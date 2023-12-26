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Йеменские хуситы используют систему слежения AIS для атак на корабли CША в открытом море

Западные эксперты считают, что атаки в Красном море и Индийском океане тщательно планируются и координируются, а вскоре могут быть расширены и на Средиземное море.
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Йеменские хуситы при поддержке Ирана используют автоматизированную систему слежения (AIS) для обнаружения и атак на корабли в Красном море, а с 23 декабря - и в Индийском океане. 

Западные эксперты считают, что атаки в Красном море и Индийском океане тщательно планируются и координируются, а вскоре могут быть расширены и на Средиземное море. На снимке, опубликованном 20 ноября 2023 года, военный вертолет хуситов пролетает над грузовым судном Galaxy Leader в акватории Красного моря. (Фотография предоставлена Houthi military media / handout.)

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В тех случаях, когда AIS не располагает информацией о военных судах, эту работу выполняют иранские радиолокаторы. Весь комплекс этих операций является весьма сложным и ведется в режиме реального времени, что требует использования серьезного потенциала для идентификации целей. Нет никаких сомнений в том, что иранские военные и хуситы действуют в тесном сотрудничестве, пишет экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

AIS - это система применяемая в судоходстве с целью идентификации кораблей, их названия, местонахождения, положения, курса и скорости. Система AIS связана с гирокомпасом, указателем скорости поворота и GPS. 

Полученная информация принимается другими судами, передается на береговые ретрансляционные станции, а также может быть передана на спутники, оснащенные датчиками AIS. Около 99 процентов всех коммерческих судов в мире используют технологию AIS. Эта система предусмотрена Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море, или СОЛАС.  

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SOLAS содержит ряд других правил, направленных на повышение безопасности судоходства. Например, в соответствии с этим документом суда должны быть оборудованы аварийными радиомаяками (EPIRB) и поисково-спасательными транспондерами (SART).  Суда, в открытом море, обязаны оказывать помощь любому лицу, терпящему бедствие. Кроме того, SOLAS предписывает использовать сигналов связи при поиске и спасании людей, предъявляя особый приоритет к сигналам опасности и бедствия. Военные суда США тоже оснащены системами AIS, но не всегда ее включают.  

Все военные корабли оборудованы радарами предотвращения столкновений, которые помогают избежать аварий, особенно в акваториях вблизи портов или интенсивно используемых морских путей. Помимо этого, на кораблях ВМС США всегда ведется круглосуточное дежурство специально обученных для этой цели моряков. 

Система AIS распространяется только на суда водоизмещением свыше 300 тонн, поэтому многие небольшие рыболовецкие и туристические корабли не оборудованы этой технологией. К тому же радары не всегда оказываются эффективными, особенно против деревянных судов или в плохую погоду.

17 июня 2017 года эсминец с управляемыми ракетами USS Fitzgerald, подобный тем, что сейчас действуют в Красном море, столкнулся с торговым судном ACX Crystal примерно в 80 морских милях (150 километров; 92 мили) к юго-западу от Токио, Япония. В результате инцидента погибли семь моряков. Судно Fitzgerald отключало свои датчики AIS.

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Недавно Иран заявил, что может расширить масштабы угрозы на Гибралтарский пролив и акваторию Средиземного моря.  На снимке поврежденныйЭсминец с управляемыми ракетами класса "Арли Берк" USS Fitzgerald.

Через несколько месяцев после загадочной трагедии с американским сухогрузом "Эдмунд Фицджеральда" на Великих озёрах - 10 ноября 1975 года он затонул во время сильной бури при таинственных обстоятельствах -военно-морские силы США приняли решение использовать в районах с интенсивным движением судов систему AIS. Некоторые коммерческие корабли отключают AIS в районах, где существует угроза нападения или захвата. Однако в акваториях с высокой интенсивностью движения, как, например, в Красном море, это может стать причиной серьезной аварии и поставить под угрозу действие страховых полисов на суда и перевозимые грузы.  

В Интернете есть несколько общедоступных AIS-трекеров, отслеживающих как гражданские, так и военные корабли. Один из них, Cruising Earth, имеет специальный раздел для отслеживания военных судов почти всех стран мира, включая Соединенные Штаты.

По данным этого ресурса, американские боевые корабли USS Carney, USS Mason, а с недавнего времени и USS Laboon (все эсминцы класса "Арли Берк", оснащенные системой AEGIS) участвующие в операциях в Красном море, действуют с отключенными датчиками о локации.

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Эсминец USS Mason в последний раз регистрировался в системе AIS 30 ноября в бассейне Аденского залива. С тех пор от него не поступало никаких сообщений. В данный момент система пишет, что судно находится "вне зоны действия". Эсминец USS Carney в последний раз сообщал о своем местонахождении через AIS 12 декабря 2022 года, когла он находился у восточного побережья Соединенных Штатов.

Корабль USS Laboon, сбивший недавно две ракеты хуситов, последний раз был зафиксирован в Азовском море 18 июня 2021 года. Таким образом, ни иранцы, ни хутисты не могут использовать AIS для слежения за американскими военными кораблями, считает эксперт.

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Тем не менее, это правило не распространяется на другие методы идентификации американских боевых кораблей и, тем более, не гарантирует защиту коммерческих судов, использующих AIS, которые иранцы и хутисты могут активно отслеживать по названиям.

Считывая регистрационные данные кораблей, иранская разведка может вычислить, какие суда полностью либо частично принадлежат Израилю или иному иностранному государству, и пометить их так, чтобы, когда они войдут в зону поражения беспилотников или ракет, по ним можно было нанести удар. Не исключено, что у иранских военных есть доступ и к закрытой информации, хотя что это за данные и как к ним можно получить доступ, пока не известно.

Атаки хути теперь распространились и на Индийский океан. По данным Министерства обороны США, 23 декабря иранский беспилотник атаковал танкер-химовоз Chem Pluto. Это судно под флагом Либерии, принадлежащее Японии и управляемое Нидерландами, было поражено "беспилотником, запущенным с территории Ирана" примерно в 200 морских милях (370 километров) от индийского побережья.

Однако британская фирма AMBREY, занимающаяся вопросами безопасности на море, утверждает, что судно Chem Pluto аффилировано с Израилем. Источник информации Ambrey неизвестен. В открытых записях о судне указано, что оно принадлежит S S Offshore Pvt Ltd, небольшой конторе из индийского города Мумбаи. Maritime Tracker показывает, что судно (на момент написания статьи) движется вдоль западного побережья Индии и не контролируется командой, то есть взято на буксир.

Путь танкера-химовоза Chem Pluto. Танкер CHEM PLUTO, IMO 9624770, дедвейт 21323, построен в 2012 году, флаг Либерия, менеджер ACE QUANTUM CHEMICAL TANKERS, Нидерланды. Изображение: https://www.maritimebulletin.net/2023/12/23/tanker-hit-by-drone-damaged-in-arabia-sea/

Все вышеизложенное говорит о том, что сбор разведывательной информации о владельцах судов требует серьезных усилий. При поиске своих целей иранцы потратили много сил и средств, не ограничиваясь при этом простой и легкодоступной информацией.

Как именно иранцам и соответственно хутистам стало известно о возможном израильском происхождении судна Chem Pluto, неизвестно. Однако Chem Pluto, несомненно, передавал информацию о своих координатах с помощью AIS (по крайней мере, так показывает его трекер).

Судно предположительно было поражено беспилотником KAS-04 иранской компании Kimia Part Sivan (KIPAS). Этот беспилотник является одновременно и разведывательным, и барражирующим боеприпасом. Несмотря на большую дальность полета, скорость этого дрона относительно невысока, что объясняется наличием только одного толкающего винта.

Центральное командование США считает, что обнаруживать американские боевые корабли в Красном море хутистам помогает Иран. В Пентагоне заявили, что Тегеран разместил в Красном море корабль-шпион (под видом гражданского судна) MV Saviz.

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По данным американских спецслужб, судно MV Saviz оснащено "разведывательными радарами и антеннами". На борту корабля находятся 3 скоростных катера, которые обеспечивают непрерывную связь с Йеменом.

MV Saviz находится на своем посту уже несколько лет, Израиль неоднократно пытался его уничтожить. В свое время Йемен располагал мощными береговыми радарами (производства итальянской компании Finmeccanica, ныне Leonardo), но они были уничтожены американскими ракетами "Томагавк" в 2016 году, после того как хутисты захватили прибрежную зону Красного моря.

Таким образом, пишет Брайен, уничтожение этих радаров говорит о том, что хутисты не способны самостоятельно определить местонахождение американских военных кораблей без дополнительной помощи. Следовательно, корабль MV Saviz во всей этой истории играет крайне важную роль, поскольку он оснащен высококлассными радарами и вполне пригоден для перехвата сообщений с боевых кораблей ВМС США.

Поэтому совершенно очевидно, что атаки хутистов — это не какая-то спонтанная авантюра. Как представляется, нападение как на гражданские суда, так и на американские военные корабли является частью хорошо спланированной и четко скоординированной стратегии, предусматривающей сбор не всегда легкодоступной информации (например, о владельцах судна), а также умения оперативно использовать данные AIS, полученные с помощью радаров и средств связи.

MV Saviz - грузовое судно "общего назначения" под иранским флагом, используемое в качестве базы наблюдения, командования и связи иранскими силами, действующими в Красном море. Анализ американских разведслужб показывает, что оно в основном используется для содействия военно-морским силам Хути, участвующим в гражданской войне в Йемене. До недавнего времени MV Saviz использовался в качестве балкера для перевозки грузов, после чего был перепрофилирован для проведения секретных операций. При этом в настоящее время судно сохраняет свою принадлежность к грузовому флоту. (Фотография представлена: Weapons Substack H IS Sutton, https://www.hiisutton.com/Saviz.html)

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Рано или поздно, (а скорее - рано) Соединенным Штатам и их партнерам придется противостоять угрозам для коммерческих и военных судов в Красном море, а теперь еще и в Индийском океане. Мало того, недавно Иран заявил, что может расширить масштабы угрозы на Гибралтарский пролив и акваторию Средиземного моря.

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