Вашингтоном.

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Так ли это на самом деле, или нет, неизвестно, но, судя по всему, Ван И остается главным контактным лицом по вопросам безопасности. 26-27 января Ван провел раунд встреч, которые продолжались более 12 часов, с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в Бангкоке.

Вопрос независимости Тайваня создает серьезную угрозу миру и стабильности в регионе. Об этом на встрече в Бангкоке с советником президента США по нацбезопасности Джейком Селливаном заявил глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И.

Мировой порядок

Свободно владея английским языком, Лю продемонстрировал отличные навыки дипломатии на переговорах с американскими политиками и бизнес-лидерами во время визита в США. "Китай не стремится изменить существующий международный порядок, а тем более заново изобретать колесо, создавая новый миропорядок", - заявил Лю на мероприятии, организованном Советом по международным отношениям. "Мы являемся одним из строителей нынешнего мирового порядка и извлекаем из этого выгоду".

Когда президент Совета Майкл Фроман задал ему вопрос о китайской дипломатии "волчьих воинов" и проблемах Тайваня, он получил несколько стандартных ответов. "Я не очень верю, что дипломатия волков-воинов существовала всегда - и нет никаких предпосылок для возвращения к этой дипломатии", - отметил он.

"Для Китая проблема Тайваня находится в самом центре его основных интересов. Это красная линия, которую нельзя пересекать, и мы серьезно относимся к заявлениям Соединенных Штатов о том, что они не поддерживают независимость Тайваня. И мы надеемся, что американская сторона будет придерживаться этого обязательства", - подчеркнул китайский дипломат. В завершение беседы Фроман в шутку назвал Лю " волком в овечьей шкуре".

Поездка Лю в Штаты состоялась после того, как Си и Байден 1 - го января обменялись поздравлениями по случаю 45-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и США в 1979 году. Сразу после этого на Тайване состоялись президентские выборы. Пекин был разочарован тем, что правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) вновь удалось продлить свой срок на четыре года.

Руководитель отдела международных отношений Коммунистической партии Китая (КПК) Лю Цзяньчао и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявили о готовности и дальше укреплять диалог и сотрудничество между КНР и США. (Изображение предоставлено онлайн-ресурсом Asia Times Files / Liu Jie / XinHua / Global Look Press)

24 января издание Wall Street Journal сообщило, что Лю, вероятно, будет назначен новым министром иностранных дел Китая, после того как Всекитайское собрание народных представителей проведет свое ежегодное заседание в начале марта.