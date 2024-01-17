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Япония запустила спутник для слежения за пусками гиперзвуковых ракет Китая и КНДР

Японский космический аппарат-шпион Optical-8 предназначен для слежения за пусками ракетных вооружений Китая и Северной Кореи.
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 Недавний запуск японского спутника Optical-8 для сбора разведывательной информации подчеркивает растущее внимание ремилитаризующейся Страны восходящего солнца к космической безопасности. При этом особое внимание Токио уделяет стремительно развивающимся китайским и северокорейским гиперзвуковым ракетным угрозам.Японский космический аппарат-шпион Optical-8 предназначен для слежения за пусками ракетных вооружений Китая и Северной Кореи. Запуск нового спутника для сбора разведывательной информации полностью соответствует заявленному Токио намерению приобрести потенциал для нанесения ответных ударов. (Фотография представлена  yodo News via Associated Press, AP)

Спутник Optical-8 был успешно запущен 12 января компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI) с помощью ракеты-носителя H2A из космического центра Танэгасима на юго-западе Японии, о чем сообщают многочисленные новостные издания.

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Японский центр спутниковой разведки и Mitsubishi Heavy Industries (MHI) сообщили, что спутник успешно отделился от ракеты и вышел на запланированную орбиту. Согласно сообщениям, космический аппарат Optical-8 способен передавать на землю высокодетализированные изображения. Однако, сообщает источник, его возможности могут быть несколько ограничены в сложных погодных условиях.

Токио приступил к созданию разведывательной спутниковой программы после того, как в 1998 году над Японией пролетела северокорейская ракета. В настоящее время Япония намерена развернуть сеть из 10 разведывательных космических аппаратов, часть из которых будет оснащена радиолокаторами, для обнаружения и раннего предупреждения о возможном ракетном нападении.

Япония прекрасно осознает ту роль, которую космос играет в нынешних и будет играть в потенциальных конфликтах в будущем, поскольку современные системы вооружений, командования и контроля (C2) не смогут эффективно функционировать без средств космического базирования. В японской Инициативе по космической безопасности от июня 2023 года говорится о важной роли западных космических аппаратов в обеспечении помощи Украине в борьбе с Россией, а также об угрозе со стороны Китая и Северной Кореи в области спутниковой разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

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В документе также говорится о противоспутниковых технологиях (Anti-satellite weapons, ASAT), в том числе кинетическом оружии, кибератаках и радиоэлектронной борьбе. В документе "Инициатива по космической безопасности" сказано, что для борьбы с нарастающими угрозами Токио будет использовать спутниковые группировки ISR, в том числе государственные и коммерческие аппараты, а также космические активы стран-единомышленников.

Япония в ближайшее время планирует развернуть в космосе комплекс противоракетной обороны против гиперзвуковых угроз, построить многоуровневую и дублирующую сеть космической связи, усовершенствовать систему спутникового позиционирования, а также сформировать масштабный и гибкий потенциал для запуска космических аппаратов. Военные эксперты на Западе считают, что запуск Optical-8 будет иметь решающее значение для построения японской системы разведки, наблюдения, рекогносцировки и целеуказания (ISRT), необходимой для планируемых способов нанесения ответного удара.

В своей статье для Центра стратегических и международных исследований (CSIS), опубликованной в июне 2023 года, Судзуки Кадзуто пишет, что в Стратегии национальной безопасности Японии на 2022 год, Стратегии национальной обороны на 2022 год и Программе укрепления обороны на 2022 год представлена стратегия использования спутниковых группировок для мониторинга потенциальных целей за рубежом.

Кадзуто отмечает, что ранее японская стратегическая спутниковая система ISR была сосредоточена на мониторинге глобальных изменений в рамках дипломатии и стратегии безопасности. Однако, пишет он, решение Токио приобрести потенциал для нанесения ответного удара по военным базам противника и другим объектам с ракетами дальнего радиуса действия требует создания спутниковых группировок с целью улучшения ситуационной осведомленности в космосе (SSA) и сбора разведданных.

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Спутниковые группировки жизненно необходимы для защиты от гиперзвуковых ракетных угроз. Вместе с тем он отмечает, что Японии в одиночку будет крайне сложно построить и запустить в космос спутники, необходимые для обнаружения, идентификации, отслеживания и перехвата гиперзвуковых систем вооружения, считает эксперт.

Ранее Пекин успешно запустил несколько спутников дистанционного зондирования Земли. Фото: Handout

В своей статье, опубликованной в журнале Stimson в феврале 2023 года, оборонный аналитик Ясухито Фукусима отмечает, что государственный и частный секторы Японии должны придерживаться стратегии сотрудничества с американскими космическими компаниями, обладающими достаточным опытом для разработки и эксплуатации спутниковых созвездий. Фукусима также считает, что для Японии сотрудничество с Соединенными Штатами в области космической разведки было бы очень полезным.

Однако, пишет Кадзуто, американское правительство не контролирует спутниковые группировки, принадлежащие частному сектору. Он отмечает, что сотрудничество США и Японии в этом направлении может привести к нелогичной ситуации, когда японское правительство начнет взаимодействовать с американским бизнесом. Для этого придется разрабатывать новые механизмы сотрудничества.

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Японские спутниковые группировки потенциально смогут обеспечить резервирование и гибкость американских аналогов, обеспечивая Пентагон альтернативными возможностями космического базирования, в случае если системы США будут выведены из строя.

Хотя многие страны запускают космические системы позиционирования и навигации, только японская квазизенитная спутниковая система (Quasi-Zenith Satellite System, QZSS) обладает полной совместимостью с американской GPS. QZSS может использоваться комплексно, причем обе системы могут использоваться в составе одной группы спутников.

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Следует отметить, что в мае прошлого года Соединенные Штаты разместили свои военные датчики на японских спутниках QZSS, что расширило спектр применения космических сил США в зонах, не охваченных американскими радиолокаторами и телескопами. Поскольку QZSS может быть интегрирован с GPS, увеличение количества спутников, передающих большие объемы информации, позволит точнее определять местоположение целей и уменьшит количество ошибок позиционирования.

Несмотря на такие амбициозные цели и совершенствующиеся возможности, Япония столкнулась с политическими, операционными и дипломатическими проблемами, связанными с использованием космического пространства, которые могут негативно отразиться на развитии ее спутниковой программы.

В статье для CSIS, опубликованной в июне 2023 года, профессор Вашингтонского университета Саадия Пекканен отмечает, что текст оборонного соглашения между США и Японией от 1960 года практически не менялся даже с учетом появившихся в последнее время угроз космического базирования. С точки зрения международного права, пишет она, американо-японский альянс по-прежнему "привязан к земле".

Пекканен говорит, что, в принципе Соединенные Штаты и Япония могут запросто "модифицировать" статью V американо-японского договора об обороне. Для этого нужно просто слегка подкорректировать толкование понятия "вооруженное нападение на одну из сторон на территории, находящейся под административным контролем Японии" в контексте космического пространства.

Вашингтону и Токио необходимо сформировать общую архитектуру SDA для обеспечения безопасности космических операций. США и Япония могут также синхронизировать свои дипломатические инструменты для создания единых международных норм в области космической безопасности, считает она.

Запуск баллистической ракеты средней дальности с Тихоокеанского ракетного полигона на Кауаи (Гавайи) во время испытания системы противоракетной обороны. Япония пытается укрепить свой оборонительный потенциал против Северной Кореи. Фотография представлена на сайте пресс-службы военно-морских сил США / US Navy / Latonja Martin.

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По словам Пекканен, поскольку Япония поддержала решение США о запрете разрушительных испытаний противоспутниковых ракет прямого перехвата (системы DA-ASAT), принятом в апреле 2022 года, Вашингтону тоже следовало бы поддержать ведущую позицию Японии на Азиатско-Тихоокеанском региональном форуме космических агентств (ARSAF), где они могли бы разработать соответствующие нормы в рамках Инициативы APRSAF по национальному космическому законодательству.

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сша китай япония кндр optical-8 гиперзвуковая угроза
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