Тайвань выбирает наиболее эффективный "военно-морской" способ борьбы с китайским вторжением. Однако, по мнению экспертов, попытки Тайваня одновременно наращивать потенциал ведения обычных и неконвенциональных боевых действий могут сделать его уязвимым сразу на двух фронтах.

Тайвань строит противолодочный фрегат нового поколения, одновременно форсируя испытания собственной подводной лодки, на фоне разгорающихся стратегических дебатов о том, как лучше сбалансировать традиционные и неконвенциональные средства ведения боевых действий.

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В этом месяце издание Naval News сообщило, что Тайвань приступил к строительству нового легкого фрегата для военно-морских сил Китайской Республики (ROCN) с особым прицелом на противолодочную войну с ВМС Китая, который неоднократно угрожал силой "воссоединить" самоуправляемый остров.

Тайваньская программа по созданию фрегата, которая ранее застопорилась из-за проблем с бюджетом, неэффективного принятия решений и неспособности Национального института науки и технологий Чунг-Шана (NCSIST) построить эффективную радиолокационную станцию с автивной фазированной антенной решеткой, пригодную для размещения на 4500-тонном корабле, была переориентирована на строительство двух 115-метровых фрегатов водоизмещением 2500-3000 тонн.

Военные аналитики Naval News отмечают, что первый вариант корабля, предназначенный для ведения противовоздушной обороны (Anti-Air Warfar, AAW), начал строиться в ноябре 2023 года. После сдачи первых двух прототипов в 2026 году, Тайбэй планирует построить еще десять таких судов. Фрегаты будут относиться к боевым кораблям второго эшелона и использоваться для противовоздушной обороны, патрулирования Тайваньского пролива, ведения разведки и наблюдения, сопровождения транспортных судов и грузов на отдаленные острова, а также для обеспечения безопасности морских линий связи и поддержки военных учений и боевых тренировок.

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Оба варианта были спроектированы американской военно-морской судостроительной компанией Gibbs & Cox, причем ранее один из таких вариантов планировалось построить для Австралии. Легкие фрегаты планируется оснастить системой боевого управления CMS-330, радиолокатором BAE ARTISAN, 76-мм пушками, зенитно-ракетным комплексом средней дальности TC-2N, противокорабельными крылатыми сверхзвуковыми ракетами HF-3. Также корабли получат систему ближнего боя Phalanx Close-In Weapon System (CIWS) и вертолеты Sikorsky S-70C ASW.

Кроме того, в настоящее время первая собственная подводная лодка Тайваня, известная как Hai Kun, проходит приемочные испытания в гавани. Ожидается, что в конце следующего месяца начнутся приемочные испытания в открытом море. Об этом сообщила газета Taipei Times в этом месяце. Субмарина класса Hai Kun планируется "выпускать партиями" по три, две и три единицы, при этом две субмарины класса Chien Lun останутся в строю и пройдут модернизацию, пишет Taipei Times.

В докладе отмечается, что программа строительства подводных лодок предусматривает создание флотилии из 10 ударных субмарин для противодействия подлодкам и надводным кораблям Народно-освободительной армии Китая (НОАК-Н). Эксперты подчеркивают, что для эффективного ведения боевых действий в Тайваньском проливе Тайбэю необходимо построить не менее восьми таких судов, а в идеале их количество должно быть вдвое большим.

По данным Taipei Times, ударные субмарины проекта Hai Kun получат 18 тяжелых торпед MK-48 Mod 6 Advanced Technology (AT), а также смогут запускать другие виды ракет, причем наиболее вероятным выбором будет оружие зарубежного производства.

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Проект легкого тайваньского фрегата. На данном изображении показана концепция AAW с вертикальной пусковой установкой (VLS). (Предоставлено пресс-службой президента Тайваня / Official Photo by Simon Liu)

Taipei Times пишет, что спуск Hai Kun на воду показал, что Тайвань способен обеспечить большинство требований для создания подводных лодок, хотя ряд ключевых технологий был получен от иностранных партнеров. Авторы статьи утверждают, что восемь ударных подводных лодок класса Hai Kun должны обеспечить ВМС острова возможность "проводить одновременное патрулирование" в проливе Мияко и в водах к юго-западу от Тайваня.

Вместе с тем ряд военных экспертов считает, что попытки Тайваня одновременно строить фрегаты и подводные лодки свидетельствуют о дилемме, связанной с конкурирующими императивами: с одной стороны, необходимостью создания асимметричных сил для противодействия тактике Китая в "серой зоне", а с другой - желанием иметь традиционный флот, необходимый для отражения потенциального вторжения.

В своей статье для издания USNI News, опубликованной в июне 2023 года, военный обозреватель Тим Фиш обращает внимание на продолжающиеся споры о том, что лучше всего отвечает потребностям безопасности Тайваня - традиционное наращивание военно-морского потенциала или создание асимметричной военной структуры.

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Хотя Тайвань в большей степени сосредоточен на создании "хорошо заметных" конвенциональных военно-морских сил, для противодействия тактике ВМС НОАК в "серой зоне", этот подход не решает проблему подавляющего военного превосходства Китая, пишет Фиш. Он утверждает, что попытка Тайваня разделить разработку и развитие своих сил, закупив активы, способные вести как традиционную, так и асимметричную войну, потенциально сделает его уязвимым в обоих отношениях.

В статье для журнала Popular Mechanics, опубликованной в августе 2023 года, специалист в области обороны и национальной безопасности США Кайл Мизоками отмечает, что с тех пор как Гоминьдан (КМТ) бежал на Тайвань в 1949 году в последние дни гражданской войны в Китае, самоуправляемый остров сохранил относительно мощные традиционные военно-морские и военно-воздушные силы, руководствуясь фантастической идеей, что когда-нибудь он вновь захватит материковую часть Китая.

Мизоками подчеркивает, что изначально эта идея была нежизнеспособной, а поскольку в то время у Китая не было возможности для вторжения на Тайвань, военно-морские и военно-воздушные силы Тайваня использовались скорее для позерства. Однако сейчас Тайвань во многом уступает Китаю и его флотилия эсминцев, фрегатов и десантных кораблей вызывает сомнения в том, что Тайбэй сможет отразить потенциальное китайское вторжение.

Фиш утверждает, что хотя Тайваню нужны достаточно мощные традиционные военно-морские силы, чтобы успешно противостоять постоянным посягательствам НОАК на его территорию, действия Пекина скорее являются "раздражителями" мирного времени и имеют низкую интенсивность, чем несут экзистенциальную угрозу. Он также отмечает, что если ВМС Тайваня продолжат наращивать свои силы за счет крупных традиционных военных кораблей, то в случае вторжения эти суда, скорее всего, будут быстро уничтожены.

В статье, опубликованной в ноябре 2023 года для аналитического центра Института Катона (США), Эрик Гомес утверждает, что шансы Тайваня на выживание будут зависеть не от того, насколько успешно он сможет противостоять действиям Китая в "серой зоне" или ограниченным способам применения силы, таким как блокады или бомбардировки, которые вряд ли будут удачными, а от отражения десантного вторжения с использованием асимметричного потенциала.

Гомес считает, что Тайвань должен сосредоточиться на двух главных военных задачах: во-первых, выжить в условиях первой бомбардировки, а во-вторых, предотвратить захват портов, аэродромов и плацдармов в первые часы вторжения. Если новые легкие фрегаты Тайваня могут быть более полезны для противодействия регулярным надводным и подводным вторжениям ВМС НОАК на тайваньские территории, то подводные лодки могут стать основным инструментом Тайваня, если он полностью перейдет к асимметричным боевым действиям.

В статье, опубликованной в журнале Taiwan Strategists за декабрь 2023 года, Минг-Ших Шень пишет, что будущие подводные силы Тайваня позволят обеспечить оборону вокруг острова и предотвратить блокаду или проникновение ВМС НОАК через Первую островную цепь, с целью окружить Тайвань.

Тайваню необходимо выдержать "первоначальный" ракетный обстрел НОАК, чтобы успешно отразить потенциальное китайское вторжение. Изображение: Facebook

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Шэнь отмечает, что доктрина подводной охоты "волчья стая" - традиционная тактика преследования и одновременного нападения на морской конвой противник группой подводных лодок - не самый лучший вариант ведения асимметричной войны. Однако Тайвань может развернуть свои субмарины в оборонительном порядке, используя засады и другие нетрадиционные способы для нападения на китайские подлодки и крупные надводные боевые корабли.