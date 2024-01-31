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ЕС не удалось убедить страны Юго-Восточной Азии осудить спецоперацию России на Украине

В проекте документа, подготовленном к встрече глав МИД Евросоюза и АСЕАН, "решительно осуждается" конфликт на Украине, но при этом не упоминается Москва
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Евросоюзу вновь не удалось убедить страны Юго-Восточной Азии осудить специальную операцию РФ на Украине. В проекте документа, подготовленном к встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза и АСЕАН, "решительно осуждается" конфликт на Украине, но при этом не упоминается Россия. Документ также призывает к "сдержанности" в акватории Южно-Китайского моря, на фоне эскалации напряженности между Китаем и Филиппинами - членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

 В проекте заявления, с которым ознакомилось агентство Post, говорится, что "большинство членов решительно осудили военный конфликт на Украине и подчеркнуло, что он причиняет огромные человеческие страдания"  Фотография представлена на агентством Ассошиэйтед Пресс (Associated Press, AP)

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Европейский союз не смог убедить ни одно из государств Юго-Восточной Азии осудить специальную военную операцию России на Украине в преддверии встречи министров иностранных дел в Брюсселе, которая состоится в пятницу 2 февраля. 

"Большинство стран решительно осудили военный конфликт на Украине и подчеркнуло, что он причиняет огромные человеческие страдания", говорится в проекте заявления, попавшем в распоряжение агентства Post. Однако в этом документе нет ни слова о Москве, пишет издание.

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Текст документа, уже помеченный - "согласовано обеими сторонами" - является почти точной копией заявления, подписанного Евросоюзом и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в декабре 2022 года. Единственно отличие: в тексте добавлено, что в ходе переговоров были "другие мнения и различные оценки на сложившуюся ситуацию и введенные санкции". Post отмечает, что, несмотря на усилия ЕС, ни в одном из заявлений не упоминается Тайвань.

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Помимо этого, заявление 2024 года призывает стороны "проявлять сдержанность при проведении любых мероприятий" в Южно-Китайском море, а также "рекомендует всем странам избегать любых односторонних действий, которые ставят под угрозу мир, безопасность и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Один из высокопоставленных чиновников Евросоюза сказал: " Конечно, по многим из этих вопросов у стран ЕС и АСЕАН не будет абсолютно одинаковых взглядов, так что это вопрос переговоров". Тем не менее, Брюссель намерен обсудить украинский военный конфликт и призвать членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии помешать России обойти западные санкции.

"На нашем собственном континенте ведутся незаконные агрессивные боевые действия, и мы просто обязаны обсудить это с нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе", - добавил чиновник. На момент написания статьи проект документа также содержал незаконченные разделы по ситуации в секторе Газа, Красном море, Северной Корее, Афганистане и Мьянме, сообщает Post.

В настоящее время Евросоюз пытается оказать давление на Венгрию, чтобы та сняла вето на выделение Киеву пакета военной помощи в размере 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов США). Фотография представлена на агентством Ассошиэйтед Пресс (Associated Press, AP)

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В предложении АСЕАН содержится призыв к " долгосрочному прекращению огня и обеспечению всеми заинтересованными сторонами наиболее эффективного и действенного доступа к гуманитарной помощи ... на всей территории сектора Газа".

Авторы документа призвали стороны соблюдать международное гуманитарное право и "немедленно и безоговорочно освободить всех гражданских заложников". Однако пока неясно, согласится ли Брюссель с такой формулировкой, поскольку в самом блоке наметился раскол.

Встреча ЕС-Асеан является частью двухдневного мероприятия, направленного на укрепление связей Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В пятницу вечером 2 февраля состоится рабочий ужин руководителей внешнеполитических ведомств. Перед этим блок проведет свой третий Индо-Тихоокеанский форум, в котором примут участие более 70 министров иностранных дел из разных стран - от Восточной Африки до южной части Тихого океана.

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В субботу 27 министров иностранных дел стран Европейского союза проведут собственное заседание, на котором, как ожидается, вновь будет обсуждаться проблема военной помощи Украине.

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В прошлом году Индо-Тихоокеанский форум в Стокгольме проходил после аналогичной встречи ЕС. Следует отметить, что примерно половина министров иностранных дел стран Евросоюза "быстро покинули" мероприятие, так и не встретившись со своими коллегами из Азии и Африки.

Китай не приглашается на форум уже третий год подряд. По словам одного из высокопоставленных представителей Евросоюза, эта страна "не стремится к сотрудничеству с нашими партнерами в соответствии с концепцией "Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

"Мы ни разу не слышали, чтобы Китай говорил об Индо-Тихоокеанском регионе как о концепции, с которой он хотел бы наладить отношения", - подчеркнул чиновник ЕС. "...Существует множество форматов, в которых мы полностью и всесторонне сотрудничаем с КНР", добавил он.

Тем не менее, Пекин будет обсуждаться на полях обеих саммитов. В пятницу состоятся геополитические дискуссии. Эксперты считают, что на мероприятии будут затронуты вопросы, связанные, в том числе, с эскалацией напряженности между Китаем и Филиппинами в контексте их территориального спора в Южно-Китайском море.

Филиппинские военнослужащие наблюдают за катером береговой охраны Филиппин, охраняющим акваторию вокруг оккупированного Филиппинами острова Титу, который местные жители называют островом Паг-аса.  Фотография представлена на агентством Ассошиэйтед Пресс (Associated Press, AP)

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Хорошо известно о расхождении взглядов европейских стран на ближневосточный кризис, однако пишет Post, "единство в украинском вопросе тоже колеблется". В четверг политические лидеры Евросоюза встретятся в бельгийской столице, чтобы обсудить дальнейшие шаги для преодоления наложенного Венгрией вето на выделение Киеву пакета помощи в размере 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов США).

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